Данное пособие - начальный курс древнегреческого языка, разработанный и использовавшийся на курсах древних языков «Греко-латинского кабинета» Ю. А. Шичалина, в Московской духовной семинарии, в других учебных заведениях. Тексты и упражнения взяты из учебника Фридриха Вольфа, по которому, в частности, преподавала греческий язык на отделении классической филологии Московского университета В. И. Мирошенкова.

Первое переиздание сборника Вольфа было осуществлено в 1996 г. стараниями А. И. Аюбжина (добавившего также некоторые упражнения и таблицу неправильных глаголов). Во второе издание (1999 г.) впервые был включен грамматический справочник, составленный Ю. А. Шичалиным и А. А. Глуховым. Третье издание (2002-2003 гг., в двух частях) стало настоящим учебником: грамматический материал был изложен поурочно Н. К. Малинаускепе. Помимо этого, трудами иеромонаха Тихона (Зимина) и иеромонаха Дионисия (Шлепова) книга была дополнена цитатами из Нового Завета и литургических текстов, соответствующими грамматическому материалу урока. В пособии учтены также исправления А. И. Зайцева, В. П. Казанскеие.

Лежащая в основе учебника книга Вольфа отличается как методической выверенностью, так и правдоподобием греческого стиля. Двойной набор учебных текстов позволяет использовать учебник как в светских, так и в духовных учебных заведениях. Тексты снабжены поурочными словарями; в них приводятся новые слова (причем слова, имеющие отношение к грамматической теме урока, выделены жирным), а все слова имеются в общем словаре в конце книги. Грамматический справочник дает возможность систематического знакомства с грамматикой, помимо ее усвоения в учебном порядке.

Первая часть настоящего издания включает в себя уроки 1-30, вторая - 31-60, третья - грамматический справочник таблицу неправильных глаголов и общий словарь. ^АуаВг\ ~τνγτ

Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть I

М.: «Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина, 2004. - 232 с. - (Ad usum scholarum. Series Graeca).

ISBN 5-87245-105-9

Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть I - Содержание

От составителей

Вводный урок I

Вводный урок II

Урок 1. Существительные II склонения: φίλος. Активный залог: indicativus, infinitivus et imperativus praesentis. Genetivus в функции несогласованного определения; отрицательные частицы ου и μη; ει если

Учитесь, друзья!

Урок 2. Существительные II склонения: γεωργός. Imperfectum activi со слоговым приращением; ην, ήσαν. Genetius в функции несогласованного определения (продолжение). Dativus possessivus. Существительные без артикля как именная часть сказуемого. Αυτός = ipse; αύτοΰ и т.д. = eius и т.д. Предлоги εν, els, εκ

Геракл, друг земледельцев

Урок 3. Существительные и прилагательные II склонения: 8οΰλος, άνθρωπος. Accusativus cum infinitivo при κελεύω. Accusativus temporis. Accusativus spatii. Предлоги περί, άνευ, παρά; союзы επεί, οτι, ώστε

Геракл, помощник людей

Урок 4. Существительные и прилагательные II склонения: средний род. Проклитики. Энклитики (εστί, είσί, ποτέ, те, μου). Ед. ч. сказуемого при подлежащем мн. ч. ср. p.; dativus instrumenti. Предлоги διά, προς; союз δτε

Два подвига Геракла: Цербер и Авгиевы конюшни

Урок 5. Пассивный залог: indicativus et infinitivus praesentis. Придаточные предложения (art, ώς, accusativus cum infinitivo). Инфинитив при глаголах типа προτρέπω. Dativus mensurae. Предлог ΰπό + genetivus

Прометей

Урок 6. Пассивный и медиальный залоги: praesens (indicativus, infinitivus, imperativus) et imperfectum. Infinitivus при глаголах типа έθέλω. Dativus sociativus при μάχομαι, οιαλεγομαι; accusativus при αμύνομαι, φυλάττομαι. Предлоги επί, σύν

Нить Ариадны

Урок 7. I склонение: существительные и прилагательные на -ά, -άς. Приращение в приставочных глаголах. Nominativus cum infinitivo при λέγομαι, νομίζομαι. Genetivus separations, genetivus subiectivus, dativus limitationis. Предлог μ€τά + accusativus

