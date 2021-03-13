Все традиции, методы получения знания, способы организации и реализации учебной деятельности своими корнями уходят в философию. Философия заключает в себе саму идею, сущностное ядро образования, сам импульс, который привел к появлению этой культурной формы бытия человека в мире. Философия формирует определенное отношение к знаниям и процессу познания в целом.

Учебно-методическое пособие «Философия» предназначено для обучающихся бакалавриата по направлениям 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Содержание учебно-методического пособия позволяет обеспечить обучающихся на бакалавриате комплексной методической поддержкой, повышающей уровень эффективности процесса обучения. Пособие включает в себя содержательную структуру лекционных занятий, примерные тематические планы семинарских занятий, вопросы для тематического опроса, программу самостоятельной работы студентов, тестовые и учебно-методические материалы, а также компетентностно-ориентированные задания. Темы учебно-методического пособия сопровождаются рекомендуемой литературы и вопросами для проверки знаний. Пособие может быть рекомендовано для самостоятельной работы обучающихся на бакалавриате при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и прохождении промежуточной аттестации по указанной дисциплине.

Марина Ефименко - Философия - учебно-методическое пособие

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. - 120 с.

ISBN 978-5-4499-1904-5

Марина Ефименко - Философия - Содержание

Предисловие

Раздел I. История философии

Тема 1. Сущность и специфика философского знания, его место в системе человеческой культуры

Тема 2. Античная философия

Тема 3. Средневековая европейская философия

Тема 4. Философия эпохи Возрождения

Тема 5. Философия Нового времени

Тема 6. Немецкая классическая философия

Тема 7. Западная философия XIX-XXI вв

Тема 8. Русская философия

Раздел II. Систематическая философия

Тема 1. Сущность бытия и его фундаментальные свойства (онтология)

Тема 2. Познавательное отношение человека к миру (гносеология)

Тема 3. Философия сознания

Тема 4. Общество и история

Тема 5. Философия человека

Тема 6. Философские проблемы культуры

Оригинальные философские тексты и работа с ними

Цитаты и работа с ними

Вопросы для повторения

Учебно-методическая литература

Основная литература

Дополнительная литература