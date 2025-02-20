За последнее время депрессия превратилась в одну из самых серьезных и часто встречающихся проблем, с которыми приходится сталкиваться современному обществу. В настоящее время депрессия занимает первую строчку в списке заболеваний, которыми страдают люди в развитых странах. В масштабах всего мира депрессия четвертая в списке наиболее распространенных инвалидизирую щих заболеваний, на счету которых огромное количество лет жизни, проведенных людьми в страданиях. Депрессия — это самое распространенное психическое расстройство в мире. По некоторым оценкам, от 10% до 25% всех пациентов, которые пользуются услугами семейного доктора, страдают от депрессии, а от 30% до 50% таких пациентов переживают депрессию в себе и не получают должной помощи. Миллионы людей по всему миру находятся в состоянии депрессии, независимо от того богатые они или бедные, женщины или мужчины, жители больших городов или крохотных деревень, граждане промышленно-развитых стран или стран, которые только встают на путь промышленного развития. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) твердо придерживается мнения, согласно которому в общемировом масштабе к 2030 годудепрессия будет на втором месте в списке причин, приводящих к недееспособности, оставив позади себя ишемические заболевания (инфаркт, сердечный приступ и инсульт).

Определение

Депрессия , это психическое расстройство, выражающееся в чувстве постоянной, иррациональной и неконтролируемой подавленности. Она сопровождается ангедонией (неспособностью испытывать радость), пессимистическими мыслями, отсутствием энергии и даже соматическими (телесными) симптомами, которые мешают человеку жить нормальной жизнью. Депрессивное расстройство — это заболевание, которое оказывает сильное влияние на тело, настроение, мысли человека, на его аппетит и сон, а также на его самооценку (чувство собственного достоинства). Депрессия — это не то же самое, что кратковременное и потому преходящее чувство печали или грусти, и ее наличие не указывает на слабохарактерность человека. Это не то состояние, от которого любой человек может легко избавиться усилием воли при первом желании. Люди, находящиеся в состоянии депрессии, едва ли смогут объяснить переживаемые ими ощущения, несмотря на то что постоянно испытывают сильное чувство тревоги и душевную боль.

Симптомы

Депрессия это не просто чувство уныния или желание выплакаться, и это намного серьезнее, чем просто усталость. Депрессия может проявляться через большое количество самых разных симптомов, как психологических, так и соматических.

Джелаберт Рамон — Депрессия: выход есть

Источник жизни, 2012. —64 с.

ISBN 978-5-86847-822-2

Джелаберт Рамон — Депрессия: выход есть - Содержание

ДЕПРЕССИЯ

Определение

Клинический статус

Причины

Типы депрессии

Нейромедиаторы, синапс и депрессия

Когда обращаться к врачу или в больницу

Симптомы

Как предотвратить или переносить депрессию

Когда в депрессии ребенок

Послеродовая депрессия

Шкала депрессии Бека

МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ И НАТУРАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

ДИЕТОТЕРАПИЯ

Рекомендованные продукты

Пищевые добавки

Другие добавки

Диетические советы

ФИТОТЕРАПИЯ

Травяной чай

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Физические упражнения по аэробике

Физические упражнения по анаэробике

Упражнения на растяжку

ГЕЛИОТЕРАПИЯ

Солнечные ванны

ГИДРОТЕРАПИЯ

Основные принципы лечения по Кнейппу

Типы гидротерапевтических процедур

ПСИХОТЕРАПИЯ

Шкала Такмана

Упражнения для диафрагмального дыхания

Депрессия и самоубийство

Упражнения на расслабление мышц

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Лекарства для лечения депрессии

Наиболее распространенные побочные эффекты антидепрессантов

Классификация антидепрессантов согласно механизму действия

Рекомендации по применению антидепрессантов

Глоссарий медицинских терминов

Библиографические ссылки