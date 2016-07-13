Издание подготовлено в рамках программы фундаментальных исследований ОИФН РАН "Власть и общество в истории", направление:

"Власть и общественные институты в историческом процессе: механизмы функционирования, конфликты, реформы, революции" проект:

"Политические институты и верховная власть в домонгольской Руси"

Настоящий том - первое в отечественной и международной историографии систематическое исследование происхождения и исторических судеб династии Рюриковичей в контексте социально-политической истории Русского государства. устанавливаются причины и особенности разветвления на отдельные династии рода Рюриковичей.

Специальное внимание уделяется проблемам наследования власти в древнерусское время, рассматривается символика государственной власти и древнейшая титулатура русских князей.

Древнейшие государства восточной Европы - Рюриковичи и российская государственность

Издательство: Москва "Индрик" 2008

ISBN: 978-5-91674-013-4

Древнейшие государства восточной Европы - Рюриковичи и российская государственность - Содержание

От редколлегии

Исследования

Пчелов Е.В. Династическая история рода Рюриковичей

Петрухин В.Я. Призвание варягов: историко-археологический контекст

Мельникова Е.А. Рюрик и возникновение восточнославянской государственности в представлениях летописцев XI - начала XII в.

Петрухин В.Я. Сказание о призвании варягов в средневековой книжности и дипломатии

Гальцов В.И. Кенигсбергский период в истории Радзиловской летописи

Глазырина Г.В. Следы устной традиции о Ярославе Мудром в ранней письменности Скандинавии (до 1200 г)

Назаренко А.В. Братское совладение, отчина сеньорат (династический строй Рюриковичей X-XII вв. в сравнительно-историческом аспекте)

Котляр Н.Ф. Волынские и галицкие Рюриковичи (XII в.) происхождение и судьбы

Джаксон Т.Н. Рюриковичи и Скандинавия

Коновалова И.Г. Древнейший титул русских князей "каган"

Мельникова Е.А. К вопросу о происхождении знаков Рюриковичей

Молчанов А.А. Знаки Рюриковичей: итоги и проблемы изучения

Данилевский И.Н. Рюриковичи в удельный период

Кучкин В.А. Первый московский князь Даниил Александрович

Чеченков П.В. Суздальские Рюриковичи и территориально-политическое устройство Нижегородского княжества

Назаров В.Д. "Господь, великий князь", служилые князья и государев двор в России XV века

Ерусалимский Е.Ю. Андрей Курбский-идеолог княжеской власти: опыт реинтерпритации

Тюменцев И.О. Последний Рюрикович на русском престоле: царь Василий Шуйский и аристократия

Алексеев А.И. О начале государственного поминания правящих династий Рюриковичей (XIV-XV в.)

Филюшкин А.И. Каким должен быть монарх? Рюриковичи, Габсбурги, Валуа в борьбе за престол в годы польских бескоролевий

Молчанов А.А. Предыстория московского герба

Публикации

Евдокимова А.А. Корпус греческих граффити Софии Киевской на фресках первого этажа

Рецензии

Котляр Н.Ф. "Ничто... не проходит бесследно..." (Заметки о книге А.А. Зимина "Слово о полку Игореве". СПб., 2006. 515с.)

Материалы к библиографии (2001-2005)

Сост. И.Г. Коновалова

Список сокращений

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Древнейшие государства восточной Европы - Рюриковичи и российская государственность - От редколлегии

На протяжении семи с лишним столетий - с конца IX по начало XVII в. - во главе Российского государства стояли князья, а затем цари, возводившие свой род к единому для них всех прародителю - вождю по имени Рюрик (др.-сканд. Hroerekr). Согласно преданию, он был приглашен править на Северо-Западе Руси. Потомки Рюрика стали именоваться Рюриковичами. Историческая достоверность предания о Рюрике оценивается ныне неоднозначно, но для древнерусских летописцев - создателей первой истории восточного славянства и Древнерусского государства - Рюрик был первым легитимным князем Руси и основателем династии русских правителей.

Вместе с Российским государством Рюриковичи переживали вздеты и падения, одерживали победы и терпели поражения. В их судьбах преломились основные тенденции исторического развития восточнославянской государственности. Домонгольская Русь под их властью стала колыбелью трех позднее обособившихся восточнославянских народов: русских, украинцев и белорусов. В то же время, Рюриковичи и сами творили историю подвластных им народов и вызывали к жизни новые силы и явления.

С Рюриковичами связаны переломные события, в корне изменившие пути развития Руси и России. Напомним некоторые из них: принятие христианства Владимиром Святославичем в 988 г.; борьба за первенство московского князя Ивана Калиты; становление почти десятка владетельных княжеских домов Северо-Восточной Руси в XIII - XV вв., отразившее многообразие социокультурного развития и политичских судеб различных земель; победа над войском Мамая, одержанная Дмитрием Донским в 1380 г. и приведшая в итоге к освобождению от ордынского ига; оформление при Иване III Российского централизованного государства и, наконец, образование в середине XVI в. "национальной" монархии с сословным представительством, пережившей страшные годы опричнины Ивана IV Грозного и положившей начало рождению Российской империи. Не обходили Рюриковичей и трагические события русской истории: достаточно вспомнить нашествие монголо-татар на Северо-Восточную Русь 1237- 1239 гг., когда погибли почти все представители владимиро-суздальских, рязанских и муромских князей.

Важность проблемы "Рюриковичи и российская государственность", которой посвящен настоящий сборник, не вызывает сомнений. Однако, до сих пор ни в отечественной, ни в международной историографии она не ставилась как самостоятельная историческая проблема, охватывающая различные аспекты взаимодействий и взаимовлияний правящей династии и процессов становления и трансформации государственных структур. Многочисленные опубликованные исследования в подавляющем большинстве касаются генеалогических и биографических вопросов. Поэтому публикация настоящего сборника должна привлечь внимание к этой проблеме и наметить пути и перспективы её исследования.