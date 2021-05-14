Алла Еланская - Грамматика коптского языка

Предлагаемая «Грамматика коптского языка» принадлежит перу Аллы Ивановны Еланской — выдающегося отечественного коптолога, автора ряда исследований по различным аспектам коптской грамматики, издателя, переводчика и комментатора коптских текстов.

Продолжая традиции своих великих предшественников, а именно — первого отечественного коптолога О. Э. Лемма (1856—1918) и П. В. Ернштедта (1890—1966), Алла Еланская параллельно с грамматичесми штудиями занималась и изданием коптских текстов. Так, в 1962 г. она опубликовала (с комментарием и переводом) саидскую «Гомилию в честь архангела Михаила» по рукописи X в., а несколько лет спустя увидел свет том, посвященный коптским рукописям ГПБ, содержащий как подробное описание всего коптского собрания этой библиотеки (42 рукописи на саидском, файюмском и бохайрском диалектах), так и образцовое издание (с комментарием, переводом и детальным указателем) «Мученичества св. Виктора и Стефаниды» (в ранее не известной версии) и важный для истории новозаветного текста файюмский фрагмент «Евангелия от Марка» (Мк 14. 35—16. 20; рукопись X—XI в.).

В 1991 г. А. И. опубликовала коптские литературные тексты из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина (несколько десятков текстов с английским переводом и комментарием; многие из них изданы впервые); в это издание, снабженное факсимильным воспроизведением всех рукописей, вошли, например, такие тексты как Apophtegmata Patrum, фрагменты сочинений Шенуте, фрагменты не известных ранее богословских трактатов и т. д.

А. И. внимательно следила за работой своих зарубежных коллег и часто откликалась на их публикации пространными критическими рецензиями.

Перу А. И. принадлежит несколько очерков по истории коптской литературы, а также фундаментальная статья о коптских рукописях; по-прежнему единственным в отечественной научной литературе остается ее очерк о развитии коптологии в России.

В последние годы А. И. много занималась переводами коптских текстов. Помимо вышеназванных, которыми она снабжала все свои публикации, ею были переведены некоторые гностические тексты (например: «Происхождение мира» /NHC II. 5/, «Премудрость Иисуса Христа» /NHC III. 4/, «Апокриф Иоанна» /BG 8502, II. 1/), а также целый ряд христианских апокрифических сочинений (например: «Апокалипсис Илии», «Апокриф пророка Иеремии», «Мученичество Павла» и т. д.). Завершенный перевод так называемого «Трехчастного трактата» (Tractatus tripartitus: NHC I. 5) с пространным филологическим комментарием, над которым она работала все последние годы, остается пока в рукописи...