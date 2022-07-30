В заключительных замечаниях к моей первой книге «Белая птица, Черная змея, Красная книга» я писал о том, как Юнг признался, что чувствовал себя потерпевшим поражение в своей главной задаче: пробудить людей к тому факту, что они имеют душу, которую он сравнивал с сокровищем, похороненным в поле. Я предположил, что в этом не было никакой вины со стороны Юнга, однако, возможно, люди были виновны в том, что не полностью осознали, в чем суть жизни. Я пришел к выводу, что теперь эта вина особенно явно лежит на тех, кому близко гностическое мировоззрение, на котором основана его психология, на тех, кто продолжает дело Юнга. В то время я не чувствовал, что буду среди них, я думал, что мое исследование работ Юнга, и, в частности, его гностического наследия, было завершено, и я мог перейти к другим вещам. Понемногу я понял, что чувствую себя призванным продолжить его незаконченное исследование. Эта фантазия, безусловно, предполагает многое, и ее результатом является эта книга.

В психологии Юнга завершение психологического развития и достижение психологической целостности требует примирения и интеграции всех противоположностей в психике. В своей первой книге я отметил, что в наше время нет ничего более важного для спасения человечества, чем восстановление подавленного женского принципа. Только после того, как феминность будет восстановлена в равенстве с мужским принципом, может произойти интеграция мужской и женской полярностей. Согласно Юнгу, равенство женского принципа требует не просто равенства женщин, но фактической эквивалентности женского принципа во всей его полноте, не только психологически и духовно, но таким образом, который закрепляет женское начало в образе женщины. Божественная женщина - так же, как божественная мужская фигура - представлена в образе Христа (для христиан); Юнг отверг представление о Церкви как о символе женского, как интеллектуальной абстракции, и призвал к личной фигуре. Для гностиков эта фигура - София. В гностической философии душа, дочь Софии, должна быть возрождена и восстановлена на ее законном месте, чтобы достичь «воскресения из мертвых» - как христиане говорят о втором пришествии Христа. Если должно быть второе пришествие, и оно необходимо, тогда для гностиков это будет пришествие Софии, потому что Христос и София едины, и это Софией, которой пренебрегали и которую теперь нужно восстановить, пронизано гностическое наследие Юнга и вся его жизненная деятельность, а его незаконченный проект - не что иное, как попытка возрождения Софии. Эта книга призвана внести свой вклад в эту задачу.

В начале этого проекта я имел совсем другое отношение к этому вопросу. Тем не менее, я недавно закончил читать «Экзегезу» Филипа К. Дика, личный путь американского писателя-фантаста, и был поражен параллелями, существовавшими между его работами и работами Юнга. Эти параллели рассматриваются в этой книге, но вкратце - у Юнга и Дика были мистические и паранормальные видения, которые они всю оставшуюся жизнь пытались понять и осмыслить. Суть их видений, несомненно, гностическая. Заинтригованный параллелями, тем более что два совершенно разных человека озвучили любопытно схожие видения с радикально разных точек зрения, я был вынужден попытаться пересказать современный гностический миф в свете их гностических видений. Тяга была слишком велика, чтобы сопротивляться. Тем не менее, несмотря на то, что их видения были, по сути, гностическими, оба они восприняли это без энтузиазма. На протяжении всей своей карьеры Юнг публично отрицал, что он был гностиком - или любым другим мистиком - несмотря на то, что его психология, без сомнения, основана на его гностическом видении, тогда как Дик, признавая, что его видение было гностическим, добавил, что он «не рад этому». Они вынужденные гностики. Исследование гностических видений Юнга и Дика в этой книге включает в себя исследование их личных дневников -«Красной книги» и «Экзегезы», которые, в первую очередь, являются их личными одиссеями, имевшими цель вернуть их потерянные или заброшенные души. Другими словами - эти дневники представляют их попытки восстановить Софию в своей жизни, так как душа является дочерью Софии. Точнее, возможно, душа -это София, поскольку она проявляется в индивидуальной психике. Принимая во внимание, что главная цель этой книги состоит в том, чтобы представить современное переосмысление гностической традиции в свете гностических видений Юнга и Дика, в ходе ее написания стало очевидно, что, в основном, речь идет о возврате души, восстановлении Софии, и решающее место этого поиска - в гностической сотериологии.

Стюарт Дуглас - Апокалипсис вынужденных гностиков: Карл Г. Юнг и Филип К. Дик

«Касталия», 2022. — 258 с.

ISBN 978-5-521-16459-2

Стюарт Дуглас - Апокалипсис вынужденных гностиков: Карл Г. Юнг и Филип К. Дик - Содержание

Список иллюстраций

Предисловие

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Введение

ГЛАВА ВТОРАЯ. Живые и мёртвые

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Ex nihilo, ex plenitudo (Из ничего, из полноты)

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. Тьма и свет

ГЛАВА ПЯТАЯ. Архонты и архетипы

ГЛАВА ШЕСТАЯ. Пещера и тюрьма

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. Сон и голограмма

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Семя и сноп

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. Самость и гомоплазмат

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. Дева и блудница

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. Рабство и свобода

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. Христос и София

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. Воображение и третий глаз

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. Вынужденный гнозис

Библиография