Древнегреческий язык - Начальный курс
Данное пособие - начальный курс древнегреческого языка, разработанный и использовавшийся на курсах древних языков «Греко-латинского кабинета» Ю. А. Шичалина, в Московской духовной семинарии, в других учебных заведениях. Тексты и упражнения взяты из учебника Фридриха Вольфа, по которому, в частности, преподавала греческий язык на отделении классической филологии Московского университета В. И. Мирошенкова.
Первое переиздание сборника Вольфа было осуществлено в 1996 г. стараниями А. И. Аюбжина (добавившего также некоторые упражнения и таблицу неправильных глаголов). Во второе издание (1999 г.) впервые был включен грамматический справочник, составленный Ю. А. Шичалиным и А. А. Глуховым. Третье издание (2002-2003 гг., в двух частях) стало настоящим учебником: грамматический материал был изложен поурочно Н. К. Малинаускепе. Помимо этого, трудами иеромонаха Тихона (Зимина) и иеромонаха Дионисия (Шлепова) книга была дополнена цитатами из Нового Завета и литургических текстов, соответствующими грамматическому материалу урока. В пособии учтены также исправления А. И. Зайцева, В. П. Казанскеие.
Лежащая в основе учебника книга Вольфа отличается как методической выверенностью, так и правдоподобием греческого стиля. Двойной набор учебных текстов позволяет использовать учебник как в светских, так и в духовных учебных заведениях. Тексты снабжены поурочными словарями; в них приводятся новые слова (причем слова, имеющие отношение к грамматической теме урока, выделены жирным), а все слова имеются в общем словаре в конце книги. Грамматический справочник дает возможность систематического знакомства с грамматикой, помимо ее усвоения в учебном порядке.
Первая часть настоящего издания включает в себя уроки 1-30, вторая - 31-60, третья - грамматический справочник таблицу неправильных глаголов и общий словарь. ^АуаВг\ ~τνγτ
Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть I
М.: «Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина, 2004. - 232 с. - (Ad usum scholarum. Series Graeca).
ISBN 5-87245-105-9
Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть I - Содержание
От составителей
Вводный урок I
Вводный урок II
Урок 1. Существительные II склонения: φίλος. Активный залог: indicativus, infinitivus et imperativus praesentis. Genetivus в функции несогласованного определения; отрицательные частицы ου и μη; ει если
- Учитесь, друзья!
Урок 2. Существительные II склонения: γεωργός. Imperfectum activi со слоговым приращением; ην, ήσαν. Genetius в функции несогласованного определения (продолжение). Dativus possessivus. Существительные без артикля как именная часть сказуемого. Αυτός = ipse; αύτοΰ и т.д. = eius и т.д. Предлоги εν, els, εκ
- Геракл, друг земледельцев
Урок 3. Существительные и прилагательные II склонения: 8οΰλος, άνθρωπος. Accusativus cum infinitivo при κελεύω. Accusativus temporis. Accusativus spatii. Предлоги περί, άνευ, παρά; союзы επεί, οτι, ώστε
- Геракл, помощник людей
Урок 4. Существительные и прилагательные II склонения: средний род. Проклитики. Энклитики (εστί, είσί, ποτέ, те, μου). Ед. ч. сказуемого при подлежащем мн. ч. ср. p.; dativus instrumenti. Предлоги διά, προς; союз δτε
- Два подвига Геракла: Цербер и Авгиевы конюшни
Урок 5. Пассивный залог: indicativus et infinitivus praesentis. Придаточные предложения (art, ώς, accusativus cum infinitivo). Инфинитив при глаголах типа προτρέπω. Dativus mensurae. Предлог ΰπό + genetivus
- Прометей
Урок 6. Пассивный и медиальный залоги: praesens (indicativus, infinitivus, imperativus) et imperfectum. Infinitivus при глаголах типа έθέλω. Dativus sociativus при μάχομαι, οιαλεγομαι; accusativus при αμύνομαι, φυλάττομαι. Предлоги επί, σύν
- Нить Ариадны
Урок 7. I склонение: существительные и прилагательные на -ά, -άς. Приращение в приставочных глаголах. Nominativus cum infinitivo при λέγομαι, νομίζομαι. Genetivus separations, genetivus subiectivus, dativus limitationis. Предлог μ€τά + accusativus
- Дедал
Урок 8. I склонение: существительные и прилагательные на -τ], -"»}£· Притяжательные местоимения; participium praesentis medii-passivi; количественное приращение. Νέων εστίν, εμόν εστίν: выражение обязанности, задания. Genetivus при прилагательных (άξιος); όλος
- Яблоко раздора
Урок 9. I склонение: существительные на -a, -άς и -ά, -ης. Личные местоимения. Futurum ειμί. Accusativus et nominativus duplex. Participium coniunctum. Вопросительные предложения с τι'?, τι. Dativus causae (τβομαι)
- Суд Париса
