Алина Никонова - Садистская иконография - Портреты и истории мучениц и святых

Никонова - Садистская иконография
Христианская мифология в течение более двух тысяч лет была основополагающим источником вдохновения для художников всех тех стран и национальных школ, сделавших христианство своей религией. Как оказалось, священные тексты, апокрифы, жизнеописания святых содержат весьма многоплановую и перспективную тематику, которую было очень удобно и полезно воплощать в визуальном виде. Среди этих сюжетов значительную часть составляли истории женщин: святых, мучениц, подвижниц.
В Средние века официальная христианская догматика зачастую отказывала женщине в наличии умственных способностей и сомневалась в том, что у нее есть душа. Христианство сделало ее ответственной за грехопадение и, соответственно, соотнесло женскую природу с дьявольской. Только функция деторождения и удовлетворения физиологических потребностей мужчины заставляла средневековых богословов смириться с существованием женщины, но они постарались задать как можно более жесткие рамки ее жизни в христианском мире.
Однако у этой темы была и другая сторона. Именно христианство, утверждающее приоритет веры над бытовыми обязательствами и прежде всего над властью семьи и государства, позволило женщине обрести некоторую самостоятельность, давая возможность отделиться от родителей или супруга и попытаться взять под контроль свое тело, мысли и жизнь. В принципе, физические страдания и смерть были не самой дорогой платой.
Женщины, избиравшие путь христианства во времена гонений, вовсе не являлись мазохистками, истеричками или психически больными. Они лишь пытались проложить себе новый путь в мире, менявшемся на их глазах, и были готовы заплатить за это любую цену. И как бы ни мечтал об этом апостол Павел, один из самых ярых женоненавистников, провозглашавший, что «не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа»1, без женщин европейская история никогда не сложилась бы в том виде, в каком мы знаем ее сейчас.
Алина Никонова - Садистская иконография - Портреты и истории мучениц и святых
М.: «Эксмо», 2023. - 321 с. — (Искусство с блогерами)
ISBN 978-5-04-178721-9
Алина Никонова - Садистская иконография – Содержание
Предисловие
Часть 1
- Фекла Иконийская
- Петронилла Римская
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Ирины
- Ирина Македонская
- Ирина, Агапия и Хиония Солунские
- Ирина Римская
- Ирина Томарская (Португальская)
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Анастасии
- Анастасия Римская старшая и Василисса
- Анастасия Римская младшая
- Анастасия Сирмийская (Узорешительница)
- Анастасия Патрикия
- Вера, Надежда, Любовь и мать их София
- Перпетуя и Фелицитата
- Татиана Римская
- Цецилия Римская
- Аполлония Алексадрийская
- Агата Сицилийская
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Репарата и Лукилла
- Репарата
- Люцилла (Лукилла) Римская
- Елена Константинопольская
- Юста и Руфина
- Доротея Кесарийская
- Люция Сиракузская
- Екатерина Александрийская
- Евфимия Халкидонская
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Евлалии
- Евлалия Меридская
- Евлалия Барселонская
- Агнесса Римская
- Маргарита (Марина) Антиохийская
- Энграция Сарагосская
- Варвара Илиопольская
- Кристина Тирская (Больсенская)
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Юстины
- Юстина Антиохийская и Киприан
- Юстина Падуанская
- Наталия Никомедийская и Адриан
- Моника Тагастинская
- Урсула
- Мелания Римская младшая
- Ксения Миласская (Римская)
- Юлия Карфагенская (Корсиканская)
- Мария Египетская
Часть 2
- Женевьева Парижская
- Схоластика Нурсийская
- Ольга Киевская
- Касильда Толедская (Сарацинка)
- Кунигунда Люксембургская
- Евфросиния Полоцкая
- Ядвига Силезская
- Феврония и Петр Муромские
- Клара Ассизская
- Елизавета Венгерская
- Изабелла Португальская
- Фина (Серафина)
- Маргарита Кортонская
- Бригитта Шведская
- Екатерина Сиенская
- Лидвина из Схидама
- Франциска Римская
- Тереза Авильская
- Мария-Маддалена де Пацци
Библиография
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