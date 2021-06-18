Иоанн Дунс Скот - Трактат о первоначале
В 1965 году Католическая Церковь торжественно отметила семисотлетие со дня рождения Иоанна Дунса Скота. К этой дате было приурочено и апостольское послание Папы Павла VI Alma parens — первый официальный документ Святого Престола, в котором была признана значимость философского и теологического учения Дунса Скота. 20 марта 1993 г. Иоанн Дуне Скот причислен к лику блаженных.
За свою недолгую жизнь Иоанн Скот написал удивительно много: собрание его сочинений, изданное Лукой Уоддингом в 1639 г., состоит из 12 томов in folio и включает более 20 работ, часть из которых, правда, признана неаутентичной. Трактат De primo principio — небольшое по объему произведение, в котором Дунс Скот излагает то, что может быть названо его философской теологией, т. е. учением о Боге, опирающемся только на средства естественного разума.
Блаженный Иоанн Дунс Скот - Трактат о Первоначале
Издательство Францисканцев, М., 2001
DOCTORIS SUBTILIS ET MARIANI IOANNIS DUNS SCOTI ORDINIS FRATRUM MINORUM
TRACTATUS DE PRIMO PRINCIPIO
Блаженный Иоанн Дунс Скот - Трактат о Первоначале - Глава I
Да позволит мне Первоначало вещей поверить, понять и высказать то, что угодно Его Величию и что возвышает наши умы до созерцания Его.
Господи Боже наш, когда Моисей, слуга Твой, обратился к Тебе, истиннейшему Учителю, с тем чтобы дать ответ сынам Израиля о твоем имени, Ты, зная, что разум смертных может понять о Тебе, ответил: "Я есмь Тот, Кто семь"1, открыв свое благословенное имя. Ты есть истинное Бытие, Ты есть всецелое Бытие. Это, если будет мне возможно, я хотел бы знать. Господи! Помоги мне, ищущему такого полного знания об истинном Бытии, которое есть Ты, какого только может достигнуть наш естественный разум, начиная с "сущего"2, которым Ты наименовал Себя.
Хотя имеется много свойств сущего, рассмотрение которых было бы полезно для предмета исследования, я, тем не менее, буду в первую очередь исходить из сущностного порядка как из средства более плодотворного следующим образом: в этой первой главе я предпосылаю четыре деления порядка; из них будет определено, сколько есть сущностных порядков.
Демонстрация деления, со своей стороны, требует столь-кого: во-первых, чтобы делящие были познаны и таким образом показано, что они содержатся под делимым, во-вторых, чтобы было явлена несовместимость делящих, в-третьих, [следует] доказать, что делящие исчерпывают делимое. Первое будет в этой главе, прочее — во второй. Здесь, следовательно, я поведу речь о делениях и укажу значения делящих.
А понимаю я сущностный порядок не в строгом смысле, как толкуют некоторые3, говоря, что последующее расположено в порядке, а предшествующее, или первое, — вне порядка, но в общепринятом, согласно чему порядок есть отношение сравнения, сказываемое о предшествующем относительно последующего, и наоборот, в соответствии с чем расположенное в порядке, понятно, достаточным образом разделяется на предшествующее и последующее. Итак, следовательно, иногда речь будет идти о порядке, иногда — о предшествовании или о последовании.
Первое деление. Итак, во-первых, я говорю, что сущностный порядок, как представляется, разделяется первым делением как эквивокальный [термин]4 на эквивокативы, а именно, на порядок превосходства и порядок зависимости.
Во-первых, предшествующим называется превосходящее, а последующим — превзойденное. Говоря кратко, все, что более совершенно и благородно по сущности, является предшествующим таким образом. В этом смысле предшествования Аристотель доказывает в девятой книге "Метафизики", что акт предшествует потенции, называя его предшествующим по виду и по субстанции, говоря, что то, что вторично по возникновению, первично по виду и субстанции.
Во-вторых, предшествующим называется то, от чего зависит нечто, а последующим — то, что зависит. Значение этого "предшествующего" я мыслю таковым (что, используя свидетельство Платона, показывает также и Аристотель в пятой книге "Метафизики"): предшествующее по природе и сущности то, что продолжает существовать без последующего, не наоборот. Я понимаю это так: даже если предшествующее необходимо причиняет последующее и в связи с этим не может без него существовать, то это так не потому, что оно нуждается в последующем для своего бытия, но наоборот; поскольку, если принять, что последующее не существует, предшествующее, тем не менее, будет существовать без внесения противоречия.
