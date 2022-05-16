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Дунаев - Православие и русская литература - 5

Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience, Educational, Philology Literature
Полезно вновь вспомнить мысль Чехова: «За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу» (С-17,48).
Но, кажется, консерваторы отчасти путают причины со следствием. Не отражает ли появление, даже самый поиск новых форм в искусстве какие-то внутренние, подспудные, ещё не всем заметные движения общественной жизни, могущие привести её со временем к неким сущностным изменениям? Искусство же, отображающее всегда систему жизненных ценностей человека и общества, лишь отзывается неизбежно на совершающееся невидимо. Потом усвояет это себе. И лишь затем начинает воздействовать на души внимающих ему. Поиск новых форм - это симптом, следствие, но не причина должного совершиться. Бороться же с симптомами бессмысленно, полезнее осмыслить причины глубинные.
Реализм всё более начинает являть усталость формы, исчерпанность образной системы, оскудение творческих идей. В том сказалась естественность процесса развития любого творческого метода, направления, стиля: от возникновения - через художественный взлёт - к неизбежному угасанию. Это было заложено и в самой двойственности принципов реализма, несущего в себе двойственность той реальности, исследовать и отражать которую он был призван. Каждое свойство реалистического воспроизведения мира художественным вымыслом содержит зародыш саморазрушения всей его системы. Так проявляется общий закон земного бытия: в самой жизни заложено начало уничтожения этой жизни - смерть.
Реализм в начале своего развития одолевал эстетический схематизм предшествующих ему направлений, отринув несвободу, ограничивающую сам предмет эстетического отображения: реализм установил принцип безграничности художественного выбора темы, отбора материала для эстетического осмысления.
Разумеется, речь идёт лишь о потенциальных возможностях реалистического типа творчества. Некая система запретов и ограничений в искусстве существовала всегда, но они имели свойства прежде этические, нежели эстетические. Однако сам принцип утаивает в себе серьёзную опасность для творчества, допустимость его деградации. Запрет на иные темы, сушествующий в искусстве, может быть легко преодолён, если абсолютизирвать момент эстетический: любому художнику оказывается открытым путь ко вседозволенности эстетического воображения, сдерживать которое может лишь нравственное, а ещё вернее - религиозное чувство. Иначе эманации любого бездуховного состояния смогут оказаться запечатлёнными в совершенном по воплощению произведении. Красота начинает откровенно служить дьяволу. Так намечается выход и за пределы реалистической системы: в эстетизацию безобразного, в любование пороком.

Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература

В 6-ти частях. Ч. V. Издание второе, исправленное, дополненное
М. : Христианская литература. 2003. - 784 с. ISBN 978-5-907041-07-3

Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература - Содержание

Глава 14. Русская литература конца XIX - начала XX вв.
  • Судьба реализма
  • Амфитеатров
  • Андреев
  • Ремизов
  • Арцыбашев
  • «Серебряный век»
  • Соловьёв
  • Мережковский
  • Ф.Сологуб
  • Брюсов (217)
  • В. Иванов
  • Блок
  • Белый
  • К.Р.
  • Поселянин
  • Гумилёв
  • Маяковский
  • Есенин
Глава 15. А.М.Горький
  • Своеобразие мировидения
  • «Вера» - безверие
  • Бунтарство
  • Раннее творчество
  • Гуманизм - человекобожис
  • «Мать»
  • «Исповедь»
  • Неприязнь к русской жизни
  • «Жизнь Клима Самгина»
Глава 16. И.А.Бунин
  • Религиозное и эстетическое
  • Творческий путь
  • Время и вечность
Глава 17. И.С.Шмелёв
  • Творческий принцип
  • «Шатнувшийся от Церкви»
  • Дореволюционное творчество
  • Усвоение традиций
  • «Солнце мёртвых»
  • Эмигрантский период
  • «Няня из Москвы»
  • Лето Господне»
  • «Пути небесные»
Примечания
Краткая библиография
Views 199
Rating 5.0 / 5
Added 16.05.2022
Author brat Eduard
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5.0/5 (2)

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