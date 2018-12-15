Блажен тот человек, который имеет в себе страх Божий. Он явно ублажается и Святым Духом. Блажен муж бояйся Господа (Пс 111, 1). Кто боится Господа, тот подлинно вне всякого вражеского ухищрения и избежал всех козней врага. В ком есть страх Божий, тот удобно спасается от умыслов злокозненного врага. Враг ни в чем не уловляет его, потому что он из страха не допускает до себя плотских удовольствий.

Кто боится, тот не парит умом туда и сюда, потому что ждет своего Владыку, чтобы, придя внезапно, не нашел его ленивым (Мк 13, 36), ибо тогда рассечет его (Мф 24, 51).

В ком есть страх Божий, тот не бывает беспечен, потому что всегда трезвится. Кто боится, тот не предается сну без меры, потому что бодрствует и ждет пришествия Господа своего.

Кто боится, тот не остается равнодушным, чтобы не раздражить своего Владыку. Кто боится, тот не ленится, потому что всегда радеет о достоянии, опасаясь подпасть осуждению. Кто боится, тот всегда предпочитает угодное Господу его и приуготовляет это, чтобы Господь, придя, похвалил его за многое. Так страх Господень, для приобретших его, делается причиной многих благ!

Преподобный Ефрем Сирин - Избранные творения - Духовная сокровищница

Москва: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. — 592 с.

ISBN 978-5-7533-0143-7

Преподобный Ефрем Сирин - Избранные творения - Духовная сокровищница - Содержание

Жизнь и труды преподобного Ефрема Сирина

ИЖЕ ВО СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО АВВЫ ЕФРЕМА СИРИНА ИЗБРАННЫЕ ТВОРЕНИЯ

Слово о добродетелях и пороках

О страхе Божием

О бесстрашии

О любви

О не имеющих в себе любви

О долготерпении

О не имеющем в себе долготерпения

О терпении

О не имеющем в себе терпения

О негневливости

О вспыльчивости

О кротости

О лукавстве

Об истине

О лжи

О послушании

О непокорности и ропоте

О том, чтобы не иметь зависти и соперничества

О зависти и соперничестве

О том, чтобы не быть злоречивым

О злоречии и злоречивых

О воздержании

О невоздержании

Обличение самому себе и исповедь

В исправление тех, которые предаются страстям и домогаются почестей

О страстях

О покаянии

О сердечном сокрушении

Слово о Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа

Слово на Преображение Господа и Бога Спасителя нашего Иисуса Христа

Слово о Суде и об умилении

О правой жизни

Слово на Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа

Слово о всеобщем воскресении, о покаянии и любви, о Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа

Слово на Пришествие Господне, на скончание мира и на пришествие антихристово

Слово на Честный и Животворящий Крест и на Второе Пришествие Господа, а также о любви и милостыне

Слово о злоязычии и страстях

О восьми помыслах

О посте

На слова: Будут двое на поле (Мф 24, 40)

На тех, которые ежедневно грешат и ежедневно каются

О том, что христиане не должны предаваться забавам

О покаянии

Слово о покаянии

О покаянии и терпении

О терпении и сокрушении. Слово поучительное

О терпении, о кончине века и Втором Пришествии

О прилежном чтении Божественных Писаний и пользе безмолвия

Слово о воскресении мертвых

Слово на Пришествие Господне

О Втором Господнем Пришествии и покаянии

Слово о страданиях Спасителя

На слова, сказанные Господом: В мире будете иметь скорбь (Ин 16, 33), и о том, что человеку должно быть совершенным

Слово о суете жизни и о покаянии

Слово к отрекающимся от мира

О воскресении мертвых

Размышление о Страшном Суде

Слово о покаянии и сокрушении

О добродетелях и страстях

Добродетели душевные

Добродетели телесные

Страсти душевные

Телесные страсти

Различные виды Божия Промысла

О свободе нашей и о том, что человек создан свободным

О смиренномудрии

Огласительное слово об оскудении добрых дел и о долготерпении Божием

К нерадивой душе

Слово на Великий Пяток

О Кресте и разбойнике

О смирении и гордости

Размышление о воскресении и о суде

На кончину диакона

Торжественная песнь на кончину праведников

На смерть младенца

Блаженная кончина детей

Молитва умирающего о помиловании на Cуде в день воскресения

Молитва умирающего Богу, Воскресителю мертвых

Величие человека при сотворении его и уничижение при смерти

Спор сатаны и смерти

Молитва о возвращении мирных времен

О свободной воле человека

Размышления о домостроительстве нашего спасения

О правде и благости Божией

Почему Бог одни прошения наши приемлет, а другие отвергает?

О непостоянстве человеческой воли

Страдания и Воскресение Христово

Похвальная песнь Божией Матери

Бог все устрояет ко спасению человека

Преподобный Ефрем Сирин - Избранные творения - Духовная сокровищница - Жизнь и труды преподобного Ефрема Сирина

Преподобный Ефрем Сирин родился, вероятно, в первых годах IV столетия, в Низибии, главном городе северо-восточной части Месопотамии, или в окрестностях его. Предки его, как сам он свидетельствует, были нищими, которые питались милостыней; деды уже стали земледельцами и жили в достатке; родители также были земледельцами и находились в родстве с незнатными городскими жителями. Но незнатность рода вознаграждалась христианскими добродетелями и попечительностью родителей о воспитании своего сына в страхе Божием. Сам преподобный Ефрем говорит о летах своей юности: «Я был уже причастником благодати — от отцов получил наставление о Христе. Родившие меня по плоти внушили мне страх Господень. Видел я соседей, живущих в благочестии, слышал о многих, пострадавших за Христа; отцы при мне исповедали Его перед судьей, я родственник мученикам».

Еще в первые годы жизни прп. Ефрема Бог показал будущее величие дитяти в знаменательном видении, или сне, вследствие которого, может быть, он и назван был Ефремом, то есть плодоносным. Было открыто, что на языке дитяти выросло виноградное дерево, которое так наконец разрослось, что ветвями своими покрыло всю землю, и было так плодоносно, что чем более птицы питались плодами его, тем более умножались плоды. Но лета юности не прошли для прп. Ефрема без некоторых преткновений. От природы пламенный, он был раздражителен, а в юной плоти по временам возбуждались нечистые желания. В таких чертах представлял впоследствии сам прп. Ефрем первые годы своей юности, хотя, без сомнения, в его изображении нельзя не заметить того глубокого смирения, которое составляло отличительную черту его характера в иночестве.

«Еще в молодых летах, — говорит он в своей “Исповеди”, — произнес я обет; однако же в краткие эти годы был я злоязычен, бил, ссорил других, препирался с соседями, завидовал, к странным был бесчеловечен, с друзьями жесток, с бедными груб, из-за маловажных дел входил в ссоры, поступал безрассудно, предавался худым замыслам и блудным мыслям, даже и не во время плотского возбуждения». А пытливость молодого, еще незрелого ума, усиливающегося постигнуть то, что выше сил его, или легкомыслие молодости вовлекли его в некоторые сомнения относительно Промысла Божия. «В юности, — говорит он, — когда жил я еще в миру, нападал на меня враг; и в это время юность моя едва не уверила меня, что совершающееся с нами в жизни случайно. Как корабль без руля, хотя кормчий и стоит на корме, идет назад или вовсе не трогается с места, а иногда и опрокидывается, если не придет к нему на помощь или Ангел, или человек, так было и со мной».

2015-08-02