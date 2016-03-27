Принято считать, что книга Откровения была написана во времена Нерона, однако это неверно по нескольким причинам. Нерон был жестоким преследователем христиан, однако его преследования были, в основном, ограничены Римом. В книге Откровения мы находим, что большая часть преследований церкви носила всеобщий характер, что может означать, что эти события происходили не во время правления Нерона.

После Нерона были другие правители, не так часто упоминаемые, а поэтому менее запомнившиеся. Это были Галба, Ото, Вителий, Веспасиан и, естественно, Тит.

Тит был сыном Веспасиана (который начал кампанию против евреев в период еврейских войн). Лишь сыну Веспасиана, Титу, удалось овладеть Иерусалимом. Царствование Тита длилось недолго, и считают, что он был отравлен своим братом Домицианом.

Домициан стал императором в 81 году н.э. Он был слабым человеком, однако у него были благие намерения, когда он начал свое царствование.

Он придерживался этой политики вплоть до 88-89 гг. н.э. Именно во время правления этого императора Апостолом Иоанном была написана книга, известная под названием «Откровение». После успешных войн Домициана против Дациана, против него восстал один из его наиболее выдающихся генералов, и жизнь императора постоянно находилась в опасности.

Начиная с этого времени, он стал очень подозрительным по отношению буквально ко всем и превратился в абсолютного тирана, лишив Рим многих его выдающихся граждан, физически уничтожив их или отправив в ссылку. Он поддерживал свои армии только лишь при помощи взяток или экстравагантных развлечений.

Элдред Эколс - Победа в Иисусе - Изучение книги Откровения

Восточно-Европейская Миссия, 2004 г. – 320 с.

Элдред Эколс - Победа в Иисусе - Изучение книги Откровения – Содержание

Предисловие

Глава 1

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Глава 22

Эпилог

Об авторе

Элдред Эколс - Победа в Иисусе - Изучение книги Откровения - Предисловие

На протяжение всей эпохи христианства книга Откровения привлекала к себе особое внимание исследователей Библии. Это одна из огромного количества книг апокалиптического содержания, написанных еврейскими авторами. Большинство книг этой группы признаны апокрифическими, что означает, что они не могут быть включены в канон признанной библейской литературы. Две другие апокалиптические книги, книги Даниила и Иезекииля, были включены в канон. Также существует несколько апокалиптических разделов в писаниях других пророков.

Апокалиптическая литература всегда обладала особой привлекательностью для интеллектуально любознательных людей по той простой причине, что она является апокалиптической, т.е. содержит скрытый смысл. Она изобилует потрясающе яркими видениями, символизирующими смысл послания, который нужно извлечь. Несомненно, значительная часть языка апокалиптической литературы является эзотерической, т.е. понятной только посвященным. Эзотерический язык, естественно, не был еврейским по своему происхождению. Существовал культовый жаргон, особый для большинства религий, а особенно для тайных религий. Некоторые символические радей и концепции были определенно еврейскими по происхождению и были незнакомы языческому миру. Кроме того, использование чисел в качестве символов широко использовалось в еврейской литературе.

Все это вместе в период политических катаклизмов давало возможность создания литературных произведений, которые содержали важную весть для тех, кому они были предназначены, и были бы совершенно непонятными для их врагов. По сути дела, это был довольно неопределенный литературный код, предназначенный для того, чтобы дать надежду и поддержку, а не точную и детальную информацию. Существуют различные методы толкования книги Откровения, зависящие от ориентации толкователя. Те люди, которые отрицают пророческий элемент в Библии, естественно, не могут принять книгу Откровения как окно в будущее. Они утверждают, что Откровение -это продукт своего времени, послание, несущее надежду преследуемой церкви. Следовательно, символы этой книги имеют отношение к проблемам, с которыми сталкивались христиане первого столетия, а, следовательно, любые попытки сделать их предвестниками грядущих событий являются искажением контекста книги и цели ее написания автором.

Принимая то, что непосредственной целью автора была поддержка веры и терпения церкви, преследуемой могущественными врагами, автор данной книги полностью отвергает взгляд или позицию, согласно которым невозможно или маловероятно, что Святой Дух открыл автору книги Откровения картину будущих событий для того, чтобы подтвердить богодухновенность книги и дать веру и надежду церкви на все времена. Иными словами, эта книга создана по образу книг Даниила и Иезекииля.

Другая школа занимает позицию, утверждающую, что книга Откровения имеет отношение к довольно удаленному будущему и описывает серию катаклизмов, которые будут предшествовать всемирному правлению Мессии. Эти толкователи склонны приписывать буквальное, а не символическое значение многим видениям книги Откровения, особенно если это применимо к ожидаемому царству. Хотя при поверхностном рассмотрении эта система интерпретации кажется довольно убедительной, она основана на крайне субъективной и поверхностной системе герменевтики, что приводит к полному непониманию природы божественного царства.

Существует также другая школа, которая верит, что Откровение - это панорамное изображение истории, простирающейся от Апостольского периода до полного ее завершения. Они рассматривают ее как живую картину истории, представленную в систематическом и хронологическом порядке. Хотя некоторые разделы Откровения могут быть рассмотрены с этой точки зрения, данная система толкования создает непреодолимые проблемы в интерпретации и значительно тяготеет к субъективизму. Многие участники движения Реформации принадлежат школе, исповедующей исторический метод толкования.

Четвертый метод толкования основан на предположении, что книга Откровения построена так, что она применима к проблемам церкви всех времен. Поскольку толкователи всех времен видели отражение своего времени в книге Откровения, то очевидна глубинная цель автора книги Откровения - помочь церкви всех времен быть готовой к встрече и преодолению проблем с верой, что все события вместе послужат на благо верующим и что конечный план Бога одержит победу надо всякого рода злом.

Принимая во внимание, что каждая из вышеупомянутых систем толкования имеет лишь некоторую степень достоверности, автор данной книги не придерживается в полной мере ни одной из них. Закрытая система герменевтики налагает определенные узы на толкователя, что может привести к тому, что он утратит изначальный замысел автора книги Откровения и, что более важно, утратит замысел самого Святого Духа.

Давайте возьмемся за изучение книги Откровения без всякого рода предубеждений, которые могут сузить наш духовный кругозор. Вместо того, чтобы следовать какой-либо определенной экзегетической системе, созданной теологами, давайте лучше воспользуемся помощью, которую нам дает само Писание, особенно книги ветхозаветных пророков.