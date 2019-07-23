Георгий Эдельштейн - Право на правду

О творчестве автора судить следует самому читателю. Могу лишь пояснить, что все предыдущие работы автора, если и хвалили, то скупо и редко. Например, в опровержение его кандидатской диссертации успешно защитили 9 или 10 диссертаций.

Защитить докторскую («Раннесредневековые учения о языке») духовник не благословил. Публикации по докторской не критиковали: тема, полагаю, скучная.

За интервью «Чекисты... в рясах» еженедельнику «Аргументы и факты» № 36, август 1991 г. собратья три часа плевали мне в харю. Рецензии на статьи, вошедшие в «Записки сельского священника», (например, письмо митрополита Гедеона в газету «Пределы века») были не намного более корректны, у меня есть основания предполагать, что и Патриарх Кирилл не был в восторге от моего интервью газете «АиФ». Там было сказано: «Владыка Кирилл является руководителем Отдела внешних церковных сношений - учреждения, которое кагэбэзировано полностью, начиная с председателя и кончая швейцаром».

Около 20 лет назад я был на конференции в Кишинёве. За столом президиума – первые лица государства: президент Молдавии, глава правительства, спикер парламента. Здесь же - председатель ОВЦС митрополит Кирилл и первоиерарх Молдавской Церкви митрополит Владимир.

Ведущий, академик И. Друцэ, говорит: «Слово предоставляется Льву Михайловичу Тимофееву, подготовиться священнику Георгию Эдельштейну». Но потом почему-то предоставили слово католическому епископу. Во время перерыва Ион Друцэ подошёл ко мне: «Отец Георгий, чем Вы так насолили митрополиту Кириллу?» - «Не знаю, не уверен, что он помнит моё имя». - «Отлично помнит. Как только я назвал Вас, Кирилл сказал мне: «В моём присутствии прошу слово Эдельштейну не предоставлять. Завтра меня здесь не будет, пусть болтает хоть целый день».

Третье. Почему не только написал, но и опубликовал. Ответ проще простого: потому, что автор - христианин. Хоронячество - анти­христианская добродетель. Великий каппадокиец Григорий Богослов однозначно сформулировал более полутора тысяч лет назад: «Молчанием предаётся Бог».

Георгий Эдельштейн - Право на правду

Издательство Москва, 2016 год - 504 с.

ISBN 978-5-00028-133-8

Георгий Эдельштейн - Право на правду – Содержание

Вместо предисловия

ЧАСТЬ 1. НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ

Открытое письмо Святейшему Патриарху Кириллу

Открытое письмо Президенту РФ В.В. Путину

Докладная записка на имя архиепископа Костромского и Галичекого Александра

Отклик митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона на Открытое письмо священника Георгия Эдельштейна

Ответное слово священника Георгия Эдельштейна на письмо митро­полита Ставропольского и Владикавказского Гедеона

Дополнение к ответному письму священника Георгия Эдельштейна на письмо митрополита Ставропольского и Владикавказского Гедеона

Письмо митрополиту Лавру

Одумайтесь, батюшка!

ЧАСТЬ 2. ВЕРУЮ, ГОСПОДИ, И ИСПОВЕДУЮ

Право на правду

Они разрушали церковь изнутри

Конспект одной обзорной лекции по истории РПЦ МП в ХХ-ХХІ веке

Конспект второй обзорной лекции по истории РПЦ МП в ХХ-ХХІ веке

Кто опаснее для христианства и для церкви - хулители или рев­нители православия?

«Наша ленивая любовь, наша ленивая вера!»

Возрождение РПЦ МП большевистскими темпами

Стукачи? Сексоты? Конфиденциальные собеседники?

ЧАСТЬ 3. ЧТО НЫНЧЕ НЕВЕСЕЛЫЙ, ТОВАРИЩ ПОП?

«Мне агитпроп в зубах навяз»

Выборы Патриарха: на распутье или в тупике?

