Христианство и русская литература

Творчество святителя Игнатия Брянчанинова (1807—1867) занимает уникальное место в истории русской литературы в целом и духовной литературы в частности. Личность его неординарна — недаром он послужил прототипом одного из героев повести Н. С. Лескова «Инженеры-бессребреники». Принадлежа к старинному дворянскому роду, получив образование в Инженерном училище, он отказался от военной карьеры и принял монашество. В течение 23 лет он являлся настоятелем Свято-Троицкой Сергиевой пустыни под Петербургом, затем несколько лет был епископом Кавказским и Черноморским и окончил свою жизнь на покое в Николо-Бабаевском монастыре.

В своей книге «Смысл творчества» Н. А. Бердяев сожалел, что «Пушкин и св. Серафим (Саровский) жили в разных мирах, не знали друг друга, никогда ни в чем не соприкасались».1 Судьба поставила свт. Игнатия непосредственно на границе этих двух миров, сделала его связующим звеном между ними. В годы юности он посещал литературный салон своего родственника А. Н. Оленина, тесно общался с Н. И. Гнедичем. Приняв монашество, стал учеником первого оптинского старца Леонида, через него приобщившись к духовной традиции последователей преп. Паисия Ве- личковского. Став затем настоятелем «придворного» монастыря, Троице-Сергиевой пустыни, свт. Игнатий возобновил свои контакты со светской литературно-художественной средой, общаясь с К. П. Брюлловым, М. И. Глинкой, А. А. Плещеевым и др. В то же время он как лицо духовное находится в тесных взаимоотношениях со свт. Филаретом Московским, свт. Феофаном Затворником и другими церковными деятелями и писателями. Таким образом, свт. Игнатий всю свою жизнь находился на стыке светской и духовной культуры, был свидетелем и участником происходивших и там, и там литературных процессов, что естественным образом нашло отражение и в его творчестве.

Проблематика взаимоотношений светской и духовной традиций в творчестве свт. Игнатия имеет разные аспекты. Особое внимание исследователей привлекало его своеобразное «почвенничество», осуждение им западной культуры, а также «противоборство с мистическими влияниями Александровской эпохи».3 В своих произведениях он не раз критиковал сложившуюся в то время в образованном обществе моду на книги мистического содержания, а особенно популярность трактата «О подражании Христу» Фомы Кемпийского.4 Интерес к этой стороне творчества свт. Игнатия определяется и общим контекстом развития русской духовной литературы XIX в., который так описывает о. П. Хондзинский: «Сформулированные выше проблемы — Церковь и расцерковлен- ный быт, Церковь и Запад, Церковь и светская власть, Церковь и светская культура, Церковь и мнимые христиане — явились тогда одновременно во всей своей остроте и многообразии и настоятельно потребовали своего разрешения, прямо угрожая неповрежденности Церкви. Очевидно, что рассмотрение их могло следовать двоякой логике: логике синтеза или логике разграничения. (...) Классическим представителем последнего был, например, свят. Игнатий. Небезынтересно, впрочем, заметить, что он (...) изначально принадлежал по своему происхождению и воспитанию как раз к светской — то есть прозападной — культуре».5 В итоге сложилась своеобразная репутация свт. Игнатия как крайнего ригориста, настороженно относящегося к любым внешним по отношению к Церкви влияниям.

Образ «церковного охранителя» отчасти заслонил собой другую сторону творчества свт. Игнатия, на которую также давно обратили внимание исследователи и которая, на наш взгляд, не менее значима. Любой, кто читал его произведения, не мог не обратить внимания на язык, которым они написаны. Русская духовная проза XIX в. богата авторами, блестяще владевшими словом — свв. Филарет Московский и Феофан Затворник, архиеп. Иннокентий Херсонский6 и прав. Иоанн Кронштадтский, — но и на их фоне произведения свт. Игнатия выглядят особенными. Причина этому — поэтика и стилистика его книг, в которых светская и духовная части русской литературы слились в единый сплав, обрели уникальный синтез.

Христианство и русская литература - Сборник восьмой

Отв. ред. В. А. Котельников и О. Л. Фетисенко. — СПб.: Издательство «Пушкинский Дом», 2017. — 628 с., [12] с. вклейки

ISBN 978-5-91476-077-6

Христианство и русская литература – Содержание

Чуркин А. А. Синтез поэзии и риторики в малой прозе святителя Игнатия Брянчанинова

Савельева М. Ю. Мифологические аспекты мышления Н. В. Гоголя

Хондзинский П. В., прот. Н. В. Гоголь как представитель Еа1еткео1оре

Баршт К. А. О выписках из «Сказания о странствии и путешествии...» инока Парфения в «записной тетради» Ф. М. Достоевского

Хондзинский П. В., прот. Святой в литературе и жизни: старец Зосима и святой праведный Иоанн Кронштадтский

Ореханов Г. Л., прот. «Лермонтов русской философии»: Новая жизнь дискуссии о «розовом христианстве»

Мелентьев Ф. И. «Ив памяти народной чтим, наследник не умрет любимый!..»: Поэтические отклики 1865 года на кончину цесаревича Николая Александровича

Соловьев А. П. Метафизика мировой скорби: Архиепископ Никанор (Бровкович) об ученом монашестве

«Жил ли Хомяков в Церкви?» Неизвестное письмо Д. А. Хомякова к архимандриту Илариону (Троицкому) из собрания протоиерея Федора Андреева (Публикация В. А. Фатеева)

Гончарова Е. И. Надежда Павлович между Саровом и Оптиной: история создания поэмы «Серафим»

Павлович Н. А. Серафим. Поэма (Публикация Е. И. Гончаровой)

Резвых Т. Н. «Бог даст ли мне Оптину?» Оптинский дневник Сергея Дурылина

Дурылин С. Н. <Оптинский дневник> (Публикация Т. Н. Резвых)

Любомудров А. М. Инок глазами художника: Образ православного монашества в русской классике

Пращерук Н. В. В «школе сокрушения»: о современной духовной прозе

К 130-летию со дня кончины И. С. Аксакова Бадалян Д. А, «...Загорелся сыр бор за статью о духовенстве»: Газета «День» в переписке И. С. Аксакова и князя Д. А. Оболенского (1861—1862)

Вихрова Н. Н. Аксаков и Н. С. Соханская (Кохановская): перипетии творческого взаимодействия

Кунильский Д. А. Возвращение к Пушкину. Пушкинская речь И. С. Аксакова как результат эволюции славянофильства

Тесля А. А. Религиозные взгляды И. С. Аксакова

Письмо И. С. Аксакова к О. Ф. Миллеру (Публикация Д. А, Бадаляна)

Юшко А. Г. «...Выпущено в последней корректуре» (К истории публикации писем И. С. Аксакова к Н. П. Гилярову-Платонову)

Фетисенко О. Л. Последние годы жизни и кончина И. С. Аксакова в неизданных письмах и воспоминаниях В. Н. Лясковского

Список иллюстраций

Список сокращений

Указатель имен