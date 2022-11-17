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Древне-русское искусство - Византия - Русь - Западная Европа

Add to Favorites Category ESXATOS BOOKS, Cultural Studies Art Эта книга — дань памяти выдающемуся отечественному ученому и замечательному человеку, одному из создателей современной науки о византийском и древнерусском искусстве, крупнейшему знатоку и исследователю искусства Западной Европы эпохи Возрождения и XVII в., профессору Московского Государственного университета Виктору Никитичу Лазареву (1897—1976). Имя его хорошо известно во всех странах мира, его труды переведены на многие языки, издавались и переиздавались в Италии, Англии, США, Франции, Германии, Венгрии. Многие поколения искусствоведов, учившиеся в МГУ им. М. В. Ломоносова на Кафедре истории искусства Исторического факультета, которую в течение нескольких десятков лет возглавлял В. Н. Лазарев, являются егс учениками и последователями. Вместе с академиком И. Э. Грабарем он был основателем Государственного института искусствознания Министерства культуры России (ГИИ), который первоначально назывался «Институт истории искусств Академии наук СССР». Под их руководством в стенах Института создавалась многотомная академическая «История русского искусства». В советское время, в условиях господства идеологии государственного атеизма и жесточайшего подавления любого инакомыслия, В. Н. Лазареву удалось не только продолжить дело своих великих предшественников — Ф. И. Буслаева, Η. П. Кондакова, Н. В. Покровского, Д. В. Айналова, но и создать целую школу изучения искусства Византии и Древней Руси, считающуюся сегодня одной из наиболее авторитетных в данной области науки. По ег инициативе и при его деятельном участии с 1963 г. ГИИ стал издавать сборники «Древнерусское искусство». Неоценимы заслуги В. Н. Лазарева как музейного деятеля. В бытность его заместителем директора Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина он руководил научной работой и приложил много сил для превращения картинной галереи музея в одно из лучших художественных собраний Европы. Древне-русское искусство - Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура Издательство «Дмитрий Буланин» , 2002, - 478 с. ISBN 5-86007-342-9 Древне-русское искусство - Византия, Русь, Западная Европа: искусство и культура - Содержание От редакции В. Н. Гращенков (Москва). Виктор Никитич Лазарев: жизнь, творчество, научное наследие

Список опубликованных трудов В. Н. Лазарева. Сост. В. Н. Гращенков

О. С. Попова (Москва). Виктор Никитич Лазарев

Suzy Dufrenne (Paris). Victor N. Lazarev: bilan d’une oeuvre

Сюзи Дюфренн (Париж). Виктор Лазарев: итог одного труда

А. М. Высоцкий (Москва) Средневековая архитектура в зеркале средневековой письменности: действительность и отражение (на материале стран Закавказья)

Anatoli j Vysotsky (Moscow) Medieval Architecture in the Mirror of Medieval Written Language: Reality and Reflection (based on Material from Caucasian countries)

Армен Казарян (Ереван). Собор в Аруче и купольные залы Армении VII в. К вопросу о византийском влиянии

Armen Kazaryan (Erevan) The Cathedral at Aroudch and 7-th Century Armenian domed Halls. On the Question of byzantine Influence

Э. С. Смирнова (Москва). О первоначальной композиции и иконографической программе серебряного оклада XI в. иконы «Апостолы Петр и Павел» из Софийского собора в Новгороде

Любен Прашков (София) Новооткрытые росписи рубежа XI—XII вв. в кладбищенской церкви Архангела Михаила в городе Рила, в Болгарии

Luben Prashkov (Sofia). Newly discovered Fragments of medieval Wall paintings of the 12th century in the cemetery Church of St Archangel Michael in Rila (Bulgaria)

И. Ф. Тоцкая (Киев).Крещальня Софии Киевской

Irma Totskaya (Kiev).The Baptistery («Kreshchalnya») of the Sophia Cathedral in Kiev

B.Д. Сарабьянов (Москва). Хронология строительных и художественных работ в соборе Мирожского монастыря: К проблеме датировки памятника

Vladimir Sarabianov (Moscow). The Chronology of Constructing and Decorating Work in the Cathedral of the Mirozhsky Monastery: On the Problem of Dating of the Monument

О. E. Этингоф (Москва). Святые места в программе росписей Спасо-Преображенского собора Мирожского монастыря в Пскове

Olga Etingof (Moscow). Holy Places in the Programme of Decoration in the Spaso-Preobrazhensky Cathedral of the Mirozhsky Monastery in Pskov

M. В. Зубова (Москва). Тема времени в порталах романских церквей Франции

Mariya Zoubova (Moscou). Le thfeme du temps dans les portails d’dglise romans en France

C. M. Новаковская-Бухман (Санкт-Петербург). Царь Давид в рельефах Дмитриевского собора во Владимире

Svetlana Novakovskaya-Buhman (Saint-Petersburg). King David in the Sculpture of the Dmitriev Cathedral in Vladimir

И. А. Стерлигова (Москва). Боголюбская икона Богоматери в XII—XIII вв.

