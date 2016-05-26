Мы только на пути к тому, чтобы стать людьми, человеками. И каждый должен находить свой путь.

Это очень важно, потому что невозможно взять лист бумаги и написать на этом листе все то, что от нас ожидает, не требует Господь.

Потому что не каждый способен выполнить всего и не каждый призван ко всему, что указано в Евангелии.

Один призван к браку, другой – к безбрачию. Один призван к слову, другой – к молчанию. Святой Серафим Саровский говорит, что для того, чтобы жить духовно, чтобы вырасти в настоящую меру человека, – каждый человек должен выбирать то, что ему приносит прибыль. Митрополит Сурожский Антоний

Евгений Святославович Тугаринов - Митрополит Антоний Сурожский - Биография в свидетельствах современников

Москва: Никея, 2015 г. – 143 с.

ISBN 978-5-91761-418-2

Евгений Святославович Тугаринов - Митрополит Антоний Сурожский - Биография в свидетельствах современников - Содержание

Вступление

Первая встреча с владыкой Антонием

Митрополит Сурожский Антоний

Митрополит Диоклийский Каллистос (Уэр), профессор, настоятельблаговещенского прихода в оксфорде (константинопольская православная церковь) Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк (Арндт), Протоиерей Иоанн Ли (1938–2014)

Протоиерей Максим Никольский,

Протоиерей Стефан Платт

Анна Платт,

Протоиерей Милун кОстич

Архимандрит Иероним (Тестин)

Лидия Григорьева Из глубины молчания Из бесед с владыкой Антонием

Николай Сергеевич Матвеев

Джон Филлипс

Ксения Павловна Боулби

Анна Карпшитска

Александр Александрович Некрасов

Анна Стоунлейк

Татьяна Бондаренко

Священник Леон Карберри

Николас Кэй

Василий Михайлович Боровский

Благодарности

Именной указатель фотографов

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Евгений Святославович Тугаринов - Митрополит Антоний Сурожский - Биография в свидетельствах современников - Вступление

Владыка Антоний – это имя для миллионов людей в православном мире значит чрезвычайно много. Как получилось, что человек, живший среди нас, наш старший современник, находившийся вдали от своей родины, России, но постоянно думающий о ней и молящийся за нее, этот человек смог сказать то, что отозвалось в сердцах миллионов людей во всем православном мире чем-то своим, родным, понятным и дорогим? Не чудо ли Божие проявилось в этом? Не Слово ли Господне послало на землю такого священника, друга и наставника многих?

Митрополит Антоний! Что нового можно сказать о нем? Особенно после того, что он сам сказал о себе, о своей вере, о своем понимании молитвы, красоты и смысла человеческой жизни, о нахождении пути к Богу, который у каждого свой?

Сказать новое после самого владыки действительно трудно. Трудно что-нибудь сказать и после написанного о нем людьми, которые знали его долгие годы, были рядом с ним в храме или приезжали специально в Лондон, исповедовались у него, слушали его беседы и постовые говения, наконец, обладали (и обладают) даром литературного слова, обобщения, даром видения другого человека. Но попробуем сказать и что-то свое малое. Встав на путь, да не сходи с него! Так говорит народная мудрость.

Могила владыки Антония входит в число пятидесяти известных захоронений на старом Бромптонском кладбище, которые внесены в категорию почетных. Теперь она приобрела вид гранитного памятника кубической формы с возвышающимся православным крестом. Памятник был сооружен сравнительно недавно – по решению родных владыки и просьбам прихожан лондонского собора. До этого могилу митрополита Антония отмечал только деревянный крест, на котором была прикреплена маленькая дощечка с надписью о том, что здесь покоится митрополит Сурожский Антоний. Надпись была сделана по-английски, мелким шрифтом, имела неверную дату смерти владыки. Понятно, что крест и надпись были временными, но это время растянулось на шесть лет. И было обидно и грустно видеть удивленные лица русских паломников со всего света, которые стремились к этой могиле, видеть, как они наклоняются к самому кресту не только для молитвенного почитания, но пытаясь разобрать неразборчивую надпись. Наверное, сам владыка Антоний улыбнулся бы и не придал этому никакого значения.

Многие годы митрополит Антоний жил рядом с двумя самыми близкими ему людьми – мамой и бабушкой. Когда они ушли друг за другом в течение одного года, он выразил свое твердое желание, чтобы его положили в ту же могилу. Так и случилось. 13 августа 2003 года деревянный гроб с телом владыки при громадном стечении народа был опущен в ту же могилу, куда ранее похоронили его близких. Теперь всякий пришедший может прочитать надписи, которые размещены на всех сторонах гранитного куба, о том, кто покоится в этом захоронении.