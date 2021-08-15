Последние десять лет постоянно растущая унификация российской политической и общественной жизни, централизация власти способствуют и унификации всех других сфер народной жизни, в том числе жизни религиозной. Религиозное единообразие предопределено, казалось бы, и российской политической идеологией, подчеркивающей единство русской нации и российского государства, и православной церковной идеологией, утверждающей единомыслие и духовное единство церковного сознания.

Однако возрождение религиозной жизни последних двадцати лет в значительной степени не подтверждает это общепринятое мнение. В частности, и потому, что российская монорелигиозность досталась нам в наследство от коммунистического режима и во многом является результатом репрессивной политики советской власти. Эпоха воинствующего атеизма не только привела к искоренению массовой народной церковной религиозности, падению церковной образованности и культуры, но и к крайнему обеднению конфессионального и вообще религиозного многообразия. Перед революцией и в первые годы после нее в российской жизни громадную роль играли около двух десятков старообрядческих согласий (согласно переписи старообрядцы составляли около 16% населения империи), весьма заметна была роль протестантизма (в первую очередь представленного немецким, а также другим населением западноевропейского происхождения). Перед октябрьским переворотом во всех этих протестантских течениях появилось и увеличивалось представительство русских.

Двадцать лет религиозной свободы в России

М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. - 399 с. - (Религия в Евразии).

ISBN 978-5-8243-1258-4

Двадцать лет религиозной свободы в России - Содержание

Об авторах

Сергей Филатов. Многоцветие волшебного сада российской духовности: двадцать лет возрастания религиозного многообразия постсоветской России.

Владимир Вигилянский. Русская Православная Церковь: итоги двадцатилетия религиозной свободы.

Анатолий Пчелинцев. Актуальные проблемы свободы вероисповедания и деятельности религиозных объединений.

Юлий Нисневич. Светское государство: проблемы политико-правовой концептуализации.

Александр Верховский. Религиозные организации и возможности идеологического проектирования в путинской России.

Елена Волкова. Религия и художественная культура: худой мир лучше доброй ссоры.

Алексей Малашенко. Ислам «легализованный» и возрожденный.

Александр Игнатенко. Угроза свободе совести с неожиданной стороны: ваххабизм в России.

Елена Островская. Российский буддизм в оправе гражданского общества.

Роман Лункин. Новые религиозные движения в России: христианство и постхристианство в зеркале новых богов и пророков.

Summary.

О Фонде Карнеги.