Irina Sterligova (Moscow). The Bogolubskaya Icon of the Holy Virgin in the 12th—13th Centuries

В. Э. Маркова (Москва). Подписное «Распятие» Сеньи ди Бонавентуры из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина

Victoria Markova (Moscow). The «Crucifix» signed by Segna di Bonaventure from the Collection of the Pushkin State Museum of fine Arts

Melita Emmanuel (Athens). Funerary Iconographic Programmes in the Chapels of Mystras

Мелита Эммануэль (Афины). Погребальные иконографические программы росписей капелл Мистры

A. И. Комеч (Москва). Церковь Успения на Волотовом поле в Новгороде: соотношение канона и творчества

Aleksey Komech (Moscow). The Church of the Assumption on Volotovo Field near Novgorod: Correlation between Canon and Creativity

B. А. Булкин (Санкт-Петербург). Знаменская церковь XIV в. в Новгороде

Valentin Bulkin (Saint-Petersburg). The Church of the Virgin Znameniye («of the Sign») of the 14 Century in Novgorod

О. С. Попова (Москва). Икона Христа Пантократора из Византийского музея в Афинах.

Л. И. Лифшиц (Москва). Фрески Феофана Грека в Троицком приделе церкви Спаса на Ильине улице (Об иконографической программе росписи)

Lev Lifshits (Moscow). The Frescoes of Theophanes the Greek in the Trinity Chapel of the Saviour Church in Ilyina Street (On the Iconographic Programme of the Painting)

M. А. Орлова (Москва). О некоторых типах орнамента в росписи церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде и особенности декорации ее алтаря

Mariya Orlova (Moscow). On Some Types of Ornament in the Paintings of the Saviour Church in Ilyina Street in Novgorod and the Peculiarities of its Altar Decoration

T. Ю. Царевская (Новгород). Цикл «Страстей Христовых» в алтаре церкви Федора Стратилата в Новгороде

Tatjana Tsarevskaia (Novgorod). The Cycle of Christ Passions in the Altar Decoration of the St. Theodor Stratilates Church in Novgorod

E. Я. Осташенко (Москва). Икона «Троица Ветхозаветная» из Сергиево-Посадского музея-заповедника и проблема стиля живописи первой трети XV в.

Elena Ostashenko (Moscow).The «Old Testament Trinity» Icon from the Sergiev-Posad Museum and the Problem of Style in Painting of the First Third of the 15th Century

E. Ю. Золотова (Москва). Французская живопись XV в. и Италия

Catherine Zolotova (Moscow) French painting of the 15th Century and Italy

А. Л. Баталов (Москва). Строительство московского Успенского собора и самоидентификация Руси: К истории замысла митрополита Филиппа I

Andrey Batalov (Moscow). The Building os the Moscow Assumption Cathedral and selfidentification of Russia: by the History of the Conception of Metropolitan Philip I

Г. В. Попов (Москва). Тема славянского просвещения в миниатюрах Радзивиловской летописи

Gennadyi Popov (Moscow) The Theme of the Enlightement of Slavs in Miniatures of the Radzivil Chronicle

M. И. Свидерская (Москва) О природе художественного образа в искусстве Боттичелли

Marina Sviderskaya (Moscow) Della nature dell’immagine artistica nell’arte del Botticelli

В. П. Головин (Москва). Микеланджело и мраморщики города Рима: история одного конфликта

Victor Golovin (Moscow) Michelangelo and the Marble-Cutters of Rome: the History of a Conflict

В. Д. Дажина (Москва) Флоренция времени правления великих герцогов Тосканских: Искусство и политика

Vera Dazhina (Moscow) Florence in the Reign of the Grand Dukes of Tuscany: Art and Politics

И. И. Тучков (Москва) Гимн во славу ренессансной виллы: Декорация лоджии Палаццина Гамбара в Баньяйя

Ivan Tuchkov (Moscow) A Hymn to the Renaissance Villa: The Decoration of the Loggia of the Palazzina Gambara at Bagnaia

В. H. Залесская (Санкт-Петербург) Поствизантийские образцы художественной резьбы по дереву в собрании Государственного Эрмитажа (Новые открытия)

Vera Zalesskaya (Saint-Petersburg) Post-Byzantine Specimens of Carving in the Collection of the State Hermitage (New Discoveries)

В. С. Турчин (Москва) Традиции классического искусства проверяются в XX в.

Valeriy Turchin (Moscow) Traditions of Classical Art are Tested in the 20th Century Views 191 Rating 5.0 / 5 Added 17.11.2022 Author AlexDigger