Лактанций (полное имя Луций Целий Фирмиан Лактанций, Lucius Caelius Firmianus Lactantius) — апологет раннего христианства; писатель и философ конца III — начала IVв., впервые соединивший христианскую веру с античной образованностью; светлая и высоко даровитая личность; на протяжении нескольких столетий один из самых издаваемых и читаемых во многих странах Европы: его книги были любимым чтением средневекового интеллектуала. Подсчитали, что до начала XVI в. сочинения Лактанция издавали семнадцать раз, чего не выпадало на долю никакого другого писателя, а с XVI в. — по два-три раза в год в разных странах Европы, так что только за один XVI в. книги Лактанция вышли в 36 изданиях. Читали Лактанция и в России. Чтение отрывков из его произведений было обязательным в старших классах семинарий, поэтому Лактанций стал частью не только западной, но и русской культуры. За свое удивительное красноречие и редкую образованность Лактанций получил название «христианского Цицерона». Предполагают, что своей глубокой верой и обширной эрудицией он обратил ко Христу не одну тысячу людей.

Точных данных о жизни Лактанция, как и большинства христианских писателей Раннего Средневековья, сохранилось мало. Основные источники биографии Лактанция — его собственные произведения, а также сочинение блж. Иеронима «De viris illustribus». Место рождения Лактанция точно не известно; большинство исследователей его творчества склоняются к тому, что это была Северная Африка. Родился Лактанций, как предполагают на основании его собственных отдельных высказываний о своей молодости, в языческой семье ок. 250 г. Блестящее знание языческой литературы, свободная ориентация в вопросах древней философии и умение становиться на точку зрения язычников, которые Лактанций обнаруживает в своих сочинениях, говорят о том, что он получил хорошее языческое образование и долгое время оставался язычником. Известно, что Лактанций учился в Сикке, в риторической школе будущего автора «Семи книг против язычников» Арнобия, тогда еще не принявшего христианства. Образование, полученное Лактанцием у Арнобия, было обычным риторическим образованием, и ему должно было предшествовать обучение чтению, письму и счету, которое Лактанций мог получить в школе или дома. За этим начальным образованием следовало так называемое грамматическое обучение, главным предметом которого было изучение древних авторов, латинских и греческих. Это изучение включало правильное чтение, объяснение и заучивание наизусть отдельных мест из произведений этих авторов. Риторическое образование было третьей, высшей ступенью в образовании юношей и служило подготовкой их к практической государственной и общественной деятельности. Состояло оно в изучении теории ораторского искусства и в практических упражнениях, а именно в приготовлении речей на определенные темы и произнесении их. Этой школе Лактанций обязан той логикой и умением рассуждать, которые затем пригодились ему в его апологетических трудах и так восхищали современников.

Благодаря блестящим способностям, учености и дару слова Лактанций довольно рано приобрел известность как оратор и преподаватель ораторского искусства. Осенью 284 г. императором Римской империи стал полководец Диокл, изменивший свое имя на римский манер и назвавшийся Диоклетианом. Понимая, что одному ему трудно будет удержать власть в окруженной варварами и раздираемой междоусобиями империи, Диоклетиан добровольно выбрал себе в соправители бывшего сослуживца Максимиана, которому и отдал в управление Запад, а себе взял Восток. Резиденцией Максимиана был Медиолан, резиденцией же Диоклетиана стал город Никомедия на восточном побережье Мраморного моря. Диоклетиан объявил, что они с Максимианом будут управлять империей двадцать лет, а затем сложат с себя власть. Эти двадцать лет правления Диоклетиана прошли в бурной деятельности, как мирной, так и военной. Большое внимание при этом император уделил внутригосударственным проблемам: провел денежную реформу, ввел новое административное деление, новую систему налогообложения и пр. Кроме того, Диоклетиану была присуща страсть к строительству и просвещению. Слава о Лактанции как выдающемся ораторе достигла Никомедии, из которой Диоклетиан хотел сделать второй Рим и по уровню культуры, и по красоте зданий. Около 290 г. Диоклетиан вызвал Лактанция в свою резиденцию в Никомедии в качестве преподавателя латинского языка и теории ораторского искусства. Однако, как пишет блж. Иероним, в этом малоазийском городе преобладало грекоязычное население и учеников у Лактанция было мало. Поэтому уже тогда, в бытность свою учителем риторики, Лактанций много времени посвящает литературной деятельности. При дворе Диоклетиана Лактанций находился до 305 г., здесь же он и стал христианином. Произошло это приблизительно в 303 г., в самом начале гонения Диоклетиана на христиан — последнего из всех гонений.

