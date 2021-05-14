Алла Еланская - Грамматика коптского языка

Еланская - Грамматика коптского языка
Предлагаемая «Грамматика коптского языка» принадлежит перу Аллы Ивановны Еланской — выдающегося отечественного коптолога, автора ряда исследований по различным аспектам коптской грамматики, издателя, переводчика и комментатора коптских текстов.
Продолжая традиции своих великих предшественников, а именно — первого отечественного коптолога О. Э. Лемма (1856—1918) и П. В. Ернштедта (1890—1966), Алла Еланская параллельно с грамматичесми штудиями занималась и изданием коптских текстов. Так, в 1962 г. она опубликовала (с комментарием и переводом) саидскую «Гомилию в честь архангела Михаила» по рукописи X в., а несколько лет спустя увидел свет том, посвященный коптским рукописям ГПБ, содержащий как подробное описание всего коптского собрания этой библиотеки (42 рукописи на саидском, файюмском и бохайрском диалектах), так и образцовое издание (с комментарием, переводом и детальным указателем) «Мученичества св. Виктора и Стефаниды» (в ранее не известной версии) и важный для истории новозаветного текста файюмский фрагмент «Евангелия от Марка» (Мк 14. 35—16. 20; рукопись X—XI в.).
В 1991 г. А. И. опубликовала коптские литературные тексты из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина (несколько десятков текстов с английским переводом и комментарием; многие из них изданы впервые); в это издание, снабженное факсимильным воспроизведением всех рукописей, вошли, например, такие тексты как Apophtegmata Patrum, фрагменты сочинений Шенуте, фрагменты не известных ранее богословских трактатов и т. д.
А. И. внимательно следила за работой своих зарубежных коллег и часто откликалась на их публикации пространными критическими рецензиями.
Перу А. И. принадлежит несколько очерков по истории коптской литературы, а также фундаментальная статья о коптских рукописях; по-прежнему единственным в отечественной научной литературе остается ее очерк о развитии коптологии в России.
В последние годы А. И. много занималась переводами коптских текстов. Помимо вышеназванных, которыми она снабжала все свои публикации, ею были переведены некоторые гностические тексты (например: «Происхождение мира» /NHC II. 5/, «Премудрость Иисуса Христа» /NHC III. 4/, «Апокриф Иоанна» /BG 8502, II. 1/), а также целый ряд христианских апокрифических сочинений (например: «Апокалипсис Илии», «Апокриф пророка Иеремии», «Мученичество Павла» и т. д.). Завершенный перевод так называемого «Трехчастного трактата» (Tractatus tripartitus: NHC I. 5) с пространным филологическим комментарием, над которым она работала все последние годы, остается пока в рукописи...
Алла Ивановна Еланская - Грамматика коптского языка - Саидский диалект
Под ред. А.Л. Хосроева. — СПб. : Нестор-История, 2010. — 528 с.
ISBN 9-785-98187-646-2
Алла Ивановна Еланская - Грамматика коптского языка - Саидский диалект - Общие сведения
Коптский язык — последняя стадия развития древнеегипетского языка. Он получил в науке специальное название в связи с тем, что имеет особую, в принципе отличную от древнеегипетской (иероглифика, иератика, демотика), письменность. Коптская система письма была создана египтянами в конце II века н. э. Так впервые за всю четырехтысячелетнюю историю египетской письменности появилось алфавитное письмо, отражавшее произношение с достаточной точностью.
Современное название «копты» произошло от искаженного арабами греческого слова αιγύπτιος «египтянин» (Αίγυπτος[1] «Египет»). Древние же копты-христиане, вслед за своими языческими предками, называли себя ырмыкнме букв. «люди черной (земли)» (кнме, означающее по-коптски «черный», было одновременно и обозначением страны, а точнее той ее плодородной части, которая тянется вдоль Нила), а свой язык — мытрмыкнме. В начале II тысячелетия н. э., когда арабский язык вытеснил коптский, копты стали называть свой язык мПГткуптлюы (араб. al-QubtiyyaH) «коптский»[2].
