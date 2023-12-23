Эдвардс - Свобода воли - О возрождении - Религиозные чувства - Грешники
Данное издание представляет российскому читателю один из важнейших трактатов американского теолога и философа Джонатана Эдвардса. Это первый русский перевод данной книги, который, мы надеемся, восполнит определенную лакуну в представлениях современных россиян о стиле мышления и убеждениях этого выдающегося автора.
При всей разности исторического пути России и США есть нечто, что объединяет — не только наши две нации, но и многие другие, — стремление к истинной вере, к богообщению, к пониманию людьми своих жизненных целей и стратегий их достижения. И на этом пути обращение к творчеству Эдвардса может оказаться полезным и вдохновляющим не только для протестантских сообществ, но и для всех христиан, а может быть, даже и для носителей иного религиозного сознания.
Современный американский пастор Джон Пайпер спрашивает: «Знает ли кто-либо из нас о том невероятном факте, что этот человек, прослуживший в течение 23 лет пастором церкви из 600 членов в маленьком городке, затем миссионером для индейцев в течение 7 лет, который воспитал 11 верных детей, работавший без электрического освещения, литературных редакторов, электронной почты, иногда даже не имея достаточно бумаги, чтобы писать свои труды, дожил только до 54 лет и умер, оставив библиотеку всего в 300 книг, — что этот человек стоял у истоков одного из самых больших пробуждений современности, написал богословские труды, не потерявшие свою актуальность через 200 лет, и сделал больше для миссионерского движения того времени, чем кто-либо из его современников?»
Можно ли терпеливо, посредством спокойных, вразумительных и строгих рассуждений опровергнуть отстаиваемые утверждения, я должен предоставить судить другим. Но я предчувствую, что изложенное может подвергнуться критике иного рода. Не исключено, что кое-кто из тех, кто высоко ставит свою приверженность мнимой рациональности и благородству принципов, модных в современном богословии, разразится потоками негодования и презрения при виде этого трактата, узнав, на доказательство каких доктрин он притязает. И если они сочтут его достойным прочтения и настолько примечательным, чтобы тратить на него слова, они, вероятно, возобновят, с вновь обострившимся высокомерием, свои обычные восклицания о языческой концепции судьбы, о необходимости у Гоббса и о превращении людей в простые машины. Посыплются пугающие слова о фатальности, неуклонности, неизбежности, непреодолимости и т. п. и, наверное, с добавлением эпитетов «ужасный» и «богохульный». Вероятно, много искусства будет применено, чтобы представить изложенное в свете, шокирующем воображение и возбуждающем страсти тех, у кого либо не хватает способностей, либо слишком много уверенности в своих укоренившихся взглядах и презрения к другим мнениям, чтобы попытаться серьезно и обстоятельно разобраться в вопросе.
Или же могут быть упомянуты и подчеркнуты проблемы, которые не имеют прямого отношения к полемике. Потому что — пусть даже они более или менее реальны и трудны для решения — они возникают не из-за каких-то расхождений данной теории с арминиан- ской, и не могут быть сняты или смягчены за счет отказа от первой в пользу второй. Еще могут найтись какие-то частности, о которых подумают, что они будут оскорбительны для ушей публики. Их превратно истолкуют и саркастически-презрительно прокомментируют. И из-за этих частностей будет с торжеством унижено целое. Легко видеть, что решение большинства проблем в полемике между кальвинистами и арминианами зависит от определенности в фундаментальном вопросе о свободе воли, необходимой для нравственного действования, и что благодаря прояснению и обоснованию кальвинистской доктрины в этом вопросе опровергаются главные доводы, которые, как правило, приводят в поддержку арминианской доктрины, а противоположная доктрина получает доказательное подтверждение.
