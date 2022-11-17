Древне-русское искусство - Византия - Русь - Западная Европа
Эта книга — дань памяти выдающемуся отечественному ученому и замечательному человеку, одному из создателей современной науки о византийском и древнерусском искусстве, крупнейшему знатоку и исследователю искусства Западной Европы эпохи Возрождения и XVII в., профессору Московского Государственного университета Виктору Никитичу Лазареву (1897—1976). Имя его хорошо известно во всех странах мира, его труды переведены на многие языки, издавались и переиздавались в Италии, Англии, США, Франции, Германии, Венгрии. Многие поколения искусствоведов, учившиеся в МГУ им. М. В. Ломоносова на Кафедре истории искусства Исторического факультета, которую в течение нескольких десятков лет возглавлял В. Н. Лазарев, являются егс учениками и последователями. Вместе с академиком И. Э. Грабарем он был основателем Государственного института искусствознания Министерства культуры России (ГИИ), который первоначально назывался «Институт истории искусств Академии наук СССР». Под их руководством в стенах Института создавалась многотомная академическая «История русского искусства».
В советское время, в условиях господства идеологии государственного атеизма и жесточайшего подавления любого инакомыслия, В. Н. Лазареву удалось не только продолжить дело своих великих предшественников — Ф. И. Буслаева, Η. П. Кондакова, Н. В. Покровского, Д. В. Айналова, но и создать целую школу изучения искусства Византии и Древней Руси, считающуюся сегодня одной из наиболее авторитетных в данной области науки. По ег инициативе и при его деятельном участии с 1963 г. ГИИ стал издавать сборники «Древнерусское искусство».
Неоценимы заслуги В. Н. Лазарева как музейного деятеля. В бытность его заместителем директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина он руководил научной работой и приложил много сил для превращения картинной галереи музея в одно из лучших художественных собраний Европы.
Древне-русское искусство - Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура
Издательство «Дмитрий Буланин» , 2002, - 478 с.
ISBN 5-86007-342-9
Древне-русское искусство - Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура - Содержание
От редакции
- В. Н. Гращенков (Москва). Виктор Никитич Лазарев: жизнь, творчество, научное наследие
- Список опубликованных трудов В. Н. Лазарева. Сост. В. Н. Гращенков
- О. С. Попова (Москва). Виктор Никитич Лазарев
- Suzy Dufrenne (Paris). Victor N. Lazarev: bilan d’une oeuvre
- Сюзи Дюфренн (Париж). Виктор Лазарев: итог одного труда
- А. М. Высоцкий (Москва) Средневековая архитектура в зеркале средневековой письменности: действительность и отражение (на материале стран Закавказья)
- Anatoli j Vysotsky (Moscow) Medieval Architecture in the Mirror of Medieval Written Language: Reality and Reflection (based on Material from Caucasian countries)
- Армен Казарян (Ереван). Собор в Аруче и купольные залы Армении VII в. К вопросу о византийском влиянии
- Armen Kazaryan (Erevan) The Cathedral at Aroudch and 7-th Century Armenian domed Halls. On the Question of byzantine Influence
- Э. С. Смирнова (Москва). О первоначальной композиции и иконографической программе серебряного оклада XI в. иконы «Апостолы Петр и Павел» из Софийского собора в Новгороде
- Любен Прашков (София) Новооткрытые росписи рубежа XI—XII вв. в кладбищенской церкви Архангела Михаила в городе Рила, в Болгарии
- Luben Prashkov (Sofia). Newly discovered Fragments of medieval Wall paintings of the 12th century in the cemetery Church of St Archangel Michael in Rila (Bulgaria)
- И. Ф. Тоцкая (Киев).Крещальня Софии Киевской
- Irma Totskaya (Kiev).The Baptistery («Kreshchalnya») of the Sophia Cathedral in Kiev
- B.Д. Сарабьянов (Москва). Хронология строительных и художественных работ в соборе Мирожского монастыря: К проблеме датировки памятника
- Vladimir Sarabianov (Moscow). The Chronology of Constructing and Decorating Work in the Cathedral of the Mirozhsky Monastery: On the Problem of Dating of the Monument
- О. E. Этингоф (Москва). Святые места в программе росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове
- Olga Etingof (Moscow). Holy Places in the Programme of Decoration in the Spaso-Preobrazhensky Cathedral of the Mirozhsky Monastery in Pskov
- M. В. Зубова (Москва). Тема времени в порталах романских церквей Франции
- Mariya Zoubova (Moscou). Le thfeme du temps dans les portails d’dglise romans en France
- C. M. Новаковская-Бухман (Санкт-Петербург). Царь Давид в рельефах Дмитриевского собора во Владимире
- Svetlana Novakovskaya-Buhman (Saint-Petersburg). King David in the Sculpture of the Dmitriev Cathedral in Vladimir
- И. А. Стерлигова (Москва). Боголюбская икона Богоматери в XII—XIII вв.
