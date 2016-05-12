От автора. Речь идет не об исследовании, притязающем на самобытность, а скорее о кратком изложении и систематизации осуществленных ранее разработок, среди которых можно назвать и нашу монографию, посвященную эстетике Фомы Аквинского (1956).

Прежде всего следует отметить, что у автора не зародилась бы идея этого очерка, если бы в 1946 году не увидели свет два основополагающих труда по средневековой эстетике, а именно Études d’esthétique médiévale Эдгара де Бройна и сборник текстов о метафизике прекрасного, составленный Д. Пуйоном.

На мой взгляд, можно с уверенностью сказать, что все, написанное ранее двух вышеуказанных работ, отличается неполнотой, а все авторы, писавшие на эту тему после де Бройна и Пуйона, учитывают их опыт. Данная книга является именно кратким очерком и ориентирована не только на специалиста, но и на читателя, не искушенного в средневековой философии или истории эстетики.

Именно поэтому все латинские цитаты – а их в тексте немало – сразу же даются в пересказе, если они кратки, или переводятся, если пространны.

Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике

Алетейя; Москва; 2014

ISBN 978‑5‑17‑085170‑6 Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике - Содержание

1. Введение

2. Эстетическое мировосприятие Средневековья 2.1. Эстетические интересы средневекового человека 2.2. Мистики 2.3. Коллекционирование 2.4. Польза и красота

3. Прекрасное как трансцендентное 3.1. Эстетическое видение вселенной 3.2. Трансценденталии. Филипп Канцлер 3.3. Комментарии к Псевдо-Дионисию 3.4. Гильом Овернский и Роберт Гроссетест 3.5. «Сумма брата Александра» (Summa fratris Alexandri) и св. Бонавентура 3.6. Альберт Великий

4. Эстетика пропорций 4.1. Классическая традиция 4.2. Музыкальная эстетика 4.3. Шартрская школа 4.4. «Человек квадратный» 4.5. Пропорция как художественное правило

5. Эстетика света 5.1. Ощущение цвета и света 5.2. Оптика и перспектива 5.3. Метафизика света: Роберт Гроссетест 5.4. Св. Бонавентура

6. Символ и аллегория 6.1. Символическая вселенная 6.2. Неразличение символизма и аллегоризма 6.3. Метафизическая всезначность 6.4. Библейский аллегоризм 6.5. Аллегоризм энциклопедий 6.6. Универсальный аллегоризм 6.7. Художественный аллегоризм 6.8. Св. Фома и отказ от вселенского аллегоризма

7. Психология и гносеология эстетического видения 7.1. Субъект и объект 7.2. Эстетическое чувство 7.3. Психология видения 7.4. Эстетическое видение св. Фомы

8. Св. Фома и эстетика органического целого 8.1. Форма и субстанция 8.2. Proportio и integritas 8.3. Claritas

9. Развитие и кризис эстетики органического целого 9.1. Ульрих Страсбургский, св. Бонавентура и Луллий 9.2. Дунс Скот, Оккам и природа индивида 9.3. Немецкие мистики

10. Теории искусства 10.1. Теория искусства (ars) 10.2. Онтология художественной формы 10.3. Свободные и ремесленные искусства 10.4. Изящные искусства 10.5. Поэтики

11. Художественный вымысел и достоинство художника 11.1. «Низшее учение» (Infima doctrina) 11.2. Поэт-богослов (theologus) 11.3. Идея как образец 11.4. Интуиция и чувство 11.5. Новый статус художника 11.6. Данте и новое представление о поэте

12. После схоластики 12.1. Практический дуализм Средневековья 12.2. Структура средневекового мышления 12.3. Эстетика Николая Кузанского 12.4. Неоплатонический герметизм 12.5. Астрология и провидение 12.6. Соответствие и «пропорция» 12.7. Талисман и молитва 12.8. Эстетика как норма жизни 12.9. Художник и новое истолкование текстов и мира 12.10. Выводы

Библиография A. Издания текстов Б. Научная литература



Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике - Эстетические интересы средневекового человека

Значительную часть своей эстетической проблематики Средневековье унаследовало от классической древности, причем оно наделило эти темы новым смыслом, соотнеся их с характерным для христианского мировосприятия осознанием человека, мира и божественного. Другие свои категории оно унаследовало от библейской и святоотеческой традиции, но всегда стремилось к тому, чтобы поместить их в философский контекст, заданный новым сознанием, склонным к систематизации. Таким образом, своему эстетическому умозрению оно придавало бесспорно самобытный вид.

