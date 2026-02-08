Книга Сэнфорда Дроба "Читая Красную Книгу" — это желанное и важное дополнение быстро растущему корпусу литературы, которая появилась после публикации ныне известной, но некогда тайной и загадочной "Красной Книги" Юнга. Я полагаю, что книга доктора Дроба — это первое полноценное исследование "Красной Книги", опубликованное на английском языке, и оно появляется посреди значительного возбуждения и споров. "Красную Книгу" сравнивали с крупной классикой западной литературы, включая "Заратустру" Ницше, "Исповеди" св. Августина, "Божественную комедию" Данте, "Фауста" Гете и рукописи Блейка, а также работы высокого средневековья. В самом деле, есть те, что приветствуют публикацию "Красной Книги" как важнейшего документа юнгианского корпуса — книги, которая перевернет наше понимание Юнга и его работы. С другой стороны, есть и те, кто полагают, что ее вообще не следовало издавать, и жалеют о ее появлении, рассматривая ее как личный дневник, который мало добавляет к тому, что уже известно об идеях Юнга. Это вылилось в горячие споры. Кое-кто начал искать срединный путь. Например, Мюррей Стайн заметил: «Можно ошибаться с обоих сторон [спора], и есть крайности... Нелегко найти верную меру или найти способ говорить об этой странной работе так, чтобы избежать переоценки или недооценки ее значения » .

Размышления Сэнфорда Дроба держатся поодаль обоих крайностей. Хотя он высоко оценивает "Красную Книгу", он способен в то же время рассуждать о ней критически, и так достигает ускользающего равновесия точек зрения. Анализируя "Красную Книгу" в терминах лежащих в ее основе вопросов и проблем, "Читая Красную Книгу" предоставляет и руководство по основным темам "Красной Книги", и способствует собственным интерпретациям читателя и, более того, его личной встрече с этой важной работой.

Вероятно, неудивительно, что вокруг "Красной Книги" группируются самые разные мнения, веди эта книга переполнена резкими контрастами и противостояниями. Ее называли «невозможной книгой», «книгой, которая совсем не книга» из-за крайне личной природы и внутренних противоречий. С другой стороны, Джеймс Хиллман понимал эти «противоречия» как «противоположности, необходимые друг для друга», а книгу — как поэтический текст, который «дает жизнь душе» в нашу эпоху научного рационализма, как важный пример «того, что грядет».

Сэнфорд Дроб - Читая Красную Книгу. Рукооводство по Liber Novus К. Г. Юнга

