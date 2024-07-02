Ольга Дубова - Мимесис и пойэсис

В буквальном переводе с древнегреческого «мимесис» и «пойэсис» означают «подражание» и «творчество». Два этих понятия имеют ясное значение в нашем обыденном словоупотреблении, к ним постоянно обращается искусствознание и теория искусства. Именно их распространенность делает их достаточно размытыми и слишком легко растворяемыми в бытовых значениях. Этим и объясняется полемичность многих научных исследований, посвященных истории формирования представлений о творчестве. Наука стремится отсечь обыденные представления и восстановить подлинный теоретический смысл своих основных понятий. Без обращения к истории такая реконструкция невозможна, но и историческое изучение теории творчества затруднено.

Сквозь призму современных представлений многие идеи прошлой культуры воспринимаются искаженно, чтобы восстановить их подлинный смысл необходимо понять характер привносимых нами и нашей эпохой ассоциаций, меняющих до неузнаваемости мысль ушедших периодов истории искусства. Эрнст Гомбрих однажды заметил, говоря о Рейнольдсе, что в его учении «нет ничего более чужеродного нашему современному вкусу и убеждениям, чем его постоянная уверенность в ценности и даже необходимости "подражания". Поэтому критики стремятся сосредоточиться на более современных и неортодоксальных аспектах его художественного мировоззрения». Опасность же заключается в том, что наши собственные представления об ортодоксальности или недостаточной современности не позволяют увидеть подлинный смысл старой теории, без понимания которого и само обращение к ней лишается цели, поскольку собственную «неортодоксальность» можно демонстрировать на любом другом материале.

Реконструкция подлинного значения научных понятий, в частности понятий эстетики, и рассмотрение их в историческом развитии сегодня особенно важны. Тем более когда речь идет о мимесисе, который часто воспринимается на уровне обыденных значений слова «подражание», но не в его подлинном первоначальном смысле. Именно поэтому Шлоссер пишет о мимесисе Аристотеля, «столь же известном, сколь и неправильно понимаемом».

Ольга Дубова - Мимесис и пойэсис - Античная концепция "подражания"ии зарождение европейской теории художественного творчества

- М.: Памятники исторической мысли, 2001, - 271 с.

ISBN: 5-88451-108-6

Ольга Дубова - Мимесис и пойэсис - Содержание

Введение

Глава 1. Миметические и демиургические культуры

Глава 2. Эволюция представлений о боге-мастере

Глава 3. Новый статус художника

Глава 4. Знатоки и дилетанты

Глава 5. Виртуозность

Глава 6. Стандарты изображения и личное открытие

Глава 7. «Современная манера» и подражание древним

Заключение

Библиография