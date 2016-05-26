Тугаринов - Митрополит Антоний Сурожский
Мы только на пути к тому, чтобы стать людьми, человеками. И каждый должен находить свой путь.
Это очень важно, потому что невозможно взять лист бумаги и написать на этом листе все то, что от нас ожидает, не требует Господь.
Потому что не каждый способен выполнить всего и не каждый призван ко всему, что указано в Евангелии.
Один призван к браку, другой – к безбрачию. Один призван к слову, другой – к молчанию. Святой Серафим Саровский говорит, что для того, чтобы жить духовно, чтобы вырасти в настоящую меру человека, – каждый человек должен выбирать то, что ему приносит прибыль. Митрополит Сурожский Антоний
Евгений Святославович Тугаринов - Митрополит Антоний Сурожский - Биография в свидетельствах современников
Москва: Никея, 2015 г. – 143 с.
ISBN 978-5-91761-418-2
Евгений Святославович Тугаринов - Митрополит Антоний Сурожский - Биография в свидетельствах современников - Содержание
- Вступление
- Первая встреча с владыкой Антонием
- Митрополит Сурожский Антоний
- Митрополит Диоклийский Каллистос (Уэр), профессор, настоятельблаговещенского прихода в оксфорде (константинопольская православная церковь) Архиепископ Берлинско-Германский и Великобританский Марк (Арндт), Протоиерей Иоанн Ли (1938–2014)
- Протоиерей Максим Никольский,
- Протоиерей Стефан Платт
- Анна Платт,
- Протоиерей Милун кОстич
- Архимандрит Иероним (Тестин)
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Лидия Григорьева
- Из глубины молчания
- Из бесед с владыкой Антонием
- Николай Сергеевич Матвеев
- Джон Филлипс
- Ксения Павловна Боулби
- Анна Карпшитска
- Александр Александрович Некрасов
- Анна Стоунлейк
- Татьяна Бондаренко
- Священник Леон Карберри
- Николас Кэй
- Василий Михайлович Боровский
- Благодарности
- Именной указатель фотографов
- Об авторе-составителе
- Об издательстве
Евгений Святославович Тугаринов - Митрополит Антоний Сурожский - Биография в свидетельствах современников - Вступление
Владыка Антоний – это имя для миллионов людей в православном мире значит чрезвычайно много. Как получилось, что человек, живший среди нас, наш старший современник, находившийся вдали от своей родины, России, но постоянно думающий о ней и молящийся за нее, этот человек смог сказать то, что отозвалось в сердцах миллионов людей во всем православном мире чем-то своим, родным, понятным и дорогим? Не чудо ли Божие проявилось в этом? Не Слово ли Господне послало на землю такого священника, друга и наставника многих?
Митрополит Антоний! Что нового можно сказать о нем? Особенно после того, что он сам сказал о себе, о своей вере, о своем понимании молитвы, красоты и смысла человеческой жизни, о нахождении пути к Богу, который у каждого свой?
Сказать новое после самого владыки действительно трудно. Трудно что-нибудь сказать и после написанного о нем людьми, которые знали его долгие годы, были рядом с ним в храме или приезжали специально в Лондон, исповедовались у него, слушали его беседы и постовые говения, наконец, обладали (и обладают) даром литературного слова, обобщения, даром видения другого человека. Но попробуем сказать и что-то свое малое. Встав на путь, да не сходи с него! Так говорит народная мудрость.
Могила владыки Антония входит в число пятидесяти известных захоронений на старом Бромптонском кладбище, которые внесены в категорию почетных. Теперь она приобрела вид гранитного памятника кубической формы с возвышающимся православным крестом. Памятник был сооружен сравнительно недавно – по решению родных владыки и просьбам прихожан лондонского собора. До этого могилу митрополита Антония отмечал только деревянный крест, на котором была прикреплена маленькая дощечка с надписью о том, что здесь покоится митрополит Сурожский Антоний. Надпись была сделана по-английски, мелким шрифтом, имела неверную дату смерти владыки. Понятно, что крест и надпись были временными, но это время растянулось на шесть лет. И было обидно и грустно видеть удивленные лица русских паломников со всего света, которые стремились к этой могиле, видеть, как они наклоняются к самому кресту не только для молитвенного почитания, но пытаясь разобрать неразборчивую надпись. Наверное, сам владыка Антоний улыбнулся бы и не придал этому никакого значения.
Многие годы митрополит Антоний жил рядом с двумя самыми близкими ему людьми – мамой и бабушкой. Когда они ушли друг за другом в течение одного года, он выразил свое твердое желание, чтобы его положили в ту же могилу. Так и случилось. 13 августа 2003 года деревянный гроб с телом владыки при громадном стечении народа был опущен в ту же могилу, куда ранее похоронили его близких. Теперь всякий пришедший может прочитать надписи, которые размещены на всех сторонах гранитного куба, о том, кто покоится в этом захоронении.
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