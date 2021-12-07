Егоров - Римское государство и право
Темой данного пособия является рассмотрение правовой стороны системы принципата I—III вв. н. э. и развития римского государства и государственно-правовых отношений в указанный период. Тема предполагает изучение государственно-правовых аспектов в известном отрыве от экономических, социально-политических и идеологических проблем, однако полная изоляция этих вопросов все же представляется невозможной, тем более что сама политическая и правовая система общества является результатом самых разнообразных причин. Переход от республики к Империи стал не только итогом внутреннего развития, но и великих завоеваний, превративших полисное государство в огромную территориальную державу. Еще большее влияние на эти перемены оказал глубочайший внутренний кризис эпохи гражданских войн, угрожавший не только Римской республике, но и самому существованию римского государства и античной цивилизации.
Вероятно, первым тяжелым кризисом римского общества стала II Пуническая война (218-201 гг. до н. э.), приведшая к беспрецедентному в истории Рима военному напряжению. Только первые большие битвы 218-216 гг. (сражения при Треббии, Тразименском озере и Каннах) стоили римлянам и их союзникам 80-100 000 человек (Polib., III, 74; 85; 117; Liv., XX, 5-6; XXI, 6-7; XXII, 59, 5; 60, 11), а весь последующий период (216-203 гг.), несмотря на большие потери, армия поддерживалась на уровне 20-25 легионов, что в 2-4 раза превышало численность войск в любой другой период римской истории, не считая I в. н. э. Сопоставление цензов дает невиданное ранее уменьшение количества граждан — с 270 213 человек в 236/5 гг. до н. э. до 143 704 человек в 194 г. до н. э. Хотя римляне вернулись к довоенному уровню уже к концу 70-х гг. III в. до н. э., этот возврат происходил за счет искусственного прироста и резкого снижения ценза (с 11 000 до 2000 асов). В 189 г. до н. э. права гражданства получили жители Кампании и ряда италийских городов (Аримин, Формии, Фунди). Людские потери были не единственным следствием Ганнибаловой войны: другим стало разорение Италии (особенно юга), на территории которой велись крупномасштабные военные действия. Особенно пострадала мелкая собственность, а следовательно — и римское, и италийское крестьянство. В то же время, война привела к росту среднего и крупного хозяйства, рабства и экономических диспропорций, заставив Рим встать на путь экспансии и ограбления завоеванных стран.
Первые десятилетия после II Пунической войны привели к небывалым ранее успехам Рима. В ходе II Македонской войны (200-197 гг. до н. э.) Македонское царство было разгромлено и уже не могло возродить былое могущество. Сирийская война с Антиохом III, продлившаяся со 193 по 188 г. до н. э., покончила с Селевкидским царством как великой державой. В 90-80-е гг. II в. н. э. римляне завершили завоевание Цизальпийской Галлии, а в период между 205 и 179 гг. до н. э. закрепились в своих испанских провинциях. Войны стали приносить огромные доходы. Ливий оценивает сумму, внесенную в казну Сципионом Старшим, в 134 000 фунтов серебра (13,4 млн денариев или 53,6 млн сестерциев) (Liv., XXX, 45), а после победы Рим стал получать карфагенскую контрибуцию (10 000 талантов, т. е. 13,4 млн денариев). Не менее 10 млн денариев (Liv., XXXIX, 52) дал триумф Фламинина в 194 г. до н. э., еще большую добычу принесла война с Антиохом, также заплатившим римлянам 15 000 талантов (19,8 млн денариев) (Liv., XXX, 45). Это были самые крупные, но и не единственные военные кампании. Не меньшие доходы давали и испанские рудники, откуда шло много серебра и золота. Рим становился богатейшим центром Средиземноморья, начиная концентрировать в своих руках финансовое богатство. Последняя большая восточная война, III Македонская (171-168 гг. до н. э.), завершилась ликвидацией Македонии и трехдневным триумфом, давшим казне 30 млн денариев (120 млн сестерциев) и освобождение от налогов всего гражданского населения Рима вплоть до 43 г. до н. э. (Plut., Aem., 32; 34; 38; Liv., XLIY, 40). Приток денег, некоторое время выгодный всем, постепенно стал вызывать концентрацию богатства и рост экономического неравенства.
Алексей Борисович Егоров - Римское государство и право. Эпоха империи: Учебное пособие
Санкт-Петербургский государственный университет. Исторический факультет
Санкт-Петербург, 2013. — 248 с.
Алексей Борисович Егоров - Римское государство и право. Эпоха империи: Учебное пособие - Содержание
- ВВЕДЕНИЕ. ОТ РЕСПУБЛИКИ К ИМПЕРИИ. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА
- ТЕМА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА ОТ РЕСПУБЛИКИ К ИМПЕРИИ
- TEMA 2. РИМСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ПРИ ИМПЕРИИ
- ТЕМА 3. РИМСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЛАСТЬ
- ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ РИМСКОЙ МОНАРХИИ
- ТЕМА 5. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ ПРИ ИМПЕРИИ
- ТЕМА 6. СЕНАТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
- ТЕМА 7. ИМПЕРАТОРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ
- ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография к пособию
Список сокращений
Содержание
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