При этом становится очевидным, что нравственное владычество Бога над родом человеческим, Его отношение к людям как к нравственным личностям, обращение к ним со Своими заповедями, советами, призывами, предупреждениями, увещеваниями, обетованиями, предостережениями, наградами и наказаниями не противоречат Его провиденциальному предопределению всех событий — событий всякого рода и во всем мироздании — либо через непосредственное воздействие, либо через дозволение. В самом деле, такая всеобщая провиденциальная предопределенность предполагает некоего рода необходимость всех событий, необходимость, означающую непреложную предустановленность наступления события в будущем. Но чтобы это было так, для нравственных событий, то есть волений разумных деятелей, не нужно никакой другой необходимости кроме необходимости нравственной, каковая точно так же гарантирует наступление события в будущем, как и любая другая необходимость. Однако, как было доказано, такая необходимость вовсе не исключает ни нравственного действования, ни обоснованности применения заповедей, призывов, награды, наказания и т. д. И более того, изложенное не только устраняет возражения против доктрины всеобщей провиденциальной предопределенности, но и демонстрирует ее истинность.
Эдвардс Джонатан - Свобода воли
Пер. с англ.
СПб.: Виссон, 2016. 504 с.
Эдвардс Джонатан - Свобода воли - Содержание
Свидетельство о воле. М. Н. Яковлева
Предисловие
ЧАСТЬ І В КОТОРОЙ РАЗЪЯСНЯЮТСЯ И ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДМЕТУ ДАЛЬНЕЙШИХ РАССУЖДЕНИЙ
- ГЛАВА 1 О природе воли
- ГЛАВА 2 Об определении воли
- ГЛАВА 3 О значении терминов «необходимость», «невозможность», «неспособность» и т. д., а также о произвольности
- ГЛАВА 4 О различии естественной и нравственной необходимости и неспособности
- ГЛАВА 5 О понятиях свободы и нравственного действования
ЧАСТЬ II ГДЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ, СУЩЕСТВУЕТ ЛИ И МОЖЕТ ЛИ СУЩЕСТВОВАТЬ ТАКОГО РОДА СВОБОДА ВОЛИ, В КОТОРОЙ АРМИНИАНЕ ВИДЯТ СУЩНОСТЬ СВОБОДЫ ВСЯКОЙ НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ; И МОЖНО ЛИ ВООБЩЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ
- ГЛАВА 1 Демонстрирующая явную противоречивость арминианских представлений о свободе воли, связанных со способностью воли к самоопределению
- ГЛАВА 2 Посвященная рассмотрению нескольких мнимых способов ускользнуть от приведенной выше аргументации
- ГЛАВА 3 О том, может ли какое-либо явление, и в частности воление, возникнуть, если для его возникновения нет причины
- ГЛАВА 4 Может ли воление возникать без причины, в силу активности природы души
- ГЛАВА 5 Демонстрирующая, что если считать утверждения, используемые в такого рода отговорках, истинными, то все они вместе оказываются совершенно нелепыми и не могут послужить к обоснованию арминианского понимания свободы; и почему (при такой аргументации) арминианские писатели просто обязаны впадать
- в противоречия
- ГЛАВА 6 Об определении воли относительно вещей, которые с точки зрения разума совершенно равноценны
- ГЛАВА 7 О представлении, согласно которому свобода воли состоит в безразличии
- ГЛАВА 8 О свободе воли как о предполагаемой противоположности всякой необходимости
- ГЛАВА 9 О связи актов воли с указаниями разума
- ГЛАВА 10 О необходимой связи воления с влиянием мотивов: подробное рассмотрение явной противоречивости утверждений и доводов мистера Чубба относительно свободы воли
- ГЛАВА 11 Свидетельства достоверного предведения Богом волений нравственных личностей
- ГЛАВА 12 Достоверное Божие предведение будущих волений нравственных личностей несовместимо с такой произвольностью этих волений, при которой они совершенно не являются необходимыми
- ГЛАВА 13 Считаем ли мы воления нравственных личностей связанными с чем-либо предшествующим или нет, они все же должны быть необходимыми в таком смысле, который опровергает арминианские представления о свободе
ЧАСТЬ III В КОТОРОЙ ИССЛЕДУЕТСЯ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ТАКАЯ СВОБОДА ВОЛИ, НА КОТОРОЙ НАСТАИВАЮТ АРМИНИАНЕ, НЕОБХОДИМА ДЛЯ НРАВСТВЕННОГО ДЕЙСТВОВАНИЯ, ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКА, ПОХВАЛЫ И ПОРИЦАНИЯ И Т. Д.
