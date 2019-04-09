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Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии

Жизнь и времена Иисуса Мессии - Альфред Эдершейм
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology
Второе полное русское издание книги Альфреда Эдершейма "Жизнь и времена Иисуса Мессии"
Книга «Жизнь и времена Иисуса Мессии» издается на русском языке второй раз. История переиздания этой знаменитой книги заслуживает того, чтобы о ней рассказать подробнее.

В конце восьмидесятых, начале девяностых годов двадцатого столетия (то есть примерно через сто лет после выхода в свет труда Альфреда Эдершейма) многие русские христиане с большим удовольствием читали произведения отца Александра Меня, в особенности последний том его «Истории религии», который назывался «Сын Человеческий». Многие из нас тогда поражались красотой языка и глубиной мысли этого, безусловно великого русского духовного учителя. Те, кто хотел идти дальше в своем познании Библии и Бога, не ограничились чтением основной части книги и обратились к ссылкам на использованную А. Менем литературу, которую он подробнейшим образом приводит в конце каждой главы.
Вскоре выяснилось, что одна из основных книг, которая послужила пособием для написания книги «Сын Человеческий» есть на английском языке в библиотеке Духовной Академии Апостола Павла - это была книга Эдершейма «Жизнь и времена Иисуса Мессии».

Но ее старый английский текст и массивность не оставляли никаких шансов для изучения даже тем из нас, кто уже неплохо владел английским языком. Один из сотрудников Академии обратил внимание на то, что ссылки на Эдершейма в «Сыне Человеческом» указаны на русском языке. Это означало, что когда-то книга была издана и на русском. Мы отправились в Государственную Библиотеку (которая тогда еще была Ленинской), отыскали русское издание книги и решили переиздать ее со всеми необходимыми исправлениями на более современном русском языке.
Маленькая московская община евангельских христиан оплатила ксерокопирование книги, которое в Государственной Библиотеке стоит (поверьте) не дешево, а выносить книги оттуда не разрешается. В какой-то момент нас постигло разочарование, когда мы узнали, что на русском языке вышел лишь первый том книги Эдершейма. Это случилось в 1905 году и, вероятно, революции помешали дальнейшему продолжению работы. Но и тут Александр Мень помог нам.
Некоторые главы этой книги были, как указывали его ссылки, напечатаны в журналах «Вера и Разум» в 1905-1908 годах. Эти старые журналы также нашлись в Библиотеке и были отксерокопированы. Оставшуюся, неизданную часть книги пришлось перевести, хотя нам было искренне жаль - перевод Александра Фивейского заслуживает всяческих похвал. В отличие от первого издания, на этот раз книга не разделена на два тома. При этом тщательно переработаны все ссылки и указатели. В указатель мест из Писания вошли не только ссылки на Новый но и на Ветхий Завет.
Указания на английские деньги решено было оставить в их первоначальном виде, ибо за сто лет неспокойной русской истории курс рубля менялся очень часто, а курс английского фунта значительно реже.
В конце хочется выразить благодарность всем, кто участвовал в переиздании книги, особенно тем, кто не стремился заработать побольше денег, издавая духовную литературу, а с пониманием относился к нашим финансовым возможностям. Ваша награда ждет вас на небесах.
Издатели второго издания книги на русском языке

Альфред Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии

THE LIFE AND TIMES OF JESUS THE MESSIAH / Alfred Edersheim
Русское издание: Духовная Академия Апостола Павла, 2004 год
ISBN 5-93213-024-5
Издано совместно с Literature And Teaching Ministries,
221 West Third St., Joplin, MO 64801, USA
Перевод Александр Фивейский (книги 1,2,3,4 —гл. 1-10)
Алексей Шелестенко (книга 4 - гл. 11-24, книга 5, Приложения)

