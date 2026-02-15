Учебник бакалавра

Учебник написан для студентов бакалавриата духовных школ Русской Православной Церкви и светских вузов, где ведется образование по направлению «Теология». В связи с этим авторский коллектив избрал стратегию изложения материала, которая несколько отличается от традиционных учебных пособий по истории древней философии. Во-первых, философия античных Греции и Рима формировалась в специфических духовных условиях, простое информирование о которых не поможет понять всю глубину и важность для последующей европейской и христианской мысли урока первых попыток «прорыва к вечному», где интеллект постарался освободить себя от уз традиции и «отеческих нравов».

Мы показываем, насколько путь «от мифа к логосу» на самом деле был наполнен мифом, как античная философия была связана с античной культурой, ее словесностью, искусством, ее историческими «предрассудками», наконец, как она реагировала на античную религию, критикуя ее и в то же время пытаясь преобразовать. Во-вторых, текст учебника написан с учетом перспективы будущей христианской культуры, а потому мы старались обращать внимания на те обстоятельства, которые в будущем окажутся интересны и важны для апологетов и отцов Церкви, а также для богословия Высокого Средневековья. С этой точки зрения мы старались подготовить почву для понимания истории европейской мысли как единой интеллектуальной традиции — но не в том смысле, что ее будущее было предопределено ее начальным, греко-римским, этапом, а в том, что библейское Откровение не отбросило «старые мехи» античной мысли, но активно преобразовало их, сохранив античное наследие для будущей истории.

История античной философии - учебное пособие

Под общей редакцией Р.В. Светлова.

М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2020. — 360 с.

ISBN 978-5-906960-84-9

История античной философии - учебное пособие - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

ГЛАВА I. ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ (Светлов Р.В.)

1. Что означает слово «философия»?

2. Предмет философии. Философия и наука

3. Разделы философии

4. История философии как философская дисциплина

5. Методология истории философии

ГЛАВА II. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ (Светлов Р.В.)

1.Исторические рамки античной философии (Светлов Р.В. совместно с Алымовой Е.В.)

2. Проблема источников по истории античной философии (Светлов Р.В. совместно с Алымовой Е.В.)

3. Предпосылки возникновения античной философии (Светлов Р.В. совместно с Алымовой Е.В.)

4. Особенности античной философии 4.1. Теоретические особенности 4.2. Институциональные особенности 4.3. Этико-поведенческие особенности

5.Античная философия в контексте культуры древней Греции и древнего Рима 5.1.Античная философия и религия Древней Греции и Древнего Рима 5.2.Античная философия и искусство Древней Греции и Древнего Рима 5.3.Античная философская традиция и восточная мысль (Китай, Индия, Израиль): сходства и различия 5.4.Античная философия и современная мысль



ГЛАВА III. ФИЛОСОФИЯ ДОСОКРАТИКОВ И СОФИСТОВ (Алымова Е.В.). .

1. Общая характеристика досократической философии

2. Предпосылки античной философии

3. Первые философские школы 3.1. Милетская школа 3.2. Пифагорейская школа 3.3. Философия Гераклита 3.4. Элейская школа 3.5. Младшие натурфилософы 3.5.1. Эмпедокл 3.5.2. Анаксагор

4. Школа Левкиппа и Демокрита («древний» атомизм)

5. Софистика

ГЛАВА IV. СОКРАТ И СОКРАТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ (Протопопова И.А.,МочаловаИ.Н.)

1.Сократ (Протопопова И.А.) 1.1.Жизнь и судьба Сократа 1.1.1. Источники по Сократу 1.2.Сократ у Ксенофонта 1.2.1. Метод 1.2.2. Этика и политика 1.2.3. Богословие 1.3.Сократ у Платона 1.3.1. Метод: эленхос и апория 1.3.2. Метод: диалектика 1.3.3. Этика и политика в «ранних диалогах» 1.3.4. Этика и политика в «средних» диалогах 1.3.5. Богословие

2.Сократические школы 2.1.«Сократики» и «сократические школы»: история понятий 2.2. Антисфен и традиции кинизма 2.3. Киренская школа 2.4. Мегарская школа



ГЛАВА V. ПЛАТОН И ЕГО БЛИЖАЙШИЕ ПРЕЕМНИКИ (Светлов Р.В.) . . .

1. Жизнь Платона

2. Наследие Платона 2.1. Платоновские и псевдоплатоновские сочинения. Основные подходы к прочтению Платона 2.2. Характер философской мысли Платона и проблема «неписаной философии»

3.Философия Платона 3.1. Учение о бытии и диалектика 3.2. Учение Платона о знании и познании. Четыре «познавательные способности» 3.3. Космология Платона. Роль математики в платоновской «физике». Философская психология (учение о душе) 3.4. Этика и политическая философия Платона. Воспитательная программа 3.5. Критика традиционной мифологии, поэзии и изобразительных искусств. Роль мифа в платоновских текстах 3.6.Платоновская «теология»

4. Академия Платона 4.1. Цели создания и воспитательная программа Академии . . 4.2. Дисциплины, преподаваемые в Академии. Развитие в Академии научных методов 4.3.Ученики Платона. Судьба платоновских доктрин в Древней Академии



ГЛАВА VI. АРИСТОТЕЛЬ (Алымова Е.В.)