- ГЛАВА 1 Нравственное совершенство Бога необходимо и при этом добродетельно и достойно восхваления
- ГЛАВА 2 Волевые акты человеческой души Иисуса Христа с необходимостью святы и при этом истинно добродетельны, достойны хвалы, воздаяния и т. д
- ГЛАВА 3 То обстоятельство, что некоторые люди преданы Богом греху, и существование падшего человечества в целом доказывают, что нравственная необходимость и неспособность не противоречат наказуемости
- ГЛАВА 4 Заповеди и обязанность послушания, совместимые с нравственной неспособностью слушаться
- ГЛАВА 5 Особо рассматривается искренность стремлений и усилий, считающаяся оправданием при невыполнении чего-либо, что само по себе есть благо
- ГЛАВА 6 Свобода безразличия не только не является необходимой для добродетели, но совершенно с ней несовместима; и все привычки и наклонности, как добродетельные, так и порочные, несовместимы с арминианскими представлениями о свободе и нравственном действовании
- ГЛАВА 7 Арминианские представления о нравственном действовании несовместимы с каким бы то ни было влиянием мотивов или побуждений в случае как добродетельных, так и порочных деяний
ЧАСТЬ IV В КОТОРОЙ РАССМАТРИВАЮТСЯ ГЛАВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАССУЖДЕНИЙ АРМИНИАН, КОГДА ОНИ ОБОСНОВЫВАЮТ И ОТСТАИВАЮТ РАССМОТРЕННЫЕ ВЫШЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СВОБОДЕ, НРАВСТВЕННОМ ДЕЙСТВОВАНИИ И Т. П. И ОПРОВЕРГАЮТ ДОКТРИНУ ОППОНЕНТОВ
- ГЛАВА 1 Сущность добродетельности и порочности сердечных предрасположенностей и волевых актов заключается не в их причине, а в их характере
- ГЛАВА 2 Ошибочность и противоречивость тех метафизических представлений о действии и деятельности, которых, похоже, в большинстве своем придерживаются защитники арминианской доктрины, касающейся свободы, нравственного действования и т. п
- ГЛАВА 3 Причины, по которым кое-кто полагает противоречащим здравому смыслу то, что вещи, являющиеся необходимыми, заслуживают похвалы или порицания
- ГЛАВА 4 В соответствии со здравым смыслом и естественными представлениями людей следует предположить совместимость нравственной необходимости с хвалой и порицанием, наградой и наказанием
- ГЛАВА 5 Касательно тех возражений, что такая концепция необходимости делает напрасными и бессмысленными все средства и усилия, направленные на уклонение от греха или обретение добродетели и праведности, и что тем самым люди в вопросах морали и религии превращаются просто в машины
- ГЛАВА 6 О том возражении против отстаиваемой доктрины, что она согласуется со стоической доктриной рока и с мнением мистера Гоббса
- ГЛАВА 7 О необходимости Божией воли
- ГЛАВА 8 Рассматривается еще несколько возражений против нравственной необходимости волений Бога
- ГЛАВА 9 О тех возражениях против отстаиваемой доктрины, что она превращает Бога в творца греха
- ГЛАВА 10 О первом вхождении греха в мир
- ГЛАВА 11 О предполагаемой несовместимости этих принципов с нравственными качествами Бога
- ГЛАВА 12 О предполагаемой тенденции данных принципов вести к атеизму и распущенности
- ГЛАВА 13 О том возражении против аргументации, обосновывающей кальвинистское учение, что она метафизична и невразумительна
Заключение
Замечания к труду лорда Кеймса «Опыт о принципах нравственной и естественной религии» в письме к священнослужителю Шотландской церкви от преподобного мистера Джонатана Эдвардса
Примечания
2018-01-15
Люди в нашей местности в большинстве своем, я полагаю, такие же трезвые, порядочные и хорошие, как и в любой части Новой Англии; и я верю, что они до сих пор сохранились наиболее свободными от заблуждения и различных сект и мнений, чем в какой-либо другой части страны. То, что мы находимся так глубоко на материке, вдалеке от морских портов и в уголке страны, без сомнения, явилось одной из причин того, почему мы не были так сильно развращены пороком, как другие части страны.