Дедал

Урок 8. I склонение: существительные и прилагательные на -τ], -"»}£· Притяжательные местоимения; participium praesentis medii-passivi; количественное приращение. Νέων εστίν, εμόν εστίν: выражение обязанности, задания. Genetivus при прилагательных (άξιος); όλος

Яблоко раздора

Урок 9. I склонение: существительные на -a, -άς и -ά, -ης. Личные местоимения. Futurum ειμί. Accusativus et nominativus duplex. Participium coniunctum. Вопросительные предложения с τι'?, τι. Dativus causae (τβομαι)

Суд Париса

Урок 10. I склонение: мужской род на -άς, -ης. II склонение: женский род на -ος. Атрибутивно-предикативное употребление определений. Атрибутивное употребление наречий. Предлог παρά + dativus, accusativus

Агамемнон

Урок 11. Наречия от прилагательных I—II склонения; указательные местоимения οδτος, ο αυτό?; άλλος. Предикативное употребление ούτος. Причастие с уступительным значением (καίπερ). Предлог από

Одиссей

Урок 12. Прочие указательные местоимения (о8е, εκείνος). Прилагательные двух окончаний. Слитные формы II склонения. Предикативное употребление 6Ъе, εκείνος. Genetivus temporis. Genetivus absolutus

Путешествие аргонавтов

Урок 13. Слитные формы I склонения. Слитные прилагательные I-II склонений. Относительное местоимение ος. Futurum activi, medii глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus). Accusativus cum infinitivo в будущем времени. Participium futuri с целевым значением (ώς)

Генрих Шлиманн .

План путешествия

Урок 14. Ill склонение: основы на -р, -v. Participium futuri medii глаголов с гласными основами. Инфинитивная конструкция. Genetivus при прилагательных (επιστήμων).

Заселение Малой Азии греками

Урок 15. Aoristus activi глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, imperativus). Употребление аориста. Genetivus obiectivus при глаголах (άμελεω). Dativus sociativus (πολεμεω и др.). Предлог εντός. Союз εαι?

Греческая колонизация берегов Черного моря

Урок 16. Aoristus medii глаголов с гласными основами (indicativus, infinitivus, imperativus et participium). Вопросительные местоимения τις, τι. Вопросит, предложения {τ is, άρα). Genetivus obiectivus et genetivus separationis (μετεχειν, παύομαι). Accusativus при τιμωρεομαι, <ЬфеХеи>. Предлог κατά + accusativus

Политическая борьба в Древней Греции

Урок 17. III склонение: заднеязычные основы. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с заднеязычными основами. Infinitivus и accusativus cum infinitivo при глаголах εύχομαι, άξιόω, ίπηάττω

Афины во времена Дракона и Солона

Урок 18. III склонение: губные основы. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с губными основами. Неопределенные местоимения (τι?, τι). Субстантивированный инфинитив; предлог προς + genetivus

Финикийцы и греки

Урок 19. III склонение: зубные основы. Dativus modi. Предлоги πρό, ένεκα

Рабовладельческое хозяйство

Урок 20. III склонение: зубные основы (продолжение). Futurum et aoristus activi et medii глаголов с зубными основами (за искл. futurum contractum). Accusativus relationis. Genetivus при φείδομαι. Инфинитив при πριν, el = ли

Крез и Солон

Урок 21. Coniunctivus praesentis et aoristi activi et medii; местоимение αλλήλων. Употребление конъюнктива в предложениях со значением побуждения, запрещения,сомнения; 'ίνα, ώς, όπως. Genetivus при άποστερέω. Предлог μετά + genetivus

Писистрат в борьбе за власть

Урок 22. Optativus praesentis, futuri et aoristi activi et medii. Употребление оптатива для выражения пожелания (с είθε, ει γάρ). Индикатив в косвенной речи. Μέλλω с infinitivus futuri

Чудесное спасение певца Ариона

Урок 23. III склонение: основы на -ντ-. Πας. Оптатив с αν (optativus potentialis). Различные значения πας. Предлог ύπό + dativus, accusativus

Дельфийский оракул

Урок 24. Participium praesentis, futuri et aoristi activi. Винительный внутреннего объекта (Ωλύμπια νικάω)

Олимпийские игры

Урок 25. Ill склонение: существительные и прилагательные с основами на -σ-. Дальнейшие примеры accusativus relationis и genetivus temporis

Эпические поэты Гомер и Гесиод

Урок 26. III склонение: основы на -ι-. Союзы lav и δταν

Греческая лирическая поэзия

Урок 27. III склонение: существительные на -εύς; существительное -η ναΰς. Некоторые сильные аористы