В связи с распространением в Египте ислама после арабского завоевания, термин «копты» приобрел значение «египтяне-христиане» и в таком смысле сохранился до сих пор. Коптов — египтян-христиан — сейчас примерно 3 млн.[3], однако родным для них, как и для египтян-мусульман, является арабский язык. Коптский язык был вытеснен арабским окончательно в течение XII—XV вв. и сохранился у коптов только в богослужении. Однако еще в XIX в. некоторые копты, особенно из духовных кругов, владели коптским разговорным языком и применяли его в переписке, чтобы скрыть содержание письма от посторонних глаз[4].
В начале XX в. в кругах коптской интеллигенции делались попытки воскресить разговорный коптский язык и ввести его преподавание в школах. Но наряду с этим в более широких массах коптского населения наблюдалась и противоположная тенденция — добиться замены и в богослужении древнего языка, понятного лишь немногим, арабским (даже большинство священников лишь чисто механически читает коптский текст, который снабжен арабским переводом).
Ряд коптских слов и выражений сохранился в языке жителей верхнеегипетской деревушки Писолсел (коптское название, означающее «украшение»)1. Сейчас в семьях некоторых коптов-ученых культивируется разговорный коптский язык.
Коптский язык оказал значительное лексическое и отчасти даже фонологическое и грамматическое влияние на египетский диалект арабского языка.
Помимо того, что коптские письменные памятники дают нам обширный и ценный исторический материал, изучение собственно коптского языка представляет интерес как и в общеязыковедческом плане, так и для изучения древнеегипетского языка. Благодаря наличию гласных букв и полностью алфавитному письму, коптские тексты неоценимы для исследования древнеегипетской фонетики. Многие вопросы древнеегипетской и коптской грамматики также поддаются разрешению только благодаря возможности взаимного сопоставления.
Коптский язык никогда не был языком официальным, государственным. До арабского завоевания (640 г.) Египет был римской (византийской) провинцией и государственным языком его был греческий. После завоевания Египта арабами греческий язык потерял свое привилегированное положение, и хотя большая часть документации продолжала вестись на нем, количество коптских документов резко возросло. Однако после того, как халиф сАбд ал-Малик (на рубеже VII/VIII вв.) объявил государственным, официальным языком арабский, коптский язык начал быстро сдавать позиции, вытесняясь во всех областях арабским.
[1] Топоним восходит, как установил Г. Бругш (Brugsch, 1857, 83), к древнеегипетскому hwt kl Pth. Это имя главного святилища Мемфиса употреблялось также и для названия самого города (Gardiner, 1945, 124), и в форме Hikuptah оно встречается в Амарнскую эпоху (Knudtzon, 1915, 407, 589). Высказывались сомнения относительно употребления этого слова для названия всей страны. Однако в клинописных угаритских табличках из Ра3 с аш-Шамра упоминается Hkpt/Hqpt наряду с Критом явно как название страны и даже со словом «страна» (Aistleitner, 1963, 102).
[2] В одном тексте середины XIX в. (см. ниже примечание 4), когда коптский уже давно был мертвым языком, мы находим слово мета.1гетттюс для обозначения коптского языка. Издатель ошибочно прочла ммтта.1гетттюс, приняв тесно написанные в конце строки буквы ммет [мет— бохайрская форма для саидского мГГт-] за ммтт. О префиксе мГГт-, служившем для создания абстрактных понятий, см. § 124.
[3] От 2,5 до 3 млн. монофизитов (под управлением каирского патриарха), ок. 80 000 католиков и 90 000 протестантов (Cramer, 1959, 96).
[4] До нас дошло любопытное письмо, написанное четырьмя коптскими студентами, посланными учиться в Рим, своему наставнику, каирскому епископу, где они жалуются на плохое обращение и просят разрешить им вернуться домой. В последней части письма есть такая фраза: «Мы просим тебя, наш отец епископ, чтобы ты послал нам от себя письмо.
Превосходно! Огромное спасибо!