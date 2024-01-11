Джордж Элизабет - Высокое призвание женщины
Книга Элизабет Джордж «Высокое призвание женщины» посвящена библейскому пониманию роли и предназначения женщины. Опираясь на тексты Священного Писания, автор раскрывает десять важных принципов благочестивой жизни, которые помогают женщине развивать духовную зрелость, мудрость и сильный характер.
В книге рассматриваются такие темы, как отношения с Богом, личная дисциплина, мудрое управление временем, забота о семье, служение другим и формирование внутренней красоты. Элизабет Джордж показывает, что истинное призвание женщины заключается не только во внешних достижениях, но прежде всего в духовной жизни, верности Богу и влиянии на окружающих.
Практические советы, библейские размышления и примеры помогают читательницам применять духовные принципы в повседневной жизни и стремиться к жизни, которая будет угодна Богу.
Элизабет Джордж - Высокое призвание женщины - Десять основ благочестивой жизни
Hope of Salvation Mission 2005
A WOMAN'S HIGH CALLING by Elizabeth George Published by Harvest House Publishers Eugene, Oregon 97402
ISBN 0-7369-0327-5
Элизабет Джордж - Высокое призвание женщины - Десять основ благочестивой жизни - Содержание
Молитва о благочестивой жизни
Основа первая
Высокое призвание женщины к благочестию
Благочестие — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа вторая
3. Высокое призвание женщины к благочестию в слове
4. Благочестие в слове — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа третья
5. Высокое призвание женщины к добродетели воздержания
6. Добродетель воздержания — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа четвертая
7. Высокое призвание женщины вдохновлять на добрые дела
8. Вдохновлять других на добрые дела — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа пятая
9. Высокое призвание женщины к супружеству
10. Любовь к мужу — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа шестая
11. Высокое призвание женщины проявлять попечение о своей семье
12. Любовь к семье — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа седьмая
13. Высокое призвание женщины быть мудрой
14. Мудрость — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа восьмая
15. Высокое призвание женщины хранить непорочность и чистоту
16. Чистота — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа девятая
17. Высокое призвание женщины быть попечительной о доме
18. Попечение о доме — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
Основа десятая
19. Высокое призвание женщины быть доброй
20. Благость — неотъемлемая составляющая благочестивой жизни
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