Однако несомненно: религия и добропорядочность в нашем округе, а также чистота учения были, при Божьем содействии, в весьма большой степени результатом великих способностей и выдающейся преданности моего достопочтенного деда Стоддарда. Полагаю, из всех частей страны мы были наиболее свободной от неприятных разделений и споров в наших церковных и религиозных вопросах, вплоть до недавнего Спрингфилдского спора. Будучи весьма отдаленными от других частей провинции и поддерживая с ними довольно слабые отношения, мы всегда решали свои церковные вопросы сами. Именно так повелось в нашем краю с самого начала по согласию практически всех, и так с тех пор поддерживался наш мир и добрый порядок.
Город Нортгемптон существует 82 года и сейчас насчитывает около двухсот семей, которые в основном живут более компактно, чем в любом другом городе такого размера в этой части страны. Это, возможно, было поводом к тому, что наши развращения и реформации время от времени более быстро передавались по всему городу от одного человека другому. Если брать город в целом, то, насколько я могу судить, живущие в нем люди настолько же здравомыслящи и разумны, как и большинство людей, с которыми мне довелось быть знакомым. Многие из них были известны своей религиозностью и особенно отличались необыкновенным знанием вещей, имеющих отношение к религии сердца и христианскому опыту, а также своим вниманием к этому.
Джонатан Эдвардс - О Возрождении
Повествование об удивительных обращениях в веру, Отличительные черты работы Духа Божьего, Рассказ о религиозном возрождении в Нортгемптоне в 1740-1742 гг.
Киев: ’’Издательство Эдем”, 2004. 184 с.
ISBN 996-95459-7-9
Джонатан Эдвардс - О Возрождении - Содержание
ПОВЕСТВОВАНИЕ ОБ УДИВИТЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЯХ В ВЕРУ
Предисловие
- Часть 1 Общее вступительное слово
- Часть 2 Обращения в веру происходят различным образом
- Часть 3 Эта работа иллюстрируется более подробно конкретными примерами
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РАБОТЫ ДУХА БОЖЬЕГО
РАССКАЗ О РЕЛИГИОЗНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ В НОРТГЕМПТОНЕ В 1740-1742 гг
Однако я со смирением, но вполне убежден, что мы никогда не будем на пути истины, не будем ходить по пути, приемлемому Богу, и стремиться к приближению Царства Христа, пока не станем делать это. Конечно, есть нечто очень таинственное в том, что так много добра и так много зла смешано в Церкви Божьей; подобно тому, как таинственным является то, что озадачивало и изумляло многих добрых христиан, а именно, что то Божественное и драгоценное, как спаси- тельная благодать Бога и новая и Божественная природа, соседствует с таким развращением, лицемерием и беззаконием в сердце одного и того же святого. И ничто из этого не является в большей степени таинственным, чем реальным. И ни- что из этого не является новостью или редкостью. Нет ничего нового в том, что немалым будет распространение ложной религии во время великого оживления истинной религии; и что в такое время немало лицемеров восстанет среди истинных святых. Во время этой великой Реформации и возрождения религии было то же, что и во времена Иосии (см. Иер. 3:10; 4:3-4); также и вскоре после его царствования было великое отступление в земле. В тот период великого излияния Духа на иудеев было то же, что и во дни Иоанна Крестителя, как явствует из великого отступничества этого народа вскоре после такого общего пробуждения и из временного религиозного успокоения и радости многих: «...а вы хотели малое время порадоваться при свете его» (Ин. 5:35). Так было во время того большого волнения толпы, вызванного проповедью Иисуса Христа, когда было много званных, но мало избранных. Так было с толпой, которая была воодушевлена и тронута Его проповедью и временами казалась сильно увлеченной, исполненной восхищения Христом и возвышенной радости, но среди них было мало истинных учеников, которые выдержали удар тяжелых испытаний, нахлынувших впоследствии, и выдержали их до конца. Многие были похожи на каменистую почву или тернистую почву, но сравнительно мало из них были подобны доброй почве.