Альфред Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии - Содержание

Предисловие к первому изданию
Предисловие ко второму и третьему изданию
От переводчика
От издателей
  • КНИГА 1 - Подготовка к приходу Евангелия
  • КНИГА 2 - От яслей в Вифлееме до крещения в Иордане
  • КНИГА 3 - Восхождение от реки Иордан на гору преображения
  • КНИГА 4 - Нисхождение:с горы преображения в долину уничижения и смерти
  • КНИГА 5 - Крест и венец
ПРИЛОЖЕНИЕ
Список сокращений названий раввинских сочинений в этой книге
Список сочинений преимущественно послуживших пособиями
Предметный указатель
Указатель мест из Писания

Альфред Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии - Глава 11 - Последние проповеди Христа - Молитва посвящения (Иоанна 14; 15:16; 17)

Новое установление Вечери Господней не завершило то, что происходило за пасхальным столом. Согласно иудейскому ритуалу, чаша наполняется в четвертый раз и оставшаяся часть Галлеля (Пс. 115-117) повторяется. Затем, помимо Пс. 135, произносятся несколько молитв и гимнов, достаточно позднее происхождение которых несомненно. То же самое замечание в равной мере применимо и к тому, что следует за четвертой чашей. Но, насколько нам известно, за установлением Вечери Господней следовала проповедь, записанная в Иоанна 14. Затем пелись заключительные псалмы Галлеля (Мф. 26:30; Мк. 14:26), после чего Учитель покинул «горницу». Проповедь Христа, записанная в Иоанна 14 и Его молитва (Ин. 17), несомненно были произнесены после того, как они встали из-за Вечери и до того, как они пересекли поток Кедрон (Ин. 18:1). Однако наиболее вероятно, что они были сказаны прежде, чем Спаситель покинул дом. Нам очень сложно представить, как такая проповедь, тем более такая молитва, могла быть произнесена при пересечении узких улиц Иерусалима на пути к Кедрону.

1. В любом случае нет сомнения в том, что первая проповедь (записанная в Ин. 14) прозвучала еще за столом Вечери. Она очень тесно связана с тем утверждением, которое причинило им столько горя и смятения, что куда Он идет, они не могут придти (Ин. 13:33). Если так, то проповедь может быть подразделена на эти четыре темы: объяснительная и исправляющая (стихи 1 -4); объяснительная и поучительная (стихи 5-14); увещевающая и обещающая (стихи 15-24); обещающая и утешительная (стихи 24-31). Поэтому в этой проповеди наблюдается постоянный и связанный прогресс; два самых больших элемента в ней - это научение и утешение.

Для начала нам, пожалуй, не мешало бы вспомнить широко распространенную еврейскую идею о том, что люди в славе, занимали различные жилища, в соответствии с их рангом. Если бы слова Христа о том месте, куда они не могли последовать за Ним, и пробудили подобные мысли, то объяснение, данное им, должно было эффективно их развеять. Как они верили в Бога, так пусть теперь доверятся Ему. Они думали о доме Отца Его и, хотя в нем много «обителей», или «мест» - и выбор этого слова может нас чему-то научить — все они все же были в том одном Доме. Не могли ли они довериться Ему в этом? Конечно, если бы все было наоборот, Он сказал бы им и не дал им остаться глубоко разочарованными в конце. В действительности цель Его ухода была абсолютно противоположной тому, чего они боялись: она была в том, чтобы Своей смертью и воскресением приготовить для них место. И отнюдь не заставить их думать, что Его уход означал вечное разлучение из-за того, что Он сказал, что они не могут пойти с Ним. Скорее Его не уход, а отлучка для приготовления места для них, предзнаменовала Его повторное пришествие, во-первых относительно людей и их смерти и во-вторых относительно Церкви - чтобы Он принять их к Себе, чтобы они были с ним там. Его настоящий уход означал не конечное разлучение, а конечное собрание у Него. «А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» (Ин. 14:1 -4).

Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии

Альфред Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии - От переводчика первого издания на русском языке

Издавая в свет первый том настоящего сочинения д-ра А.Эдершейма, считаю нужным сказать, что перевод книги сделан был мною насколько возможно ближе к подлиннику. Передавая на русском языке речь Эдершейма, я старался, так сказать, уловить каждое его слово. Только в некоторых случаях, где буквальная передача сильной и сжатой речи автора была едва ли возможна, приходилось прибегать к описаниям. Но и в подобных случаях я все-таки старался сохранить смысл подлинника в полной неприкосновенности.
Изложенные в главе 10 настоящего тома еврейские молитвы были раньше переведены на русский язык г. Н. А. Переферковичем в его книге: «Талмуд, Мишна и Тосефта» (С.-Пет. 1899 г., т. 1, стр. 39 и след.). Те же молитвы помещены в имевшейся у меня под рукою книге проф. Шюрера «Geschichte des Judischen Volkes», etc. Leipzig 1898, см. т. З, стр. 459 и след). Находя, что перевод Эдершейма ближе к переводу Шюрера, чем Н. А. Переферковича, я предпочел перевести молитвы вновь с английского, проверяя свой перевод при помощи книги Шюрера и г. Переферковича, - хотя, конечно, существенной разницы между всеми указанными переводами и не имеется.
Пособием при переводе библейских текстов на русский язык служила русская Библия 1892 года. В некоторых местах русские тексты были сличены мною с еврейскими (по Hebrew Bible 1891 г.) и греческими в переводе LXX, по изданию, с дополнениями Нэстле, Тишендорфа (Лейпциг 1887 года), и в его же изданиях Нового Завета. Следует сказать, что отступ­ление русской Библии от еврейской в счете псалмов было источником некоторых затрудне­ний при цитировании священного библейского текста, например, в мидрашах. Впрочем, зная, что в большей части псалмов русской Библии против еврейской счет менее на едини­цу (напр, в русской Библии 50 псалом, в еврейской - 51), читатель в нужных случаях не затруднится поверить цитаты, даже не имея у себя под рукою английского подлинника сочинения Эдершейма.
свящ. А. Фивейский
Первое издание на русском языке - 1898 г.
Второе издание - Духовная Академия Апостола Павла, 2004 год.
Члены клуба могут прочитать современное издание книги.
Views 8 837
Rating 4.7 / 5
Added 09.04.2019
Author esxatos
Rate this publication:
4.7/5 (23)

Comments (13 comments)

V
vital777v 3 years ago

Здравствуйте.Спасибо за книгу.

 
Романий Денис Викторович 4 years ago
Странно, указано, что члены клуба могут читать и издание 2004 года, но доступа к нему нет.
E
esxatos 4 years ago

Да, издание 2004 года  могут читать члены клуба
S
Sergey05 5 years ago

Спасибо за ценную книгу!
M
moibog 7 years ago

спасибо
B
brat Andron 7 years ago

спасибо за книгу
G
gios76 8 years ago

Спасибо!
3
3_efimchiki 9 years ago

Большое спасибо! 
V
volodyanikolaev 13 years ago
Большое спасибо!!!
D
DrAlex 13 years ago
Здесь говорится, что есть какие-то приложения, в частности   Приложение VII, где " список из 456 отрывков Танаха, относимых к Мессии в древних раввинских трудах, подкрепляется 558 цитатами из этих работ" - но в скане не нахожу ни одного приложения. Кто в курсе, что и к чему? 
E
esxatos 7 years ago


52См. Приложение VII в книге мессианского еврея Альфреда Эдершейма «Жизнь и времена Мессии Иисуса», 2-е издание (The Life and Times o[ Jesus the Messiah, 2nd ed.. New York: Anson D. F. Randolph and Company. 1884), где список из 456 отрывков Танаха, относимых к Мессии в древних раввинских трудах, подкрепляется 558 цитатами из этих работ. Также см. Дж. Бартон Пейн, «Энциклопедия библейских пророчеств» (New York: Harper & Row. 1973)


Так из цитаты ясно, что речь идет об английском издании книги Эдершейма. 
P
Pawlo 13 years ago
Просто прекрасная книга
P
pikalov 14 years ago
Спасибо!

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