За свою недолгую жизнь Иоанн Скот написал удивительно много: собрание его сочинений, изданное Лукой Уоддингом в 1639 г., состоит из 12 томов in folio и включает более 20 работ, часть из которых, правда, признана неаутентичной. Трактат De primo principio — небольшое по объему произведение, в котором Дунс Скот излагает то, что может быть названо его философской теологией, т. е. учением о Боге, опирающемся только на средства естественного разума.

В 1965 году Католическая Церковь торжественно отметила семисотлетие со дня рождения Иоанна Дунса Скота. К этой дате было приурочено и апостольское послание Папы Павла VI Alma parens — первый официальный документ Святого Престола, в котором была признана значимость философского и теологического учения Дунса Скота. 20 марта 1993 г. Иоанн Дуне Скот причислен к лику блаженных.

TRACTATUS DE PRIMO PRINCIPIO

Блаженный Иоанн Дунс Скот - Трактат о Первоначале - Глава I

Да позволит мне Первоначало вещей поверить, понять и высказать то, что угодно Его Величию и что возвышает наши умы до созерцания Его.

Господи Боже наш, когда Моисей, слуга Твой, обратился к Тебе, истиннейшему Учителю, с тем чтобы дать ответ сынам Израиля о твоем имени, Ты, зная, что разум смертных может понять о Тебе, ответил: "Я есмь Тот, Кто семь"1, открыв свое благословенное имя. Ты есть истинное Бытие, Ты есть всецелое Бытие. Это, если будет мне возможно, я хотел бы знать. Господи! Помоги мне, ищущему такого полного знания об истинном Бытии, которое есть Ты, какого только может достигнуть наш естественный разум, начиная с "сущего"2, которым Ты наименовал Себя.

Хотя имеется много свойств сущего, рассмотрение которых было бы полезно для предмета исследования, я, тем не менее, буду в первую очередь исходить из сущностного порядка как из средства более плодотворного следующим образом: в этой первой главе я предпосылаю четыре деления порядка; из них будет определено, сколько есть сущностных порядков.

Демонстрация деления, со своей стороны, требует столь-кого: во-первых, чтобы делящие были познаны и таким образом показано, что они содержатся под делимым, во-вторых, чтобы было явлена несовместимость делящих, в-третьих, [следует] доказать, что делящие исчерпывают делимое. Первое будет в этой главе, прочее — во второй. Здесь, следовательно, я поведу речь о делениях и укажу значения делящих.

А понимаю я сущностный порядок не в строгом смысле, как толкуют некоторые3, говоря, что последующее расположено в порядке, а предшествующее, или первое, — вне порядка, но в общепринятом, согласно чему порядок есть отношение сравнения, сказываемое о предшествующем относительно последующего, и наоборот, в соответствии с чем расположенное в порядке, понятно, достаточным образом разделяется на предшествующее и последующее. Итак, следовательно, иногда речь будет идти о порядке, иногда — о предшествовании или о последовании.

Первое деление. Итак, во-первых, я говорю, что сущностный порядок, как представляется, разделяется первым делением как эквивокальный [термин]4 на эквивокативы, а именно, на порядок превосходства и порядок зависимости.

Во-первых, предшествующим называется превосходящее, а последующим — превзойденное. Говоря кратко, все, что более совершенно и благородно по сущности, является предшествующим таким образом. В этом смысле предшествования Аристотель доказывает в девятой книге "Метафизики", что акт предшествует потенции, называя его предшествующим по виду и по субстанции, говоря, что то, что вторично по возникновению, первично по виду и субстанции.

Во-вторых, предшествующим называется то, от чего зависит нечто, а последующим — то, что зависит. Значение этого "предшествующего" я мыслю таковым (что, используя свидетельство Платона, показывает также и Аристотель в пятой книге "Метафизики"): предшествующее по природе и сущности то, что продолжает существовать без последующего, не наоборот. Я понимаю это так: даже если предшествующее необходимо причиняет последующее и в связи с этим не может без него существовать, то это так не потому, что оно нуждается в последующем для своего бытия, но наоборот; поскольку, если принять, что последующее не существует, предшествующее, тем не менее, будет существовать без внесения противоречия.

Не так наоборот, поскольку последующее нуждается в предшествующем, каковую потребность мы можем наименовать зависимостью; поэтому мы говорим: все последующее необходимо зависит от предшествующего сущностно; не наоборот, пусть даже иногда последующее необходимо следует за ним. Они могут называться "предшествующим" и "последующим" по субстанции и по виду, как [выше] были названы другие.