Джонатан Эдвардс - Религиозные чувства
Русское издание: Come Over And Help Organization, Inc., USA/Canada, 2008. 432 ст
Джонатан Эдвардс - Религиозные чувства - Содержание
Часть I. Природа чувств и их важность в религии
1. Что такое чувства духа
2. Доказательство того, что истинная религия во многом состоит в чувствах
3. Выводы
Часть II. Определения, которые не являются верными признаками истинности религиозных чувств
1. То, что религиозные чувства очень велики или очень возвышенны, ־— это не признак
2. То, что религиозные чувства оказывают сильное воздействие на тело, — это не признак
3. То, что религиозные чувства побуждают обладающих ими много, пламенно и часто говорит о делах религии, — это не признак
4. То, что люди не возбуждают религиозных чувств по своему замыслу или своими силами, — это не признак
5. То, что религиозные чувства приходят с текстами Писания, замечательным образом донесенными до разума, — это не признак
6. То, что в религиозных чувствах есть видимость любви , — это не признак
7. То, что люди имеют различные религиозные чувства, сопровождающие друг друга, — это не признак
8. То, что утешение и радость, как кажется, следуют за пробуждением и обличением совести в определенном порядке, — это не признак
9. То, что религиозные чувства располагают людей проводить много времени в религии и быть ревностно вовлеченными во внешние обязанности поклонения, — это не признак
10.То, что религиозные чувства сильно располагают людей восхвалять и прославлять Бога своими устами, — это не признак
11. То, что религиозные чувства делают людей, обладающих ими, крайне уверенными в том, что то, что они испытывают, — божественно, и что они в благом положении, — это не признак
12. То, что внешние проявления религиозных чувств и свидетельства людей о них очень впечатляющие и приятные праведникам, — это не признак
Часть III. Отличительные признаки истинно благодатных и святых чувств
1. Истинно благодатные чувства вытекают из Божественного влияния и воздействия на сердце
2. Основание истинно благодатных и святых чувств — превосходная природа Божественных ценностей, а не своекорыстие
3. Истинно благодатные и святые чувства основаны на привлекательности морального совершенства Божественных ценностей
4. Истинно благодатные и святые чувства происходят из просвещения ума для понимания или восприятия Божественных ценностей
5. Истинно благодатные и святые чувства сопровождаются разумным и духовным осознанием реальности и достоверности Божественных ценностей
6. Истинно благодатные и святые чувства о провождается евангельским уничижением
7. Истинно благодатные и святые чувства сопровождаются переменой природы
8. Истинно благодатные и святые чувства сопровождаются кротким и тихим духом и качествами Иисуса Христа
9. Истинно благодатные и святые чувства сопровождается христианской чуткостью духа
10. Истинно благодатные и святые чувства имеют прекрасную симметрию и пропорцию
11. Чем выше поднимаются истинно благодатные и святые чувства, тем сильнее стремление души к росту духовных достижений
12. Истинно благодатные и святые чувства имеют свое проявление и приносят плод в христианской практике
(1) . Христианская практика и святая жизнь — это признак искренности для других
(2) . Христианская практика — это главное доказательство для нас самих, гораздо более предпочтительное, чем метод первых обличений, озарений, утешений или каких-либо присущих открытий или проявлений
Вы смотрите на хорошее состояние вашего тела, заботитесь и продумываете способы безопасности для вашей жизни. На самом деле все это — ничто. Если Бог уберет Свою руку, то они ни на миг не удержат вас от падения, точно так же, как воздух не удержит человека, падающего в пропасть. Ваша греховность делает вас тяжелыми, как свинец, и вы падаете вниз в ад под огромным весом и давлением.