Рождение науки

Урок 28. III склонение: существительные и прилагательные на -υς. βοΰς, πολύς, μέγας. Дальнейшие примеры на аккузатив внутреннего объекта. Genetivus при ελεύθερος

Спартиаты, илоты и периэки

Урок 29. III склонение: некоторые особенности (άνήρ, πατήρ, μ-ητηρ, θυγάτηρ, άστυ, νύζ; μέλας, εκών, άκων). Предикативное употребление εκών, άκων

О жизни в Спарте

Урок 30. Образование степеней сравнения на -τερος, -τατος. Ειμί (в упражнениях). Genetivus comparationis при сравнит, степени; ως при превосходной степени. Genetivus comparationis при κρατέω

Возвышение Афин

Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть II

М.: «Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина, 2004. - 232 с. - (Ad usum scholarum. Series Graeca).

ISBN 5-87245-106-7

Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть II – Содержание

От составителей

Урок 31. Образование степеней сравнения на -ίων, -ιστό? (с наречиями). Имена собственные III склонения. Глаголы εξίσταμαι, δύναμαι. Accusativus при άδικεω; dativus sociativus при συμμαχίαν ττοιίομαι

Переход Афин к демократии

Урок 32. Verba contracta на -εω: praesens et imperfectum activi et medii-passivi. Φοβέομαι, μη. Предлог πλην

Отпадение ионийцев от персидского царя (ок. 500 г. до Р. X.)

Урок 33. Verba contracta на -άω: praesens et imperfectum activi et medii-passivi; аорист I глагола ϊστημι. (έστησα). Dativus sociativus при α/χα, ό αυτό?. Genetivus при βασιλεύω; genetivus при άττεστησα, dativus при επέστησα

Разгром восстания ионийцев (494 г. до Р. X.)

Урок 34. Verba contracta на -όω: praesens et imperfectum activi et medii-passivi. Genetivus при ίλευθερόω и πληρόω

Марафонская битва (490 г. до Р.Х.)

Урок 35. Особенности verba contracta: ζην, χρησθαι, πλεΐν и др. Aei c infinitivus или accusativus cum infinitivo; gen. inopiae при δεΐ μοι и δεομ,αι; dativus instrumenti при χρησθαι

Поход Ксеркса (480 г. до Р.Х.)

Урок 36. Aoristus II activi et medii (окончание). Возвратные местоимения; соотносительные местоимения и наречия (όσος - τοσούτος и др.). Participium praedicativum при verba sentiendi (όράω, αισθάνομαι, πυνθάνομαί)

Мужественная смерть спартанцев при Фермопилах (480 г. до Р.Х.)

Урок 37. Прочие местоимения и наречия; вопросительные и указательные местоимения. Optativus obliquus. Местоимения и наречия в косвенных вопросах. Относительное придаточное предложение с αν

Нужда и раздор у греков. Фемистокл (480 г. до Р. X.)

Урок 38. Aoristus et futurum passivi глаголов с гласными основами. Употребление пассивных аористных форм у verba deponentia medio-passiva et passiva (πορεύομαι и др.); дальнейшие примеры на optativus obliquus

Морское сражение при Саламинс (480 г. до Р.Х.)

Урок 39. Perfectum et plusquamperfectum medii-passivi et activi глаголов с гласными основами. Употребление перфекта; φαίνομαι с причастиями; причастия при verba affectuum (ηοΌμαι)

Конец Персидских войн

Урок 40. Нерегулярные формы глаголов с гласными основами. Ώς с причастием для выражения субъективной причины. Παύομαι с причастием; εω? αν с конъюнктивом

Текст

Урок 41. Futurum et aoristus passivi глаголов с немыми основами (слабый аорист). Дальнейшие примеры на пассивные аористные формы у verba deponentia medio-passiva et passiva φΐΐλεχθην и др.); πριν αν с конъюнктивом

Две истории о Фемистоклс

Урок 42. Perfectum et plusquamperfectum medii-passivi глаголов с немыми основами (регулярное образование). Genetivus obiectivus при φεύδομαι

Развитие афинской демократии

Урок 43. Perfectum activi глаголов с немыми основами (регулярное образование); образование основ правильных глаголов. Ποιέϊν с двойным аккузативом. Δεινός с инфинитивом; еиποιέίν, αγαθόν δραν с аккузативом

Высший расцвет афинской демократии при Перикле (с 460 г. до Р.Х.)

