Тзиракис - Происхождение от Леонтия Византийского термина «Пресуществление»
Предлагаемый читателю научно-богословский труд профессора Афинского университета, посвящен истории происхождения термина «пресуществление» в изложении Православной Церковью учения о Святой Евхаристии.
Автор доходчивым языком и при помощи глубокой научной аргументации доказывает прежде всего то, что Церковь Христова, являясь живым организмом, одухотворяясь непрерывно Духом Святым и являясь телом Христовым, в определенные критические для нее моменты в истории, которые как правило вызвались богословскими спорами по различным догматическим вопросам, вводила в свой богословский язык новые термины. Эти термины, как наиболее точно выражавшие веру Церкви в те или иные истины, несмотря на их отсутствие в Священном Писании, органично входили в богословскую лексику, наиболее полно и точно отражающие то, во что всегда и везде верила Апостольская Церковь.
Наряду с такими терминами как «единосущный», «единение по ипостаси» и др., Церковь в период серьезных споров с представителями простестантизма и римо-католицизма, ввела термин «пресуществление» как наиболее удачно выражающий учение Церкви о Евхаристии, веру в сверхприродное и чудесное изменение сущности хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Христа. Причащаясь их, христианин становится скровным Христу, входит в теснейшее единение с Божеством. Приняв этот термин, Церковь Христова оградила себя от всевозможных еретических воззрений на Святую Евхаристию, веря, что она есть непрерывно совершающаяся Голгофская жертва. Автор, с другой стороны убедительно доказывает, что, во-первых, воплощение Бога Слова и Евхаристия являются совершенно разными действиями Творца и потому не могут быть тождественны по своему содержанию, они могут быть сопоставимы лишь отчасти. В Воплощении Бог Слово творит из пречистых кровей Девы Свою плоть и приемлет в Свою ипостась, в Евхаристии происходит чудесное изменение одной природы в другую, из хлеба и вина Господь творит Свою плоть, ту самую, которая пострадала на Кресте, воскресла и вознеслась на небо. Подлинность Евхаристии, т. е. действительное и истинное пресуществление св. Даров в Тело Кровь Христа свидетельствует о том, что исполнятся обетование Христа «о пребывании Его с нами до скончания мира». Отрицание факта пресуществления означало бы то, что слова Христа остались бы неисполненными, чего не может быть в принципе. Автор также доказывает, что сам термин «пресуществление» родился в недрах Восточной Православной Церкви, его впервые использовал еще в 6 веке в христологических трактатах прошв монофизитов и несториан авторитетнейший богослов Церкви Леонтий Византийский. А в 17 веке не схоластическая теория пресуществления, а сам термин «пресуществление» был воспринят Церковью для точного выражения её веры.
Николай Эмм. Тзиракис - Происхождение от Леонтия Византийского термина «Пресуществление» в свете Христологического догмата и Православного евхаристического богословия 17 века
Николай Эмм. Тзиракис. Профессор Афинского университета.
Издательство «Образ», Афины 2002 г., Москва 2005 г. – 91 с.
Николай Эмм. Тзиракис - Происхождение от Леонтия Византийского термина «Пресуществление» в свете Христологического догмата и Православного евхаристического богословия 17 века – Содержание
Предисловие
1. Введение (очерк появления термина)
2. Леонтий Византийский и Леонтий
Иерусалимский: одно или два лица?
3. Краткая история христологического догмата до начала 17 века
- 1. Общие положения
- 2. Докетизм
- 3. Арианство
- 4. Аполлинаритство
- 5. Диодор Тарсийский
- 6. Несторианство
- 7. Монофизитство
- 8. Севир Антиохийский и Леонтий Византийский
4. Использование термина «пресуществление» в сочинении «Против монофизитов» (Κατά Μονοφνσιτώ)
5. Сопоставление с 17 веком
6. Выводы
Библиография (избранное)
Николай Эмм. Тзиракис - Происхождение от Леонтия Византийского термина «Пресуществление» в свете Христологического догмата и Православного евхаристического богословия 17 века - Предисловие
Настоящая работа, как и показывает ее название, посвящена происхождению термина метустсис (μετονσίωσις) от Леонтия Византийского в свете развития христологического догмата и православного учения 17 века о Евхаристии.
Известно, что как Христологический догмат, так и Таинство Божественной Евхаристии (и его наиважнейшие составляющие: а) ипостасное единство двух природ во Христе, т. е. единство Иисуса Христа как Лица и уникальность его в истории и б) подлинное Преложение (μεταβολή) -Пресуществление (μετονσίωσίζ) хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы), имеют особое значение для христианина, поскольку составляют основу сотериологического и иконологического - мистериологического учения Церкви. По этой причине приобретает, по нашему мнению, особое значение использование греческого термина - слова метусиосис (μετονσίωσίζ) в тексте Леонтия, посвященном Христологии.
Мы считаем, что, с некоторыми оговорками, читатель убедится в сходстве обстоятельств и условий, господствовавших в течение всего периода развития Христологического догмата до 4 Вселенского собора, а также и после него, с условиями 17 века, когда Православная Церковь вынуждена была обороняться как против римокатоликов, так и против протестантов, и стремилась сохранить свою веру в подлинное Преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы в связи с термином Пресуществление (μετονσίωσίζ), каковой рассматривался не только как перевод соответствующего латинского transsubstantiatio, но и как носитель схоластического содержания и всего с этим связанного (например, формулировок теории, основанной на учении Аристотеля о материи, форме, сущности, акциденциях и т. д.).
Православная Церковь, хотя и находилась еще в тяжелых обстоятельствах (турецкое господство, апостасия Лукариса, попытки осуществления богословского и духовного ренессанса), сумела, как мы покажем в ходе дальнейшего изложения, сформулировать евхаристическое учение о Преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, верно следуя соответствующему учению древней Церкви и не отвергая термин Пресуществление, каковой и был официально утвержден Поместным Константинопольским Собором 1691 года.
Николай Эммануил Тзиракис.
замечательная книга! спасибо)))