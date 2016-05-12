Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике
От автора. Речь идет не об исследовании, притязающем на самобытность, а скорее о кратком изложении и систематизации осуществленных ранее разработок, среди которых можно назвать и нашу монографию, посвященную эстетике Фомы Аквинского (1956).
Прежде всего следует отметить, что у автора не зародилась бы идея этого очерка, если бы в 1946 году не увидели свет два основополагающих труда по средневековой эстетике, а именно Études d’esthétique médiévale Эдгара де Бройна и сборник текстов о метафизике прекрасного, составленный Д. Пуйоном.
На мой взгляд, можно с уверенностью сказать, что все, написанное ранее двух вышеуказанных работ, отличается неполнотой, а все авторы, писавшие на эту тему после де Бройна и Пуйона, учитывают их опыт. Данная книга является именно кратким очерком и ориентирована не только на специалиста, но и на читателя, не искушенного в средневековой философии или истории эстетики.
Именно поэтому все латинские цитаты – а их в тексте немало – сразу же даются в пересказе, если они кратки, или переводятся, если пространны.
Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике
Алетейя; Москва; 2014
ISBN 978‑5‑17‑085170‑6
Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике - Содержание
-
1. Введение
-
2. Эстетическое мировосприятие Средневековья
-
2.1. Эстетические интересы средневекового человека
-
2.2. Мистики
-
2.3. Коллекционирование
-
2.4. Польза и красота
-
-
3. Прекрасное как трансцендентное
-
3.1. Эстетическое видение вселенной
-
3.2. Трансценденталии. Филипп Канцлер
-
3.3. Комментарии к Псевдо-Дионисию
-
3.4. Гильом Овернский и Роберт Гроссетест
-
3.5. «Сумма брата Александра» (Summa fratris Alexandri) и св. Бонавентура
-
3.6. Альберт Великий
-
-
4. Эстетика пропорций
-
4.1. Классическая традиция
-
4.2. Музыкальная эстетика
-
4.3. Шартрская школа
-
4.4. «Человек квадратный»
-
4.5. Пропорция как художественное правило
-
-
5. Эстетика света
-
5.1. Ощущение цвета и света
-
5.2. Оптика и перспектива
-
5.3. Метафизика света: Роберт Гроссетест
-
5.4. Св. Бонавентура
-
-
6. Символ и аллегория
-
6.1. Символическая вселенная
-
6.2. Неразличение символизма и аллегоризма
-
6.3. Метафизическая всезначность
-
6.4. Библейский аллегоризм
-
6.5. Аллегоризм энциклопедий
-
6.6. Универсальный аллегоризм
-
6.7. Художественный аллегоризм
-
6.8. Св. Фома и отказ от вселенского аллегоризма
-
-
7. Психология и гносеология эстетического видения
-
7.1. Субъект и объект
-
7.2. Эстетическое чувство
-
7.3. Психология видения
-
7.4. Эстетическое видение св. Фомы
-
-
8. Св. Фома и эстетика органического целого
-
8.1. Форма и субстанция
-
8.2. Proportio и integritas
-
8.3. Claritas
-
-
9. Развитие и кризис эстетики органического целого
-
9.1. Ульрих Страсбургский, св. Бонавентура и Луллий
-
9.2. Дунс Скот, Оккам и природа индивида
-
9.3. Немецкие мистики
-
-
10. Теории искусства
-
10.1. Теория искусства (ars)
-
10.2. Онтология художественной формы
-
10.3. Свободные и ремесленные искусства
-
10.4. Изящные искусства
-
10.5. Поэтики
-
-
11. Художественный вымысел и достоинство художника
-
11.1. «Низшее учение» (Infima doctrina)
-
11.2. Поэт-богослов (theologus)
-
11.3. Идея как образец
-
11.4. Интуиция и чувство
-
11.5. Новый статус художника
-
11.6. Данте и новое представление о поэте
-
-
12. После схоластики
-
12.1. Практический дуализм Средневековья
-
12.2. Структура средневекового мышления
-
12.3. Эстетика Николая Кузанского
-
12.4. Неоплатонический герметизм
-
12.5. Астрология и провидение
-
12.6. Соответствие и «пропорция»
-
12.7. Талисман и молитва
-
12.8. Эстетика как норма жизни
-
12.9. Художник и новое истолкование текстов и мира
-
12.10. Выводы
-
-
Библиография
-
A. Издания текстов
-
Б. Научная литература
-
Умберто Эко - Искусство и красота в средневековой эстетике - Эстетические интересы средневекового человека
Значительную часть своей эстетической проблематики Средневековье унаследовало от классической древности, причем оно наделило эти темы новым смыслом, соотнеся их с характерным для христианского мировосприятия осознанием человека, мира и божественного. Другие свои категории оно унаследовало от библейской и святоотеческой традиции, но всегда стремилось к тому, чтобы поместить их в философский контекст, заданный новым сознанием, склонным к систематизации. Таким образом, своему эстетическому умозрению оно придавало бесспорно самобытный вид.
