Данная книга является введением в дисциплину, которая оформилась как религиозная или же символическая антропология. Пускай оба названия определяют одну и ту же реальность и в ходе нашей работы мы будем употреблять их в основном как синонимы, нам представляется нелишним обозначить некоторое различие.

Жульен Рис, бельгийский историк религии, начав с фундаментальных исследований исторической семантики и сравнительного языкознания, обнаружил в понятии священного решающий концептуальный инструмент, позволяющий говорить о homo religiosus* категории, которая в свою очередь хорошо известна ученым по текстам М. Элиаде.

Под религиозной или символической антропологией мы понимаем особую дисциплину, не сводящуюся ни к истории религий, ни к философской герменевтике. Она рассматривает человека как живое существо, характеризующееся особой модальностью отношения к реальному, которая как раз и может быть названа символической или религиозной.

Ученые, на которых мы здесь будем ссылаться: Видаль, Элиаде, Дюран — все, хотя и в различной форме и с разными акцентами, используют символ как ключ, который порой служит определяющей и неотъемлемой частью решения вопроса об отличительной черте вида sapiens. Собственно сам человек и его опыт в мире являются главным объектом символической или религиозной антропологии. Однако существует необходимость провести различие между этими двумя понятиями.

Определяя дисциплину прежде всего в качестве символической антропологии, следует придерживаться хронологического и аксиологического порядка. Homo symbolicus и homo religiosus не являются ни эквивалентными, ни равновеликими моделями антропоса. Оставляя за собой право подробнее остановиться на этой ключевой теме в заключительной, четвертой части, мы вынуждены пока ограничиться определением минимальных координат, позволяющих читателю ориентироваться в ожидающем его пространном хитросплетении.