Где и когда Кальвин был вовлечен в проблемы обсуждения задач реформационного движения, развивавшегося во Франции и во многих странах Европы, можно лишь предполагать. Возможно, его интерес возник в связи с попытками профессоров коллежа Монгегю опровергнуть ереси Уиклифа и Гуса. В Париже Кальвин как начинающий литератор посещал собрания, посвященные проблемам нового прочтения Евангелия, проходившие в доме Гийома Бюде, самого известного филолога Франции той поры, а также в доме придворного медика Гийома Копа, приехавшего из Базеля. Оба ученых были корреспондентами Эразма, и молодые члены их семейств в будущем перешли на сторону Реформации. В апреле 1532 г. на собственные средства Кальвин опубликовал книгу «Комментарии к трактату Сенеки «О милосердии»». В этом сочинении он успешно применял методы работы с античными текстами таких ученых, как Лоренцо Валла, Эразм Роттердамский, Гийом Бюде, приводя множество ссылок на их труды. Этот труд Кальвина современные исследователи считают полноценным образцом ренессансной гуманистической филологии, где дан анализ стоицизма, его политической морали и, в частности, обсуждаются проблемы тирании и общественного блага.По мнению Теодора де Беза, первого биографа Кальвина, в сочинении о Сенеке двадцатичетырехлетний автор стремился пробудить интерес к новым религиозным настроениям со стороны короля Франциска I.

Наталия Ревуненкова - Жан Кальвин - Теология и религиозно-общественная мысль XVI века

ИПЦ СПбГУТД. — СПб.: 2012. — 264 с.

ISBN 978-5-7937-0735-0

Наталия Ревуненкова - Жан Кальвин - Теология и религиозно-общественная мысль XVI века - Содержание

Глава 1. Очерк жизни и творчества реформатора

Глава 2. Уроки «философии Христа»

Глава 3. Осуждение рационализма

Глава 4. Апология Реформации

Глава 5. Реформационная критика культа святых

Глава 6. Проблемы компромисса между конфессиями

Глава 7. Путь совершенствования христианина

Глава 8. Религиозная вера и соблазны

Глава 9. Гонения во имя справедливости

Глава 10. Христианский правитель

Глава 11. Воспитание женской добродетели

Глава 12. Взгляды на историю Церкви

Глава 13. Исторические судьбы учения о предопределении

Библиография

Именной указатель

Наталия Ревуненкова - Жан Кальвин - Теология и религиозно-общественная мысль XVI века - ГЛАВА 1 - ОЧЕРК ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА РЕФОРМАТОРА

О личности и творчестве Кальвина — христианского мыслителя, лидера второй волны Реформации XVI в. в Западной Европе — писали и продолжают писать многие историки и литераторы. Поскольку в его биографии до сих пор остаются явные лакуны, одни ученые предпочитают говорить о недостатке точных сведений в связи с неприязнью реформатора к публичному вмешательству в частные дела. Другие придают особое значение его высказываниям о том, что интерес к личности обоснован лишь в той мере, в какой данный человек является орудием божественной воли. Третьи же, напротив, убеждены, что биографических сведений о Кальвине сохранилось нисколько не меньше, чем о любом выдающемся человеке той эпохи. В итоге, к настоящему времени имеется достаточно разнообразный спектр биографических исследований, по-своему важных для освещения жизни и творчества реформатора.

Жан Кальвин родился 10 июля 1509 г. в старинном епископском городе Нуайоне, расположенном в провинции Пикардия. Сеньория Нуайон входила в число владений самых знатных семейств «двенадцати пэров» Франции, и ее часть принадлежала графам де Момор, которые воспитывали своих наследников вместе с будущим реформатором — сыном юрисконсульта Жерара Ковэна. Семья Ковэн, ведущая происхождение от мелких ремесленников, возвысилась в городе благодаря упорству и честолюбию Жерара Ковэна, который сначала был простым городским стряпчим, затем стал секретарем епископа и прокурором кафедрального капитула. Его дом в Нуайоне, солидный и благоустроенный, разрушенный лишь войной в 1918 г., был резиденцией знатного бюргера — нотабля.

