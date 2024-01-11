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Джордж Элизабет - Высокое призвание женщины

Элизабет Джордж - Высокое призвание женщины - Десять основ благочестивой жизни
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Ethics, Psychology Psychotherapy

Книга Элизабет Джордж «Высокое призвание женщины» посвящена библейскому пониманию роли и предназначения женщины. Опираясь на тексты Священного Писания, автор раскрывает десять важных принципов благочестивой жизни, которые помогают женщине развивать духовную зрелость, мудрость и сильный характер.

В книге рассматриваются такие темы, как отношения с Богом, личная дисциплина, мудрое управление временем, забота о семье, служение другим и формирование внутренней красоты. Элизабет Джордж показывает, что истинное призвание женщины заключается не только во внешних достижениях, но прежде всего в духовной жизни, верности Богу и влиянии на окружающих.

Практические советы, библейские размышления и примеры помогают читательницам применять духовные принципы в повседневной жизни и стремиться к жизни, которая будет угодна Богу.

Элизабет Джордж - Высокое призвание женщины - Десять основ благочестивой жизни

Hope of Salvation Mission 2005

A WOMAN'S HIGH CALLING by Elizabeth George Published by Harvest House Publishers Eugene, Oregon 97402

ISBN 0-7369-0327-5

Элизабет Джордж - Высокое призвание женщины - Десять основ благочестивой жизни - Содержание

Молитва о благочестивой жизни

Основа первая

  1. Высокое призвание женщины к благочестию

  2. Благочестие — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа вторая
3. Высокое призвание женщины к благочестию в слове
4. Благочестие в слове — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа третья
5. Высокое призвание женщины к добродетели воздержания
6. Добродетель воздержания — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа четвертая
7. Высокое призвание женщины вдохновлять на добрые дела
8. Вдохновлять других на добрые дела — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа пятая
9. Высокое призвание женщины к супружеству
10. Любовь к мужу — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа шестая
11. Высокое призвание женщины проявлять попечение о своей семье
12. Любовь к семье — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа седьмая
13. Высокое призвание женщины быть мудрой
14. Мудрость — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа восьмая
15. Высокое призвание женщины хранить непорочность и чистоту
16. Чистота — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа девятая
17. Высокое призвание женщины быть попечительной о доме
18. Попечение о доме — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Основа десятая
19. Высокое призвание женщины быть доброй
20. Благость — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни

Views 3 753
Rating 4.9 / 5
Added 11.01.2024
Author Yerkwantai
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4.9/5 (10)

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