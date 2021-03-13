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Ефименко - Философия - учебно-методическое пособие

Марина Ефименко - Философия - учебно-методическое пособие
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Category ESXATOS BOOKS, THEOLOGIAN'S TEXTBOOK, Philosophy, Educational
Все традиции, методы получения знания, способы организации и реализации учебной деятельности своими корнями уходят в философию. Философия заключает в себе саму идею, сущностное ядро образования, сам импульс, который привел к появлению этой культурной формы бытия человека в мире. Философия формирует определенное отношение к знаниям и процессу познания в целом.
Учебно-методическое пособие «Философия» предназначено для обучающихся бакалавриата по направлениям 44.03.01 Педагогическое образование и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Содержание учебно-методического пособия позволяет обеспечить обучающихся на бакалавриате комплексной методической поддержкой, повышающей уровень эффективности процесса обучения. Пособие включает в себя содержательную структуру лекционных занятий, примерные тематические планы семинарских занятий, вопросы для тематического опроса, программу самостоятельной работы студентов, тестовые и учебно-методические материалы, а также компетентностно-ориентированные задания. Темы учебно-методического пособия сопровождаются рекомендуемой литературы и вопросами для проверки знаний. Пособие может быть рекомендовано для самостоятельной работы обучающихся на бакалавриате при подготовке к практическим (семинарским) занятиям и прохождении промежуточной аттестации по указанной дисциплине.

Марина Ефименко - Философия - учебно-методическое пособие

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. - 120 с.
ISBN 978-5-4499-1904-5

Марина Ефименко - Философия - Содержание

Предисловие
Раздел I. История философии
  • Тема 1. Сущность и специфика философского знания, его место в системе человеческой культуры
  • Тема 2. Античная философия
  • Тема 3. Средневековая европейская философия
  • Тема 4. Философия эпохи Возрождения
  • Тема 5. Философия Нового времени
  • Тема 6. Немецкая классическая философия
  • Тема 7. Западная философия XIX-XXI вв
  • Тема 8. Русская философия
Раздел II. Систематическая философия
  • Тема 1. Сущность бытия и его фундаментальные свойства (онтология)
  • Тема 2. Познавательное отношение человека к миру (гносеология)
  • Тема 3. Философия сознания
  • Тема 4. Общество и история
  • Тема 5. Философия человека
  • Тема 6. Философские проблемы культуры
Оригинальные философские тексты и работа с ними
Цитаты и работа с ними
Вопросы для повторения
Учебно-методическая литература
Основная литература
Дополнительная литература
Views 451
Rating 5.0 / 5
Added 13.03.2021
Author brat Vasil
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5.0/5 (2)

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