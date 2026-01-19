Мустафин - Русская философия - курс лекций
Курс лекций «Русская философия» доктора богословия honoris causa, профессора кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Владимира Мустафина продолжает серию написанных им учебных пособий, в которой ранее вышли «История античной философии», «История европейской философии», «История европейской философии в Новое время».
В данном пособии автор представляет историю русской философии исходя из того положения, что в нем речь должна идти именно о самобытной русской философии, как детище русской культурной истории, а не о влиянии различных направлений европейской философии на нее.
Замысел «самобытной русской философии» возник в 30-40-х гг. XIX в. в двух вариантах. В первом из них, появившемся в сфере духовно-академического образования, она мыслилась как имеющая своим основанием христианско-православное вероучение. Сущность второго варианта, сформулированного славянофилами, состояла в сознательном противопоставлении русской (антирационалистической и потому основанной на христианско-православном мировоззрении) и «рационалистической» западноевропейской философии.
Владимир Мустафин - Русская философия - курс лекций
протоиерей Владимир Мустафин ; Санкт- Петербургская духовная академия, кафедра богословия. — СПб. : Изд-во СПбДА, 2025. — 644 с.
(Богословие и философия)
ISBN 978-5-6053662-0-1
Владимир Мустафин - Русская философия - курс лекций - Содержание
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИОГРАФИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
- Архимандрит Гавриил (Воскресенский; 1795-1868)
- Яков Николаевич Колубовский (1863-1929)
- Владимир Викторович Чуйко (1839-1899)
- Александр Иванович Введенский (1856-1925)
- Эрнест Леопольдович Радлов (1854-1928)
- Алексей Федорович Лосев (1893-1988)
- Густав Густавович Шпет (1879-1937)
- Борис Валентинович Яковенко (1884-1949)
- Протоиерей Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962)
- Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
- Протоиерей Федор Федорович Сидонский (1805-1873)
- Василий Николаевич Карпов (1798-1867)
- Алексей Степанович Хомяков (1804-1860)
- Иван Васильевич Киреевский (1806-1856)
ЗАПАДНИКИ
- Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)
- Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848)
- Александр Иванович Герцен (1812-1870)
- Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889)
ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
- Протоиерей Федор Александрович Голубинский (1797-1854)
-
Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828-1891)
- «Что такое философия?»
- Происхождение идеи о Боге
- Гносеология Кудрявцева
- Доказательства бытия Божия
- Православный теизм
-
Памфил Данилович Юркевич (1827-1874)
- «Из науки о человеческом духе»
- «Материализм и задачи философии»
- «Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия»
- «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта»
-
Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885)
- «Россия и Европа»
- «Дарвинизм»
-
Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891)
- Система консерватизма Леонтьева
ЗАПАДНИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
ПОЗИТИВИСТЫ
- Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885)
- Петр Лаврович Лавров (1823-1900)
- Николай Константинович Михайловский (1842-1904)
ГЕГЕЛЬЯНЦЫ
Борис Николаевич Чичерин (1829-1904)
- Павел Александрович Бакунин (1820-1900)
- Николай Григорьевич Дебольский (1842-1918)
- Николай Николаевич Страхов (1828-1896) 491
НЕОКАНТИАНЦЫ
- Александр Иванович Введенский (1856-1925)
НЕОЛЕЙБНИЦИАНЦЫ
- Алексей Александрович Козлов (1831-1901)
- Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965)
- Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов (1871-1945)
- Лев Михайлович Лопатин (1855-1920)
ЛИНИЯ В. С. СОЛОВЬЕВА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
-
Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900)
- «Кризис западной философии (против позитивистов)»
- «Философские начала цельного знания»
- «Чтения о Богочеловечестве»
- «Критика отвлеченных начал»
- «Оправдание добра»
- Теоретическая философия
- Сергей Николаевич Трубецкой (1862-1905)
- Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920)
«ВЕХИ»
- Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944)
- Николай Александрович Бердяев (1874-1948)
- Семён Людвигович Франк (1877-1950)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография
Мустафин - Русская философия - курс лекций в формате PDF
npnp
14/11/2025