Не так наоборот, поскольку последующее нуждается в предшествующем, каковую потребность мы можем наименовать зависимостью; поэтому мы говорим: все последующее необходимо зависит от предшествующего сущностно; не наоборот, пусть даже иногда последующее необходимо следует за ним. Они могут называться "предшествующим" и "последующим" по субстанции и по виду, как [выше] были названы другие.
Блаженный Иоанн Дунс Скот. Трактат о Первоначале - A.B. Апполонов - Иоанн Дунс Скот и его философская теология
Жизнь и творчество Иоанна Дунса Скота
Иоанн Дунс, по прозванию Скот (Шотландец), родился в 1265/1266 г., согласно одной традиции — в городке Дунс, графство Бервик, согласно другой — в местечке Литлдин, неподалеку от города Макстон, графство Роксбро. Его семья была тесно связана с францисканским орденом: дядя Иоанна Илия Дуне был настоятелем монастыря в Дамфрисе, а в 1278 г. занял должность генерал-викария Шотландии. Сам Иоанн вступил в орден в возрасте около пятнадцати лет, а 19 марта 1291 г. был рукоположен в священнический сан Линкольнским епископом Оливером Саттоном. Кроме этих двух обстоятельств, мы почти ничего не знаем о раннем периоде жизни Шотландца, но по некоторым косвенным данным можно утверждать, что в период с 1281 по 1292 он учился в нескольких университетах Англии и Шотландии.
В 1293 г. Иоанн отправился в Париж, где продолжил обучение у Гонсальва Испанского (в будущем — генерала Францисканского ордена) и некоторых других профессоров. Между 1297 и 1301 г. он преподавал в Кембридже и в Оксфорде. В 1302 г. Иоанн был приглашен для чтения лекций по "Сентенциям" Петра Ломбардского в Парижский университет, но уже годом позже оказался втянут в противостояние между французским королем Филиппом Красивым и Папой Бонифацием VIII, и как сторонник папы подвергся изгнанию. В Париж Иоанн вернулся уже после смерти Бонифация, в 1305 г. Здесь он преподавал до 1307 г., и этот период стал для него временем наибольшей известности в качестве теолога и философа. В конце 1307 г. Иоанн по не вполне ясным причинам был переведен в Кельн, где около года продолжал преподавательскую деятельность, — вплоть до своей внезапной смерти 8 ноября 1308 г.
Иоанн Дуне Скот похоронен во францисканской церкви в Кельне.
Философская теология Иоанна Дунса Скота - Теология и философия
Проблема отношения веры и разума, теологии как бого-откровенного знания и философии как знания, приобретаемого человеческим разумом самим по себе, была одной из важнейших не только для Дунса Скота, но и для любого средневекового мыслителя. Эта проблема порождала многочисленные вопросы, которые требовали ясных и недвусмысленных ответов — например, нужна ли философия верующему христианину, или, если Бог уже открылся нам, достаточно простого принятия библейского учения без рассуждений и умствования? все ли догматы христианства могут быть рационально обоснованы, или же они в большинстве своем сверхразумны? надлежит ли верить в то, что невозможно понять? как верить в то, что известно, ведь в данном случае имеет место не вера, а знание? и т.д.
Предшественники и современники Дунса Скота имели различные точки зрения на то, как теология соотносится с философией: от безоговорочного разделения этих ветвей знания (Сигер Брабантский, Боэций Датский) до признания частичного (св. Фома Аквинский) или полного (св. Бонавентура, Роджер Бэкон) их совпадения. Тонкий Доктор предложил новое и оригинальное решение проблемы: теология и философия суть различные науки, но они тем не менее обладают определенным внутренним единством. Это единство проистекает из того, что целью и той и другой является познание Бога, а различие — из несовершенства человеческого разума в его нынешнем состоянии, отягощенного первородным грехом.
Позицию Шотландца можно разъяснить так: и теология и метафизика (для Скота философия является прежде всего метафизикой) дают человеку истинное знание о Боге, поэтому они обладают определенным единством. Более того, если бы человеку была бы дана возможность непосредственного созерцания Бога, то разница между теологией и философией и вовсе перестала бы существовать, как не существует ее для Бога, для Которого "теология как таковая", и "метафизика как таковая", есть единое знание о Себе Самом. Но человек лишен (по крайней мере, в этой жизни) непосредственного знания Божественной Природы, поэтому ему остается довольствоваться тем знанием о Боге, которое ему дают tbeologia nostra, "наша теология" и metaphysica nostra, "наша метафизика" (ее мы и называем здесь "философской теологией", если речь идет о тех разделах метафизики, которые непосредственно связаны с философским учением о Боге).
На Эсхатосе также можно прочесть другие произведения блаженного Иоанна Дунса Скота
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