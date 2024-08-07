Шестаков - История американского искусства

В европейской литературе существуют самые противоречивые оценки американской культуры. Они колеблются от абсолютного отрицания до полной апологетики. Европейская историческая наука долгое время критически относилась к самой идее существования американской культуры, называя США «культурной пустыней», «культурной провинцией».

В свое время немецкий философ Фридрих Гегель писал, что Америка — страна без прошлого, ей принадлежит только будущее. В связи с этим он предлагал «исключить ее из тех стран, которые были ареной всемирной истории». Это высказывание великого немецкого мыслителя оказалось пророческим, хотя он, несомненно, был не прав, когда игнорировал корни нового американского общества, которые существовали как в Европе, так и на американском континенте, в культуре американских индейцев, коренных жителей Америки.

В России подобный взгляд не новость. Он существовал даже у самых просвещенных представителей российской интеллигенции. Известный писатель и публицист Василий Розанов в самом начале XX века писал: «Америка есть первая страна, даже часть света, которая, будучи просвещенною, живет без идей. Она не имеет религии, иначе как в виде религиозности частных людей и частных обществ; не имеет в нашем смысле государства и правительства; не имеет национального искусства и науки. Даже нельзя сказать, чтобы она имела нацию, ибо Соединенные Штаты не есть национальный организм, подобно России или Германии, или Испании. Ведь это-то существование без высших идей побеждает и едва ли не победит христианство, как христианство некогда победило классицизм».

Удивительно, что эта претенциозная чушь имеет хождение в России и сегодня. Ее распространителями являются некоторые идеологизированные политики, публицисты и даже профессиональные комики. Очевидно, этот банальный миф об отсутствии культуры и даже национальности в Америке поддерживается неумирающей политикой антиамериканизма, которая создает традиционное «лицо врага».

Шестаков, В. П. - История американского искусства - Учебное пособие для вузов

Москва: Издательство Юрайт, 2024.— 158с.: [84] с. цв. вкл.— (Высшее образование).— Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-14689-9

Шестаков, В. П. - История американского искусства – Содержание

Предисловие ко второму изданию

Глава I. Искусство США в контексте американской культуры

Глава II. Первые шаги: искусство колониального периода Американские индейцы Наивное искусство, или Американский примитив

Глава III. Возникновение национальной школы живописи и подъем республиканского романтизма

Глава IV. Американский пейзаж: эстетизация грандиозного

Глава V. Возникновение академий художеств: приобщение к европейской традиции

Глава VI. Вторая половина XIX века: между американизмом и европеизмом

Глава VII. «Позолоченный век» и искусство модерна

Глава VIII. Школа «мусорных ведер»: борьба за реализм

Глава IX. «Армори шоу» и рождение модернизма

Глава X. Регионализм versus социальный реализм

Глава XI. Абстрактный экспрессионизм

Глава XII. Поп-арт и культура массового потребления

Глава XIII. Минимализм и концептуальное искусство

Глава XIV. Американский «новый реализм»

Глава XV. Символический реализм Эндрю Уайета

Глава XVI. Художественные музеи, коллекции, фонды

Заключение

Библиография