Учебное пособие предназначено для студентов, которые делают первые шаги в сложном поле исследований исторической памяти, планируют начать собственную работу и ищут хорошие образцы для подражания. Пособие ни в коем случае не заменит чтение текстов, о которых в нем идет речь. Скорее оно может служить путеводителем, сверяясь с которым читатели все же должны прокладывать свои собственные маршруты.

Юлия Сафронова - Историческая память - Введение - Учебное пособие

Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020. — 224 с.

ISBN 978-5-94380-303-1

Юлия Сафронова - Историческая память - Введение - Учебное пособие - Содержание

Несколько слов читателям, или Как работать с учебным пособием

Глава 1. Memory studies как исследовательское поле

Глава 2. Коллективная память. Морис Хальбвакс и «социальные рамки памяти»

Глава 3. «Места памяти» Франции. Пьер Нора

Глава 4. Культурная память. Ян и Алейдаассман

Глава 5. «Воображаемые сообщества» и «изобретенные традиции»: нация и память

Глава 6. Культурная травма и культурная память

Глава 7. Ностальгия. Забвение. Постпамять

Глава 8. Медиа и память: институты, формы и практики

Глава 9. Использование прошлого: историческая политика, политика памяти и публичная история

Библиография

Юлия Сафронова - Историческая память - Введение - Учебное пособие - Несколько слов читателям или Как работать с учебным пособием

Сегодня публикации по темам, объединенным понятием «память», составляют постоянно увеличивающийся массив, за которым сложно уследить самому дотошному читателю. Предлагая небольшой список литературы после каждой главы, я не стремлюсь дать самые важные или единственно правильные статьи / отрывки из книг. Предложенные к прочтению тексты служат двум целям. С одной стороны, они должны вводить в поле академической дискуссии по какой-то важной проблеме внутри исследований исторической памяти и будить полемический задор. С другой стороны, они могут представлять собой примеры хороших исследовательских работ, способных послужить источником вдохновения.

В тексте наравне с русскими понятиями употребляются англоязычные, поскольку терминологический аппарат исследований памяти до сих пор не имеет устойчивых переводов на русский язык. Так, я использую понятие memory studies для обозначения исследовательского поля или даже самостоятельной дисциплины, как утверждают некоторые ученые (Roediger, Wertsch 2008; Olick 2009), так как до сих пор в русском языке не выработано какого-то одного термина для обозначения сферы научных исследований, связанных с проблематикой памяти. Вместо этого существует целый спектр прилагательных, с помощью которых образуются разнообразные словосочетания со словом «память»: коллективная память, социальная память, культурная память и т. п. Поскольку за каждым из них в действительности стоит выбор определенной теоретической традиции, набора ключевых авторов и методов исследования, ни одно из них не подходит для обозначения рассматриваемой в учебном пособии области в целом.