Данная книга представляет собой введение к изучению Филона Александрийского и его сочинений. Она написана настолько просто, что любой читатель, имеющий самое поверхностное представление о древнем иудаизме, христианстве и философии, сможет понять ее.

Во второй главе приведена биография Филона и краткий обзор его произведений. В общем, можно отметить скудность имеющейся у нас информации о его жизни.

Но мы можем обозначить некоторые сведения, говорящие нам об окружавшем его мире, а также он сам дает иногда комментарии, на основании которых можно сделать более или менее обоснованные догадки. Кроме того, в этой главе приводится обзор его сочинений, а также краткое описание их основных классификаций, разработанных учеными.

Шенк Кеннет - Филон Александрийский - Введение в жизнь и творчество

Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»)

М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. — 275 с.

ISBN 5-89647-151-3

Кеннет Шенк - Филон Александрийский - Введение в жизнь и творчество - Содержание

Глава 1. Место Филона в общей мозаике

Глава 2. Жизнь и сочинения

Глава 3. Филон между еврейской и языческой традициями

Глава 4. Мировоззрение Филона

Глава 5. Филон и христианство

Глава 6. Краткий обзор сочинений Филона

Глава 7. Тематический указатель к сочинениям Филона

Кеннет Шенк - Филон Александрийский - Введение в жизнь и творчество - Об этой книге

В третьей главе мы поговорим о Филоне как об иудее, жившем среди язычников. Прежде всего, нас будет интересовать вопрос о том, как Филону удавалось сочетать его верность иудаизму с любовью к эллинизму. Мы увидим, что он высоко ценил свою принадлежность к иудаизму и точное исполнение иудейского Закона. Вместе с тем иногда он приспосабливался к условиям диаспоры, помещая еврейскую традицию в эллинистическую перспективу.

Четвертая глава показывает Филона как мыслителя, прежде всего в плане его философских интересов. Очень часто его интерпретация Писания обуславливается той разновидностью платонизма, которой он придерживался. В этой главе выявляется философская парадигма, при помощи которой Филон интерпретировал Библию. Вместе с тем в ней рассматриваются еврейские экзегетические традиции, которые он воспринял в Александрии. В последней части анализируется его взгляд на общественное устройство, в частности, его отрицательное отношение к женщинам.

Пятая глава будет особенно интересна для студентов, изучающих Новый Завет и раннее христианство. В ней перечисляются основные идеи современных исследователей, изучающих связь произведений Филона с Новым Заветом. Основное внимание уделяется Евангелию от Иоанна, Посланию к Евреям и Посланиям Павла. Помимо новозаветных параллелей, в этой главе кратко затрагивается вопрос влияния Филона на раннехристианских мыслителей первых веков существования церкви.

В шестой главе читатель знакомится с кратким содержанием каждого из сохранившихся трактатов Филона. Они приведены в порядке, удобном для читателей, желающих ознакомиться со всем корпусом сочинений Филона: от наиболее простых и доступных к наиболее сложным. Сами по себе эти краткие пересказы дают неплохое представление о мысли Филона и его отношении к жизни.

В конце книги приведены тематический указатель к сочинениям Филона (глава 7), глоссарий и библиография. В тематическом указателе даются ссылки на соответствующие определенным темам места из сочинений Филона. Если читатель интересуется Филоном в связи с его вкладом в наши представления об иудаизме, христианстве, философии или о какой-либо еще области знания, то цель глоссария — помочь ему найти интересующие его темы в корпусе произведений Филона.

Кеннет Шенк - Филон Александрийский - Введение в жизнь и творчество - МЕСТО ФИЛОНА В ОБЩЕЙ МОЗАИКЕ

1.1.МЕСТО ФИЛОНА В ЭЛЛИНИСТИЧЕСКОМ МИРЕ

Нелегко собирать мозаику, в которой недостает нескольких фрагментов. Однако, несмотря на нашу досаду, обычно мы имеем достаточно информации, чтобы судить о том, что именно представляет собой изображение. Возможно, мы пропустим ту или иную деталь, но все же общая картина, как правило, более или менее ясна.

Теперь представьте, что мозаика состоит из миллиона фрагментов, большая часть которых навсегда утрачена. Больших кусков изображения просто нет, а значительность сохранившихся фрагментов трудно оценить. Оставшиеся части могут дать ключи к пониманию того, каким могло быть целое, но созданная на их основе реконструкция не будет бесспорной.

Описанная ситуация весьма сходна с теми проблемами, которые встают перед нами, когда мы пытаемся проникнуть в далекое прошлое. В нашем распоряжении находится множество надписей и останков от построек, обращенных в руины много лет назад. У нас есть тексты, переписанные и сохраненные последующими поколениями. Но все эти фрагменты — лишь незначительная часть общей картины.

