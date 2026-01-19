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Мустафин - Русская философия - курс лекций

Мустафин - Русская философия - курс лекций
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, ORTHODOXY, Philosophy, History, Educational
Series Богословие и философия (3 books)
Курс лекций «Русская философия» доктора богословия honoris causa, профессора кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Владимира Мустафина продолжает серию написанных им учебных пособий, в которой ранее вышли «История античной философии», «История европейской философии», «История европейской философии в Новое время».
В данном пособии автор представляет историю русской философии исходя из того положения, что в нем речь должна идти именно о самобытной русской философии, как детище русской культурной истории, а не о влиянии различных направлений европейской философии на нее.
Замысел «самобытной русской философии» возник в 30-40-х гг. XIX в. в двух вариантах. В первом из них, появившемся в сфере духовно-академического образования, она мыслилась как имеющая своим основанием христианско-православное вероучение. Сущность второго варианта, сформулированного славянофилами, состояла в сознательном противопоставлении русской (антирационалистической и потому основанной на христианско-православном мировоззрении) и «рационалистической» западноевропейской философии.

Владимир Мустафин - Русская философия - курс лекций

протоиерей Владимир Мустафин ; Санкт- Петербургская духовная академия, кафедра богословия. — СПб. : Изд-во СПбДА, 2025. — 644 с.
(Богословие и философия)
ISBN 978-5-6053662-0-1

Владимир Мустафин - Русская философия - курс лекций - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИОГРАФИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
  • Архимандрит Гавриил (Воскресенский; 1795-1868)
  • Яков Николаевич Колубовский (1863-1929)
  • Владимир Викторович Чуйко (1839-1899)
  • Александр Иванович Введенский (1856-1925)
  • Эрнест Леопольдович Радлов (1854-1928)
  • Алексей Федорович Лосев (1893-1988)
  • Густав Густавович Шпет (1879-1937)
  • Борис Валентинович Яковенко (1884-1949)
  • Протоиерей Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962)
  • Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965)
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
  • Протоиерей Федор Федорович Сидонский (1805-1873)
  • Василий Николаевич Карпов (1798-1867)
  • Алексей Степанович Хомяков (1804-1860)
  • Иван Васильевич Киреевский (1806-1856)
ЗАПАДНИКИ
  • Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)
  • Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848)
  • Александр Иванович Герцен (1812-1870)
  • Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889)
ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
  • Протоиерей Федор Александрович Голубинский (1797-1854)
  • Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828-1891)
    • «Что такое философия?»
    • Происхождение идеи о Боге
    • Гносеология Кудрявцева
    • Доказательства бытия Божия
    • Православный теизм
  • Памфил Данилович Юркевич (1827-1874)
    • «Из науки о человеческом духе»
    • «Материализм и задачи философии»
    • «Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия»
    • «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта»
  • Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885)
    • «Россия и Европа»
    • «Дарвинизм»
  • Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891)
    • Система консерватизма Леонтьева
ЗАПАДНИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА
ПОЗИТИВИСТЫ
  • Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885)
  • Петр Лаврович Лавров (1823-1900)
  • Николай Константинович Михайловский (1842-1904)
ГЕГЕЛЬЯНЦЫ
Борис Николаевич Чичерин (1829-1904)
  • Павел Александрович Бакунин (1820-1900)
  • Николай Григорьевич Дебольский (1842-1918)
  • Николай Николаевич Страхов (1828-1896) 491
НЕОКАНТИАНЦЫ
  • Александр Иванович Введенский (1856-1925)
НЕОЛЕЙБНИЦИАНЦЫ
  • Алексей Александрович Козлов (1831-1901)
  • Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965)
  • Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов (1871-1945)
  • Лев Михайлович Лопатин (1855-1920)
ЛИНИЯ В. С. СОЛОВЬЕВА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
  • Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900)
    • «Кризис западной философии (против позитивистов)»
    • «Философские начала цельного знания»
    • «Чтения о Богочеловечестве»
    • «Критика отвлеченных начал»
    • «Оправдание добра»
    • Теоретическая философия
  • Сергей Николаевич Трубецкой (1862-1905)
  • Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920)
«ВЕХИ»
  • Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944)
  • Николай Александрович Бердяев (1874-1948)
  • Семён Людвигович Франк (1877-1950)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография
Views 385
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author esxatos
Rate this publication:
5.0/5 (4)

Comments (1 comment)

N
npnp 8 months ago


Мустафин - Русская философия - курс лекций  в формате PDF


npnp 

14/11/2025

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