1. Жизнь Аристотеля

2. Ликей и наследие Аристотеля

3. Критика Аристотелем Платона

4. Метафизика Аристотеля. Бог в философии Аристотеля

5. Проблема бессмертия души в философии Аристотеля

6. Философия природы

7. Этика Аристотеля

8. Человек и государство в философии Аристотеля

9. История Ликея после Аристотеля

ГЛАВА VII. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ (Степанова А.С.)

1. Эпикур и эпикурейцы 1.1. Каноника и физика Эпикура 1.2. Этика Эпикура 1.3. Теология Эпикура 1.4. Римский эпикуреизм

2.Стоицизм 2.1.Греческий стоицизм 2.1.1. Физика (натурфилософия) стоиков 2.1.2. Онтология стоиков 2.1.3. Теология стоиков 2.1.4. Логика и теория познания стоиков 2.1.5. Этика стоиков 2.2.РИМСКИЙ СТОИЦИЗМ 2.2.1. Средняя Стоя 2.2.2 ПОЗДНЯЯ СТОЯ

3.Античный скептицизм 3.1. Ранний пирронизм и «академический» скепсис 3.2. Позднейший пирронизм



ГЛАВА VII. НЕОПЛАТОНИЗМ (Волкова Н.П.)

1.Общая характеристика неоплатонизма 1.1. Основные принципы неоплатонизма 1.2. Периодизация истории неоплатонизма 1.3. Источники неоплатонизма

2. Школы неоплатонизма 2.1.Римская школа неоплатонизма (I этап) 2.1.1. Плотин 2.1.2. ПорфириЙ 2.2. Сирийская и Пергамская школа неоплатонизма (II этап) 2.2.1. Ямвлих 2.3. Афинская школа неоплатонизма (III этап) 2.3.1. Прокл 2.4.Александрийская школа неоплатонизма (III этап)

3.Влияние неоплатонизмана последующую философскую мысль

История античной философии - учебное пособие - Введение

Философия — одно из древнейших и важнейших явлений в истории духовной жизни человека. Само греческое слово означает любовь к мудрости, первоначально имело значение благочестивой осторожности по отношению к претензиям человеческого разума на знание. Древний философ Пифагор, которому приписывают изобретение этого слова, стремился показать различие между могуществом богов, которые мудры по определению, и способностями людей. Боги обладают самым совершенным знанием, даже знанием о своей собственной судьбе. В случае же человека вполне уместна известная латинская поговорка: vita brevis, ars longa. Жизнь кратка, а познание универсума слишком многотрудно и длительно. Потому наш удел — любовь к мудрости, а не обладание ею. Мы должны постоянно помнить о пределах наших познавательных возможностей.

Если учесть, что в представлениях античного человека мудрость подразумевала не только знания, но также искусность, умелость, мастерство жизни, то пифагорейское понимание философии было также выражением почтения перед величием тех божественных сил, которые руководят миром и направляют его бытие. Например, согласно Гераклиту, правящее Космосом «мудрое существо» таково именно в силу своей умелости и мастеровитости. Человек лишь стремится обрести подобие этой мудрости, но даже подобие способно сделать его собственный «малый космос» совершенным и благим.

Оба понятия, из которых было «собрано» понятие философии — «мудрость» и «любовь», — станут в Античности предметами пристального рассмотрения. Что такое знание и мудрость — вопрос вопросов не только для Гераклита, Парменида, Платона, Аристотеля, но и для всех античных мыслителей, вплоть до заката языческих философских школ. Во многом он определяет характер мышления и предмет поиска интеллектуалов последующих эпох. Вплоть до современности продолжаются споры о том, что такое знание и как максимально верно его определить.

Правда, понятие мудрости постепенно оказалось связано с областью житейских установок и опыта человека, стало одной из литературных метафор, а также приобрело связь с религиозным миросозерцанием. Можно утверждать, что оно было в определенной степени дискредитировано установками «объективистского» научного сознания Нового времени. Когда в наше время говорят о мудрости научного гения, то имеют в виду некую дополнительную опцию его личности, касающуюся отношений с другими учеными и близкими, планированием жизни и т. д., а не само существо его гениальности. Получается, что для гения такая вещь, как «мудрость», и не обязательна. Ему скорее должна быть свойственна чудаковатость, легкое безумие или по крайней мере какая-то форма социопатии. То есть черты, которые в древности, конечно, свидетельствовали о том, что к данному человеку притронулись высшие силы, — но не о его мудрости.