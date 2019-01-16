К древнерусской космологии относится зафиксированный источниками комплекс идей и воззрений, касающийся проблем космогенеза и космоустроения. Сразу надо сказать, что космологии, как особой науки в синкретической средневековой культуре, не существовало, а космологические представления являлись органической составной частью теологических построений.

Поэтому сведения космологического характера, по аналогии с философским и естественнонаучным содержанием, аналитически вычленяются из общебогословского контекста, составной наукозначимой частью которого они являются. Эти сведения о мироздании распространялись в средневековой отечественной письменности через переводы трудов христианских экзегетов, через апокрифические произведения, а также через компиляции, составленные славянскими или русскими авторами на основе переводных текстов. Другими словами, речь идет о текстах космологического характера в христианской писменности и об их усвоении славяно-русскими книжниками.

Древнерусская космология

Отв. ред. Г. С. Баранкова

СПб.: Алетейя, 2004. 480 с.

Серия «Памятники древнерусской мысли. Исследования и тексты»

ISBN 5-89329-649-4

Древнерусская космология - Содержание

О НАУЧНЫХ АСПЕКТАХ ИЗУЧЕНИЯ КОСМОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДРЕВНЕЙ РУСИ (Полянский С. М.)

Вместо предисловия

КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И СВЕДЕНИЯ В КНИЖНОСТИ ДРЕВНЕЙ РУСИ (Мильков В. В.)

Общие замечания о специфике древнерусской космологии

Идеи плоскостно-комарного мироустройства в древнерусских текстах христианской экзегезы

Геоцентрическая концепция мироздания в древнерусских текстах переводной христианской экзегезы

Космологические идеи в памятниках апокрифической книжности

Некоторые особенности космологических сюжетов переводной литературы Древней Руси

КОСМОЛОГИЯ В ЕЕ ЕДИНСТВЕ С ДРУГИМИ КОМПОНЕНТАМИ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ {Полянский С. М., Григорьев А. В.)

Космологические представления и естественнонаучные знания в Древней Руси (Полянский С. М.)

Древнерусская космология и практическая география. По данным средневековых представлений о рае (Григорьев А. В.)

Космологические представления, отраженные во внутренней форме и семантике русских библейских фразеологизмов (Григорьев А. В.)

КАЛЕНДАРНОЕ ВРЕМЯ В ДРЕВНЕРУССКОЙ КОСМОЛОГИИ (Симонов Р. А.)

Календарное осмысление времени в рамках теологического рационализма

«Учение» Кирика 1136 г. как научный трактат, посвященный календарно-математическому осмыслению времени в контексте средневековой космологии

Рационализация пасхальных расчетов в славяно-русской письменной традиции

Сакрализация времени на Руси

Заключение

МОСТЫ ВРЕМЕН: КОСМОЛОГИЧЕСКИЕ АРХЕТИПЫ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

(Денисова И. М.) «Живой космос»: древнейшая модель Вселенной в мировой мифологии и русской народной культуре

Список сокращений

Древнерусская космология - Вместо предисловия

Космология в ряду интересов мыслителей Древнего мира и Средневековья занимала особое место. Этот факт давно замечен исследователями, и не только применительно к отечественной религиозно-философской мысли. Каждой культуре, известной в истории человечества, каждой цивилизационной формации присущ своеобразный тип взглядов на проблемы космоустроения. Свойственное человеку постижение закономерностей и загадок реально существующего мира неизбежно происходит в рамках некоего цельного образа мироздания, формирующегося в культуре в ту или иную эпоху. Что же касается наших современных знаний о космологических представлениях в Древней Руси, то они еще весьма далеки от полноты и совершенства. В этой перспективной для комплексного анализа области исследования, несмотря на разработку отдельных специальных проблем, пока еще не существует фундаментальных обобщающих трудов, характеризующих общую картину древнерусских космологических представлений, проясняющих историю их становления и развития, их взаимосвязь с другими сферами духовной и материальной культуры.

Исследовательский подход к проблематике древних космологических взглядов таит в себе опасность поверхностного отношения к воззрениям наших далеких предков. Тот ученый, который считает космологию предшествующих эпох «примитивной» и «отсталой», заведомо пренебрегает предметом своего исследования. Как в свое время справедливо отмечал Б. А. Старостин, «во многих случаях сведения, сообщаемые древними источниками, представляются нам более ошибочными, чем они есть на самом деле, потому что мы вкладываем в них иное содержание». Действительно, вопрос об адекватном понимании терминологии и понятийном аппарате далеко не праздный. К примеру, Иоанн экзарх Болгарский, широко читаемый в Древней Руси мыслитель, воспроизводил мысль Платона. В современной интерпретации эти слова могут означать не что иное, как единство пространства и времени во Вселенной. Но означает ли это, что в данном случае современный ученый и древний мыслитель оперируют одним и тем же метафизическим принципом?

Исследователь призван не «учить» древнего книжника, победоносно замечая, что он не знал многое из того, что сегодня знаем мы, а должен преодолеть барьер непонимания его мировоззрения, правильно восстановить картину мироздания, какой она представлялась древнему мыслителю. Отметим, что современный исследователь, занимающийся проблемами древней космологии, сталкивается с определенными трудностями, в том числе ментального порядка, ввиду ее своеобразной специфики и теологического характера. Историк, филолог или философ в этом случае вторгается в сферы, сопредельные с богословием, вынужден прибегать к богословской проблематике и литературе. В таком предмете разграничить пределы компетентности науки и теологии крайне сложно. При этом возникает риск, что отдельные аспекты останутся либо непонятыми, либо отнесенными к ведомству богословия и категорически исключенными из поля внимания. Между тем космологическая концепция, формально не носящая догматический характер, в Средневековье понималась именно как вероучительная проблема. Потребность религиозного сознания (а таковым, безусловно, являлось сознание Древней Руси) в организованной космологической схеме несомненна. Но неизбежный, казалось бы, мифологический характер религиозной доктрины, отнюдь не представляет враждебного начала по отношению к «таящейся в подполье» зарождающейся науке.

Важным критерием любой космологической доктрины (в том числе современной) является ее пригодность для последующего познания мироздания и возможность с помощью этой картины получать те практические результаты этого познания, в которых нуждается общество на данном отрезке своего исторического пути. Иными словами, космологическая концепция напрямую связана с уровнем и возможностями естественнонаучных знаний. Более того, она аккумулирует эти знания, объединяет их в некую универсальную картину мира, которая по необходимости всегда далека от стопроцентной объективности и подчинена разносторонним, во многом — утилитарным задачам. С этой точки зрения средневековая религиозная космология обладала достаточно емким наукосодержащим познавательным потенциалом. Именно поэтому достигшие таких труднопостижимых глубин современные естественные науки своим рождением обязаны древней космологии, а возникшие на раннем этапе формы космологических воззрений генетически предшествовали современной концепции. И если мы замечаем несовершенство этих форм, то справедливости ради следует напомнить, что современное естествознание далеко не достигло абсолютного совершенства и универсализма. К сожалению, отрицательное или снисходительно-поучительное отношение к космологии древних в прошедшем столетии негативно сказалось на качестве процесса научного изучения данной проблематики. Космологические воззрения становились далеко не первостепенным предметом внимания в трудах, касающихся истории науки.