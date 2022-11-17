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Древне-русское искусство - Византия - Русь - Западная Европа

Древне-русское искусство - Византия, Русь, Западная Европа - искусство и культура
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Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art
Эта книга — дань памяти выдающемуся отечественному ученому и замечательному человеку, одному из создателей современной науки о византийском и древнерусском искусстве, крупнейшему знатоку и исследователю искусства Западной Европы эпохи Возрождения и XVII в., профессору Московского Государственного университета Виктору Никитичу Лазареву (1897—1976). Имя его хорошо известно во всех странах мира, его труды переведены на многие языки, издавались и переиздавались в Италии, Англии, США, Франции, Германии, Венгрии. Многие поколения искусствоведов, учившиеся в МГУ им. М. В. Ломоносова на Кафедре истории искусства Исторического факультета, которую в течение нескольких десятков лет возглавлял В. Н. Лазарев, являются егс учениками и последователями. Вместе с академиком И. Э. Грабарем он был основателем Государственного института искусствознания Министерства культуры России (ГИИ), который первоначально назывался «Институт истории искусств Академии наук СССР». Под их руководством в стенах Института создавалась многотомная академическая «История русского искусства».
В советское время, в условиях господства идеологии государственного атеизма и жесточайшего подавления любого инакомыслия, В. Н. Лазареву удалось не только продолжить дело своих великих предшественников — Ф. И. Буслаева, Η. П. Кондакова, Н. В. Покровского, Д. В. Айналова, но и создать целую школу изучения искусства Византии и Древней Руси, считающуюся сегодня одной из наиболее авторитетных в данной области науки. По ег инициативе и при его деятельном участии с 1963 г. ГИИ стал издавать сборники «Древнерусское искусство».
Неоценимы заслуги В. Н. Лазарева как музейного деятеля. В бытность его заместителем директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина он руководил научной работой и приложил много сил для превращения картинной галереи музея в одно из лучших художественных собраний Европы.

Древне-русское искусство - Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура

Издательство «Дмитрий Буланин» , 2002, - 478 с.
ISBN 5-86007-342-9

Древне-русское искусство - Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура - Содержание

