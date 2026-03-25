Швейцарский историк медицины Анри Элленбергер широко известен на Западе как автор знаменитой книги «Открытие бессознательного», впервые вышедшей в 1970 году и предлагаемой ныне российскому читателю. Энциклопедическое по своему масштабу и мастерски исполненное исследование истории психиатрии и психотерапии от первобытных времен вплоть до середины XX века вполне заслуженно вошло в список западных интеллектуальных бестселлеров.

И сегодня, спустя тридцать лет, эта книга остается незаменимым справочным пособием в самых разных областях истории психологии, психиатрии и психоанализа.

Генри Фредерик Элленбергер - Открытие бессознательного-1. История и эволюция динамической психиатрии. От первобытных времен до психологического анализа

Москва: Академический проект, 2018 г. — 550 с.

По ту сторону бессознательного (В. Зеленский)

Открытие бессознательного

Введение

Благодарности автора

Глава 1. Предшественники динамической психотерапии

Открытие первобытной психотерапии

Утрата и возвращение души

Вторжение в организм болезнетворного объекта и его удаление

Одержимость злыми духами и экзорсизм

Исцеление через исповедь

Исцеление через исполнение желаний

Лечение с помощью церемонии

Лечение с помощью инкубации

Лечение с помощью гипноза

Лечение с помощью магии

Рациональные терапии в первобытной медицине

Основные характеристики первобытного лечения

Храмовое лечение и философская психотерапия

Религиозное лечение и «лечение душ»

Научная психотерапия

Современная динамическая психотерапия

Глава 2. Возникновение динамической психиатрии

Гасснер и Месмер

Франц Антон Месмер (1734-1815)

Пюисегюр и новый магнетизм

Распространение месмеризма

Влияние спиритизма

Школа в Нанси

Шарко и школа в Сальпетриере

Заключение

Глава 3. Первая динамическая психиатрия (1775-1900)

Основные характеристики

Источники первой динамической психиатрии

Королевский путь к неведомому разуму: гипноз

Другие подходы к неведомому разуму

Пример клинической картины: магнетические болезни

Пример клинической картины: амбулаторный автоматизм

Современные клинические картины: множественная личность

Классификация и формы множественной личности

Одновременные множественные личности

Последовательные множественные личности; взаимная осведомленность личностей о существовании друг друга

Последовательные множественные личности, взаимная амнезия

Последовательные множественные личности: амнезия одной из личностей

Личностные группы (clusters)

Общие замечания о множественной личности

Пример клинической картины: истерия

Модели человеческого разума

Дипсихизм

Полипсихизм

Понятия психогенеза и болезни

Теория флюидов

Идеодинамизм

Психотерапевтические процедуры

Терапевтический канал: раппорт

Психотерапевт

Культурное влияние первой динамической психиатрии

Закат первой динамической психиатрии

Заключение

Глава 4. Предпосылки возникновения динамической психиатрии

Социальные предпосылки

Экономические и политические предпосылки

Культурные предпосылки: Просвещение

Культурные предпосылки: Романтизм

Философия природы и романтическая философия

Романтическая медицина

Эпигоны романтизма: Фехнер и Бахофен

Кризис середины века

Новые доктрины: Дарвин и Маркс

Чарльз Дарвин (1809-1882)

Карл Маркс (1818-1883)

Изменения в психиатрии девятнадцатого века

Заключение

Глава 5. В преддверии новой динамической психиатрии

Мир в 1880 году

Политический фон

Культура, наука, университеты

Провозвестник новой эры: Ницше

Неоромантизм и fin de siècle

Психиатрия и психотерапия

Сексуальная психология и патология, 1880-1900

Изучение сновидений

Исследование бессознательного

Великий год

Глава 6. Пьер Жане и психологический анализ

Жизнь Пьера Жане

Семья

Жизнь Пьера Жане

Личность Пьера Жане

Современники Жане

Творчество Жане: I — философия

Творчество Жане: II — психический автоматизм

Творчество Жане: III — психологический анализ

Творчество Жане: IV — исследование неврозов

Творчество Жане: V — динамическая теория

Творчество Жане: VI — великий синтез

Творчество Жане: VII — философия религии

Источники Жане

Влияние Жане

Примечания

Данная книга представляет собой попытку создать историю динамической психиатрии, основанную на научной методологии, в которой были бы подробно и объективно отражены выдающиеся динамические психиатрические системы и прежде всего системы Жане, Фрейда, Адлера и Юнга. Предлагаемая интерпретация тех или иных фактов и систем производилась автором с учетом социально-экономической, политической и культурной ситуации рассматриваемого периода, а также личности самого создателя системы, его окружения и роли отдельных пациентов.

