При изучении церковной истории мы пользуемся источниками. Источники существуют немые (это прежде всего археологические данные, памятники архитектуры и изобразительного искусства) и письменные. Последние интересуют нас в первую очередь. По материалу, на котором сохранились письменные источники, они делятся на монументальные (надписи на камне и металле, на стенах зданий, на мраморных досках, на памятниках, монетах, печатях и т. п.) и книжные (на папирусе, пергамене и бумаге). Последние, в свою очередь, делятся на источники первичные, или первоисточники (свидетельства непосредственных очевидцев событий), и источники вторичные, представляющие собой обработку исторического материала.

Если первоисточники утеряны, то таковыми считаются ближайшие к ним по времени вторичные источники. В пределах этого курса нас интересуют прежде всего источники книжные. Среди книжных первоисточников можно выделить такие группы: писания отцов Церкви и еретиков, деяния соборов, многие агиографические памятники. Ко вторичным источникам можно отнести сочинения древних историков (хотя для нас многие из них сделались уже первоисточниками). Конечно, это деление условно, и многие сочинения принадлежат сразу обеим группам. Например, в писаниях отцов Церкви содержатся ссылки на сочинения ряда других людей (как сохранившиеся, так и не сохранившиеся) и на многие исторические события. В деяниях соборов содержится очень много указаний, прямых и косвенных, о жизни того времени, но и в них содержится множество как открытых, так и скрытых цитат и заимствований из решений предыдущих соборов и вероучительные формулы различных поместных Церквей.

Особого отношения к себе требуют жития святых. Хотя многие из них, безусловно, являются подлинными свидетельствами современников, всегда следует помнить, что «жития» представляют собой особый литературный жанр, сложившийся в средние века и имеющий свои строгие каноны и правила. Многие древние «жития» дописывались средневековыми переписчиками и подгонялись под эти правила жанра. Поэтому, никак не ставя под сомнения душеполезность избранных Церковью «житий» для благочестивого чтения, следует помнить, что как к историческим источникам к ним следует относиться с определенной осторожностью.

Дворкин Александр - Очерки по истории вселенской Православной Церкви

Издание 3, дополненное и переработанное

Издательство «Христианская библиотека», Нижний Новгоод, 2006 - 967 c.

Карты подготовлены при участии Издательского Совета Русской Православной Церкви

Курс лекций По благословению епископа Саратовского и Вольского Лонгина

ISBN 5-88213-068-9

Дворкин Александр - Очерки по истории вселенской Православной Церкви - Олавление

ПРЕДИСЛОВИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: СТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКВИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ЦЕРКОВЬ В ЭПОХУ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: ЦЕРКОВЬ И ВИЗАНТИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ

ЭПИЛОГ: ПОСЛЕ ИМПЕРИИ

М. Журинская. Послесловие

Основная использованная литература

Список карт

Общепринятые сокращения в богословских и церковных текстах

Именной и терминологический указатель

Хронологический перечень римских и византийских императоров, константинопольских патриархов и римских пап

Дворкин Александр - Очерки по истории вселенской Православной Церкви - Предисловие автора ко второму изданию

Говорят, что каждый автор в первую очередь пишет книгу, которую интересно читать ему самому. В этом смысле не явился исключением и данный автор - я писал книгу, с которой мне самому хотелось бы начать знакомство с историей Церкви. Жанр очерков позволяет автору сосредоточиваться на тех моментах, которые кажутся ему самыми важными. Несомненно, это может не совпадать с точкой зрения других людей, которые хотели бы видеть более детальное изложение событий, упоминаемых в книге лишь мимоходом. Но, наверное, это неизбежный фактор: каждый расставляет акценты по-своему.

Как я уже отмечал в предисловии к первому изданию, текст первоначально был лекционным, что, несомненно, оказало влияние на стиль повествования. Прочитав уже вышедшую книгу, я заметил ряд погрешностей и неточностей, как смысловых и фактологических, так и стилистических. Надеюсь, большая часть из них была исправлена. К сожалению, в первом издании по совершенно непонятным мне техническим причинам оказалось довольно много ошибок в греческих словах. Этот недочет в новом издании также был устранен. К изданию добавлен общий список наиболее часто использовавшейся литературы, список карт, а также именной и терминологический указатель, за составление которого я сердечно благодарю Наталью Владимировну Рябову.

Хотелось бы напомнить еще раз, что книга (как и курс, на основании которого она появилась) является обзорной — лишь вводящей в проблематику воистину необъятного исторического материала. Заинтересовавшийся читатель может самостоятельно ознакомиться с более подробными исследованиями тех проблем и событий, о которых здесь, в силу неизбежности, написано достаточно кратко. Мы, со своей стороны, очень надеемся, что эта книга станет для многих отправной точкой для изучения истории Церкви.

Предисловие автора к третьему изданию

Благодарю моих студентов, указавших мне на ряд опечаток и разночтений в датах и именах. Надеюсь, в данном издании, текст которого подвергся самой тщательной вычитке и переработке, подавляющее большинство из них было выправлено. Добавленные хронологические таблицы помогут читателю легче ориентироваться в датах правлений упоминаемых императоров и патриархов, и соответственно, облегчат выстраивание контекста описываемых событий.

Я неоднократно слышал пожелание дополнить текст историей Русской Православной Церкви. К сожалению, я вряд ли смогу это сделать: текст книги основан на разработанном мною лекционным курсе. Историю же Русской Церкви я никогда не преподавал и вряд ли у меня хватит времени и сил предпринимать абсолютно новый проект, никак не связанный напрямую с моей непосредственной деятельностью.

Тем не менее, История Русской Православной Церкви присутствует и в этой книге. Во всяком случае, подразумевается, что читатель знает основные ее моменты и сможет связать их с теми фактами, которые я описываю и интерпретирую. И, кроме того, конец моего текста является открытым. История Церкви не заканчивается, но центр и средоточие ее переходит в Россию. И было бы логически правильным по завершении чтения этого труда открыть другую книгу - уже по истории Русской Православной Церкви. Я очень надеюсь, что мои читатели сделают именно такой вывод.

А. Л. Дворкин