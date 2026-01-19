Курс лекций «Русская философия» доктора богословия honoris causa, профессора кафедры богословия Санкт-Петербургской духовной академии протоиерея Владимира Мустафина продолжает серию написанных им учебных пособий, в которой ранее вышли «История античной философии», «История европейской философии», «История европейской философии в Новое время».

В данном пособии автор представляет историю русской философии исходя из того положения, что в нем речь должна идти именно о самобытной русской философии, как детище русской культурной истории, а не о влиянии различных направлений европейской философии на нее.

Замысел «самобытной русской философии» возник в 30-40-х гг. XIX в. в двух вариантах. В первом из них, появившемся в сфере духовно-академического образования, она мыслилась как имеющая своим основанием христианско-православное вероучение. Сущность второго варианта, сформулированного славянофилами, состояла в сознательном противопоставлении русской (антирационалистической и потому основанной на христианско-православном мировоззрении) и «рационалистической» западноевропейской философии.

Владимир Мустафин - Русская философия - курс лекций

протоиерей Владимир Мустафин ; Санкт- Петербургская духовная академия, кафедра богословия. — СПб. : Изд-во СПбДА, 2025. — 644 с.

(Богословие и философия)

ISBN 978-5-6053662-0-1

Владимир Мустафин - Русская философия - курс лекций - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ИСТОРИОГРАФИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Архимандрит Гавриил (Воскресенский; 1795-1868)

Яков Николаевич Колубовский (1863-1929)

Владимир Викторович Чуйко (1839-1899)

Александр Иванович Введенский (1856-1925)

Эрнест Леопольдович Радлов (1854-1928)

Алексей Федорович Лосев (1893-1988)

Густав Густавович Шпет (1879-1937)

Борис Валентинович Яковенко (1884-1949)

Протоиерей Василий Васильевич Зеньковский (1881-1962)

Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Протоиерей Федор Федорович Сидонский (1805-1873)

Василий Николаевич Карпов (1798-1867)

Алексей Степанович Хомяков (1804-1860)

Иван Васильевич Киреевский (1806-1856)

ЗАПАДНИКИ

Петр Яковлевич Чаадаев (1794-1856)

Виссарион Григорьевич Белинский (1811-1848)

Александр Иванович Герцен (1812-1870)

Николай Гаврилович Чернышевский (1828-1889)

ДУХОВНО-АКАДЕМИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

Протоиерей Федор Александрович Голубинский (1797-1854)

Виктор Дмитриевич Кудрявцев-Платонов (1828-1891) «Что такое философия?» Происхождение идеи о Боге Гносеология Кудрявцева Доказательства бытия Божия Православный теизм

Памфил Данилович Юркевич (1827-1874) «Из науки о человеческом духе» «Материализм и задачи философии» «Сердце и его значение в духовной жизни человека по учению слова Божия» «Разум по учению Платона и опыт по учению Канта»

Николай Яковлевич Данилевский (1822-1885) «Россия и Европа» «Дарвинизм»

Константин Николаевич Леонтьев (1831-1891) Система консерватизма Леонтьева



ЗАПАДНИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

ПОЗИТИВИСТЫ

Константин Дмитриевич Кавелин (1818-1885)

Петр Лаврович Лавров (1823-1900)

Николай Константинович Михайловский (1842-1904)

ГЕГЕЛЬЯНЦЫ

Борис Николаевич Чичерин (1829-1904)

Павел Александрович Бакунин (1820-1900)

Николай Григорьевич Дебольский (1842-1918)

Николай Николаевич Страхов (1828-1896) 491

НЕОКАНТИАНЦЫ

Александр Иванович Введенский (1856-1925)

НЕОЛЕЙБНИЦИАНЦЫ

Алексей Александрович Козлов (1831-1901)

Николай Онуфриевич Лосский (1870-1965)

Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов (1871-1945)

Лев Михайлович Лопатин (1855-1920)

ЛИНИЯ В. С. СОЛОВЬЕВА В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Владимир Сергеевич Соловьев (1853-1900) «Кризис западной философии (против позитивистов)» «Философские начала цельного знания» «Чтения о Богочеловечестве» «Критика отвлеченных начал» «Оправдание добра» Теоретическая философия

Сергей Николаевич Трубецкой (1862-1905)

Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920)

«ВЕХИ»

Сергей Николаевич Булгаков (1871-1944)

Николай Александрович Бердяев (1874-1948)

Семён Людвигович Франк (1877-1950)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография