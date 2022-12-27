Протоиерей Владимир Мустафин - История европейской философии в Новое время

Новое время есть понятие почти никогда толком не определяемое, но в истории философии обычно под ним подразумевают исторический период, охватывающий XVIII и XIX века. Для обывательского восприятия и толкования истории философии характерной особенностью является подчеркивание особого значения именно XVIII века, в который якобы произошло некое качественное обновление всего философского знания, после которого вся прежняя философия должна быть забыта как отжившее свое время бесплодное умствование, а на смену ему вот де пришло время истинной, здравой философии. Причем, это философское обновление произошло в XVIII веке именно во Франции. И оно получило даже специальное наименование — Просвещение.

Так что «французская философия XVIII века» и «философия Просвещения» — это синонимы в обычном понимании. Так принято думать. Но внимательное отношение к словам (и, следовательно, и к мыслям, словами выражаемыми) не позволяет соглашаться с таким пусть даже и широко распространенным мнением. Прежде всего, непонятно, что бы такое могло произойти в сфере собственно философии, что позволило бы зафиксировать некое радикальное повышение качества философского знания во Франции в XVIII веке и чтобы это происшествие, поэтому, могло бы быть названо Просвещением, развеявшим темноту прежних псевдо-философских мудрований. Ведь, как ясно из истории становления самой европейской философии, основные события в этой философии уже произошли до XVIII века.

С надлежащей определенностью оформились все три основные направления европейской философии: 1) английский эмпиризм разработан Фрэнсисом Бэконом (1561-1626), Томасом Гоббсом (1588-1679) и Джоном Локком (1632-1704); 2) французский рационализм разработан Рене Декартом (1596-1650), Бенедиктом Спинозой (1632-1677) и Николаем Мальбраншем (1638-1715); 3) немецкая синтетическая (т.е. объединяющая рационализм с эмпиризмом) философия разработана Вильгельмом Лейбницем (1646- 1716). Это значит, что ничего по существу нового в области собственно философской во Франции в XVIII веке произойти не могло. Так что эффекта некоего «просвещения» (это, кстати напомнить, метафора), т. е. внезапного обнаружения абсолютной истины, обнаружения, напоминающего религиозное «откровение» божественной истины, в области чисто философской во Франции в XVIII веке невозможно даже и теоретически предположить. Однако эффект «просвещения» (независимо от его рационально-нравственной оценки) все же фактически (= исторически) несомненен. Поэтому и вся эта эпоха, XVIII век во Франции, названа эпохой Просвещения вполне оправданно (опять-таки, независимо от рационально-нравственной оценки этого «просвещения»). Вывод очевиден: факт Просвещения несомненен, но к собственно философии это Просвещение не имеет прямого отношения. Даже и сам термин «Просвещение» по своему смыслу означает, что к философии в строгом смысле он не имеет отношения.

Протоиерей Владимир Мустафин - История европейской философии в Новое время - Курс лекций

Санкт-Петербургская духовная академия, кафедра богословия. — СПб. : Изд-во СПбДА, 2022. — 268 с. — (Богословие и философия).

ISBN 978-5-6048867-0-0

Протоиерей Владимир Мустафин - История европейской философии в Новое время – Содержание