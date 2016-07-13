Древнейшие государства восточной Европы
Издание подготовлено в рамках программы фундаментальных исследований ОИФН РАН "Власть и общество в истории", направление:
"Власть и общественные институты в историческом процессе: механизмы функционирования, конфликты, реформы, революции" проект:
"Политические институты и верховная власть в домонгольской Руси"
Настоящий том - первое в отечественной и международной историографии систематическое исследование происхождения и исторических судеб династии Рюриковичей в контексте социально-политической истории Русского государства. устанавливаются причины и особенности разветвления на отдельные династии рода Рюриковичей.
Специальное внимание уделяется проблемам наследования власти в древнерусское время, рассматривается символика государственной власти и древнейшая титулатура русских князей.
Древнейшие государства восточной Европы - Рюриковичи и российская государственность
Издательство: Москва "Индрик" 2008
ISBN: 978-5-91674-013-4
Древнейшие государства восточной Европы - Рюриковичи и российская государственность - Содержание
От редколлегии
Исследования
Пчелов Е.В. Династическая история рода Рюриковичей
Петрухин В.Я. Призвание варягов: историко-археологический контекст
Мельникова Е.А. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в представлениях летописцев XI - начала XII в.
Петрухин В.Я. Сказание о призвании варягов в средневековой книжности и дипломатии
Гальцов В.И. Кенигсбергский период в истории Радзиловской летописи
Глазырина Г.В. Следы устной традиции о Ярославе Мудром в ранней письменности Скандинавии (до 1200 г)
Назаренко А.В. Братское совладение, отчина сеньорат (династический строй Рюриковичей X-XII вв. в сравнительно-историческом аспекте)
Котляр Н.Ф. Волынские и галицкие Рюриковичи (XII в.) происхождение и судьбы
Джаксон Т.Н. Рюриковичи и Скандинавия
Коновалова И.Г. Древнейший титул русских князей "каган"
Мельникова Е.А. К вопросу о происхождении знаков Рюриковичей
Молчанов А.А. Знаки Рюриковичей: итоги и проблемы изучения
Данилевский И.Н. Рюриковичи в удельный период
Кучкин В.А. Первый московский князь Даниил Александрович
Чеченков П.В. Суздальские Рюриковичи и территориально-политическое устройство Нижегородского княжества
Назаров В.Д. "Господь, великий князь", служилые князья и государев двор в России XV века
Ерусалимский Е.Ю. Андрей Курбский-идеолог княжеской власти: опыт реинтерпритации
Тюменцев И.О. Последний Рюрикович на русском престоле: царь Василий Шуйский и аристократия
Алексеев А.И. О начале государственного поминания правящих династий Рюриковичей (XIV-XV в.)
Филюшкин А.И. Каким должен быть монарх? Рюриковичи, Габсбурги, Валуа в борьбе за престол в годы польских бескоролевий
Молчанов А.А. Предыстория московского герба
Публикации
Евдокимова А.А. Корпус греческих граффити Софии Киевской на фресках первого этажа
Рецензии
Котляр Н.Ф. "Ничто... не проходит бесследно..." (Заметки о книге А.А. Зимина "Слово о полку Игореве". СПб., 2006. 515с.)
Материалы к библиографии (2001-2005)
Сост. И.Г. Коновалова
Список сокращений
Указатель личный имен
Древнейшие государства восточной Европы - Рюриковичи и российская государственность - От редколлегии
На протяжении семи с лишним столетий - с конца IX по начало XVII в. - во главе Российского государства стояли князья, а затем цари, возводившие свой род к единому для них всех прародителю - вождю по имени Рюрик (др.-сканд. Hroerekr). Согласно преданию, он был приглашен править на Северо-Западе Руси. Потомки Рюрика стали именоваться Рюриковичами. Историческая достоверность предания о Рюрике оценивается ныне неоднозначно, но для древнерусских летописцев - создателей первой истории восточного славянства и Древнерусского государства - Рюрик был первым легитимным князем Руси и основателем династии русских правителей.
Вместе с Российским государством Рюриковичи переживали вздеты и падения, одерживали победы и терпели поражения. В их судьбах преломились основные тенденции исторического развития восточнославянской государственности. Домонгольская Русь под их властью стала колыбелью трех позднее обособившихся восточнославянских народов: русских, украинцев и белорусов. В то же время, Рюриковичи и сами творили историю подвластных им народов и вызывали к жизни новые силы и явления.
С Рюриковичами связаны переломные события, в корне изменившие пути развития Руси и России. Напомним некоторые из них: принятие христианства Владимиром Святославичем в 988 г.; борьба за первенство московского князя Ивана Калиты; становление почти десятка владетельных княжеских домов Северо-Восточной Руси в XIII - XV вв., отразившее многообразие социокультурного развития и политичских судеб различных земель; победа над войском Мамая, одержанная Дмитрием Донским в 1380 г. и приведшая в итоге к освобождению от ордынского ига; оформление при Иване III Российского централизованного государства и, наконец, образование в середине XVI в. "национальной" монархии с сословным представительством, пережившей страшные годы опричнины Ивана IV Грозного и положившей начало рождению Российской империи. Не обходили Рюриковичей и трагические события русской истории: достаточно вспомнить нашествие монголо-татар на Северо-Восточную Русь 1237- 1239 гг., когда погибли почти все представители владимиро-суздальских, рязанских и муромских князей.
Важность проблемы "Рюриковичи и российская государственность", которой посвящен настоящий сборник, не вызывает сомнений. Однако, до сих пор ни в отечественной, ни в международной историографии она не ставилась как самостоятельная историческая проблема, охватывающая различные аспекты взаимодействий и взаимовлияний правящей династии и процессов становления и трансформации государственных структур. Многочисленные опубликованные исследования в подавляющем большинстве касаются генеалогических и биографических вопросов. Поэтому публикация настоящего сборника должна привлечь внимание к этой проблеме и наметить пути и перспективы её исследования.
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