Дунаев - Православие и русская литература - часть 6 - две книги

Феномен советского искусства не получил ещё должного историософского осмысления. А между тем едва ли не вся советская история (в её ключевых моментах) была создана именно художниками социалистического реализма. Измышлялись одни события и отвергались другие; в важнейшие исторические эпизоды вписывались одни деятели, не имевшие к ним никакого отношения, и ввергались в небытие другие; история оценивалась не по истине, а по схемам идеологической доктрины. Учителя истории на уроках в школе ссылались на создания художественного вымысла как на исторические документы.

Под видом хроникальных кадров штурма Зимнего (которого в реальности не было) до сих пор показываются постановочные сцены из фильма С.Эйзенштейна «Октябрь» (1927). Отдельные факты многажды переиначивались, согласовывало!» с меняющейся политической ситуацией. Кто не помнит неразлучную пару Ленин-Сталин, слонявшуюся по коридорам Смольного во всех историко-революционных фильмах «периода культа личности»? Для подавляющего большинства советских граждан это было неоспоримым подтверждением исторического факта, и только долго спустя легковерные человеки с изумлением узнали, что в день октябрьского переворота Сталин в Смольном не появлялся, а подлинным вождём революции был Троцкий. Это лишь мелкий частный пример.

К концу советской власти из всех революционных деятелей неопороченными остались, кроме Ленина, лишь Свердлов и Дзержинский (теперь пришла и их пора) — и эта тройка романтически красовалась среди «костров революции» на полотнах многих партийных живописцев разной степени одарённости.

Сознательное переиначивание действительности было свойственно не только тем жанровым формам, где в основе художественной образной системы лежит вымысел, но и в документальном жанре, рассчитанном на непосредственное воспроизведение фактов.

Литература во всём этом процессе занимала ведущее место.

Политические причины того — ясны. Но новым искажением истины стала бы сосредоточенность на одной политической подоплёке такого феномена.

Михаил Дунаев - Православие и русская литература - Часть 6-1

Издание второе, исправленное, дополненное

М., Христианская литература. 2004. - 512 с.

ISBN 5-900988-12-0

Михаил Дунаев - Православие и русская литература. В 6-ти частях. Часть 6-1 - Содержание

Глава 18. Русская литература советского периода

Маяковский

Есенин

Клюев

Клычков

Мандельштам

Ахматова

Д.Хармс

Шолохов

Платонов

Пришвин

Паустовский

Соколов-Микиток

Пастернак

Гроссман

Булгаков

Айтматов

Тендряков

Домбровский

Солженицын

Можаев

Абрамов

Астафьев

Шукшин

Белов

Распутин

Крупин

Бородин

«Отец Арсений»

Заключение

Примечания

Краткая библиография