Урок 10. I склонение: мужской род на -άς, -ης. II склонение: женский род на -ος. Атрибутивно-предикативное употребление определений. Атрибутивное употребление наречий. Предлог παρά + dativus, accusativus
- Агамемнон
Урок 11. Наречия от прилагательных I—II склонения; указательные местоимения οδτος, ο αυτό?; άλλος. Предикативное употребление ούτος. Причастие с уступительным значением (καίπερ). Предлог από
- Одиссей
Урок 12. Прочие указательные местоимения (о8е, εκείνος). Прилагательные двух окончаний. Слитные формы II склонения. Предикативное употребление 6Ъе, εκείνος. Genetivus temporis. Genetivus absolutus
- Путешествие аргонавтов
Урок 13. Слитные формы I склонения. Слитные прилагательные I-II склонений. Относительное местоимение ος. Futurum activi, medii глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus). Accusativus cum infinitivo в будущем времени. Participium futuri с целевым значением (ώς)
- Генрих Шлиманн .
- План путешествия
Урок 14. Ill склонение: основы на -р, -v. Participium futuri medii глаголов с гласными основами. Инфинитивная конструкция. Genetivus при прилагательных (επιστήμων).
- Заселение Малой Азии греками
Урок 15. Aoristus activi глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, imperativus). Употребление аориста. Genetivus obiectivus при глаголах (άμελεω). Dativus sociativus (πολεμεω и др.). Предлог εντός. Союз εαι?
- Греческая колонизация берегов Черного моря
Урок 16. Aoristus medii глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, imperativus et participium). Вопросительные местоимения τις, τι. Вопросит, предложения {τ is, άρα). Genetivus obiectivus et genetivus separationis (μετεχειν, παύομαι). Accusativus при τιμωρεομαι, <ЬфеХеи>. Предлог κατά + accusativus
- Политическая борьба в Древней Греции
Урок 17. III склонение: заднеязычные основы. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с заднеязычными основами. Infinitivus и accusativus cum infinitivo при глаголах εύχομαι, άξιόω, ίπηάττω
- Афины во времена Дракона и Солона
Урок 18. III склонение: губные основы. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с губными основами. Неопределенные местоимения (τι?, τι). Субстантивированный инфинитив; предлог προς + genetivus
- Финикийцы и греки
Урок 19. III склонение: зубные основы. Dativus modi. Предлоги πρό, ένεκα
- Рабовладельческое хозяйство
Урок 20. III склонение: зубные основы (продолжение). Futurum et aoristus activi et medii глаголов с зубными основами (за искл. futurum contractum). Accusativus relationis. Genetivus при φείδομαι. Инфинитив при πριν, el = ли
- Крез и Солон
Урок 21. Coniunctivus praesentis et aoristi activi et medii; местоимение αλλήλων. Употребление конъюнктива в предложениях со значением побуждения, запрещения,сомнения; 'ίνα, ώς, όπως. Genetivus при άποστερέω. Предлог μετά + genetivus
- Писистрат в борьбе за власть
Урок 22. Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et medii. Употребление оптатива для выражения пожелания (с είθε, ει γάρ). Индикатив в косвенной речи. Μέλλω с infinitivus futuri
- Чудесное спасение певца Ариона
Урок 23. III склонение: основы на -ντ-. Πας. Оптатив с αν (optativus potentialis). Различные значения πας. Предлог ύπό + dativus, accusativus
- Дельфийский оракул
Урок 24. Participium praesentis, futuri et aoristi activi. Винительный внутреннего объекта (Ωλύμπια νικάω)
- Олимпийские игры
Урок 25. Ill склонение: существительные и прилагательные с основами на -σ-. Дальнейшие примеры accusativus relationis и genetivus temporis
- Эпические поэты Гомер и Гесиод
Урок 26. III склонение: основы на -ι-. Союзы lav и δταν
- Греческая лирическая поэзия
Урок 27. III склонение: существительные на -εύς; существительное -η ναΰς. Некоторые сильные аористы
- Рождение науки
Урок 28. III склонение: существительные и прилагательные на -υς. βοΰς, πολύς, μέγας. Дальнейшие примеры на аккузатив внутреннего объекта. Genetivus при ελεύθερος
- Спартиаты, илоты и периэки
Урок 29. III склонение: некоторые особенности (άνήρ, πατήρ, μ-ητηρ, θυγάτηρ, άστυ, νύζ; μέλας, εκών, άκων). Предикативное употребление εκών, άκων
- О жизни в Спарте
Урок 30. Образование степеней сравнения на -τερος, -τατος. Ειμί (в упражнениях). Genetivus comparationis при сравнит, степени; ως при превосходной степени. Genetivus comparationis при κρατέω
- Возвышение Афин
Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть II
М.: «Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина, 2004. - 232 с. - (Ad usum scholarum. Series Graeca).
