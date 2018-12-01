Предлагаемый читателю научно-богословский труд профессора Афинского университета, посвящен истории происхождения термина «пресуществление» в изложении Православной Церковью учения о Святой Евхаристии.

Автор доходчивым языком и при помощи глубокой научной аргументации доказывает прежде всего то, что Церковь Христова, являясь живым организмом, одухотворяясь непрерывно Духом Святым и являясь телом Христовым, в определенные критические для нее моменты в истории, которые как правило вызвались богословскими спорами по различным догматическим вопросам, вводила в свой богословский язык новые термины. Эти термины, как наиболее точно выражавшие веру Церкви в те или иные истины, несмотря на их отсутствие в Священном Писании, органично входили в богословскую лексику, наиболее полно и точно отражающие то, во что всегда и везде верила Апостольская Церковь.

Наряду с такими терминами как «единосущный», «единение по ипостаси» и др., Церковь в период серьезных споров с представителями простестантизма и римо-католицизма, ввела термин «пресуществление» как наиболее удачно выражающий учение Церкви о Евхаристии, веру в сверхприродное и чудесное изменение сущности хлеба и вина в истинные Тело и Кровь Христа. Причащаясь их, христианин становится скровным Христу, входит в теснейшее единение с Божеством. Приняв этот термин, Церковь Христова оградила себя от всевозможных еретических воззрений на Святую Евхаристию, веря, что она есть непрерывно совершающаяся Голгофская жертва. Автор, с другой стороны убедительно доказывает, что, во-первых, воплощение Бога Слова и Евхаристия являются совершенно разными действиями Творца и потому не могут быть тождественны по своему содержанию, они могут быть сопоставимы лишь отчасти. В Воплощении Бог Слово творит из пречистых кровей Девы Свою плоть и приемлет в Свою ипостась, в Евхаристии происходит чудесное изменение одной природы в другую, из хлеба и вина Господь творит Свою плоть, ту самую, которая пострадала на Кресте, воскресла и вознеслась на небо. Подлинность Евхаристии, т. е. действительное и истинное пресуществление св. Даров в Тело Кровь Христа свидетельствует о том, что исполнятся обетование Христа «о пребывании Его с нами до скончания мира». Отрицание факта пресуществления означало бы то, что слова Христа остались бы неисполненными, чего не может быть в принципе. Автор также доказывает, что сам термин «пресуществление» родился в недрах Восточной Православной Церкви, его впервые использовал еще в 6 веке в христологических трактатах прошв монофизитов и несториан авторитетнейший богослов Церкви Леонтий Византийский. А в 17 веке не схоластическая теория пресуществления, а сам термин «пресуществление» был воспринят Церковью для точного выражения её веры.

Николай Эмм. Тзиракис - Происхождение от Леонтия Византийского термина «Пресуществление» в свете Христологического догмата и Православного евхаристического богословия 17 века

Николай Эмм. Тзиракис. Профессор Афинского университета.

Издательство «Образ», Афины 2002 г., Москва 2005 г. – 91 с.

Николай Эмм. Тзиракис - Происхождение от Леонтия Византийского термина «Пресуществление» в свете Христологического догмата и Православного евхаристического богословия 17 века – Содержание

Предисловие

1. Введение (очерк появления термина)

2. Леонтий Византийский и Леонтий

Иерусалимский: одно или два лица?

3. Краткая история христологического догмата до начала 17 века

1. Общие положения

2. Докетизм

3. Арианство

4. Аполлинаритство

5. Диодор Тарсийский

6. Несторианство

7. Монофизитство

8. Севир Антиохийский и Леонтий Византийский

4. Использование термина «пресуществление» в сочинении «Против монофизитов» (Κατά Μονοφνσιτώ)

5. Сопоставление с 17 веком

6. Выводы

Библиография (избранное)

Николай Эмм. Тзиракис - Происхождение от Леонтия Византийского термина «Пресуществление» в свете Христологического догмата и Православного евхаристического богословия 17 века - Предисловие

Настоящая работа, как и показывает ее название, посвящена происхождению термина метустсис (μετονσίωσις) от Леонтия Византийского в свете развития христологического догмата и православного учения 17 века о Евхаристии.

Известно, что как Христологический догмат, так и Таинство Божественной Евхаристии (и его наиважнейшие составляющие: а) ипостасное единство двух природ во Христе, т. е. единство Иисуса Христа как Лица и уникальность его в истории и б) подлинное Преложение (μεταβολή) -Пресуществление (μετονσίωσίζ) хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы), имеют особое значение для христианина, поскольку составляют основу сотериологического и иконологического - мистериологического учения Церкви. По этой причине приобретает, по нашему мнению, особое значение использование греческого термина - слова метусиосис (μετονσίωσίζ) в тексте Леонтия, посвященном Христологии.

Мы считаем, что, с некоторыми оговорками, читатель убедится в сходстве обстоятельств и условий, господствовавших в течение всего периода развития Христологического догмата до 4 Вселенского собора, а также и после него, с условиями 17 века, когда Православная Церковь вынуждена была обороняться как против римокатоликов, так и против протестантов, и стремилась сохранить свою веру в подлинное Преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы в связи с термином Пресуществление (μετονσίωσίζ), каковой рассматривался не только как перевод соответствующего латинского transsubstantiatio, но и как носитель схоластического содержания и всего с этим связанного (например, формулировок теории, основанной на учении Аристотеля о материи, форме, сущности, акциденциях и т. д.).

Православная Церковь, хотя и находилась еще в тяжелых обстоятельствах (турецкое господство, апостасия Лукариса, попытки осуществления богословского и духовного ренессанса), сумела, как мы покажем в ходе дальнейшего изложения, сформулировать евхаристическое учение о Преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, верно следуя соответствующему учению древней Церкви и не отвергая термин Пресуществление, каковой и был официально утвержден Поместным Константинопольским Собором 1691 года.

Николай Эммануил Тзиракис.