Что такое хорошо и что такое плохо

«Let Every Man Remember His Duty»

О фракциях в Государственной Думе

Постскриптум к рассуждениям о реставрации и цивилизации

Размышления о письме Ижевских отцов

«Вдохновением управляется»

О чиже, который лгал, и о дятле, любителе истины

ЧАСТЬ 4. КАКОЕ ХРИСТИАНСТВО ВОСТРЕБОВАНО НА РУСИ В XXI ВЕКЕ

Единожды солгавши, кто тебе поверит

Не кокетничать с красно-коричневыми

К свободе призваны вы, братия (Тал.5:13)

Как нам обустроить РПЦ МП

О двух «несвятых святых»

И еще о святых или не святых

Вдруг из подворотни - великан

Что нынче в моде на православной улице?

Возрождение Русской Православной Церкви под сенью свастики, серпа и молота

ЧАСТЬ 5. ГРАЖДАНЕ, ПОСЛУШАЙТЕ МЕНЯ

Протоиерей Георгий Эдельштейн: Для меня главное - не врать

Интервью портал «Православие и мир»

Интервью для портала «Кредо.Ру»

«Идея письма Патриарху буквально носилась в воздухе»

«Я пытался вразумить Папу»

Его Святейшество чуть меня не задавил

«Правозащитные нормы или едины для всего человечества или их вообще не существует» Интервью в журнале «Религия и право

Римейк Александрова (или про красное НТВ, Швабрина и сатанинс­кие песни коммунистов)

Протоиерей Георгий Эдельштейн: Я ни одного дня не страдал

Георгий Эдельштейн - Право на правду - Как нам обустроить РПЦ МП

Христианин свободен всегда и везде, об этом свидетельствует 2000-летняя история нашей Церкви. Вот уже 25 лет мы вдохновенно рассказываем друг другу и всему миру о каком-то «70-летнем вавилонском пленении» то ли нашей высшей иерархии, то ли всех нас. Это - лукавый сергианский миф, лукавое совковое самооправдание: обстоятельства, где, вынуждали нас лжесвидетельствовать, злодеи из ЧК-ГПУ-НКВД заставляли, они отвели нас в плен, сделали нас рабами, а сами мы - хорошие, честные, мужественные. Миф о «пленении» оправдывает лжецов и предателей и в сотый, в тысячный раз лжесвидетельствует на Новомучеников и Исповедников российских, ставит знак равенства между первыми и вторыми: и те, и другие, мол, трудились на одной ниве, спасали Церковь в меру своих сил и возможностей.

Митрополиты Вениамин (Казанский), Иосиф (Петровых), Кирилл (Смирнов), авторы «Соловецкого послания» до последней минуты своей жизни оставались свободными людьми, а мы и сегодня, в феврале 2013, всё те же «пескари премудрые», дрожим денно и нощно. Отцы, братия, сестры - оппоненты С. Белковского, назовите мне один правдивый учебник по истории нашей Церкви XX века. Митрополит Сергий умер без малого 70 лет назад, но дело его живёт, мы все и по сей день рассказываем «Правду о религии в России». Раскрываю наугад один номер ЖМП. Статья «К 30-летию Советской власти». «...не будет лишним напомнить здесь о том, что все эти, невиданные ещё в мире, достижения - результат действия основного принципа советской власти - вовлечения в строительство социализма самых широких народных масс, т. е. принципа самого широкого демократизма».

«Старые идейные пастыри Русской Православной Церкви помнят, какая безнадёжность охватывала их при сопоставлении мизерных возможностей, почерпнутых ими из сердобольной благотворительности своих прихожан, и той необъятной потребностью во врачебной помощи, в школах, в поддержке престарелых и инвалидов, какая была в дореволюционной России». «Равноправие всех граждан перед существующими законами, когда ни происхождение, ни богатство не дают никому никаких привилегий - разве это не есть приближение к идеальному понятию, проповедуемому Православной Церковью: «перед Богом все равны». «Декрет советской власти об отделении Церкви от Государства и провозглашение свободы совести был ударом молота, раздробившим цепь, сковывавшую отжившие формы, и освободившим истинный дух Православной Церкви». Когда лжесвидетельство началось и когда оно закончится? Когда мы, христиане, начнём жить не по лжи? Ослица говорит лишь тогда, когда молчат не только пророки, но и мы все - члены Церкви воинствующей.