ISBN 5-87245-106-7
Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть II – Содержание
От составителей
Урок 31. Образование степеней сравнения на -ίων, -ιστό? (с наречиями). Имена собственные III склонения. Глаголы εξίσταμαι, δύναμαι. Accusativus при άδικεω; dativus sociativus при συμμαχίαν ττοιίομαι
- Переход Афин к демократии
Урок 32. Verba contracta на -εω: praesens et imperfectum activi et medii-passivi. Φοβέομαι, μη. Предлог πλην
- Отпадение ионийцев от персидского царя (ок. 500 г. до Р. X.)
Урок 33. Verba contracta на -άω: praesens et imperfectum activi et medii-passivi; аорист I глагола ϊστημι. (έστησα). Dativus sociativus при α/χα, ό αυτό?. Genetivus при βασιλεύω; genetivus при άττεστησα, dativus при επέστησα
- Разгром восстания ионийцев (494 г. до Р. X.)
Урок 34. Verba contracta на -όω: praesens et imperfectum activi et medii-passivi. Genetivus при ίλευθερόω и πληρόω
- Марафонская битва (490 г. до Р.Х.)
Урок 35. Особенности verba contracta: ζην, χρησθαι, πλεΐν и др. Aei c infinitivus или accusativus cum infinitivo; gen. inopiae при δεΐ μοι и δεομ,αι; dativus instrumenti при χρησθαι
- Поход Ксеркса (480 г. до Р.Х.)
Урок 36. Aoristus II activi et medii (окончание). Возвратные местоимения; соотносительные местоимения и наречия (όσος - τοσούτος и др.). Participium praedicativum при verba sentiendi (όράω, αισθάνομαι, πυνθάνομαί)
- Мужественная смерть спартанцев при Фермопилах (480 г. до Р.Х.)
Урок 37. Прочие местоимения и наречия; вопросительные и указательные местоимения. Optativus obliquus. Местоимения и наречия в косвенных вопросах. Относительное придаточное предложение с αν
- Нужда и раздор у греков. Фемистокл (480 г. до Р. X.)
Урок 38. Aoristus et futurum passivi глаголов с гласными основами. Употребление пассивных аористных форм у verba deponentia medio-passiva et passiva (πορεύομαι и др.); дальнейшие примеры на optativus obliquus
- Морское сражение при Саламинс (480 г. до Р.Х.)
Урок 39. Perfectum et plusquamperfectum medii-passivi et activi глаголов с гласными основами. Употребление перфекта; φαίνομαι с причастиями; причастия при verba affectuum (ηοΌμαι)
- Конец Персидских войн
Урок 40. Нерегулярные формы глаголов с гласными основами. Ώς с причастием для выражения субъективной причины. Παύομαι с причастием; εω? αν с конъюнктивом
- Текст
Урок 41. Futurum et aoristus passivi глаголов с немыми основами (слабый аорист). Дальнейшие примеры на пассивные аористные формы у verba deponentia medio-passiva et passiva φΐΐλεχθην и др.); πριν αν с конъюнктивом
- Две истории о Фемистоклс
Урок 42. Perfectum et plusquamperfectum medii-passivi глаголов с немыми основами (регулярное образование). Genetivus obiectivus при φεύδομαι
- Развитие афинской демократии
Урок 43. Perfectum activi глаголов с немыми основами (регулярное образование); образование основ правильных глаголов. Ποιέϊν с двойным аккузативом. Δεινός с инфинитивом; еиποιέίν, αγαθόν δραν с аккузативом
- Высший расцвет афинской демократии при Перикле (с 460 г. до Р.Х.)