О матери Кальвина по имени Жанна Лефран известно, что она была дочерью трактирщика из Камбрэ, подарила семье шестерых детей, успела привить маленьким детям глубокое почитание к католическим святыням и рано умерла. Кальвин хорошо запомнил, как благочестивая мать часто водила его в аббатство Уркам почтить хранившиеся там реликвии святой Анны. Неизвестно имя мачехи, воспитавшей четверых детей, достигших сознательного возраста. Старший сын стал священником, был обвинен в ереси, отлучен от Церкви и умер молодым. Отцу семейства Жерару Ковэну также было вынесено церковное отлучение, поводом для которого послужило темное дело о финансовых спорах между ним и капитулом. Младший сын Антуан и дочь Мария позже покинули Францию вслед за Жаном. С будущим Жана отец связывал особые надежды, поскольку его способности к языкам и стремление учиться обнаружились рано.

Его обучали вместе с наследниками семьи графа Луи д'Анже де Момор, брата епископа Нуайонского. Затем для подростка отец приобрел два церковных бенефиция, и пока тот не мог отправлять обязанности священнослужителя, доходами с церковной должности оплачивал дальнейшее образование сына. Предполагалось, что Жан станет духовным лицом.

Университетское образование Кальвин получил в Париже, куда его отправили совсем юным в 1523 г. (может быть, в 1521 г.) вместе с наследниками графа де Момор для обучения в старейшем во Франции Парижском университете, основанном около 1200 г. В Париже, живя у дяди-кузнеца, он посещал занятия в одном из университетских коллежей — коллеже Ламарш. Курс латинской словесности там вел педагог новаторского гуманистического направления Матюрен Кордье, выдающийся латинист, впоследствии приглашенный в Женеву для работы в созданной Кальвином Академии. Матюрен Кордье отрицал пользу наказаний, учил любви к древним текстам, уважению к эрудиции, комментированию моральных примеров, ораторскому искусству. У Матюре-на Кордье Кальвин учился всего несколько месяцев, но ценил его как своего первого наставника, посвятив ему в 1550 г. «Комментарии к Первому посланию к Фессалоникийцам», где отмечал, что педагогика Кордье давала ученикам превосходное знание латыни и помогла ему в деле служения Церкви.

Через некоторое время по причинам, которые неизвестны, Кальвин покинул коллеж Ламарш и, поступив в коллеж Монтегю, не менее пяти лет изучал богословие и философию. Коллеж Монтегю в конце XV в. возглавлял Ян Стандонк, один из первых католических реформаторов, которые заявили о себе во Франции еще до начала событий Реформации2. Он внедрил в быт коллежа уклад голландских школ «братьев общей жизни» с богатой религиозной практикой и стремлением к идеалам раннего христианства, Стандонк и его преемник Ноэль Беда превратили учебное заведение в один из крупнейших теологических центров Франции. В сатирах Эразма Роттердамского и Франсуа Рабле коллеж служил нарицательным образцом для обозначения учебного заведения, где царят средневековые нравы.

Пансионеров коллежа приучали к подчинению, постам и молитвам, труду от зари до темноты, плохо кормили и часто наказывали. Строгие правила, по мнению педагогов, служили условием воспитания клириков. Преемника Ноэля Беды Пьера Тампета ученики наградили прозвищем Страшная Буря (Hornda Tempestas), указывающим на суровый дух в системе воспитания. Ученики получали здесь основательные знания трудов крупнейших средневековых богословов, в особенности Аврелия Августина и Петра Ломбардского, знакомились с произведением Фомы Кемпийского «О подражании Христу». Большое внимание уделялось поздней схоластике и овладению навыками богословских диспутов.

Существует предание, что Кальвина как одного из самых примерных учеников, занимавшегося с отстающими, те прозвали Accusativus («Винительный падеж»). В коллеже Монтегю прививали уважение к схоластической экзегезе библейских текстов, и впоследствии произведения Кальвина демонстрировали серьезное отношение к наследию выдающихся схоластических мыслителей. В те годы, когда учился Кальвин, в коллеже преподавал испанский философ Антонио Коронель, а также теолог-номиналист шотландец Иоанн Майор, который полемизировал в своих трудах со взглядами Уиклифа, Гуса и Лютера. Курсы наставников в коллеже Монтегю чуть раньше Кальвина прослушал Игнатий Лойола, а позднее Джон Нокс.