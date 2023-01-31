Апостол Павел своим наставлением «Непрестанно молитесь» обращался ко всем вообще христианам всех времен и произнес его, когда монастырей еще не существовало. Непрестанная, то есть умная, молитва была и должна быть деланием людьми всех возрастов, от мала до велика, мирских и монашествующих. Если ум не пребывает в молитве, то он будет пребывать в чем-нибудь ином, в большей или меньшей степени наносящем духовный вред. Умная молитва — Иисусова молитва — одинаково важна как для монашествующих, так и для мирян.

Святой Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский, часто наставлял свою паству в Иисусовой молитве, из-за чего ему противостал монах Иов, не соглашаясь с настойчивостью святого в преподавании учения об умной молитве жителям Салоник. Иов утверждал, что мирянам невозможно иметь умную молитву, невозможно молиться непрестанно, потому что они обременены множеством обязанностей и часто отвлекаются в своей повседневной жизни по всевозможным поводам. Иов решительно утверждал, что это делание относилось исключительно к монашествующим.

Святой Григорий не перечил ему, так как вообще не любил вступать в споры, однако в ту же ночь ангел явился Иову и сказал, чтобы тот слушал сказанное Григорием, ибо это было истиной и согласно с волей Божией.

Мой старец Ефрем советовал всем без исключения — монашествующим и мирянам — произносить Иисусову молитву постоянно. Он был знаком со множеством семейных людей, которые, несмотря на заботы о воспитании детей, несмотря на все свои обязанности и дела, были способны достичь непрестанной молитвы и в некоторой степени даже созерцания.

Старец Ефрем Аризонский - Беседы и письма. Том 1. О молитве и трезвении

СТСЛ, 2022. — 376 с.

ISBN 978-5-00009-238-5

Старец Ефрем Аризонский - Беседы и письма. Том 1. О молитве и трезвении - Содержание

Предисловие

Предисловие от издательства

Краткое жизнеописание старца Ефрема Аризонского

Беседа первая «Непрестанно молитесь, за всё благодарите...» О пользе устной молитвы

Беседа вторая «Суета сует, все суета» О молитве и памяти смертной

Беседа третья «Меньше слов — больше дела!» Непрестанная устная молитва — фундамент молитвенного делания

Беседа четвертая «Вне всяких сомнений, устная молитва Иисусова приносит прозрение душе»

Беседа пятая «Будем постоянно произносить вслух молитву и собирать „мед“ добродетелей» О плодах устной молитвы, о часе смертном и послушании

Беседа шестая «Со щитом или на щите» О богатстве умной молитвы. О необходимости постоянства и мужества в подвиге молитвы

Беседа седьмая «Только это и нужно нам в жизни» Сокровище умной молитвы и преимущества ее перед псалмопением. Недоуменные вопросы о молитве и ответы на них

Беседа восьмая «Услышанное слово учения о молитве налагает на нас ответственность» Очищение сердца посредством устной молитвы и обожение

Беседа девятая «Молитва дарует все блага, смирение и братскую любовь» Об устной молитве, ночном бдении и совершенстве

Беседа десятая «Святой Косма учил просто: „Четки и молитва“ — и так спас тысячи людей» О лютой брани бесов против молитвы. Миссионерская поездка старца Ефрема в Америку

Беседа одиннадцатая «Через эту молитву человек достигает обожения, становится ангелом на земле» О соединении ума с сердцем и Богом. О «хорошем начале» и благом молчании

Беседа двенадцатая «Трезвение: искусство борьбы с бесами» Опыт борьбы старца Ефрема. О борьбе с помыслами посредством молитвы и хранении ума. Значение духовного руководителя

Беседа тринадцатая «Нужен великий подвиг и долгое время, чтобы враг был изгнан и победил Христос» О ночном бдении и методе умной молитвы. О богомыслии и созерцании

Беседа четырнадцатая «Ангелом Божиим ты намерен стать, и говоришь, что путь, который выбрал, — труден!» О непрестанной молитве и подлинном послушании

Беседа пятнадцатая «Главная задача устной молитвы — помощь ночной» О ночном бдении. Как молитву привязать к дыханию

Беседа шестнадцатая Об обретении многоценной жемчужины — Христа — в сердце Два этапа духовной жизни. Борьба за чистоту ума и о плодах умной молитвы

Беседа семнадцатая «Наша цель — применить святоотеческое учение о молитве на практике», иначе дадим строгий отчет на суде Божием В святом имени Христовом сокрыты все дары Божественной благодати

Беседа восемнадцатая «Ешь, пей и спи, но не покидай келии своей» О безмолвии в монастырской келии. Личный опыт безмолвия старца в келии

Беседа девятнадцатая «Того, кто совершает бдение со знанием дела, почитай не за человека, но за ангела Божия» О пользе и методе ночного бдения. Пример бдения, совершенного старцем Ефремом. Об истинных богословах

Беседа двадцатая «Поле битвы монаха находится в уме, в области воображения» Об устной молитве, очищении ума и трезвении

Беседа двадцать первая «Молиться в духе и истине» О молитве и борьбе за чистоту ума. Опыт богообщения и созерцания Божественного света старца Ефрема

Беседа двадцать вторая О духовной ревности и о том, что ее укрепляет и что разоряет О переходе части братии в монастырь Констамонит и о послушании

Беседа двадцать третья О молчании и послушании как условиях обретения молитвы Монах обязан победить страсти и преуспеть в молитве

Беседа двадцать четвертая «Если мы не обретем молитву, то напрасно пришли в монастырь» Как правильно совершать ночное бдение. О технике молитвы на вдох-выдох. Вера и послушание старцу — главное условие обретения молитвы и спасения

Примечания