Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература

Дунаев - Православие и русская литература - 5
Полезно вновь вспомнить мысль Чехова: «За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу» (С-17,48).
Но, кажется, консерваторы отчасти путают причины со следствием. Не отражает ли появление, даже самый поиск новых форм в искусстве какие-то внутренние, подспудные, ещё не всем заметные движения общественной жизни, могущие привести её со временем к неким сущностным изменениям? Искусство же, отображающее всегда систему жизненных ценностей человека и общества, лишь отзывается неизбежно на совершающееся невидимо. Потом усвояет это себе. И лишь затем начинает воздействовать на души внимающих ему. Поиск новых форм - это симптом, следствие, но не причина должного совершиться. Бороться же с симптомами бессмысленно, полезнее осмыслить причины глубинные.
Реализм всё более начинает являть усталость формы, исчерпанность образной системы, оскудение творческих идей. В том сказалась естественность процесса развития любого творческого метода, направления, стиля: от возникновения - через художественный взлёт - к неизбежному угасанию. Это было заложено и в самой двойственности принципов реализма, несущего в себе двойственность той реальности, исследовать и отражать которую он был призван. Каждое свойство реалистического воспроизведения мира художественным вымыслом содержит зародыш саморазрушения всей его системы. Так проявляется общий закон земного бытия: в самой жизни заложено начало уничтожения этой жизни - смерть.
Реализм в начале своего развития одолевал эстетический схематизм предшествующих ему направлений, отринув несвободу, ограничивающую сам предмет эстетического отображения: реализм установил принцип безграничности художественного выбора темы, отбора материала для эстетического осмысления.
Разумеется, речь идёт лишь о потенциальных возможностях реалистического типа творчества. Некая система запретов и ограничений в искусстве существовала всегда, но они имели свойства прежде этические, нежели эстетические. Однако сам принцип утаивает в себе серьёзную опасность для творчества, допустимость его деградации. Запрет на иные темы, сушествующий в искусстве, может быть легко преодолён, если абсолютизирвать момент эстетический: любому художнику оказывается открытым путь ко вседозволенности эстетического воображения, сдерживать которое может лишь нравственное, а ещё вернее - религиозное чувство. Иначе эманации любого бездуховного состояния смогут оказаться запечатлёнными в совершенном по воплощению произведении. Красота начинает откровенно служить дьяволу. Так намечается выход и за пределы реалистической системы: в эстетизацию безобразного, в любование пороком.
Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература
В 6-ти частях. Ч. V. Издание второе, исправленное, дополненное
М. : Христианская литература. 2003. - 784 с. ISBN 978-5-907041-07-3
Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература - Содержание
Глава 14. Русская литература конца XIX - начала XX вв.
- Судьба реализма
- Амфитеатров
- Андреев
- Ремизов
- Арцыбашев
- «Серебряный век»
- Соловьёв
- Мережковский
- Ф.Сологуб
- Брюсов (217)
- В. Иванов
- Блок
- Белый
- К.Р.
- Поселянин
- Гумилёв
- Маяковский
- Есенин
Глава 15. А.М.Горький
- Своеобразие мировидения
- «Вера» - безверие
- Бунтарство
- Раннее творчество
- Гуманизм - человекобожис
- «Мать»
- «Исповедь»
- Неприязнь к русской жизни
- «Жизнь Клима Самгина»
Глава 16. И.А.Бунин
- Религиозное и эстетическое
- Творческий путь
- Время и вечность
Глава 17. И.С.Шмелёв
- Творческий принцип
- «Шатнувшийся от Церкви»
- Дореволюционное творчество
- Усвоение традиций
- «Солнце мёртвых»
- Эмигрантский период
- «Няня из Москвы»
- Лето Господне»
- «Пути небесные»
Примечания
Краткая библиография
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