Отправной точкой моего исследования явилось отражение контраста между эволюцией динамической психиатрии и эволюцией, пройденной другими науками. Ни одна отрасль человеческих знаний не претерпела столь многих метаморфоз, как динамическая психиатрия: от примитивных методов исцеления к магнетизму, от магнетизма к гипнозу, от гипноза к психоанализу и новым динамическим школам в психопатологии и психотерапии. Кроме того, различные психиатрические тенденции неоднократно переживали то периоды, когда их отвергали, то периоды популярности. Однако их принятие никогда не было столь единодушным, как в случае открытий в области физики, химии или физиологии, не говоря уже о том, что учения новых динамических школ в значительной степени являются противоречащими друг другу. И еще один характерный факт: имеющиеся в настоящее время изложения истории динамической психиатрии содержат в себе больше ошибок, пробелов и вымыслов, чем история любой другой науки.

Мое исследование имело три основные цели. Его первой задачей было как можно более тщательно проследить историю динамической психиатрии, отойдя при этом от привычной модели «воспевания героя», принятой в некоторых прежних ее изложениях, и в то же время сохранить строгую беспристрастность, воздерживаясь от какой-либо полемики. Используемая автором методология сводится к четырем принципам: (1) Ничего не принимать за само собой разумеющееся. (2) Абсолютно все подвергать проверке. (3) Любое явление рассматривать в его историческом контексте. (4) Проводить четкое различие между фактами и интерпретацией фактов. Во всех случаях, где это было возможно, я старался обращаться к первоисточникам, таким, как архивы, специализированные библиотеки и свидетельства заслуживающих доверия очевидцев. При использовании дополнительных источников строго учитывалась их надежность. В ходе научного исследования, основанного на таком критическом подходе, исследования, продолжавшегося на протяжении двенадцати лет, мне удалось собрать большое количество новых фактов, а многие уже известные факты рассмотреть в новом освещении. Кроме того, мною была доказана несостоятельность многочисленных ложных свидетельств и историй, переходящих из одного исследования в другое.

Вторая задача исследования заключалась в реконструкции и подробном изложении наиболее известных систем динамической психиатрии. Это предполагало рассмотрение развития каждой системы в хронологическом порядке с самого ее возникновения. (Исследование творчества Жане, таким образом, пришлось начать с философских сочинений, написанных им в юности, изучение наследия Фрейда — с его работ по нейроанатомии, Адлера — с его ранних статей по социальной медицине, а Юнга — с докладов, сделанных им на заседаниях студенческой ассоциации.) Каждую систему надо было показать в свете ее собственных принципов, а для того, чтобы сделать ее доступной для понимания, необходимо было исследовать ее источники и попытаться восстановить контекст социального окружения ее создателя и его связей с современниками. Рассмотрение творчества любого деятеля в его историческом контексте является лучшим способом оценки его подлинной самобытности.

Генри Фредерик Элленбергер - Открытие бессознательного-2. История и эволюция динамической психиатрии. Психотерапевтические системы конца XIX — первой половины XX века

Москва: Академический проект, 2018 г. — 617 с.

Предисловие (В.В. Зеленский)

