Пусть и те и другие получат полное исцеление, чтобы все мы могли ответить на призыв Того, Кто требует всего, потому что Он есть все.

И христианам, которые пережили или в настоящее время переживают разрывающие сердце разделения внутри своего братства. Пусть этот рассказ зажжет для вас свет и даст утешение. И пусть это поможет вам продолжать свой путь с Тем, Кто есть мир.

Христианам с разбитым сердцем, покидающим. авторитарные группы, ищущим утешения, исцеления и надежды. Пусть эта история поможет вам восстановиться и продолжать свой путь с Тем, Кто есть свобода.

СПб.: «Библейский взгляд», 2000. — 64 с.

ISBN 5–8445–0017–2

Перевод с английского Р. Б. Шемпель

Джин Эдвардс - История трех царей - Предисловие автора

Что это за книга и в чем ее цель? Ответ на этот вопрос, похоже, можно найти, если понаблюдать за моей перепиской. По какой‑то неизвестной мне причине я получаю письма от христиан из разных концов мира. Несколько лет назад возросло число писем от христиан, опустошенных авторитарным движением, таким популярным ныне среди многих христианских общин. Реакция на тоталитарную идею выразилась в массовом исходе.

Рассказы этих духовных беглецов часто приводят в ужас, а иногда им просто трудно поверить. Я не знаю, сама ли доктрина производит такую широкомасштабную резню или же чрезмерно жестокое ее применение. Что бы то ни было, за свои более чем тридцать лет евангелистского христианского служения я никогда не видел ничего, что причинило бы такой сильный вред стольким верующим. Ущерб от этого становится всемирным, выздоровление же практически равно нулю.

Эта книга выражает мою заботу о множестве смущенных христиан — людях с разбитыми сердцами и часто озлобленных. Многие из них сейчас видят свою духовную жизнь приведенной на бойню и пытаются нащупать хотя бы хрупкое слово надежды.

Такое акцентирование внимания на подчинении и власти в евангелистических кругах является достаточно недавним нововведением и не нашло широкого отражения в печати, чтобы поддерживать этот вопрос в равновесии. Конечно, встречается литература, предназначенная для того, чтобы утешить этих практически уничтоженных христиан или дать им совет. Эта книга, я верю, немного послужит для удовлетворения их нужды. Однако, откровенно говоря, еще я могу порекомендовать этим людям всего лишь единственную работу — несколько классическую книгу Оруэлла «Скотный двор». Я ее настоятельно рекомендую, я даже умоляю каждого читателя «Истории трех царей» прочитать и эту книгу.

Есть одна вещь, дорогой читатель, которой моя книга очень определенно не рассчитана стать. Она не должна пополнить арсенал вашего вооружения, чтобы лучше уничтожать противника, какой бы точки зрения вы ни придерживались. Я бы попросил вас покончить с такими древними и зверскими методами. Эта книга предназначена для индивидуального исцеления, и только для индивидуального исцеления.

И в заключение: у «Истории трех царей» имеется книга–спутник под названием «Письма к опустошенному христианину», которая была специально написана как практический совет христианам, попавшим в беду из‑за поведения других христиан. Я верю, оба эти издания будут звучать как слово надежды, даже если это слово слышится с такого далекого расстояния.

Джин Эдвардс - История трех царей - Пролог

Всемогущий Бог повернулся к Гавриилу:

— Иди, возьми две меры Моего Существа. Два человека, которым они предназначены, уже ждут.

С двумя сверкающими пульсирующими огоньками жизни в руках Гавриил открыл дверь между мирами и исчез. Он вступил в зал, предназначенный для еще не рожденных.

— Я принес две меры природы Бога- Одна из них — отражение самой Его природы. Она покрывает человека, как дыхание Бога. Как вода окружает того, кто в море, так и Его дыхание окружает тебя. Снаряженный в это дыхание Божье, ты получишь силу — силу побеждать армии, покорять врагов Божьих и совершать Его работу на земле. Вот сила Божья в дар. Вот погружение в Дух.

Один из ожидавших выступил вперед:

— Дай эту меру мне.

— Да, — ответил ангел. — И помни, что тот, кто принимает такую силу, станет известен многим. И когда закончится твой земной путь, откроется твой настоящий характер: его обнажит эта сила. Такова судьба всех, кто получает и использует этот дар, потому что он касается только внешнего человека, не оказывая ни малейшего влияния на человека внутреннего. Однако внешняя сила всегда будет раскрывать внутренние источники или их отсутствие.

Первый из ожидавших, получив то, что было предназначено ему, отступил назад.

— Здесь у меня еще одна частица Живого Бога. Это не дар, а наследие. Дар используется внешним человеком, наследие же внедряется глубоко, как семя. Хотя это и маленькое зерно, но оно растет и в свое время наполняет внутреннего человека.

Вперед выступил другой:

— Я верю, что эта частица принадлежит мне для моего земного пути.

— Да, — ответил ангел. — Я должен сказать: то, что дано тебе, — прекрасно, это единственный элемент во всей вселенной, известный Богу или ангелам, который способен изменить человеческое сердце. Но даже эта Божья частица не может прорасти и наполнить тебя изнутри, если не будет хорошо и щедро перемешана с болью, печалью и сокрушением.

Второй, получив предназначенное для него, отступил.

Около Гавриила сидел ангел, ведущий учет. Он аккуратно внес в свой список этих двоих.

— Кем же они станут, когда пройдут через дверь в видимый мир? — спросил он.

— Каждый из них в свое время станет царем, — тихо ответил Гавриил.

24/06/2013