Дунаев - Православие и русская литература - часть 6 - две книги
Феномен советского искусства не получил ещё должного историософского осмысления. А между тем едва ли не вся советская история (в её ключевых моментах) была создана именно художниками социалистического реализма. Измышлялись одни события и отвергались другие; в важнейшие исторические эпизоды вписывались одни деятели, не имевшие к ним никакого отношения, и ввергались в небытие другие; история оценивалась не по истине, а по схемам идеологической доктрины. Учителя истории на уроках в школе ссылались на создания художественного вымысла как на исторические документы.
Под видом хроникальных кадров штурма Зимнего (которого в реальности не было) до сих пор показываются постановочные сцены из фильма С.Эйзенштейна «Октябрь» (1927). Отдельные факты многажды переиначивались, согласовывало!» с меняющейся политической ситуацией. Кто не помнит неразлучную пару Ленин-Сталин, слонявшуюся по коридорам Смольного во всех историко-революционных фильмах «периода культа личности»? Для подавляющего большинства советских граждан это было неоспоримым подтверждением исторического факта, и только долго спустя легковерные человеки с изумлением узнали, что в день октябрьского переворота Сталин в Смольном не появлялся, а подлинным вождём революции был Троцкий. Это лишь мелкий частный пример.
К концу советской власти из всех революционных деятелей неопороченными остались, кроме Ленина, лишь Свердлов и Дзержинский (теперь пришла и их пора) — и эта тройка романтически красовалась среди «костров революции» на полотнах многих партийных живописцев разной степени одарённости.
Сознательное переиначивание действительности было свойственно не только тем жанровым формам, где в основе художественной образной системы лежит вымысел, но и в документальном жанре, рассчитанном на непосредственное воспроизведение фактов.
Литература во всём этом процессе занимала ведущее место.
Политические причины того — ясны. Но новым искажением истины стала бы сосредоточенность на одной политической подоплёке такого феномена.
Михаил Дунаев - Православие и русская литература - Часть 6-1
Издание второе, исправленное, дополненное
М., Христианская литература. 2004. - 512 с.
ISBN 5-900988-12-0
Михаил Дунаев - Православие и русская литература. В 6-ти частях. Часть 6-1 - Содержание
Глава 18. Русская литература советского периода
-
Маяковский
-
Есенин
-
Клюев
-
Клычков
-
Мандельштам
-
Ахматова
-
Д.Хармс
-
Шолохов
-
Платонов
-
Пришвин
-
Паустовский
-
Соколов-Микиток
-
Пастернак
-
Гроссман
-
Булгаков
-
Айтматов
-
Тендряков
-
Домбровский
-
Солженицын
-
Можаев
-
Абрамов
-
Астафьев
-
Шукшин
-
Белов
-
Распутин
-
Крупин
-
Бородин
-
«Отец Арсений»
Заключение
Примечания
Краткая библиография
Михаил Дунаев - Православие и русская литература - Часть 6-2
Издание второе, исправленное, дополненное
М., Христианская литература. 2004. - 512 с.
ISBN 5-900988-13-9
Михаил Дунаев - Православие и русская литература. В 6-ти частях. Часть 6-2 - Содержание
Глава 19. Русская литература в эмиграции
- Мережковский
- Гессен
- Туроверов
- Ходасевич
- Г. Иванов
- Цветаева
- Бехтеев
- Ширяев
- Зуров
- Зайцев
- Краснов
- Набоков
- Э.Лимонов
- Максимов
Глава 20. Русская литература конца XX столетия
- Д.Андреев
- Вознесенский
- А.Терц
- Вен.Ерофеев
- Мамлеев
- Горенштейн
- Викт.Ерофеев
- Пелевин
- Леонов
- С.Толстой
- В.Николаев
- Афанасьев
- О.Николаева
Заключение
Примечания
Краткая библиография
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