Глава 7. Зигмунд Фрейд и психоанализ

Жизнь Зигмунда Фрейда

Семейная предыстория

События в жизни Зигмунда Фрейда

Личность Зигмунда Фрейда

Современники Фрейда

Работа Фрейда: I — От микроскопической анатомии к теоретической неврологии

Работа Фрейда: II — Поиск психологической модели

Работа Фрейда: III — Теория неврозов

Работа Фрейда: IV — Глубинная психология

Работа Фрейда: V — Теория либидо

Работа Фрейда: VI — От метапсихологии к психоанализу эго

Работа Фрейда: VII — Методика психоанализа

Работа Фрейда: VIII — Философия религии, культуры и литературы

Источники Фрейда

Влияние Фрейда

Глава 8. Альфред Адлер и индивидуальная психология

Жизнь Альфреда Адлера

Семейная предыстория

События в жизни Альфреда Адлера

Личность Альфреда Адлера

Современники Альфреда Адлера

Работа Адлера: I — Социальная медицина

Работа Адлера: II — Теория неполноценности органа

Работа Адлера: III — Теория невроза

Работа Адлера: IV — Индивидуальная психология

Работа Адлера: V — Психотерапия и воспитание

Работа Адлера: VI — Позднейшие разработки

Источники Адлера

Влияние Адлера

Глава 9. Карл Густав Юнг и аналитическая психология

Жизнь Карла Густава Юнга

Семейная предыстория

События в жизни Карла Густава Юнга

Личность Карла Густава Юнга

Современники Карла Густава Юнга

Работа Юнга: I — Понятие психологической реальности

Работа Юнга: II — Период Бургхольцли

Работа Юнга: III — Психоаналитический период

Работа Юнга: IV — Промежуточный период

Работа Юнга: V — Аналитическая психология

Психическая энергетика

Коллективное бессознательное и архетипы

Структура человеческой психики

Индивидуация

Работа Юнга: VI — Психотерапия

Работа Юнга: VII — Восточная и западная мудрость

Работа Юнга: VIII — Психология религии

Источники Юнга

Влияние Юнга

Глава 10. Подъем и становление новой динамической психиатрии

Соперничество между школами Сальпетриер и Нанси: 1882-1893

Рождение и развитие школ Сальпетриер и Нанси: 1882-1885

Война школ и дебют Пьера Жане: 1886-1889

Упадок школы Сальпетриер: 1890-1893

Господство и упадок школы Нанси: 1894-1900

Поиск новых форм психотерапии: 1894-1896

Период конца века: 1897-1900

Психологический анализ в противовес психоанализу: 1901-1914

Начало новой эры: 1901-1905

Расцвет психоанализа: 1906-1910

Первый предвоенный период: 1910-1914

Первая мировая война: июль 1914 — ноябрь 1918

Между двумя мировыми войнами. Ноябрь 1918 — сентябрь 1939

Год неудавшегося мира: 1919

Первый послевоенный период: 1920-1925

Период неудавшейся перестройки: 1926-1929

Второй предвоенный период: 1930-1939

Вторая мировая война: 1939-1945

Заключение

Примечания

Ha протяжении всего нашего исследования происхождения и развития динамической психиатрии мы старались, насколько это возможно, оставаться на почве исторических фактов. Теперь же мы попытаемся проанализировать те факторы, которые вызывали и направляли эту эволюцию, с тем, чтобы найти ответ на вопрос, поставленный в самом начале всей данной работы (о чем говорится во введении).

Эти факторы можно разделить на несколько категорий по отношению к социально-экономическому и политическому фону, культурным тенденциям, самой личности того или иного первооткрывателя, зачинателя, новатора или первопроходца и к появлению разнообразных событий и случаев.

Прежде всего позвольте рассмотреть эволюцию динамической психиатрии в контексте той или иной социально-экономической и политической ситуации, в особенности в контексте экономической истории и классовой борьбы. Победа Месмера над Гасснером была победой аристократии над священнослужителями. Общество Гармонии Месмера (Société de PHarmonité) незадолго до своего распада состояло главным образом из членов французского благородного сословия. «Кризы», возникавшие вокруг месмеровского чана с «заряженной» водой («baquet — бакет»), были идентичны vapeurs, светским жалобам дам из высшего света. Этап от Месмера к Пюисегюру означал сдвиг от «магнетизма для аристократов» к «магнетизму для народа» с соответствующими изменениями в доктрине и терапевтических практиках. Но усиление нового правящего класса буржуазии сопровождалось смещением от магнетизма к гипнотизму. В то время как раппорт между магнетизером и его пациентом отражал патерналистскую симбиотическую связь между аристократом и его подданным, раппорт между гипнотизером и гипнотизируемым отражал авторитарную установку хозяина-буржуя по отношению к зависимому от него работнику; «торговая» психотерапия старых магнетизеров и манипулирование патогенными секретами их пациентов были, таким образом, заменены беспристрастными гипнотическими командами.

Говоря о Блейлере, мы отмечали, что происхождение его работы по шизофрении может быть прослежено в истории в политической борьбе между фермерами и городской аристократией Цюриха. В этой перспективе генезис термина «шизофрения», введенного Блейлером, оказывается, так сказать, побочным продуктом победы крестьянской партии над городскими патрициями. Поражение революции 1848 года, последствия которого для динамической психиатрии мы уже отмечали, привело к усилению верховенства класса буржуазии. Между тем промышленная революция привела к появлению мощного индустриального и купеческого высшего класса, с одной стороны, и многочисленного и обездоленного пролетариата — с другой. Теория Дарвина была извращена, чтобы обеспечить высшую буржуазию идеологией слепой безжалостной конкуренции, тогда как Маркс обеспечил идеологией рабочий класс и его союзников6. Поражение Парижской коммуны в 1871 году высвободило волну антидемократических настроений. Дюпрель показал, что теория «психологии толпы» Гюстава Лебона была выражением этой тенденции, и, тем не менее, она была воспринята как бесспорная научная истина и как таковая была принята многими авторами, включая Фрейда.

В то же самое время, а именно к концу девятнадцатого века, высшие классы больше не могли мириться с существовавшим тогда методом гипнотической и суггестивной психотерапии и потребовали новую неавторитарную психотерапию, способную объяснить пациенту, что же происходит в его собственном разуме. Мы также видели, как великие социальные и политические сдвиги, порожденные Первой мировой войной, привели к далеко идущим изменениям внутри этих новых динамических психиатрических систем. Фрейдовские понятия были извращены с целью обосновать идеологию гедонистически-утилитарного мира массового потребления, рожденного из технологической революции двадцатого века. Сходным образом, чтобы обставить идеологию мира жестокой конкуренции, выпестованной промышленной революцией, были извращены и дарвиновские понятия.