Если бы Бог отпустил вас, то вы тотчас же упали бы и стремительно утонули в бездонной пропасти. А ваше здоровое тело, ваша забота и осмотрительность, ваши наилучшие выдумки и вся ваша праведность никак не повлияли бы на то, чтобы удержать и сберечь вас от ада. Точно так же паутина не может удержать камень от падения. Если бы не полновластная Божья воля, земля ни на миг бы не терпела вас, потому что вы бремя для нее. Мироздание тяжело вздыхает из-за вас.
В 1991 году отмечалась 250-я годовщина наиболее известной проповеди из когда-либо произнесенных в истории Америки. Название этой проповеди — «Грешники в руках разгневанного Бога». Она была произнесена первый раз Джонатаном Эдвардсом (1703 — 1758) в церкви города Энфилда, штат Коннектикут, 8 июля 1741 года. Эдвардса, который в то время был пастором Конгрегационной церкви города Нордхэмптона, штат Массачусетс, пригласил проповедовать служитель из Энфилда.
Люди в этом городе были особенно упрямы к восприятию Благой Вести. А членов церкви пастор Вилок (Wheelock), служитель Второй церкви Лебанона, охарактеризовал как «беспечных и суетных». Одно из преданий гласит, что Эдвардс не был назначен на проповедь в то воскресенье, а заменил кого-то в последнюю минуту. Но я не нашел ни одного свидетельства, которое бы подтверждало этот факт. Жители города Энфилда до описываемого события менее других были затронуты Великим Пробуждением, которое имело место в Новой Англии в 1734 — 1735 годах. Им было все равно, придет ли пробуждение к ним вообще. Тем не менее, христиане из близлежащих городов проявляли большой интерес к Энфилду, и большую часть ночи перед проповедью Эдвардса они провели в молитве, чтобы «жители Энфилда не прошли мимо Божественных знамений, когда они будут сыпаться на них».
Эдвардс Джонатан - Грешники в руках разгневанного Бога
Перевод: Оксана Наделина. - Ровно: Христианский благотворительный издательский фонд «Живое слово», 1999. - 36 с.
Эдвардс Джонатан - Грешники в руках разгневанного Бога
Пер. с англ. О. Наделиной: Ровно: ХМ «Живое слово», 2013. 32 с.
ISBN 978-617-677-017-6
Эдвардс Джонатан - Грешники в руках разгневанного Бога - Содержание
- Предисловие
- Проповедь, произнесенная Джонатаном Эдвардсом в городе Энфилде, штат Коннектикут, 8 июля 1741 года
- Касается ли это вас?
Сочинения Дж. Эдвардса были изданы в двух больших томах. Читать его произведения нелегко, но любое усилие вознаграждается. В деле истолкования опыта религиозного возрождения Эдвардсу нет равных. В этих томах содержатся два его основных сочинения о возрождении: «Отличительные признаки работы Божьего Духа», датированное 1741 годом (настоящее издание основывается именно на этой работе); «Религиозные чувства», датированное 1746 годом (в Grace Publications оно вышло в адаптированной форме под названием «Важный опыт»).
Оба произведения основываются на проповедях Эдвардса и оба возникли в один и тот же период. Однако работа «Религиозные чувства» была опубликована через пять лет после появления «Отличительных признаков» и отражает несколько иную ситуацию. С самого начала возрождения Эдвардс осознавал недостаток мудрости и ошибки тех людей, которые поддерживали его. В «Отличительных признаках» он стремится показать, что некоторые заблуждения не доказывают, что Бог совершает Свою работу. Ко времени опубликования «Религиозных чувств» эти заблуждения стали гораздо серьезнее и, как считал Эдвардс, вредили распространению истинного христианства.
