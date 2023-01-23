Понятие первенства

Настоящая коллективная монография подводит итоги довольно длительного этапа работы над темой первенства, проделанной сотрудниками Лаборатории исследований церковных институций ПСТГУ совместно с коллегами из других учебных и научных учреждений. Замысел объемного исследования о первенстве в Церкви возник еще в 2015 г., однако опубликовать его предполагалось только тогда, когда будет накоплен достаточный материал для наилучшего решения связанных с этой темой научных проблем. Переменить планы и обнародовать промежуточные результаты исследований побудили внешние обстоятельства, главными из которых стали объявление о подготовке нового документа о первенстве по линии Синодальной библейско-богословской комиссии Русской Православной Церкви и созыв Архиерейского собора, на котором должны были быть приняты соответствующие постановления. Памятуя о тех замечаниях, которые высказывались наблюдателями в адрес предыдущего документа о первенстве, утвержденного в 2013 г., авторам данной монографии показалось важным сделать доступными те материалы, которые послужили бы более глубокому осмыслению проблемы первенства в Церкви и помогли бы сделать новые высказывания по этой теме менее уязвимыми для критики.

Другой побудительной причиной появления настоящей монографии стали неудовлетворенность тем, как проблема первенства обсуждается в ходе современных дискуссий, и желание каким-то образом представить свои соображения. Длительное размышление за многочисленными публикациями, документами и выступлениями наводило на мысль о неестественности, лучше даже сказать, искусственности сложившегося дискурса о первенстве и о его оторванности от тех реалий, которые он призван выражать. Характерными признаками отмеченного разрыва являются невнимание к терминологическим аспектам слова «первенство» и, как следствие, отсутствие интереса к обстоятельствам вхождения этого термина в церковный лексикон. Из-за неопределенности базового понятия в рассуждениях о первенстве царят полный произвол и двусмысленность, которые могут быть выгодны лишь тем, кто пытается поддерживать продвигаемый дискурс ради отстаивания собственных интересов.

В настоящее время слово «первенство» как термин употребляется в основном в богословском языке. В других сферах оно давно утратило какое бы то ни было терминологическое значение, целиком перейдя в область бытовой и отвлеченной фразеологии. Например, в современном греческом языке слово лрита обозначает: 1) первое место; 2) право первого хода; 3) почин. В русском языке слово «первенство» удержало особое значение разве что в области спорта. В обычном употреблении оно обозначает всего лишь первое место. На этом фоне бросается в глаза то, что в прошлые времена этот концепт выражал гораздо больше смыслов, и его присутствие в общественной жизни было намного более заметным. Церковно-политический и экклезиологический дискурс, таким образом, остается некоей резервацией, в пределах которой понятие первенства продолжает не только сохранять восходящее к глубокой древности содержание, но и служить средством выражения различных институциональных аспектов.

Понятие первенства : Истоки и контексты. Коллективная монография

Москва : Изд-во ПСТГУ, 2022. - 640 с.

ISBN 978-5-7429-1489-1

Понятие первенства : Истоки и контексты. Коллективная монография - Содержание

ВВЕДЕНИЕ - Свящ. П. Ермилов, М. В, Грацианский

ПОНЯТИЯ

1. К вопросу о семантике лексемы πρωτεΐον в текстах античной эпохи - В. А. Конюхов

2. Термин πρεσβεία в грекоязычных памятниках Античности (до VI в.) - П. В. Кузенков

3. Семантический анализ лексем со значением первенства и старейшинства в переводной старославянской и древнерусской письменности (в ракурсе гнездового рассмотрения) - М. И. Чернышева

4. К истории славянских переводов терминов πρωτεία и πρεσβεία (на материале Лествицы Иоанна Синайского) - Т. Г. Попова

ИНСТИТУТЫ

5. Вопрос о церковном первенстве в Новом Завете - И. С. Вевюрко

6. Институты первенства в античном мире. К вопросу об историческом контексте 34 - го апостольского правила - М. В. Грацианский, свящ. П. Ермилов

7. К вопросу о «третьем» типе отношений (отношениях старшинства) в средневековой Европе - Е. А. Шелина

8. Первенство, председательство, старшинство в европейской дипломатической литературе и дипломатической практике раннего Нового времени - Μ. А. Петрова

9. Стабилизирующий фактор или катализатор разбалансировки? К вопросу о внедрении института «нейтральной власти арбитра» в конституционный строй правовых государств и в систему управления Православной Церкви - Диак. Г. Сафоклов

РЕАЛИИ

10. Восточные патриархаты и Константинополь от крестоносцев до османов - К. А. Панченко

11. Ottoman Central Administration and Primacy in the Orthodox Church: Sources and Agents of Knowledge and Inter-Patriarchal Conflicts - H. Çolak

12. «Церковь Иерусалимская есть матерь всех Церквей и первая»: история создания и исправления «Православного исповедания» свт. Петра Могилы в контексте взаимоотношений Константинопольского престола и Западнорусской митрополии в конце XVI - первой половине XVII в. - Μ. Μ. Бернацкий

13. Россия и первенство Константинополя в XIX - начале XX в.: к вопросу о православном универсализме в Новое время - Л. А. Герд

ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Свящ. П. Ермилов, Μ. В. Грацианский

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