Иногда тот или иной артефакт обязан своей сохранностью лишь случайности, и совершенно неясно, насколько важен он был для породившей его эпохи. Бывает и так, что люди копируют и хранят документы, имеющие для них какое-то особое значение. Иногда они при этом изменяют текст в соответствии со своими предпочтениями или удаляют из него то, что не соответствует их убеждениям. В подобных случаях мы не можем быть уверены, насколько объективен или типичен имеющийся у нас источник, в частности, в том, что касается идей и практик оппонентов авторов текста. Кроме того, большинство бедных и неграмотных людей древности, живших и умерших, не оставили нам ни слова о своих радостях и проблемах.

Любое свидетельство имеет ценность при подобном дефиците информации, даже торговое соглашение или перечень стихов Писания. Собрание же документов воспринимается как бесценное сокровище. Таким драгоценным вкладом стали обнаруженные в 1947 году рукописи Мертвого моря. Благодаря им в одно мгновение наш взгляд на палестинский иудаизм времен Христа обрел большую четкость. Подобный эффект произвели и оксиринхские папирусы, обнаруженные в конце XIX века. Эта группа самых обыкновенных, практически ничем не примечательных документов внезапно распахнула перед нами дверь в мир повседневной жизни и языка Древнего Средиземноморья.

С учетом сказанного мы лучше поймем значение еще одного значительного собрания текстов, дошедшего до наших дней из Древнего мира. Они не были обнаружены недавно: христиане сохраняли их на протяжении многих веков. Но ими все же нередко пренебрегают, несмотря на тот свет, который они способны пролить на целый ряд вопросов. Я говорю о сочинениях Филона, еврея из египетского города Александрии, жившего примерно в то же время, что и Иисус Христос.

С одной стороны, Филон не был типичным представителем античности. Он был очень богат и хорошо образован. Он имел возможность наслаждаться всеми радостями привилегированного сословия, доступными очень немногим в его мире. Филон выделялся даже среди элиты. Хотя он часто посещал различные общественные мероприятия, такие как атлетические состязания или театр, но всему предпочитал созерцание. Самое большое удовольствие он получал от глубоких размышлений о высшей реальности, представленной, как он верил, в Священном Писании иудеев. Однако в конце жизни Филона политический климат в Александрии изменился, заставив его принять более активное участие в жизни общества.

Несмотря на всю нетипичность Филона, благодаря его работам мы получили многие детали, позволяющие понять общее полотно мозаики Древнего мира. Благодаря своему положению в истории мысли он оказал влияние на несколько различных традиций. Он был евреем диаспоры, евреем, жившим вне Палестины. Благодаря этому обстоятельству он оставил нам важные сведения, касающиеся рамок иудаизма, сходств и различий между евреями диаспоры и евреями, жившими в Израиле. Наряду с трудами Иосифа Флавия, сочинения Филона доносят до нас ценнейший материал, созданный эллинизированным евреем, жившим в диаспоре.

По этой причине работы Филона дают нам важную информацию для понимания Нового Завета, написанного преимущественно эллинизированными евреями. Сам апостол Павел был грекоязычным евреем из города Тарса, расположенного на территории современной Турции. Неудивительно потому, что в произведениях Филона можно отыскать интересные параллели новозаветному тексту. Впоследствии работы Филона оказали значительное влияние на мыслителей-христиан, стремившихся сформулировать суть христианской веры.

И наконец, в работах Филона отразились влияния нескольких античных философских учений. Он постоянно вбирал идеи стоиков, платоников и пифагорейцев, используя их для своих толкований иудейского Писания. Таким образом, он создал для нас «археологический срез», благодаря которому мы можем проследить развитие античной философии. В его сочинениях запечатлены не только предшествовавшие ему философские учения: в них можно также обнаружить и те «семена», которые в III веке н. э. проросли учением неоплатонизма.

Подводя итог, скажем, что работы Филона содержат слишком много ценных исторических, философских и культурологических фрагментов античной мозаики, чтобы ими можно было пренебречь. Без работ Филона тяжело пострадает не только наше знание о древнем иудаизме, оскудеет и наше знание о культуре и политике Рима. Значительно выигрывает и наше понимание Нового Завета, если оно учитывает ту информацию, которую дают нам труды Филона относительно некоторых ключевых понятий и идей. Именно Филон дает нам ответы на множество вопросов о развитии эллинистической философии, на которые невозможно найти ответ ни в каком другом источнике.