Поэтому он, так сказать, участвует в двух сражениях: во-первых, утверждает, что те, кто считает, будто он придает слишком большое значение чувству, в действительности христианства не понимают; во-вторых, — что некоторые заходят слишком далеко в своих исканиях , и доказывает, что их религия ложна. Оба произведения очень важны для нас, если мы хотим иметь правильное представление не только о его эпохе, но и о нашей собственной.
Эдвардс Джонатан - Божья ли это работа?
Пер. с англ. СПб: Мирт, 2000. 87 с.
ISBN 5-88869-078-3
Эдвардс Джонатан - Божья ли это работа? - Оглавление
Предисловие
Введение
Раздел I. Явления, которые ничего не доказывают
- 1. Когда происходит нечто необычное
- 2. Необычные воздействия на человеческое тело
- 3. Когда о религии много говорят
- 4. Необычные воздействия на воображение человека
- 5. Многих вдохновляет пример других
- 6. О безрассудном и непоследовательном поведении
- 7. О некоторых ошибках в суждениях (или даже сатанинском обмане)
- 8. О тех, кто впадает в ересь и грех
- 9. Множество проповедей об ужасах ада
Раздел II. Сказанное Писаниями доказывает, что Бог действует
- 1. Когда пробуждается почитание истинного Иисуса
- 2. Когда царство сатаны терпит натиск
- 3. Когда у людей возрастает любовь к Писаниям
- 4. Когда люди встают на путь истины
- 5. Когда возрастает любовь к Богу и человеку
- Заключение к двум первым разделам
Раздел III. Некоторые практические выводы
- 1. Это возрождение подлинно
- 2. Мы не должны препятствовать этому подлинному возрождению
- 3. Пусть друзья возрождения будут осторожны
Грешники в руках разгневанного Бога (Проповедь Джонатана Эдвардса, произнесенная в 1741 году)
Некоторые замечания о книгах Дж. Эдвардса
Эдвардсу приходилось сражаться на двух фронтах. С одной стороны, он должен был противостоять тем, кто считал духовное возрождение безумной истерией. С другой стороны, он противостоял тем, кто считал, что все происходящее во время духовного возрождения было «от Бога» и неважно, насколько странными и неадекватными были некоторые вещи. Не кажется ли вам, что эти две противоположные крайности схожи, так как обе являются заблуждениями?
Прилагая усилия, чтобы найти середину между этими равносильными и противоположными крайностями, Эдварде затронул ряд крайне важных вопросов. Что значит быть христианином? Является ли вера в Бога исключительно делом интеллекта? Что в таком случае означают желания, чувства и переживания? Что такое обращение? Как мы можем знать о людях, что они обращены? Что нам следует предпринимать, чтобы убедиться, является ли очевидное обращение настоящим? Какое место в переживаниях христианина занимает уверенность в спасении? Какие духовные чувства нам следует развивать в себе и от каких нам следует избавляться? Как мы можем удостовериться в искренности и истинности нашей веры? Каковы признаки духовной фальши и духовного обмана?
Мы можем не жить во времена духовного возрождения, однако эти вопросы и ответы, которые Эдварде дает на них, крайне актуальны для нас сегодня. Наверное, никогда прежде христиане не придавали столь особого значения духовным чувствам и переживаниям и не стремились так сильно обрести их, как это они делают теперь. Результаты подобных стремлений слишком часто бывали неадекватными и духовно вредными. Те же, кто отвергает духовные чувства и переживания, переходят от живой веры к черствой, бесстрастной и скучной ортодоксальности, глядя с большим подозрением на все, что вызывает эмоции. Данный труд Эдвардса — это «путеводитель для заблудших», ясный голос библейского и духовного здравомыслия, который безошибочно поведет нас через запутанный лабиринт неясности, имеющей сегодня место в этой важной сфере.
