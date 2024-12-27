Джон – Призыв

Я был благовестником в течение двадцати пяти лет. Мне кажется, быть благовестником — вовсе не значит произносить бесконечные речи, и менее всего это занятие можно назвать способом зарабатывания денег. Нет, быть благовестником — значит испытывать неукротимое желание нести окружающим Благую весть Иисуса Христа. В течение многих лет моего служения я разрывался между двумя проблемами: как быть глашатаем этой великой истины и как научиться выражать ее наиболее доступно в условиях постоянно меняющейся современной культуры. И пока я мучительно искал эффективные способы христианского свидетельства, во мне постоянно жило желание делиться с другими людьми радостью встречи с Тем, Кого я узнал сам, — с Иисусом.

Этому я посвятил свою книгу. В ней я намерен рассказать вам о своих наблюдениях и находках. Я не претендую на какое-то особое знание в области благовестия — просто нужно быть достаточно нерадивым, чтобы за четверть века занятия одним и тем же делом ничему не научиться!

Я также хочу отметить, что эта книга предназначена для всех верующих в Иисуса Христа. Если вы проповедуете в церкви, я надеюсь, в ней вы найдете для себя что-то новое и полезное. Если вы не можете не говорить с друзьями об Иисусе, мои мысли могут оказаться полезными для вас. Есть два типа людей, которых моя книга может обескуражить. Это, во-первых, новообращенные христиане, которых может немало смутить сама идея кому-то рассказывать о своей вере. Работая над книгой, я хотел отойти от стереотипных представлений и поставил перед собой цель — помочь вам и поддержать вас. Должен сказать, что мы очень нуждаемся в том новом, свежем подходе, который, возможно, у вас есть. Во-вторых, это христиане, у которых слово «благовестие» вызывает чувство вины, так как они признают, что на этом поприще они отнюдь не преуспели. Если вы принадлежите к этой категории верующих, то я благодарен вам за то, что вы продолжаете читать мою книгу. Также прошу вас не расстраиваться, потому что я ни в коем случае не собираюсь усугубить ваше чувство вины. Я не вижу смысла в благовестии, обремененном им, поэтому успокойтесь и продолжайте читать дальше.

Я адресовал эту книгу максимально широкой аудитории и изо всех сил старался не увязнуть в бесполезных для дела благовестия теологических тонкостях и конфессиональных особенностях. На многие из них у меня есть собственный взгляд, из которого я ни для кого не делаю секрета, но в этой книге я не собираюсь его излагать. Именно потому, что я считаю миссионерство сердцем нашей христианской деятельности, на этих страницах я рассматриваю множество связанных с ним проблем, часто довольно противоречивых. Я стараюсь подходить к ним с большой осторожностью и надеюсь, что никому не дам повода ошибочно принять мою осторожность за поверхностность или легкомыслие.

Дж. Джон – Призыв

Пер. с англ. — СПб.: Шандал, 2004. — 352 с. — (Посланники).

ISBN 5-93925-064-5

Дж. Джон – Призыв – Содержание

Благодарность

Вступление

Часть первая. ОСНОВЫ БЛАГОВЕСТИЯ, ИЛИ КРАТКАЯ ИСТОРИЯ МИРА И НАШЕ МЕСТО В ЭТОЙ ИСТОРИИ

Глава 1. Эпизод первый: земля Бога

Глава 2. Эпизод второй: великое отступничество и его последствия

Глава 3. Эпизод третий: начало спасения

Глава 4. Эпизод четвертый: великое вмешательство

Глава 5. Эпизод пятый: воскресение — поворотный пункт истории

Глава 6. Эпизод шестой: неоконченная история

Глава 7. Эпизод седьмой: окончательная победа

Часть вторая СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОЙ ВЕСТИ

Глава 8. Шесть краеугольных камней Благой вести

Глава 9. Как нести людям Благую весть, не искажая ее

Часть третья. ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О СВОЕЙ ВЕРЕ, И ПОЧЕМУ МЫ ЭТОГО НЕ ДЕЛАЕМ

Глава 10. Пять причин, побуждающих нас к свидетельству

Глава 11. Препятствия на пути призыва, или Что мешает нашей проповеди

Часть четвертая. ГДЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О СВОЕЙ ВЕРЕ?

Глава 12. Говорить о своей вере у себя дома и за его пределами

Часть пятая. СЕМЬ СТОЛПОВ БЛАГОВЕСТИЯ

Глава 13. Столп первый: молитва

Глава 14. Столп второй: присутствие

Глава 15. Столп третий: провозглашение

Глава 16. Столп четвертый: убеждение

Глава 17. Столп пятый: сила

Глава 18. Столп шестой: хвала

Глава 19. Столп седьмой: личный пример

Заключительное слово автора

Приложение. НЕКОТОРЫЕ ОТВЕТЫ НА ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ

Библиография