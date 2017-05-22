Эпос о Гильгамеше - Перевод Игорь Дьяконов

Эпос о Гильгамешэ — величайшее поэтическое произведение древневосточной литературы. Он представляет интерес для читателя нашего времени не только как высшее достижение художественно-философской мысли одной из первых цивилизаций мира и как древнейшая из известных нам крупных поэм (она старше «Илиады» более чем на тысячу лет).

Особый интерес легенды о Гильгамеше заключается также и в том, что ее развитие можно проследить на протяжении длительного времени, так как до нас дошли записи эпических песен, посвященных этому герою, отстоящие друг от друга на полторы тысячи лет. Возможность изучить развитие эпического произведения на протяжении веков, разумеется, очень важна для теоретического исследования эпической поэзии вообще.

Песни о Гильгамеше записаны клинописью на глиняных «таблицах» на четырех древних языках Востока — шумерском, аккадском, хурритском и хеттском. Древнейшие тексты — шумерские, в художественном же отношении наиболее важна аккадская поэма о Гильгамеше.

Эпос о Гильгамеше - ( «О всё видавшем» ) - Перевод Игорь Дьяконов Российская академия наук и издательство «Наука», серия «Литературные памятники» (разработка, оформление), 2006

ISBN 5-02-027018-0

Эпос о Гильгамеше - ( «О всё видавшем» ) - Перевод Игорь Дьяконов - Содержание

Таблица I

Таблица II

Таблица III

Таблица IV

Таблица V

Таблица VI

Таблица VII

Таблица VIII

Таблица IX

Таблица X

Таблица XI

Дополнение. «Энкиду в преисподней» (Таблица XII)

Приложения:

Эпос о Гильгамеше (статья И. М. Дьяконова)

Комментарий (И. М. Дьяконова).

Словарь имен, терминов и географических названий (составил И. М. Дьяконов)

Краткая библиография (составил И. М. Дьяконов)

Список иллюстраций

Эпос о Гильгамеше - ( «О всё видавшем» ) - Перевод Игорь Дьяконов - Приложения - Статья

Шумерские былины о Гильгамеше сложились, вероятно, еще в конце первой половины III тысячелетия до н. э., хотя дошедшие до нас записи лет на 800 моложе. К тому же времени относятся первые сохранившиеся записи аккадской поэмы о Гильгамеше, сложившейся, вероятно, в последней трети III тысячелетия до н. э. От II тысячелетия до н. э. из Палестины и Малой Азии дошли отрывки другой, «периферийной», версии аккадской поэмы, а также фрагменты ее хурритского и хеттского переводов. Наконец, от конца II тысячелетия, а также от VII и VI вв. до н. э. до нас дошел текст окончательной «ниневийской» версии поэмы, которая положена в основу настоящего перевода. Отголоски легенды о Гильгамеше доходят до нас и от более позднего времени — вплоть до раннего средневековья. Таким образом, мы можем проследить жизнь легенды в художественном слове на протяжении почти двух тысячелетий и видеть как изменялся эпос в устах рапсодов различных поколений.

Необходимо сказать несколько слов о той среде, в которой зародилась сначала сама легенда, а затем и эпическая поэма о Гильгамеше.

Мир IV—III тысячелетий до н. э. —- это мир конца каменного века и начала века металла. Вся огромная зона лесов Европы, Азии и Африки была заселена полудикими охотничьими племенами, и лишь в полосе сухих субтропиков, от Испании до Китая, посреди степей бродили племена овцеводов (еще не имевших ни коня, ни верблюда и потому не превратившихся в кочевников). Отдельными оазисами были расположены районы расселения примитивных земледельцев. Они жили в родовых селеньях, деревянными мотыгами возделывали поля, орошенные из запруженных ручьев, и собирали урожай полудикого ячменя, пшеницы и полбы с помощью деревянных или глиняных серпов с кремневыми зубьями; там, где естественные условия этому благоприятствовали, те же земледельцы впервые начали ковать медь, золото и серебро, а также бронзу из естественного сплава, выделывая шилья, кинжалы, мотыги, грубые украшения. Художественное чувство проявлялось в изготовлении глиняной посуды и тканей с причудливыми узорами, в геометрическом ритме которых, в стилизованном упрощении образов окружающего мира видны первые попытки обобщить накопленный человечеством опыт, внести систему в представления о наблюдаемой действительности.

Пытаясь в простейших формах осмыслить некоторые, часто грозные, явления природы, они слагали предания и мифы о богах — владыках и владычицах зверей, о ежедневном воскресении солнца, о рождении и смерти луны, о ежегодной смерти и воскресении духов растительности. Этот цикл легенд о смене жизни и смерти отразился и в мифе о совершившейся когда-то гибели мира после всемирного потопа или пожара, и о воскресении этого мира к нынешней жизни, на смену которой, быть может, придет новая всемирная гибель. Все эти мифы позже послужили материалом для художественного творчества народов эпохи рабовладения.