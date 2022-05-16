Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература

Полезно вновь вспомнить мысль Чехова: «За новыми формами в литературе всегда следуют новые формы жизни (предвозвестники), и потому они бывают так противны консервативному человеческому духу» (С-17,48).

Но, кажется, консерваторы отчасти путают причины со следствием. Не отражает ли появление, даже самый поиск новых форм в искусстве какие-то внутренние, подспудные, ещё не всем заметные движения общественной жизни, могущие привести её со временем к неким сущностным изменениям? Искусство же, отображающее всегда систему жизненных ценностей человека и общества, лишь отзывается неизбежно на совершающееся невидимо. Потом усвояет это себе. И лишь затем начинает воздействовать на души внимающих ему. Поиск новых форм - это симптом, следствие, но не причина должного совершиться. Бороться же с симптомами бессмысленно, полезнее осмыслить причины глубинные.

Реализм всё более начинает являть усталость формы, исчерпанность образной системы, оскудение творческих идей. В том сказалась естественность процесса развития любого творческого метода, направления, стиля: от возникновения - через художественный взлёт - к неизбежному угасанию. Это было заложено и в самой двойственности принципов реализма, несущего в себе двойственность той реальности, исследовать и отражать которую он был призван. Каждое свойство реалистического воспроизведения мира художественным вымыслом содержит зародыш саморазрушения всей его системы. Так проявляется общий закон земного бытия: в самой жизни заложено начало уничтожения этой жизни - смерть.

Реализм в начале своего развития одолевал эстетический схематизм предшествующих ему направлений, отринув несвободу, ограничивающую сам предмет эстетического отображения: реализм установил принцип безграничности художественного выбора темы, отбора материала для эстетического осмысления.

Разумеется, речь идёт лишь о потенциальных возможностях реалистического типа творчества. Некая система запретов и ограничений в искусстве существовала всегда, но они имели свойства прежде этические, нежели эстетические. Однако сам принцип утаивает в себе серьёзную опасность для творчества, допустимость его деградации. Запрет на иные темы, сушествующий в искусстве, может быть легко преодолён, если абсолютизирвать момент эстетический: любому художнику оказывается открытым путь ко вседозволенности эстетического воображения, сдерживать которое может лишь нравственное, а ещё вернее - религиозное чувство. Иначе эманации любого бездуховного состояния смогут оказаться запечатлёнными в совершенном по воплощению произведении. Красота начинает откровенно служить дьяволу. Так намечается выход и за пределы реалистической системы: в эстетизацию безобразного, в любование пороком.

Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература

В 6-ти частях. Ч. V. Издание второе, исправленное, дополненное

М. : Христианская литература. 2003. - 784 с. ISBN 978-5-907041-07-3

Михаил Михайлович Дунаев - Православие и русская литература - Содержание

Глава 14. Русская литература конца XIX - начала XX вв.

Судьба реализма

Амфитеатров

Андреев

Ремизов

Арцыбашев

«Серебряный век»

Соловьёв

Мережковский

Ф.Сологуб

Брюсов (217)

В. Иванов

Блок

Белый

К.Р.

Поселянин

Гумилёв

Маяковский

Есенин

Глава 15. А.М.Горький

Своеобразие мировидения

«Вера» - безверие

Бунтарство

Раннее творчество

Гуманизм - человекобожис

«Мать»

«Исповедь»

Неприязнь к русской жизни

«Жизнь Клима Самгина»

Глава 16. И.А.Бунин

Религиозное и эстетическое

Творческий путь

Время и вечность

Глава 17. И.С.Шмелёв

Творческий принцип

«Шатнувшийся от Церкви»

Дореволюционное творчество

Усвоение традиций

«Солнце мёртвых»

Эмигрантский период

«Няня из Москвы»

Лето Господне»

«Пути небесные»

Примечания

Краткая библиография