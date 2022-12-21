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Никонова - Садистская иконография

Алина Никонова - Садистская иконография - Портреты и истории мучениц и святых
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, Cultural Studies Art, Philology Literature, Religious Studies Atheism
Христианская мифология в течение более двух тысяч лет была основополагающим источником вдохновения для художников всех тех стран и национальных школ, сделавших христианство своей религией. Как оказалось, священные тексты, апокрифы, жизнеописания святых содержат весьма многоплановую и перспективную тематику, которую было очень удобно и полезно воплощать в визуальном виде. Среди этих сюжетов значительную часть составляли истории женщин: святых, мучениц, подвижниц.
В Средние века официальная христианская догматика зачастую отказывала женщине в наличии умственных способностей и сомневалась в том, что у нее есть душа. Христианство сделало ее ответственной за грехопадение и, соответственно, соотнесло женскую природу с дьявольской. Только функция деторождения и удовлетворения физиологических потребностей мужчины заставляла средневековых богословов смириться с существованием женщины, но они постарались задать как можно более жесткие рамки ее жизни в христианском мире.
Однако у этой темы была и другая сторона. Именно христианство, утверждающее приоритет веры над бытовыми обязательствами и прежде всего над властью семьи и государства, позволило женщине обрести некоторую самостоятельность, давая возможность отделиться от родителей или супруга и попытаться взять под контроль свое тело, мысли и жизнь. В принципе, физические страдания и смерть были не самой дорогой платой.
Женщины, избиравшие путь христианства во времена гонений, вовсе не являлись мазохистками, истеричками или психически больными. Они лишь пытались проложить себе новый путь в мире, менявшемся на их глазах, и были готовы заплатить за это любую цену. И как бы ни мечтал об этом апостол Павел, один из самых ярых женоненавистников, провозглашавший, что «не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа»1, без женщин европейская история никогда не сложилась бы в том виде, в каком мы знаем ее сейчас.

Алина Никонова - Садистская иконография - Портреты и истории мучениц и святых

М.: «Эксмо», 2023. - 321 с. — (Искусство с блогерами)
ISBN 978-5-04-178721-9

Алина Никонова - Садистская иконография – Содержание

Предисловие
Часть 1
  • Фекла Иконийская
  • Петронилла Римская
  • Ирины
    • Ирина Македонская
    • Ирина, Агапия и Хиония Солунские
    • Ирина Римская
    • Ирина Томарская (Португальская)
  • Анастасии
    • Анастасия Римская старшая и Василисса
    • Анастасия Римская младшая
    • Анастасия Сирмийская (Узорешительница)
    • Анастасия Патрикия
  • Вера, Надежда, Любовь и мать их София
  • Перпетуя и Фелицитата
  • Татиана Римская
  • Цецилия Римская
  • Аполлония Алексадрийская
  • Агата Сицилийская
  • Репарата и Лукилла
    • Репарата
    • Люцилла (Лукилла) Римская
  • Елена Константинопольская
  • Юста и Руфина
  • Доротея Кесарийская
  • Люция Сиракузская
  • Екатерина Александрийская
  • Евфимия Халкидонская
  • Евлалии
    • Евлалия Меридская
    • Евлалия Барселонская
  • Агнесса Римская
  • Маргарита (Марина) Антиохийская
  • Энграция Сарагосская
  • Варвара Илиопольская
  • Кристина Тирская (Больсенская)
  • Юстины
    • Юстина Антиохийская и Киприан
    • Юстина Падуанская
  • Наталия Никомедийская и Адриан
  • Моника Тагастинская
  • Урсула
  • Мелания Римская младшая
  • Ксения Миласская (Римская)
  • Юлия Карфагенская (Корсиканская)
  • Мария Египетская
Часть 2
  • Женевьева Парижская
  • Схоластика Нурсийская
  • Ольга Киевская
  • Касильда Толедская (Сарацинка)
  • Кунигунда Люксембургская
  • Евфросиния Полоцкая
  • Ядвига Силезская
  • Феврония и Петр Муромские
  • Клара Ассизская
  • Елизавета Венгерская
  • Изабелла Португальская
  • Фина (Серафина)
  • Маргарита Кортонская
  • Бригитта Шведская
  • Екатерина Сиенская
  • Лидвина из Схидама
  • Франциска Римская
  • Тереза Авильская
  • Мария-Маддалена де Пацци
Библиография

Views 273
Rating 5.0 / 5
Added 21.12.2022
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (3)

Comments (1 comment)

G
gios76 3 years ago

спасибо

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