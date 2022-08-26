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Дунаев - Православие и русская литература - часть 6 - две книги

Дунаев - Православие и русская литература - часть 6 - две книги
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, Philology Literature
Феномен советского искусства не получил ещё должного историософского осмысления. А между тем едва ли не вся советская история (в её ключевых моментах) была создана именно художниками социалистического реализма. Измышлялись одни события и отвергались другие; в важнейшие исторические эпизоды вписывались одни деятели, не имевшие к ним никакого отношения, и ввергались в небытие другие; история оценивалась не по истине, а по схемам идеологической доктрины. Учителя истории на уроках в школе ссылались на создания художественного вымысла как на исторические документы.
Под видом хроникальных кадров штурма Зимнего (которого в реальности не было) до сих пор показываются постановочные сцены из фильма С.Эйзенштейна «Октябрь» (1927). Отдельные факты многажды переиначивались, согласовывало!» с меняющейся политической ситуацией. Кто не помнит неразлучную пару Ленин-Сталин, слонявшуюся по коридорам Смольного во всех историко-революционных фильмах «периода культа личности»? Для подавляющего большинства советских граждан это было неоспоримым подтверждением исторического факта, и только долго спустя легковерные человеки с изумлением узнали, что в день октябрьского переворота Сталин в Смольном не появлялся, а подлинным вождём революции был Троцкий. Это лишь мелкий частный пример.
К концу советской власти из всех революционных деятелей неопороченными остались, кроме Ленина, лишь Свердлов и Дзержинский (теперь пришла и их пора) — и эта тройка романтически красовалась среди «костров революции» на полотнах многих партийных живописцев разной степени одарённости.
Сознательное переиначивание действительности было свойственно не только тем жанровым формам, где в основе художественной образной системы лежит вымысел, но и в документальном жанре, рассчитанном на непосредственное воспроизведение фактов.
Литература во всём этом процессе занимала ведущее место.
Политические причины того — ясны. Но новым искажением истины стала бы сосредоточенность на одной политической подоплёке такого феномена.

Михаил Дунаев - Православие и русская литература - Часть 6-1

Издание второе, исправленное, дополненное
М., Христианская литература. 2004. - 512 с.
ISBN 5-900988-12-0

Михаил Дунаев - Православие и русская литература. В 6-ти частях. Часть 6-1 - Содержание

Глава 18. Русская литература советского периода
  • Маяковский
  • Есенин
  • Клюев
  • Клычков
  • Мандельштам
  • Ахматова
  • Д.Хармс
  • Шолохов
  • Платонов
  • Пришвин
  • Паустовский
  • Соколов-Микиток
  • Пастернак
  • Гроссман
  • Булгаков
  • Айтматов
  • Тендряков
  • Домбровский
  • Солженицын
  • Можаев
  • Абрамов
  • Астафьев
  • Шукшин
  • Белов
  • Распутин
  • Крупин
  • Бородин
  • «Отец Арсений»
Заключение
Примечания
Краткая библиография

Часть 6-2Михаил Дунаев - Православие и русская литература - Часть 6-2

Издание второе, исправленное, дополненное
М., Христианская литература. 2004. - 512 с.
ISBN 5-900988-13-9

Михаил Дунаев - Православие и русская литература. В 6-ти частях. Часть 6-2 - Содержание

Глава 19. Русская литература в эмиграции
  • Мережковский
  • Гессен
  • Туроверов
  • Ходасевич
  • Г. Иванов
  • Цветаева
  • Бехтеев
  • Ширяев
  • Зуров
  • Зайцев
  • Краснов
  • Набоков
  • Э.Лимонов
  • Максимов
Глава 20. Русская литература конца XX столетия
  • Д.Андреев
  • Вознесенский
  • А.Терц
  • Вен.Ерофеев
  • Мамлеев
  • Горенштейн
  • Викт.Ерофеев
  • Пелевин
  • Леонов
  • С.Толстой
  • В.Николаев
  • Афанасьев
  • О.Николаева
Заключение
Примечания
Краткая библиография
Views 203
Rating 5.0 / 5
Added 26.08.2022
Author AlexDigger
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5.0/5 (1)

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