Джелаберт — Депрессия - выход есть
За последнее время депрессия превратилась в одну из самых серьезных и часто встречающихся проблем, с которыми приходится сталкиваться современному обществу. В настоящее время депрессия занимает первую строчку в списке заболеваний, которыми страдают люди в развитых странах. В масштабах всего мира депрессия четвертая в списке наиболее распространенных инвалидизирую щих заболеваний, на счету которых огромное количество лет жизни, проведенных людьми в страданиях. Депрессия — это самое распространенное психическое расстройство в мире. По некоторым оценкам, от 10% до 25% всех пациентов, которые пользуются услугами семейного доктора, страдают от депрессии, а от 30% до 50% таких пациентов переживают депрессию в себе и не получают должной помощи. Миллионы людей по всему миру находятся в состоянии депрессии, независимо от того богатые они или бедные, женщины или мужчины, жители больших городов или крохотных деревень, граждане промышленно-развитых стран или стран, которые только встают на путь промышленного развития. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) твердо придерживается мнения, согласно которому в общемировом масштабе к 2030 годудепрессия будет на втором месте в списке причин, приводящих к недееспособности, оставив позади себя ишемические заболевания (инфаркт, сердечный приступ и инсульт).
Определение
Депрессия , это психическое расстройство, выражающееся в чувстве постоянной, иррациональной и неконтролируемой подавленности. Она сопровождается ангедонией (неспособностью испытывать радость), пессимистическими мыслями, отсутствием энергии и даже соматическими (телесными) симптомами, которые мешают человеку жить нормальной жизнью. Депрессивное расстройство — это заболевание, которое оказывает сильное влияние на тело, настроение, мысли человека, на его аппетит и сон, а также на его самооценку (чувство собственного достоинства). Депрессия — это не то же самое, что кратковременное и потому преходящее чувство печали или грусти, и ее наличие не указывает на слабохарактерность человека. Это не то состояние, от которого любой человек может легко избавиться усилием воли при первом желании. Люди, находящиеся в состоянии депрессии, едва ли смогут объяснить переживаемые ими ощущения, несмотря на то что постоянно испытывают сильное чувство тревоги и душевную боль.
Симптомы
Депрессия это не просто чувство уныния или желание выплакаться, и это намного серьезнее, чем просто усталость. Депрессия может проявляться через большое количество самых разных симптомов, как психологических, так и соматических.
Джелаберт Рамон — Депрессия: выход есть
Источник жизни, 2012. —64 с.
ISBN 978-5-86847-822-2
Джелаберт Рамон — Депрессия: выход есть - Содержание
ДЕПРЕССИЯ
- Определение
- Клинический статус
- Причины
- Типы депрессии
- Нейромедиаторы, синапс и депрессия
- Когда обращаться к врачу или в больницу
- Симптомы
- Как предотвратить или переносить депрессию
- Когда в депрессии ребенок
- Послеродовая депрессия
- Шкала депрессии Бека
МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
ДИЕТОТЕРАПИЯ
- Рекомендованные продукты
- Пищевые добавки
- Другие добавки
- Диетические советы
ФИТОТЕРАПИЯ
- Травяной чай
ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
- Физические упражнения по аэробике
- Физические упражнения по анаэробике
- Упражнения на растяжку
ГЕЛИОТЕРАПИЯ
- Солнечные ванны
ГИДРОТЕРАПИЯ
- Основные принципы лечения по Кнейппу
- Типы гидротерапевтических процедур
ПСИХОТЕРАПИЯ
- Шкала Такмана
- Упражнения для диафрагмального дыхания
- Депрессия и самоубийство
- Упражнения на расслабление мышц
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
- Лекарства для лечения депрессии
- Наиболее распространенные побочные эффекты антидепрессантов
- Классификация антидепрессантов согласно механизму действия
- Рекомендации по применению антидепрессантов
Глоссарий медицинских терминов
Библиографические ссылки
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