Однако усвоенные из указанных источников темы, проблемы и выводы можно было понять и как некий поток слов, воспринятый по инерции и не вызывающий действительного отклика ни у авторов, ни у читателей. Как уже отмечалось в научной литературе, классическая древность, обсуждая эстетические проблемы и вырабатывая каноны художественного творчества, обращалась к природе, тогда как Средневековье, обращаясь к тем же самым темам, основывалось на классической древности. В каком-то смысле вся средневековая культура на деле представляет собой не столько размышление о реальности, сколько комментарий к определенной культурной традиции.
Однако критическая позиция средневекового человека не исчерпывается этим аспектом: наряду с культом общих понятий, унаследованных как некий кладезь истины и мудрости, наряду со стремлением воспринимать природу как отражение трансцендентного, как препятствие и помеху к свободному распространению идей, в мировосприятии той эпохи живет непосредственная и ревностная устремленность к реальности, переживаемой во всех ее аспектах, включая наслаждение ею в эстетической перспективе.
Признавая наличие подобной спонтанной реакции на красоту природы и произведений искусства (быть может, и обусловленной доктринальными стимулами, но выходящей за пределы сухой книжности), мы можем быть уверены в том, что, когда средневековый философ говорит о красоте, он не только имеет в виду некое отвлеченное понятие, но обращается к конкретному опыту.
Нет сомнения в том, что в Средние века главенствует представление о чисто умозрительной красоте, нравственной гармонии, метафизическом сиянии и что мы можем постичь этот тип мироощущения только в том случае, если бережно и любовно попытаемся проникнуть в менталитет и чувствительность той эпохи. Как отмечал в этой связи Курциус (1948, 12.3):
…когда схоластика говорит о красоте, она подразумевает под ней Божий атрибут. Метафизика красоты (например, у Плотина) и теория искусства никак не связаны между собой. «Современный» человек чересчур переоценивает искусство, потому что он утратил чувство умопостигаемой красоты, которое имело место в неоплатонизме и Средневековье… Здесь идет речь о красоте, о которой эстетика не имеет никакого представления.
Однако подобные утверждения ни в коей мере не должны умалять нашего интереса к такого рода умозрительным построениям. Напротив, для человека Средневековья переживание умопостигаемой красоты воспринималось как нравственная и психологическая реальность, и мы не в полной мере осветили бы культуру той эпохи, если бы пренебрегли этим моментом. Кроме того, вбирая в сферу эстетического сверхчувственную красоту, средневековый человек одновременно (действуя по принципу аналогии и учитывая явные или скрытые параллели) разрабатывал ряд представлений о красоте чувственной, красоте природы и искусства. Область эстетических интересов средневекового человека была шире нашей, и красота вещей нередко интересовала его вследствие осознания им красоты как метафизической данности.
Но существовал и вкус обычного человека, вкус художника и любителя искусства, вполне определенно предпочитавшего чувственные аспекты бытия. Средневековые доктрины стремились оправдать этот засвидетельствованный во многих источниках вкус и направить его таким образом, чтобы интерес к чувственному никогда не брал верх над устремленностью к духовному. Алкуин признает, что легче любить «красивые вещи, сладостные ощущения, нежные звуки» и т. д., чем любить Бога (см.:De rhetorica, Halm 1863, p. 550). Однако коль скоро мы наслаждаемся всеми этими вещами ради того, чтобы больше любить Бога, тогда позволительно и развивать в себе любовь к убранству(amor ornamenti), великолепным храмам, красивому пению и прекрасной музыке.
Спасибо!