Однако усвоенные из указанных источников темы, проблемы и выводы можно было понять и как некий поток слов, воспринятый по инерции и не вызывающий действительного отклика ни у авторов, ни у читателей. Как уже отмечалось в научной литературе, классическая древность, обсуждая эстетические проблемы и вырабатывая каноны художественного творчества, обращалась к природе, тогда как Средневековье, обращаясь к тем же самым темам, основывалось на классической древности. В каком-то смысле вся средневековая культура на деле представляет собой не столько размышление о реальности, сколько комментарий к определенной культурной традиции.

Однако критическая позиция средневекового человека не исчерпывается этим аспектом: наряду с культом общих понятий, унаследованных как некий кладезь истины и мудрости, наряду со стремлением воспринимать природу как отражение трансцендентного, как препятствие и помеху к свободному распространению идей, в мировосприятии той эпохи живет непосредственная и ревностная устремленность к реальности, переживаемой во всех ее аспектах, включая наслаждение ею в эстетической перспективе.

Признавая наличие подобной спонтанной реакции на красоту природы и произведений искусства (быть может, и обусловленной доктринальными стимулами, но выходящей за пределы сухой книжности), мы можем быть уверены в том, что, когда средневековый философ говорит о красоте, он не только имеет в виду некое отвлеченное понятие, но обращается к конкретному опыту.

Нет сомнения в том, что в Средние века главенствует представление о чисто умозрительной красоте, нравственной гармонии, метафизическом сиянии и что мы можем постичь этот тип мироощущения только в том случае, если бережно и любовно попытаемся проникнуть в менталитет и чувствительность той эпохи. Как отмечал в этой связи Курциус (1948, 12.3):

…когда схоластика говорит о красоте, она подразумевает под ней Божий атрибут. Метафизика красоты (например, у Плотина) и теория искусства никак не связаны между собой. «Современный» человек чересчур переоценивает искусство, потому что он утратил чувство умопостигаемой красоты, которое имело место в неоплатонизме и Средневековье… Здесь идет речь о красоте, о которой эстетика не имеет никакого представления.

Однако подобные утверждения ни в коей мере не должны умалять нашего интереса к такого рода умозрительным построениям. Напротив, для человека Средневековья переживание умопостигаемой красоты воспринималось как нравственная и психологическая реальность, и мы не в полной мере осветили бы культуру той эпохи, если бы пренебрегли этим моментом. Кроме того, вбирая в сферу эстетического сверхчувственную красоту, средневековый человек одновременно (действуя по принципу аналогии и учитывая явные или скрытые параллели) разрабатывал ряд представлений о красоте чувственной, красоте природы и искусства. Область эстетических интересов средневекового человека была шире нашей, и красота вещей нередко интересовала его вследствие осознания им красоты как метафизической данности.

Но существовал и вкус обычного человека, вкус художника и любителя искусства, вполне определенно предпочитавшего чувственные аспекты бытия. Средневековые доктрины стремились оправдать этот засвидетельствованный во многих источниках вкус и направить его таким образом, чтобы интерес к чувственному никогда не брал верх над устремленностью к духовному. Алкуин признает, что легче любить «красивые вещи, сладостные ощущения, нежные звуки» и т. д., чем любить Бога (см.:De rhetorica, Halm 1863, p. 550). Однако коль скоро мы наслаждаемся всеми этими вещами ради того, чтобы больше любить Бога, тогда позволительно и развивать в себе любовь к убранству(amor ornamenti), великолепным храмам, красивому пению и прекрасной музыке.