Первые три века в истории христианства были эпохой гонений. Первое из них произошло в 64 г. при Нероне, когда огромный пожар уничтожил часть Рима. Виновниками этого пожара Нерон назвал христиан, якобы желающих приблизить конец света. Часто преследовали христиан при Домициане (81—96 гг.) и его преемниках, ставя христианам в вину отказ участвовать в культе императоров. Большим гонениям подвергались христиане при императоре Деции (249—251 гг.), когда христианская Церковь уже развилась и окрепла и стала представлять своего рода государство в государстве, чем и вызвала опасения со стороны власти. И вновь возобновились гонения против христиан при Диоклетиане, не питавшем к христианам никакой личной ненависти (его жена Приска и дочь Валерия были христианками; много христиан было и среди придворных), но желавшем в язычестве найти опору для монархии.

В феврале 303 г. в Никомедии был обнародован императорский указ, ограничивающий права христиан при дворе и в армии. Этот указ и положил начало так называемому Великому Диоклетианову гонению на христиан, которое длилось около десяти лет. Это гонение и пережил Лактанций. Он стал свидетелем разрушения Никомедийского храма и мученичеств христиан в Вифинии, которые и описал в своих произведениях. Существуют разные точки зрения на то, что побудило Лактанция принять христианство. Вероятно, таких причин было несколько: это и противоречия в языческой философии, и высокая нравственность христианского учения, и стойкость христианских мучеников.

Кроме физической силы, язычество выдвинуло против христиан и силу интеллектуальную — литературные произведения, направленные к защите язычества и опровержению христианства. Сочинения этих противников христианства требовали опровержения, а существовавшая у христиан апологетическая и полемическая литература не была удовлетворительной. Защите угнетаемой со всех сторон религии Лактанций и решает отныне посвятить все свои силы. Эту задачу, взятую на себя добровольно, Лактанций был способен выполнить как никто другой, поскольку обладал широкими познаниями и в совершенстве владел литературной речью. Работе, которая стала выражением его живой веры, Лактанций отдался всей душой. В Никомедии он пишет свое первое апологетическое сочинение «De opificio Dei» («О творении Божьем»); здесь же он приступает и к своему основному труду по защите и объяснению христианства — «Divinae institutiones».

Наталья Дужина - Луций Целий Фирмиан Лактанций - Отрывки из трактата «Divinae institutiones» на латинском языке с комментариями и словарем

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2021.— 80 с.

ISBN 978-5-7429-1404-4

Наталья Дужина - Луций Целий Фирмиан Лактанций - Содержание

Лактанций — апологет раннего христианства

Divinae institutiones

Liber Primus. О ложной религии богов

Praefatio. Какое значение имеет и всегда имело познание истины

Caput I. О религии и мудрости

Caput II. Что такое «провидение» в человеческих делах

Caput III. О едином Боге, Творце и Управителе мира

Caput IX. О Геракле, его жизни и смерти

Caput XXIII. О веках пустых суеверий

Liber Secundus. О происхождении заблуждения

Caput IX. О творении мира, который Бог создает из ничего

Caput XIV. Об изобретателе вина Ное, а также о происхождении ложных религий

Liber Quartus. Об истинной мудрости и религии

Caput I. О прежнем веровании людей и о том, как заблуждение проникло в жизнь

Caput III. Мудрость и религия не могут быть разделены; необходимо, чтобы Господин природы был и Отцом каждого человека

Caput IV. О мудрости и религии, а также о праве Отца и Господина

Caput VIII. О рождении Иисуса Христа в духе и в плоти; о духах и о свидетельствах пророков8

Caput X. О приходе Иисуса Христа

Caput XIII. Об Иисусе Христе, Боге и Человеке, а также свидетельства пророков о Нем

Caput XV. О жизни и чудесах Иисуса, а также свидетельства о них

Caput XVI. О страдании Иисуса Христа и о том, что оно было предсказано

Caput XXVI. О кресте и других мучениях Иисуса Христа, а также о прообразе Агнца, укорененного в Божественном законе

Caput XXIX. О христианской религии и о внутренней связи Иисуса с Отцом

Liber Septimus. О блаженной жизни