Урок 44. Аористные и перфектные основы некоторых неправильных глаголов (заднеязычные и губные основы)
- Текст
Урок 45. Образование форм глаголов с зубными основами; futurum contractum глаголов на -ίζω. Отглагольные прилагательные
- Пребывание в Афинах (435 г. до Р.Х.)
Урок 46. Образование супплетивных степеней сравнения
- Афины - центр культуры и образования
Урок 47. Количественные числительные; отрицательные местоимения. Genetivus quantitatis
- Текст
Урок 48. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с сонорными основами. 'Οπόταν с конъюнктивом
- Афинские празднества
Урок 49. Aoristus I et futurum I passivi, perfectum activi et medii-passivi глаголов с сонорными основами. Способы выражения неисполнимого желания; επειδή. Περί + accusative
- В театре Диониса в Афинах
Урок 50. Нерегулярные формы глаголов с сонорными основами. Φυλάττομαι, μή; κατακρίνω + genetivus
- Текст
Урок 51. Корневой аорист. "Αν с индикативом. Φθάνω + асcusativus; εύχομαι + dativus; глаголы, сложные с έ'στην
- Возвращение из театра
Урок 52. Αί$ωμι в активном и медиально-пассивном (преимущественно в упражнениях) залоге. Вопросительные предложения с άρα; глаголы, сложные с δίδωμ,ι
- Беседа о Софокле и Еврипиде
Урок 53. Глагол τίθ-ημί и сложные с ним глаголы. Глагол κεΐμαι. ^Αντί
- Греческие философы
Урок 54. Глаголы ΐημι и ί'στημ,ι (кроме εστηκα); глаголы, сложные с ними. Accusativus cum infinitivo в относительном придаточном предложении
- Пелопоннесская война (431-404 гг. до Р.Х.)
Урок 55. Перфект εστηκα; перфектные формы: τεθνηκα, etωθα, εοικα, ττέττοιθα, δβδοικα, κάθ-ημαι. Употребление εστηκα
- Крушение могущества Афин (404 г. до Р.Х.)
Урок 56. Глаголы ειμί, €ΐμί, φ~ημί, οιδα. Временные придаточные предложения (όττότε) с оптативом; οΐδα + participium; σύνοιδα ίμαυτω + participium; ίζόν как participium absolutum
- Сократ и его ученики
Урок 57. Глаголы с презенсом по образцу "στη/χι; глаголы на -ννμι. Глаголы πίμττλημι, ονίνημί, συμμείγνυμι
- Закат греческой свободы (338 г. до Р.Х.)
Урок 58. Глаголы на -νω и глаголы на -σκω с презентной редупликацией. Причастие при φθάνω, τυγχάνω, λανθάνω; genetivus при άμαρτάνω, ίπιλανθάνομαι, μεμνημαι; dativus при εντυγχάνω; γ^γονως; ου φτ)μ^, предлоги εγγύς, μέχρι.
- Александр Македонский
Урок 59. Различные времена глаголов с расширенной основой; εχω. Genetivus при μβλα; έπιμελέομαί; dativus при αχθομαι. Глаголы, сложные с <εγω
- Эллинизм
Урок 60. Глаголы с супплетивными основами
- Конец греческого мира и его наследие
Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть III
М.: «Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина, 2004. - 168 с. - (Ad usum scholarum. Series Graeca).
ISBN 5-87245-Ю7-5
Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть III – Содержание
От составителей
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК
Раздел I. ФОРМЫ
- I. Артикль
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II. Имена (nomina)
- I склонение
- II склонение
- III склонение
- III. Местоимения (pronomim)
- IV. Глаголы (verba)
- V. Наречия (advcrbia)
Раздел II. Ф У Н К Ц И И
- I. Основные функции частей речи в качестве членов предложения
- II. Функции артикля
- III. Функции форм рода
- IV. Функции падежных форм
- V. Функции форм числа
- VI. Функции форм лица
- VII. Функции форм залога
- VIII. Функции форм времени
- IX. Функции форм наклонения
- X. Функции именных отглагольных форм
- XI. Функции предлогов
Основные формы наиболее употребительных глаголов
Греческо-русский словарь
Словарь к переводам на греческий
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