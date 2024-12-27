Джон – Призыв
Я был благовестником в течение двадцати пяти лет. Мне кажется, быть благовестником — вовсе не значит произносить бесконечные речи, и менее всего это занятие можно назвать способом зарабатывания денег. Нет, быть благовестником — значит испытывать неукротимое желание нести окружающим Благую весть Иисуса Христа. В течение многих лет моего служения я разрывался между двумя проблемами: как быть глашатаем этой великой истины и как научиться выражать ее наиболее доступно в условиях постоянно меняющейся современной культуры. И пока я мучительно искал эффективные способы христианского свидетельства, во мне постоянно жило желание делиться с другими людьми радостью встречи с Тем, Кого я узнал сам, — с Иисусом.
Этому я посвятил свою книгу. В ней я намерен рассказать вам о своих наблюдениях и находках. Я не претендую на какое-то особое знание в области благовестия — просто нужно быть достаточно нерадивым, чтобы за четверть века занятия одним и тем же делом ничему не научиться!
Я также хочу отметить, что эта книга предназначена для всех верующих в Иисуса Христа. Если вы проповедуете в церкви, я надеюсь, в ней вы найдете для себя что-то новое и полезное. Если вы не можете не говорить с друзьями об Иисусе, мои мысли могут оказаться полезными для вас. Есть два типа людей, которых моя книга может обескуражить. Это, во-первых, новообращенные христиане, которых может немало смутить сама идея кому-то рассказывать о своей вере. Работая над книгой, я хотел отойти от стереотипных представлений и поставил перед собой цель — помочь вам и поддержать вас. Должен сказать, что мы очень нуждаемся в том новом, свежем подходе, который, возможно, у вас есть. Во-вторых, это христиане, у которых слово «благовестие» вызывает чувство вины, так как они признают, что на этом поприще они отнюдь не преуспели. Если вы принадлежите к этой категории верующих, то я благодарен вам за то, что вы продолжаете читать мою книгу. Также прошу вас не расстраиваться, потому что я ни в коем случае не собираюсь усугубить ваше чувство вины. Я не вижу смысла в благовестии, обремененном им, поэтому успокойтесь и продолжайте читать дальше.
Я адресовал эту книгу максимально широкой аудитории и изо всех сил старался не увязнуть в бесполезных для дела благовестия теологических тонкостях и конфессиональных особенностях. На многие из них у меня есть собственный взгляд, из которого я ни для кого не делаю секрета, но в этой книге я не собираюсь его излагать. Именно потому, что я считаю миссионерство сердцем нашей христианской деятельности, на этих страницах я рассматриваю множество связанных с ним проблем, часто довольно противоречивых. Я стараюсь подходить к ним с большой осторожностью и надеюсь, что никому не дам повода ошибочно принять мою осторожность за поверхностность или легкомыслие.
Дж. Джон – Призыв
Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2004. — 352 с. — (Посланники).
ISBN 5-93925-064-5
Дж. Джон – Призыв – Содержание
Благодарность
Вступление
Часть первая. ОСНОВЫ БЛАГОВЕСТИЯ, ИЛИ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МИРА И НАШЕ МЕСТО В ЭТОЙ ИСТОРИИ
Глава 1. Эпизод первый: земля Бога
Глава 2. Эпизод второй: великое отступничество и его последствия
Глава 3. Эпизод третий: начало спасения
Глава 4. Эпизод четвертый: великое вмешательство
Глава 5. Эпизод пятый: воскресение — поворотный пункт истории
Глава 6. Эпизод шестой: неоконченная история
Глава 7. Эпизод седьмой: окончательная победа
Часть вторая СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОЙ ВЕСТИ
Глава 8. Шесть краеугольных камней Благой вести
Глава 9. Как нести людям Благую весть, не искажая ее
Часть третья. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О СВОЕЙ ВЕРЕ, И ПОЧЕМУ МЫ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕМ
Глава 10. Пять причин, побуждающих нас к свидетельству
Глава 11. Препятствия на пути призыва, или Что мешает нашей проповеди
Часть четвертая. ГДЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О СВОЕЙ ВЕРЕ?
Глава 12. Говорить о своей вере у себя дома и за его пределами
Часть пятая. СЕМЬ СТОЛПОВ БЛАГОВЕСТИЯ
Глава 13. Столп первый: молитва
Глава 14. Столп второй: присутствие
Глава 15. Столп третий: провозглашение
Глава 16. Столп четвертый: убеждение
Глава 17. Столп пятый: сила
Глава 18. Столп шестой: хвала
Глава 19. Столп седьмой: личный пример
Заключительное слово автора
Приложение. НЕКОТОРЫЕ ОТВЕТЫ НА ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ
Библиография
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