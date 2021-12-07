Темой данного пособия является рассмотрение правовой стороны системы принципата I—III вв. н. э. и развития римского государства и государственно-правовых отношений в указанный период. Тема предполагает изучение государственно-правовых аспектов в известном отрыве от экономических, социально-политических и идеологических проблем, однако полная изоляция этих вопросов все же представляется невозможной, тем более что сама политическая и правовая система общества является результатом самых разнообразных причин. Переход от республики к Империи стал не только итогом внутреннего развития, но и великих завоеваний, превративших полисное государство в огромную территориальную державу. Еще большее влияние на эти перемены оказал глубочайший внутренний кризис эпохи гражданских войн, угрожавший не только Римской республике, но и самому существованию римского государства и античной цивилизации.

Вероятно, первым тяжелым кризисом римского общества стала II Пуническая война (218-201 гг. до н. э.), приведшая к беспрецедентному в истории Рима военному напряжению. Только первые большие битвы 218-216 гг. (сражения при Треббии, Тразименском озере и Каннах) стоили римлянам и их союзникам 80-100 000 человек (Polib., III, 74; 85; 117; Liv., XX, 5-6; XXI, 6-7; XXII, 59, 5; 60, 11), а весь последующий период (216-203 гг.), несмотря на большие потери, армия поддерживалась на уровне 20-25 легионов, что в 2-4 раза превышало численность войск в любой другой период римской истории, не считая I в. н. э. Сопоставление цензов дает невиданное ранее уменьшение количества граждан — с 270 213 человек в 236/5 гг. до н. э. до 143 704 человек в 194 г. до н. э. Хотя римляне вернулись к довоенному уровню уже к концу 70-х гг. III в. до н. э., этот возврат происходил за счет искусственного прироста и резкого снижения ценза (с 11 000 до 2000 асов). В 189 г. до н. э. права гражданства получили жители Кампании и ряда италийских городов (Аримин, Формии, Фунди). Людские потери были не единственным следствием Ганнибаловой войны: другим стало разорение Италии (особенно юга), на территории которой велись крупномасштабные военные действия. Особенно пострадала мелкая собственность, а следовательно — и римское, и италийское крестьянство. В то же время, война привела к росту среднего и крупного хозяйства, рабства и экономических диспропорций, заставив Рим встать на путь экспансии и ограбления завоеванных стран.

Первые десятилетия после II Пунической войны привели к небывалым ранее успехам Рима. В ходе II Македонской войны (200-197 гг. до н. э.) Македонское царство было разгромлено и уже не могло возродить былое могущество. Сирийская война с Антиохом III, продлившаяся со 193 по 188 г. до н. э., покончила с Селевкидским царством как великой державой. В 90-80-е гг. II в. н. э. римляне завершили завоевание Цизальпийской Галлии, а в период между 205 и 179 гг. до н. э. закрепились в своих испанских провинциях. Войны стали приносить огромные доходы. Ливий оценивает сумму, внесенную в казну Сципионом Старшим, в 134 000 фунтов серебра (13,4 млн денариев или 53,6 млн сестерциев) (Liv., XXX, 45), а после победы Рим стал получать карфагенскую контрибуцию (10 000 талантов, т. е. 13,4 млн денариев). Не менее 10 млн денариев (Liv., XXXIX, 52) дал триумф Фламинина в 194 г. до н. э., еще большую добычу принесла война с Антиохом, также заплатившим римлянам 15 000 талантов (19,8 млн денариев) (Liv., XXX, 45). Это были самые крупные, но и не единственные военные кампании. Не меньшие доходы давали и испанские рудники, откуда шло много серебра и золота. Рим становился богатейшим центром Средиземноморья, начиная концентрировать в своих руках финансовое богатство. Последняя большая восточная война, III Македонская (171-168 гг. до н. э.), завершилась ликвидацией Македонии и трехдневным триумфом, давшим казне 30 млн денариев (120 млн сестерциев) и освобождение от налогов всего гражданского населения Рима вплоть до 43 г. до н. э. (Plut., Aem., 32; 34; 38; Liv., XLIY, 40). Приток денег, некоторое время выгодный всем, постепенно стал вызывать концентрацию богатства и рост экономического неравенства.

Алексей Борисович Егоров - Римское государство и право. Эпоха империи: Учебное пособие

Санкт-Петербургский государственный университет. Исторический факультет

Санкт-Петербург, 2013. — 248 с.

Алексей Борисович Егоров - Римское государство и право. Эпоха империи: Учебное пособие - Содержание

ВВЕДЕНИЕ. ОТ РЕСПУБЛИКИ К ИМПЕРИИ. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА

ТЕМА 1. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА ОТ РЕСПУБЛИКИ К ИМПЕРИИ

TEMA 2. РИМСКОЕ ГРАЖДАНСТВО ПРИ ИМПЕРИИ

ТЕМА 3. РИМСКАЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ ВЛАСТЬ

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ РИМСКОЙ МОНАРХИИ

ТЕМА 5. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ОРГАНЫ ПРИ ИМПЕРИИ

ТЕМА 6. СЕНАТ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

ТЕМА 7. ИМПЕРАТОРСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АППАРАТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиография к пособию

Список сокращений

Содержание