Эгер - Выбор - Дар
Однажды весной доктор Эдит Эгер по приглашению главного психиатра ВМС США поднялась на борт самолета без иллюминаторов. Это был реактивный истребитель, направлявшийся на один из крупнейших в мире военных кораблей – авианосец типа «Нимиц», дислоцированный у побережья Калифорнии. Самолет приблизился к небольшой, всего сто пятьдесят метров, взлетно-посадочной полосе и произвел посадку с резким толчком: это его тормозной гак зацепил трос аэрофинишёра, который удерживает машину от падения в океан. Доктору Эгер, единственной женщине на борту, отвели комнату при каюте капитана. В чем заключалась цель ее визита? Она прибыла, чтобы научить пять тысяч молодых военных моряков справляться с травмами, преодолевать невзгоды и хаос войны.
Бесчисленное количество раз клинический психолог-эксперт Эдит Эгер занималась лечением солдат – в том числе из сил специального назначения, – страдавших посттравматическим стрессовым расстройством или получивших черепно-мозговую травму. Как удавалось этой славной бабушке помогать стольким военнослужащим исцеляться от жестоких последствий войны ? Я позвонил доктору Эгер и пригласил ее в Стэнфорд прочитать лекцию в рамках моего курса «Психология контроля сознания». Тогда мы еще не были знакомы лично, но я знал, сколько ей лет, и, услышав по телефону ее акцент, сразу представил себе древнюю старушку в платочке, повязанном под подбородком. Но она появилась, вся сияя – своей лучезарной улыбкой, своими сверкающими серьгами и золотыми волосами, – тщательно одетая с ног до головы в «Шанель» (в эту деталь позже меня посвятила жена). Она обратилась к моим студентам – и тогда я на себе испытал воздействие ее целительной силы. Она говорила с юмором и жизнеутверждающим посылом о выживании в нацистском лагере смерти, она преподносила свои раздирающие душу ужасающие истории с мироощущением человека отважного, обаятельного и сердечного – все это я не смогу охарактеризовать иначе как истинный свет.
Эдит Ева Эгер, при участии Эсме Швалль-Вейганд - Выбор - О свободе и внутренней силе человека
Эдит Ева Эгер, Эсме Швалль-Вейганд ; пер. с англ. Т. Лукониной, Д. Смирновой.
4-е изд., перераб. и испр.
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. - 344 с. — (Больше чем жизнь).
ISBN 978-5-00169-950-7
Эдит Ева Эгер, при участии Эсме Швалль-Вейганд - Выбор - О свободе и внутренней силе человека - Оглавление
Отзывы
Предисловие Филипа Зимбардо
- Часть I. Тюрьма
- Часть II. Побег
- Часть III. Свобода
- Часть IV. Исцеление
Благодарности
Об авторе
Весна 1944 года. Мне шестнадцать лет. Я живу с родителями и двумя старшими сестрами в венгерском Кашше. Всюду признаки приближающейся войны, а вокруг нас сжимается кольцо преследований. Мы должны носить желтые звезды обязательно на верхней одежде. Нилашисты, венгерские нацисты, вышвыривают нас из старой квартиры и занимают ее. Газеты сообщают лишь о положении на европейских фронтах и немецкой оккупации. Быстрые взгляды, которыми обмениваются родители, становятся все тревожнее. Гнусный день, когда меня исключают — потому что я еврейка — из олимпийской сборной по гимнастике.
И тем не менее я целиком поглощена своими личными делами, ведь я еще совсем юная. В книжном клубе я знакомлюсь с Эриком, и этот высокий, умный, интеллигентный мальчик становится моей первой любовью. Все время прокручиваю в уме наш первый поцелуй. Не могу налюбоваться на новое, из голубого шелка платье — его сшил мне отец. Радуюсь своим успехам в занятиях балетом и гимнастикой. Шучу с красавицей Магдой, нашей старшей сестрой, и Кларой, нашей средней сестрой — скрипачкой, студенткой Будапештской консерватории.
А потом все изменилось.
Одним холодным апрельским утром всех евреев Кашши согнали на окраину города и разместили на старом кирпичном заводе. Через несколько недель Магду, родителей и меня погрузили в вагон для скота и отправили в Аушвиц. В день нашего прибытия в лагерь смерти моих родителей убили в газовых камерах.
В первую ночь в Аушвице я была вынуждена танцевать перед Йозефом Менгеле — заключенные звали его Ангелом Смерти. Перед тем самым офицером СС, который внимательно изучал вновь прибывших, когда мы все проходили селекцию, и который отправил мою мать на смерть.
«Танцуй для меня!» — приказал он мне, стоявшей на холодном бетонном полу барака. В ту минуту я оцепенела от страха. Снаружи лагерный оркестр начал играть вальс «На прекрасном голубом Дунае», а мне вспомнились слова матери: Никто не отнимет то, что у тебя в голове. И тогда, закрыв глаза, я ушла в свой внутренний мир, в котором уже не была узницей лагеря смерти — замерзшей, голодной, сломленной, утратившей родных. Я снова стала балериной и исполняла партию Джульетты под музыку Чайковского на сцене Венгерского оперного театра. Хранимая своим воображаемым миром, я велела рукам и ногам двигаться, а телу кружиться. Собрав все силы, я танцевала ради собственного существования.
Эгер, Эдит Ева - Дар - 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя
Эдит Ева Эгер, Эсме Швалль-Вейганд ; пер. с англ. Т. Лукониной ; науч. ред. Т. Шапошникова.
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2021. — 256 с.
ISBN 978-5-00169-513-4
Эгер, Эдит Ева - Дар - 12 ключей к внутреннему освобождению и обретению себя - Содержание
- Введение. Я научилась выживать в лагерях смерти Избавление от внутренней несвободы
- Глава 1. И что теперь? В плену собственной жертвенности
- Глава 2. В Аушвице антидепрессантов не было В плену избегания
- Глава 3. Все конечно… кроме отношений с собою В плену игнорирования себя
- Глава 4. Между двумя стульями В плену собственных тайн
- Глава 5. Никто нас не отвергает — только мы сами… себя В плену вины и стыда
- Глава 6. То, чего не произошло В плену непережитого горя
- Глава 7. Доказывать нечего В плену негибкости мышления
- Глава 8. Не заключить ли брачный союз с собой? В плену обид и разочарований
- Глава 9. Вперед или по кругу? В плену парализующего страха
- Глава 10. Твой внутренний нацист В плену осуждения
- Глава 11. Если сегодня выживу, завтра буду свободна В плену отчаяния и безнадежности
- Глава 12. Без гнева нет прощения В плену непрощения
- Заключение. Дар
- Благодарности
Об авторе
спасибо