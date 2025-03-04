В книге изложен двадцатинедельный курс лечения депрессии.

Как практикующий врач, я должен был постоянно находиться в курсе новейших данных о положительных и побочных эффектах лекарств, используемых для борьбы с депрессией. Мне было необходимо точно знать, как взаимодействуют между собой те или иные медицинские препараты для лечения депрессии, хотя бы потому, что многие пациенты, которых я консультировал, принимали именно эти лекарства. Но я был потрясен, когда в одном научном журнале, публикующем новейшие материалы по моей специальности, прочитал статью «Архивные материалы медицины внутренних органов» и узнал, что каждый третий пациент, амбулаторно посещающий специалиста по медицине внутренних органов, страдает депрессией. «Если это действительно так, подумал я, то мои пациенты страдают самой распространенной болезнью, а я не подготовлен помогать им!»

И тогда я задался целью узнать о депрессии как можно больше и решил выяснить, что вызывает ее, как она зарождается, как ее предотвращать и лечить. Я начал искать и изучать все последние обзорные статьи и материалы, написанные на эту тему современными светилами психиатрии. Большая часть этих статей особо отмечала важность постановки точного диагноза и применения новейших методов лечения. Статьи же, в которых говорилось о возможных причинах появления депрессии, обычно просто ограничивались утверждениями о генетической склонности индивида к этой болезни или указывали на некоторые социальные факторы риска, ведущие к ее возникновению.

Являясь практикующим врачом, я все же находил время почти каждую неделю, а иногда и несколько раз в неделю для чтения научных статей из рубрики «Последние новости в прессе», относившихся к моей специальности медицине внутренних органов. Справедливости ради надо сказать, что медицина внутренних органов очень широкая область медицины, включающая диагностирование и лечение различных заболеваний внутренних органов у взрослых людей. Одним из таких внутренних органов является мозг. По нескольким причинам я всегда испытывал большой интерес к науке, исследующей деятельность мозга. Одной из них было мое желание заставить мой собственный мозг работать более эффективно.

Другие врачи, не занимающиеся диагностированием действительных причин, вызвавших определенные симптомы у пациента, часто обращаются ко мне за консультациями, которые я даю практически ежедневно. Меня просят помочь поставить диагноз, а потом и лечить «Трудного» пациента. После того как я обнаружил, что на самом деле многие мои больные страдают депрессией, я не только продолжил чтение материалов о современных исследованиях головного мозга, но и начал изучать последние научные данные по депрессии.

Нил Недли - Депрессия: как ее победить

Заокский: Источник жизни, 2022. - 328 с.

ISBN 978-5-00126-183-4

Нил Недли - Депрессия: как ее победить - Содержание

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Выражение признательности

Несколько слов об авторе книги

Предисловие

Глава 1 . Чудесный мозг и невидимая болезнь

Глава 2 . Скрытые опасности депрессии

Глава 3. Что вызывает депрессию?

Глава 4. Здоровая пища - хорошее настроение: лечение депрессии питанием

Глава 5. Избавление от депрессии благодаря изменению образа жизни

Глава 6 . Растительные препараты и лекарства

Глава 7. Стресс и тревога

Глава 8. Борьба со стрессом

Глава 9. Лобные доли головного мозга

Глава 10. 20-недельный курс лечения

Приложения І – Х

Оглавление