Эдвардс Джонатан - Подлинное переживание! - Истинным или ложным следует считать духовное переживание?
Пер. с англ.
Сокращенный и переработанный вариант классического произведения Джонатана Эдвардса "Трактат о духовных привязанностях"
СПб.: Мирт, 2006. 141 с.
ISBN 5-88869-218-2
Эдвардс Джонатан - Подлинное переживание! - Истинным или ложным следует считать духовное переживание? - Оглавление
Предисловие
Введение
ЧАСТЬ 1. ПРИРОДА ЭМОЦИЙ И ИХ ВАЖНОСТЬ В ХРИСТИАНСТВЕ
- Глава 1. Несколько замечаний по поводу эмоций
- Глава 2. Что такое эмоции?
- Глава 3. Истинная духовность заключается главным образом в эмоциях
- Глава 4. Различные эмоции
- Глава 5. Итог истинной духовности — любовь
- Глава 6. Давид, Павел, Иоанн и Христос как примеры святой эмоции
- Глава 7. Эмоции на небесах
- Глава 8. Эмоции и наши духовные обязанности
- Глава 9. Эмоции и ожесточение сердца
- Глава 10. Уроки из вышесказанного
ЧАСТЬ 2. ПРОЯВЛЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО НАШИ ЭМОЦИИ ИСХОДЯТ ИЗ ИСТИННЫХ ПЕРЕЖИВАНИЙ СПАСЕНИЯ
- Вступительные замечания
- Глава 1. Бурные и яркие эмоции не доказывают ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 2. Если наши эмоции оказывают сильное воздействие на наше тело, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 3. Если наши эмоции порождают большое желание говорить о духовных вещах, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 4. Если эмоции не являются результатом наших усилий, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 5. Если наши эмоции вызваны стихом из Библии, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 6. Если создается впечатление, что в наших эмоциях присутствует любовь, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 7. Если наши эмоции разнообразны по своему характеру, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 8. Если эмоции утешения и радости следуют в определенном порядке, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 9. Если наши эмоции заставляют нас тратить много времени на внешние элементы богослужения, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 10. Если наши эмоции побуждают нас прославлять Бога своими устами, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 11. Если наши эмоции порождают уверенность в спасении, это не доказывает ни духовного, ни плотского их происхождения
- Глава 12. Мы не можем сказать, являются ли эмоции человека духовными или плотскими, только потому, что он трогательно их описывает
ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИСТИННО ДУХОВНЫХ ЭМОЦИЙ
- Вступительные замечания
- Глава 1. Истинные духовные эмоции возникают в результате сверхъестественных и божественных воздействий на сердце человека
- Глава 2. Духовные эмоции порождаются красотой духовных вещей, а не нашим эгоизмом
- Глава 3. Основанием для духовных эмоций служит моральное превосходство духовных вещей
- Глава 4. Духовные эмоции — результат духовного понимания
- Глава 5. Духовные эмоции убеждают в реальности духовных вещей
- Глава 6. Духовным эмоциям сопутствует духовное уничижение
- Глава 7. Духовным эмоциям сопутствует изменение естества
- Глава 8. Истинные духовные эмоции отличаются от фальшивых тем, что они возбуждают в человеке присущий Христу дух любви, кротости, мира, прощения и милосердия
- Глава 9. Истинные духовные эмоции смягчают сердце и соседствуют с христианской нежностью духа
- Глава 10. Истинно духовные эмоции, в отличие о фальшивых, имеют превосходную гармонию и баланс
- Глава 11. Истинно духовные эмоции производят сильное стремление к большей святости, в то время как фальшивые эмоции совершенно не способствуют духовному росту
- Глава 12. Христианская практика является плодом истинно духовных эмоций
- Глава 13. Христианская практика является главным признаком искренности обращенного человека
- Глава 14. Христианская практика для собственной совести человека является верным признаком обращения
Заключение
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