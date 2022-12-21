Христианская мифология в течение более двух тысяч лет была основополагающим источником вдохновения для художников всех тех стран и национальных школ, сделавших христианство своей религией. Как оказалось, священные тексты, апокрифы, жизнеописания святых содержат весьма многоплановую и перспективную тематику, которую было очень удобно и полезно воплощать в визуальном виде. Среди этих сюжетов значительную часть составляли истории женщин: святых, мучениц, подвижниц.

В Средние века официальная христианская догматика зачастую отказывала женщине в наличии умственных способностей и сомневалась в том, что у нее есть душа. Христианство сделало ее ответственной за грехопадение и, соответственно, соотнесло женскую природу с дьявольской. Только функция деторождения и удовлетворения физиологических потребностей мужчины заставляла средневековых богословов смириться с существованием женщины, но они постарались задать как можно более жесткие рамки ее жизни в христианском мире.

Однако у этой темы была и другая сторона. Именно христианство, утверждающее приоритет веры над бытовыми обязательствами и прежде всего над властью семьи и государства, позволило женщине обрести некоторую самостоятельность, давая возможность отделиться от родителей или супруга и попытаться взять под контроль свое тело, мысли и жизнь. В принципе, физические страдания и смерть были не самой дорогой платой.

Женщины, избиравшие путь христианства во времена гонений, вовсе не являлись мазохистками, истеричками или психически больными. Они лишь пытались проложить себе новый путь в мире, менявшемся на их глазах, и были готовы заплатить за это любую цену. И как бы ни мечтал об этом апостол Павел, один из самых ярых женоненавистников, провозглашавший, что «не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа»1, без женщин европейская история никогда не сложилась бы в том виде, в каком мы знаем ее сейчас.

Алина Никонова - Садистская иконография - Портреты и истории мучениц и святых

М.: «Эксмо», 2023. - 321 с. — (Искусство с блогерами)

ISBN 978-5-04-178721-9

Алина Никонова - Садистская иконография – Содержание

Предисловие

Часть 1

Фекла Иконийская

Петронилла Римская

Ирины Ирина Македонская Ирина, Агапия и Хиония Солунские Ирина Римская Ирина Томарская (Португальская)

Анастасии Анастасия Римская старшая и Василисса Анастасия Римская младшая Анастасия Сирмийская (Узорешительница) Анастасия Патрикия

Вера, Надежда, Любовь и мать их София

Перпетуя и Фелицитата

Татиана Римская

Цецилия Римская

Аполлония Алексадрийская

Агата Сицилийская

Репарата и Лукилла Репарата Люцилла (Лукилла) Римская

Елена Константинопольская

Юста и Руфина

Доротея Кесарийская

Люция Сиракузская

Екатерина Александрийская

Евфимия Халкидонская

Евлалии Евлалия Меридская Евлалия Барселонская

Агнесса Римская

Маргарита (Марина) Антиохийская

Энграция Сарагосская

Варвара Илиопольская

Кристина Тирская (Больсенская)

Юстины Юстина Антиохийская и Киприан Юстина Падуанская

Наталия Никомедийская и Адриан

Моника Тагастинская

Урсула

Мелания Римская младшая

Ксения Миласская (Римская)

Юлия Карфагенская (Корсиканская)

Мария Египетская

Часть 2

Женевьева Парижская

Схоластика Нурсийская

Ольга Киевская

Касильда Толедская (Сарацинка)

Кунигунда Люксембургская

Евфросиния Полоцкая

Ядвига Силезская

Феврония и Петр Муромские

Клара Ассизская

Елизавета Венгерская

Изабелла Португальская

Фина (Серафина)

Маргарита Кортонская

Бригитта Шведская

Екатерина Сиенская

Лидвина из Схидама

Франциска Римская

Тереза Авильская

Мария-Маддалена де Пацци

Библиография