- Irina Sterligova (Moscow). The Bogolubskaya Icon of the Holy Virgin in the 12th—13th Centuries
- В. Э. Маркова (Москва). Подписное «Распятие» Сеньи ди Бонавентуры из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина
- Victoria Markova (Moscow). The «Crucifix» signed by Segna di Bonaventure from the Collection of the Pushkin State Museum of fine Arts
- Melita Emmanuel (Athens). Funerary Iconographic Programmes in the Chapels of Mystras
- Мелита Эммануэль (Афины). Погребальные иконографические программы росписей капелл Мистры
- A. И. Комеч (Москва). Церковь Успения на Волотовом поле в Новгороде: соотношение канона и творчества
- Aleksey Komech (Moscow). The Church of the Assumption on Volotovo Field near Novgorod: Correlation between Canon and Creativity
- B. А. Булкин (Санкт-Петербург). Знаменская церковь XIV в. в Новгороде
- Valentin Bulkin (Saint-Petersburg). The Church of the Virgin Znameniye («of the Sign») of the 14 Century in Novgorod
- О. С. Попова (Москва). Икона Христа Пантократора из Византийского музея в Афинах.
- Л. И. Лифшиц (Москва). Фрески Феофана Грека в Троицком приделе церкви Спаса на Ильине улице (Об иконографической программе росписи)
- Lev Lifshits (Moscow). The Frescoes of Theophanes the Greek in the Trinity Chapel of the Saviour Church in Ilyina Street (On the Iconographic Programme of the Painting)
- M. А. Орлова (Москва). О некоторых типах орнамента в росписи церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде и особенности декорации ее алтаря
- Mariya Orlova (Moscow). On Some Types of Ornament in the Paintings of the Saviour Church in Ilyina Street in Novgorod and the Peculiarities of its Altar Decoration
- T. Ю. Царевская (Новгород). Цикл «Страстей Христовых» в алтаре церкви Федора Стратилата в Новгороде
- Tatjana Tsarevskaia (Novgorod). The Cycle of Christ Passions in the Altar Decoration of the St. Theodor Stratilates Church in Novgorod
- E. Я. Осташенко (Москва). Икона «Троица Ветхозаветная» из Сергиево-Посадского музея-заповедника и проблема стиля живописи первой трети XV в.
- Elena Ostashenko (Moscow).The «Old Testament Trinity» Icon from the Sergiev-Posad Museum and the Problem of Style in Painting of the First Third of the 15th Century
- E. Ю. Золотова (Москва). Французская живопись XV в. и Италия
- Catherine Zolotova (Moscow) French painting of the 15th Century and Italy
- А. Л. Баталов (Москва). Строительство московского Успенского собора и самоидентификация Руси: К истории замысла митрополита Филиппа I
- Andrey Batalov (Moscow). The Building os the Moscow Assumption Cathedral and selfidentification of Russia: by the History of the Conception of Metropolitan Philip I
- Г. В. Попов (Москва). Тема славянского просвещения в миниатюрах Радзивиловской летописи
- Gennadyi Popov (Moscow) The Theme of the Enlightement of Slavs in Miniatures of the Radzivil Chronicle
- M. И. Свидерская (Москва) О природе художественного образа в искусстве Боттичелли
- Marina Sviderskaya (Moscow) Della nature dell’immagine artistica nell’arte del Botticelli
- В. П. Головин (Москва). Микеланджело и мраморщики города Рима: история одного конфликта
- Victor Golovin (Moscow) Michelangelo and the Marble-Cutters of Rome: the History of a Conflict
- В. Д. Дажина (Москва) Флоренция времени правления великих герцогов Тосканских: Искусство и политика
- Vera Dazhina (Moscow) Florence in the Reign of the Grand Dukes of Tuscany: Art and Politics
- И. И. Тучков (Москва) Гимн во славу ренессансной виллы: Декорация лоджии Палаццина Гамбара в Баньяйя
- Ivan Tuchkov (Moscow) A Hymn to the Renaissance Villa: The Decoration of the Loggia of the Palazzina Gambara at Bagnaia
- В. H. Залесская (Санкт-Петербург) Поствизантийские образцы художественной резьбы по дереву в собрании Государственного Эрмитажа (Новые открытия)
- Vera Zalesskaya (Saint-Petersburg) Post-Byzantine Specimens of Carving in the Collection of the State Hermitage (New Discoveries)
- В. С. Турчин (Москва) Традиции классического искусства проверяются в XX в.
- Valeriy Turchin (Moscow) Traditions of Classical Art are Tested in the 20th Century
No comments yet. Be the first!