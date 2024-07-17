Дживелегов - Раннее Возрождение

Что такое Возрождение? Полный, исчерпывающий ответ на этот вопрос может быть дан, лишь когда мы ознакомимся со всеми многообразными проявлениями той культуры, которую принято называть культурой Возрождения. Ио, чтобы читатель не был совершенно лишен руководящих точек зрения, попытка дать это определение будет сделана сейчас же.

Историки, писавшие о Возрождении, понимают это слово по-разному. Одни из них говорят об «эпохе Возрождения» и нередко пытаются установить для нее хронологические рамки; другие подразумевают под ним просто факт — возрождение классической древности; третьи считают Возрождение культурным течением, которое определяется различными более или менее характерными моментами. Некоторые из формул осложняются еще тем, что в них замешивается другой термин, более простой, но тоже вызывающий разногласия, — гуманизм. Оба термина как будто характеризуют что-то очень близкое по содержанию, но в литературе далеко не так просто решается, одно ли и то же Возрождение и гуманизм, две ли стороны одного и того же или же совсем различные вещи. Большинство историков, по-видимому, держится того мнения, что гуманизм — одно из проявлений духа Возрождения; те, которые считают Возрождение фактом (возрождение древности), смотрят на гуманизм как на нечто более широкое и превращают его в этикетку для эпохи («возрождение древности или первый век гуманизма»). Наконец, некоторые объявляют оба термина синонимами.

Теперь не приходится уже серьезно отстаивать тот взгляд, что было действительно «возрождение классической древности» в Европе. В своем месте будут приведены факты, показывающие, как много было в Италии и в других культурных странах переживаний античного. Воспоминания о древности, литературные мотивы, заимствованные из греческих и римских классиков, язык — все это слишком сильно напоминало о древнем мире, чтобы воспоминание о нем могло умереть и чтобы древности потом пришлось «возрождаться». Количественно изучение древности в XIV веке в Италии, в XV — за Альпами возросло и усилилось, но не оно внесло те новые принципы, которые являются наиболее характерными признаками Возрождения.

Немногим лучше и понимание Возрождения как эпохи, особенно когда стараются указать хронологические границы для этой эпохи. Если спросить у разных историков, какой период времени они понимают под «эпохой Возрождения», то эпох будет ровно столько, сколько историков. И это понятно. Если с термином «эпоха» связывать, как это делают обыкновенно, представление о промежутке времени, обнаруживающем некоторые культурные в широком смысле особенности, то для Возрождения этот термин будет мало пригоден; Возрождение — одно из тех культурных течений, где крайне трудно собрать воедино все особенности и еще труднее указать моменты, когда они появляются и когда исчезают; кроме того, вследствие многочисленности этих особенностей самые моменты их появления и исчезновения не только не совпадают, но часто отделены один от другого большими промежутками времени. От «эпохи Возрождения» нужно отказаться, как и от «возрождения классической древности».

Дживелегов, А. К. - Раннее Возрождение - Избранные работы

Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 381 с.— (Антология мысли).— Текст: непосредственный.

ISBN 978-5-534-14367-6

Дживелегов, А. К. - Раннее Возрождение - Избранные работы – Содержание

НАЧАЛО ИТАЛЬЯНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

I. Введение 1. Что такое Возрождение? 2. Средневековая культура 3. Генезис Возрождения II. Италия — колыбель Возрождения

III. Данте

IV. Джотто

V. Петрарка

VI. Боккаччо

VII. Флоренция

VIII. На повороте

IX. Монах и канцлер

X. Козимо Медичи

XI. Гуманизм пускает корни

XII. Флорентийская плеяда

XIII. Брунеллеско

XIV. Донателло

XV. Мазаччо

ДАНТЕ АЛИГИЕРИ. Жизнь и творчество