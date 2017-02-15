Дружинин - Жизнь и труды св. Дионисия Великого
Предлагаемое исследование посвящено изучению жизни и трудов одного из самых замечательных пастырей и богословов III в., святителя Дионисия Великого, главы Александрийского огласительного училища и епископа Александрии в 247-264 гг.
Священник Александр Дружинин - Жизнь и труды св. Дионисия Великого, епископа Александрийского
СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 352 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 5-89740-154-3
Александр Дружинин - Жизнь и труды св. Дионисия Великого, епископа Александрийского - Содержание
Предисловие
- Введение. Источники и пособия
Глава первая. Жизнь и труды св. Дионисия до избрания его в епископы Александрийской церкви
- Место и время рождения св. Дионисия. Происхождение и образование св. Дионисия. Обращение его в христианство. Огласительное училище в Александрии. Памятники научной и преподавательской деятельности св. Дионисия в Александрийской школе: книги «О природе» и толкование на начало книги Екклезиаста.
Глава вторая. Епископское служение св. Дионисия при императорах Филиппе и Декии
- Избрание св. Дионисия во епископы и права Александрийских епископов. Восстание александрийской черни против христиан при императоре Филиппе. Гонение Декия в Александрии. Падшие. Христианские мученики в Александрии. Изгнание св. Дионисия. Сочинение св. Дионисия «О мученичестве» и послания, написанные им при Декии.
Глава третья. Пастырская и литературная деятельность св. Дионисия от окончания гонения Декия до начала гонения Валериана
- Возвращение св. Дионисия в Александрию. Моровая язва в Александрии. Раскол Новациана и отношение св. Дионисия к вопросу о падших. Борьба св. Дионисия с хилиастами. Споры о крещении еретиков и послания, написанные св. Дионисием по поводу этих споров.
Глава четвертая. Гонение Валериана и пасхальные послания св. Дионисия
- Перемена в отношениях Валериана к христианам. Исповедание св. Дионисия и ссылка его в Кефрон. Обвинения против св. Дионисия и послание его против Германа. Пасхальные послания св. Дионисия и послание его к Василиду, епископу Пентаполя.
Глава пятая. Борьба св. Дионисия с ересью Савеллия
- Учение о Св. Троице у ближайших предшественников св. Дионисия Появление савеллианской ереси в Пентаполе и послания, написанные св. Дионисием против Савеллия. Обвинения против св. Дионисия и книги, написанные им в доказательство своего православия. Суждения св. Афанасия Великого и св. Василия Великого о воззрениях св. Дионисия на отношения между Лицами Святой Троицы.
Глава шестая. Последние годы жизни и кончина св. Дионисия
- Плен Валериана и возвращение св. Дионисия из ссылки в Александрию. Собор в Александрии против Савеллия. Междоусобные войны, голод и моровая язва в Александрии. Пасхальные послания св. Дионисия, написанные по возвращении в Александрию. Участие св. Дионисия в борьбе православных епископов с ересью Павла Самосатско-го. Кончина св. Дионисия.
Заключение. Общая характеристика св. Дионисия как пастыря и церковного писателя
- Тесная связь между пастырской и литературной деятельностью св. Дионисия. Неутомимое трудолюбие и чрезвычайное разнообразие деятельности св. Дионисия. Отличительные особенности характера его как пастыря и церковного писателя: беспристрастие и широта суждения, строгость к себе и снисходительное отношение к заблуждающимся и слабым. Стремление к миру как преобладающая черта пастырской и литературной деятельности св. Дионисия. Место, занимаемое св. Дионисием среди современных ему пастырей, и память о нем в Александрийской и Вселенской церкви.
Александр Дружинин - Жизнь и труды св. Дионисия Великого, епископа Александрийского - Введение
Серьезную опасность для христианской Церкви представляли внутренние настроения в среде самих верующих, особенно ереси, волновавшие Церковь в начале второй половины III в. В этих ересях уже не было такого грубого смешения иудейских и языческих понятий с христианскими, какое мы видим у гностиков II в.; они представляли новую более тонкую и скрытую форму реакции иудейского и языческого мировоззрения в борьбе его с христианским. Но именно поэтому они были опаснее прежних ересей и могли незаметно распространить иудейское или языческое понимание главных истин христианского вероучения даже среди христиан, вовсе не расположенных к воззрениям, носившим на себе явную печать иудейства или язычества. Наконец, пастыри Церкви, трудившиеся в конце первой и в начале второй половины III в., более своих предшественников должны были заботиться о противодействии растлевающему влиянию языческих нравов на жизнь христиан. Тридцать лет (219-249 гг.) Церковь была свободна от гонений, и в это время число членов ее необычайно быстро увеличилось. Но христиане уже не были теперь строго изолированным и сравнительно малолюдным обществом людей, отказавшихся от всякого участия в политической и общественной жизни. Многие из них и по переходе в христианство сохраняли за собой прежнее общественное положение; немало было и таких, которые, живя среди язычников, несвободны были от самых грубых языческих пороков.
Легко представить себе, с какими затруднениями связано было управление Церковью в это тяжелое время, и нет надобности распространяться о том, что уже эти самые затруднения сообщают изучению жизни и деятельности пастырей этого времени громадный исторический интерес. Интерес этот увеличивается еще более при ближайшем ознакомлении с великими мужами, которым Промыслу угодно было вверить попечение о Церкви в главных городах Империи. В лице Дионисия Римского, Дионисия Александрийского, Киприана Карфагенского, Григория Неокесарийского и других епископов Церковь имела пастырей, стоявших на высоте своего призвания. Как предстоятели Церквей, они первые подвергались ужасам гонения со стороны языческой власти и показывали пример своей пастве мужественным исповеданием веры. Среди них же находились и просвещенные защитники христианского вероучения, способные с успехом отражать нападения языческих ученых и философов и охранять чистоту христианской истины от искажений, каким подвергалась она в лжеучениях еретиков и раскольников. Они же, наконец, прославились и своей мудростью в управлении Церковью, как мудрые руководители верующих на пути к нравственному усовершенствованию и вечному спасению. Церковь всегда высоко ценила заслуги и труды их, а великие отцы и учители Церкви IV и V вв. с глубочайшим уважением относились к памяти своих предшественников.
Предлагаемое исследование посвящено изучению жизни и трудов одного из наиболее замечательных пастырей этой эпохи, святого Дионисия Великого, епископа Александрийского. Задача автора заключалась не в том, чтобы восполнить своим трудом пробел в русской цер-ковно-исторической ипатрологической литературе, а лишь в том, чтобы обратить внимание исследователей на великого епископа Александрии и показать, что он заслуживает этого внимания и по суду Церкви, от которой он первый удостоился получить имя Великого, и по действительному значению своему в истории христианства.
No comments yet. Be the first!