От редакции
  • В. Н. Гращенков (Москва). Виктор Никитич Лазарев: жизнь, творчество, научное наследие
  • Список опубликованных трудов В. Н. Лазарева. Сост. В. Н. Гращенков
  • О. С. Попова (Москва). Виктор Никитич Лазарев
  • Suzy Dufrenne (Paris). Victor N. Lazarev: bilan d’une oeuvre
  • Сюзи Дюфренн (Париж). Виктор Лазарев: итог одного труда
  • А. М. Высоцкий (Москва) Средневековая архитектура в зеркале средневековой письменности: действительность и отражение (на материале стран Закавказья)
  • Anatoli j Vysotsky (Moscow) Medieval Architecture in the Mirror of Medieval Written Language: Reality and Reflection (based on Material from Caucasian countries)
  • Армен Казарян (Ереван). Собор в Аруче и купольные залы Армении VII в. К вопросу о византийском влиянии
  • Armen Kazaryan (Erevan) The Cathedral at Aroudch and 7-th Century Armenian domed Halls. On the Question of byzantine Influence
  • Э. С. Смирнова (Москва). О первоначальной композиции и иконографической программе серебряного оклада XI в. иконы «Апостолы Петр и Павел» из Софийского собора в Новгороде
  • Любен Прашков (София) Новооткрытые росписи рубежа XI—XII вв. в кладбищенской церкви Архангела Михаила в городе Рила, в Болгарии
  • Luben Prashkov (Sofia). Newly discovered Fragments of medieval Wall paintings of the 12th century in the cemetery Church of St Archangel Michael in Rila (Bulgaria)
  • И. Ф. Тоцкая (Киев).Крещальня Софии Киевской
  • Irma Totskaya (Kiev).The Baptistery («Kreshchalnya») of the Sophia Cathedral in Kiev
  • B.Д. Сарабьянов (Москва). Хронология строительных и художественных работ в соборе Мирожского монастыря: К проблеме датировки памятника
  • Vladimir Sarabianov (Moscow). The Chronology of Constructing and Decorating Work in the Cathedral of the Mirozhsky Monastery: On the Problem of Dating of the Monument
  • О. E. Этингоф (Москва). Святые места в программе росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове
  • Olga Etingof (Moscow). Holy Places in the Programme of Decoration in the Spaso-Preobrazhensky Cathedral of the Mirozhsky Monastery in Pskov
  • M. В. Зубова (Москва). Тема времени в порталах романских церквей Франции
  • Mariya Zoubova (Moscou). Le thfeme du temps dans les portails d’dglise romans en France
  • C. M. Новаковская-Бухман (Санкт-Петербург). Царь Давид в рельефах Дмитриевского собора во Владимире
  • Svetlana Novakovskaya-Buhman (Saint-Petersburg). King David in the Sculpture of the Dmitriev Cathedral in Vladimir
  • И. А. Стерлигова (Москва). Боголюбская икона Богоматери в XII—XIII вв.
  • Irina Sterligova (Moscow). The Bogolubskaya Icon of the Holy Virgin in the 12th—13th Centuries
  • В. Э. Маркова (Москва). Подписное «Распятие» Сеньи ди Бонавентуры из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина
  • Victoria Markova (Moscow). The «Crucifix» signed by Segna di Bonaventure from the Collection of the Pushkin State Museum of fine Arts
  • Melita Emmanuel (Athens). Funerary Iconographic Programmes in the Chapels of Mystras
  • Мелита Эммануэль (Афины). Погребальные иконографические программы росписей капелл Мистры
  • A. И. Комеч (Москва). Церковь Успения на Волотовом поле в Новгороде: соотношение канона и творчества
  • Aleksey Komech (Moscow). The Church of the Assumption on Volotovo Field near Novgorod: Correlation between Canon and Creativity
  • B. А. Булкин (Санкт-Петербург). Знаменская церковь XIV в. в Новгороде
  • Valentin Bulkin (Saint-Petersburg). The Church of the Virgin Znameniye («of the Sign») of the 14 Century in Novgorod
  • О. С. Попова (Москва). Икона Христа Пантократора из Византийского музея в Афинах.
  • Л. И. Лифшиц (Москва). Фрески Феофана Грека в Троицком приделе церкви Спаса на Ильине улице (Об иконографической программе росписи)
  • Lev Lifshits (Moscow). The Frescoes of Theophanes the Greek in the Trinity Chapel of the Saviour Church in Ilyina Street (On the Iconographic Programme of the Painting)
  • M. А. Орлова (Москва). О некоторых типах орнамента в росписи церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде и особенности декорации ее алтаря
  • Mariya Orlova (Moscow). On Some Types of Ornament in the Paintings of the Saviour Church in Ilyina Street in Novgorod and the Peculiarities of its Altar Decoration
  • T. Ю. Царевская (Новгород). Цикл «Страстей Христовых» в алтаре церкви Федора Стратилата в Новгороде
  • Tatjana Tsarevskaia (Novgorod). The Cycle of Christ Passions in the Altar Decoration of the St. Theodor Stratilates Church in Novgorod
  • E. Я. Осташенко (Москва). Икона «Троица Ветхозаветная» из Сергиево-Посадского музея-заповедника и проблема стиля живописи первой трети XV в.
  • Elena Ostashenko (Moscow).The «Old Testament Trinity» Icon from the Sergiev-Posad Museum and the Problem of Style in Painting of the First Third of the 15th Century
  • E. Ю. Золотова (Москва). Французская живопись XV в. и Италия
  • Catherine Zolotova (Moscow) French painting of the 15th Century and Italy
  • А. Л. Баталов (Москва). Строительство московского Успенского собора и самоидентификация Руси: К истории замысла митрополита Филиппа I
  • Andrey Batalov (Moscow). The Building os the Moscow Assumption Cathedral and selfidentification of Russia: by the History of the Conception of Metropolitan Philip I
  • Г. В. Попов (Москва). Тема славянского просвещения в миниатюрах Радзивиловской летописи
  • Gennadyi Popov (Moscow) The Theme of the Enlightement of Slavs in Miniatures of the Radzivil Chronicle
  • M. И. Свидерская (Москва) О природе художественного образа в искусстве Боттичелли
  • Marina Sviderskaya (Moscow) Della nature dell’immagine artistica nell’arte del Botticelli
  • В. П. Головин (Москва). Микеланджело и мраморщики города Рима: история одного конфликта
  • Victor Golovin (Moscow) Michelangelo and the Marble-Cutters of Rome: the History of a Conflict
  • В. Д. Дажина (Москва) Флоренция времени правления великих герцогов Тосканских: Искусство и политика
  • Vera Dazhina (Moscow) Florence in the Reign of the Grand Dukes of Tuscany: Art and Politics
  • И. И. Тучков (Москва) Гимн во славу ренессансной виллы: Декорация лоджии Палаццина Гамбара в Баньяйя
  • Ivan Tuchkov (Moscow) A Hymn to the Renaissance Villa: The Decoration of the Loggia of the Palazzina Gambara at Bagnaia
  • В. H. Залесская (Санкт-Петербург) Поствизантийские образцы художественной резьбы по дереву в собрании Государственного Эрмитажа (Новые открытия)
  • Vera Zalesskaya (Saint-Petersburg) Post-Byzantine Specimens of Carving in the Collection of the State Hermitage (New Discoveries)
  • В. С. Турчин (Москва) Традиции классического искусства проверяются в XX в.
  • Valeriy Turchin (Moscow) Traditions of Classical Art are Tested in the 20th Century
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Rating 5.0 / 5
Added 17.11.2022
Author AlexDigger
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