Урок 44. Аористные и перфектные основы некоторых неправильных глаголов (заднеязычные и губные основы)

Текст

Урок 45. Образование форм глаголов с зубными основами; futurum contractum глаголов на -ίζω. Отглагольные прилагательные

Пребывание в Афинах (435 г. до Р.Х.)

Урок 46. Образование супплетивных степеней сравнения

Афины - центр культуры и образования

Урок 47. Количественные числительные; отрицательные местоимения. Genetivus quantitatis

Текст

Урок 48. Futurum et aoristus activi et medii глаголов с сонорными основами. 'Οπόταν с конъюнктивом

Афинские празднества

Урок 49. Aoristus I et futurum I passivi, perfectum activi et medii-passivi глаголов с сонорными основами. Способы выражения неисполнимого желания; επειδή. Περί + accusative

В театре Диониса в Афинах

Урок 50. Нерегулярные формы глаголов с сонорными основами. Φυλάττομαι, μή; κατακρίνω + genetivus

Текст

Урок 51. Корневой аорист. "Αν с индикативом. Φθάνω + асcusativus; εύχομαι + dativus; глаголы, сложные с έ'στην

Возвращение из театра

Урок 52. Αί$ωμι в активном и медиально-пассивном (преимущественно в упражнениях) залоге. Вопросительные предложения с άρα; глаголы, сложные с δίδωμ,ι

Беседа о Софокле и Еврипиде

Урок 53. Глагол τίθ-ημί и сложные с ним глаголы. Глагол κεΐμαι. ^Αντί

Греческие философы

Урок 54. Глаголы ΐημι и ί'στημ,ι (кроме εστηκα); глаголы, сложные с ними. Accusativus cum infinitivo в относительном придаточном предложении

Пелопоннесская война (431-404 гг. до Р.Х.)

Урок 55. Перфект εστηκα; перфектные формы: τεθνηκα, etωθα, εοικα, ττέττοιθα, δβδοικα, κάθ-ημαι. Употребление εστηκα

Крушение могущества Афин (404 г. до Р.Х.)

Урок 56. Глаголы ειμί, €ΐμί, φ~ημί, οιδα. Временные придаточные предложения (όττότε) с оптативом; οΐδα + participium; σύνοιδα ίμαυτω + participium; ίζόν как participium absolutum

Сократ и его ученики

Урок 57. Глаголы с презенсом по образцу "στη/χι; глаголы на -ννμι. Глаголы πίμττλημι, ονίνημί, συμμείγνυμι

Закат греческой свободы (338 г. до Р.Х.)

Урок 58. Глаголы на -νω и глаголы на -σκω с презентной редупликацией. Причастие при φθάνω, τυγχάνω, λανθάνω; genetivus при άμαρτάνω, ίπιλανθάνομαι, μεμνημαι; dativus при εντυγχάνω; γ^γονως; ου φτ)μ^, предлоги εγγύς, μέχρι.

Александр Македонский

Урок 59. Различные времена глаголов с расширенной основой; εχω. Genetivus при μβλα; έπιμελέομαί; dativus при αχθομαι. Глаголы, сложные с <εγω

Эллинизм

Урок 60. Глаголы с супплетивными основами

Конец греческого мира и его наследие

Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть III

М.: «Греко-латинский кабинет»® Ю. А. Шичалина, 2004. - 168 с. - (Ad usum scholarum. Series Graeca).

ISBN 5-87245-Ю7-5

Древнегреческий язык - Начальный курс - Часть III – Содержание

От составителей

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Раздел I. ФОРМЫ

I. Артикль

II. Имена (nomina) I склонение II склонение III склонение

III. Местоимения (pronomim)

IV. Глаголы (verba)

V. Наречия (advcrbia)

Раздел II. Ф У Н К Ц И И

I. Основные функции частей речи в качестве членов предложения

II. Функции артикля

III. Функции форм рода

IV. Функции падежных форм

V. Функции форм числа

VI. Функции форм лица

VII. Функции форм залога

VIII. Функции форм времени

IX. Функции форм наклонения

X. Функции именных отглагольных форм

XI. Функции предлогов

Основные формы наиболее употребительных глаголов

Греческо-русский словарь

Словарь к переводам на греческий