Жизнь и времена Иисуса Мессии - Альфред Эдершейм

Книга «Жизнь и времена Иисуса Мессии» издается на русском языке второй раз. История переиздания этой знаменитой книги заслуживает того, чтобы о ней рассказать подробнее.



В конце восьмидесятых, начале девяностых годов двадцатого столетия (то есть примерно через сто лет после выхода в свет труда Альфреда Эдершейма) многие русские христиане с большим удовольствием читали произведения отца Александра Меня, в особенности последний том его «Истории религии», который назывался «Сын Человеческий». Многие из нас тогда поражались красотой языка и глубиной мысли этого, безусловно великого русского духовного учителя. Те, кто хотел идти дальше в своем познании Библии и Бога, не ограничились чтением основной части книги и обратились к ссылкам на использованную А. Менем литературу, которую он подробнейшим образом приводит в конце каждой главы.

Вскоре выяснилось, что одна из основных книг, которая послужила пособием для написания книги «Сын Человеческий» есть на английском языке в библиотеке Духовной Академии Апостола Павла - это была книга Эдершейма «Жизнь и времена Иисуса Мессии».



Но ее старый английский текст и массивность не оставляли никаких шансов для изучения даже тем из нас, кто уже неплохо владел английским языком. Один из сотрудников Академии обратил внимание на то, что ссылки на Эдершейма в «Сыне Человеческом» указаны на русском языке. Это означало, что когда-то книга была издана и на русском. Мы отправились в Государственную Библиотеку (которая тогда еще была Ленинской), отыскали русское издание книги и решили переиздать ее со всеми необходимыми исправлениями на более современном русском языке.

Маленькая московская община евангельских христиан оплатила ксерокопирование книги, которое в Государственной Библиотеке стоит (поверьте) не дешево, а выносить книги оттуда не разрешается. В какой-то момент нас постигло разочарование, когда мы узнали, что на русском языке вышел лишь первый том книги Эдершейма. Это случилось в 1905 году и, вероятно, революции помешали дальнейшему продолжению работы. Но и тут Александр Мень помог нам.

Некоторые главы этой книги были, как указывали его ссылки, напечатаны в журналах «Вера и Разум» в 1905-1908 годах. Эти старые журналы также нашлись в Библиотеке и были отксерокопированы. Оставшуюся, неизданную часть книги пришлось перевести, хотя нам было искренне жаль - перевод Александра Фивейского заслуживает всяческих похвал. В отличие от первого издания, на этот раз книга не разделена на два тома. При этом тщательно переработаны все ссылки и указатели. В указатель мест из Писания вошли не только ссылки на Новый но и на Ветхий Завет.

Указания на английские деньги решено было оставить в их первоначальном виде, ибо за сто лет неспокойной русской истории курс рубля менялся очень часто, а курс английского фунта значительно реже.

В конце хочется выразить благодарность всем, кто участвовал в переиздании книги, особенно тем, кто не стремился заработать побольше денег, издавая духовную литературу, а с пониманием относился к нашим финансовым возможностям. Ваша награда ждет вас на небесах.

Издатели второго издания книги на русском языке

Альфред Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии

THE LIFE AND TIMES OF JESUS THE MESSIAH / Alfred Edersheim

Русское издание: Духовная Академия Апостола Павла, 2004 год ISBN 5-93213-024-5 Издано совместно с Literature And Teaching Ministries, 221 West Third St., Joplin, MO 64801, USA Перевод Александр Фивейский (книги 1,2,3,4 —гл. 1-10) Алексей Шелестенко (книга 4 - гл. 11-24, книга 5, Приложения)

Альфред Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии - Содержание

Предисловие к первому изданию Предисловие ко второму и третьему изданию От переводчика От издателей КНИГА 1 - Подготовка к приходу Евангелия

КНИГА 2 - От яслей в Вифлееме до крещения в Иордане

КНИГА 3 - Восхождение от реки Иордан на гору преображения

КНИГА 4 - Нисхождение:с горы преображения в долину уничижения и смерти

КНИГА 5 - Крест и венец ПРИЛОЖЕНИЕ Список сокращений названий раввинских сочинений в этой книге Список сочинений преимущественно послуживших пособиями Предметный указатель Указатель мест из Писания

Альфред Эдершейм - Жизнь и времена Иисуса Мессии - Глава 11 - Последние проповеди Христа - Молитва посвящения (Иоанна 14; 15:16; 17)

Новое установление Вечери Господней не завершило то, что происходило за пасхальным столом. Согласно иудейскому ритуалу, чаша наполняется в четвертый раз и оставшаяся часть Галлеля (Пс. 115-117) повторяется. Затем, помимо Пс. 135, произносятся несколько молитв и гимнов, достаточно позднее происхождение которых несомненно. То же самое замечание в равной мере применимо и к тому, что следует за четвертой чашей. Но, насколько нам известно, за установлением Вечери Господней следовала проповедь, записанная в Иоанна 14. Затем пелись заключительные псалмы Галлеля (Мф. 26:30; Мк. 14:26), после чего Учитель покинул «горницу». Проповедь Христа, записанная в Иоанна 14 и Его молитва (Ин. 17), несомненно были произнесены после того, как они встали из-за Вечери и до того, как они пересекли поток Кедрон (Ин. 18:1). Однако наиболее вероятно, что они были сказаны прежде, чем Спаситель покинул дом. Нам очень сложно представить, как такая проповедь, тем более такая молитва, могла быть произнесена при пересечении узких улиц Иерусалима на пути к Кедрону.

1. В любом случае нет сомнения в том, что первая проповедь (записанная в Ин. 14) прозвучала еще за столом Вечери. Она очень тесно связана с тем утверждением, которое причинило им столько горя и смятения, что куда Он идет, они не могут придти (Ин. 13:33). Если так, то проповедь может быть подразделена на эти четыре темы: объяснительная и исправляющая (стихи 1 -4); объяснительная и поучительная (стихи 5-14); увещевающая и обещающая (стихи 15-24); обещающая и утешительная (стихи 24-31). Поэтому в этой проповеди наблюдается постоянный и связанный прогресс; два самых больших элемента в ней - это научение и утешение.

Для начала нам, пожалуй, не мешало бы вспомнить широко распространенную еврейскую идею о том, что люди в славе, занимали различные жилища, в соответствии с их рангом. Если бы слова Христа о том месте, куда они не могли последовать за Ним, и пробудили подобные мысли, то объяснение, данное им, должно было эффективно их развеять. Как они верили в Бога, так пусть теперь доверятся Ему. Они думали о доме Отца Его и, хотя в нем много «обителей», или «мест» - и выбор этого слова может нас чему-то научить — все они все же были в том одном Доме. Не могли ли они довериться Ему в этом? Конечно, если бы все было наоборот, Он сказал бы им и не дал им остаться глубоко разочарованными в конце. В действительности цель Его ухода была абсолютно противоположной тому, чего они боялись: она была в том, чтобы Своей смертью и воскресением приготовить для них место. И отнюдь не заставить их думать, что Его уход означал вечное разлучение из-за того, что Он сказал, что они не могут пойти с Ним. Скорее Его не уход, а отлучка для приготовления места для них, предзнаменовала Его повторное пришествие, во-первых относительно людей и их смерти и во-вторых относительно Церкви - чтобы Он принять их к Себе, чтобы они были с ним там. Его настоящий уход означал не конечное разлучение, а конечное собрание у Него. «А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете» (Ин. 14:1 -4).