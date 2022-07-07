Энергия - трансформации силы - метаморфозы понятия

В наше время едва ли найдется дискурс, который бы не оперировал понятием «энергия». Из сферы физического, технологического и (био)химического знания «энергия» проникла как в смежные области, вроде медицины или экологии, так и в области, казалось бы, далекие от естественно-научных, — например, социальную и культурную историю, теологию и психоанализ, эстетику и лингвистику. В процессе дискурсивных миграций этого понятия возникли многочисленные метафорические хитросплетения, превратившие его в семантически насыщенный символ, с которым связывают решающие социально-политические, экологические и культурные сдвиги.

Таким образом, становится возможен разговор о физических, равно как о психических, социальных или семантических свойствах и типах энергии: речь может идти и об энергетическом действии электрона, и об энергетическом импульсе прикосновения или взгляда. Изображения и слова, материя и природные ресурсы, социальные группы и принципы их организации рассматриваются в качестве носителей энергии. Понятия энергии и энтропии могут в равной мере относиться к культурным и биологическим системам. Таким образом, понятие «энергия» обозначает крайне разнородные явления. Энергия циркулирует в рамках разнообразных социогуманитарных концепций: аффективного возбуждения, экспрессивной динамики, жизненной силы, «разогрева» медиа, активной перформативности, формального упразднения границ или семантического накопления и т. д. Смысловые трудности в результате семантической пролиферации слова «энергия» отчетливо проявляются в попытке Стивена Гринблата использовать понятие «социальной энергии» в качестве аналитического инструмента:

«Но что же такое „социальная энергия“? Этот термин предполагает нечто измеримое, однако я не могу найти внятного и достоверного решения для определения стабильной единицы ее измерения. Мы определяем энергию лишь косвенно, по ее эффектам: она заявляет о себе в способности отдельных словесных, звуковых и визуальных следов производить, формировать и организовывать коллективный физический и ментальный опыт. Поэтому энергия ассоциируется с повторяющимися формами удовольствия и интереса, со способностью к возбуждению, беспокойству, боли, страху, сердцебиению, жалости, веселью, напряжению, утешению, удивлению. В своих эстетических модусах социальная энергия должна обладать минимальной предсказуемостью — достаточной лишь для того, чтобы обеспечить простые повторения, — и минимальным диапазоном, делающим возможной связь между отдельным создателем или потребителем и неким сообществом, тоже ограниченным».

Энергия: трансформации силы, метаморфозы понятия

(Серия «Интеллектуальная история»)

Сборник под ред. И. Калинина, Ю. Мурашова и С. Штретлинг

М.: Новое литературное обозрение, 2022. — 504 с.: ил.

ISBN 978-5-4448-1797-1

Энергия: трансформации силы, метаморфозы понятия - Содержание

Илья Калинин, Юрий Мурашов, Сюзанна Штретлинг - Энергия: философия, технология, искусство. Предисловие

Раздел 1. Горизонт истории понятия

Макс Яммер - Понятие силы. Исследование оснований динамики. Формирование научных понятий

Гюнтер Гёдде - Понятие силы у Фрейда. Применение в физиологии и психологии

Габриела Брандштеттер - Энергия и ритм, или Солнечное сплетение и диафрагма. Концепции соматической практики в танце

Сергей Зенкин - К энергетической теории мимесиса

Раздел 2. Носители энергии

Кристоф Азендорф - Потоки и лучи. Медленное исчезновение материи около 1900 года

Сюзанна Штретлинг - Энергия языка/медиальная энергия

Юрий Мурашов - Темперированные медиа Маршалла Маклюэна

Раздел 3. Эстетика энергии

Оттила Шимон - Действия магнетизации в диалоге Платона «Ион»

Кристоф Менке - Сила искусства. Семь тезисов

Татьяна Петцер - Эпистемы и текстуры энергии в русском модерне

Мэтью Фольграфф - «Динамическая поляризация посредством восстановленного воспоминания»: энергетическая психоистория Аби Варбурга

Франк Ференбах - Близкое и далекое: соперничество сил

Георг Витте - «Импульс»: о связи между ритмом и энергией в русском авангарде

Раздел 4. Политэкономия энергии

Ансон Рабинбах -Трансцендентальный материализм: первичность рабочей силы (Arbeitskraft)

Михаэль Гампер - Энергии «великого человека»

Илья Калинин - Октябрь электричества. Энергия социализма и электрическая риторика

Наталья Ганаль - Энергия на службе у Советов. Владимир Бехтерев и производственный дискурс

Константин Каминский - Энергетическая революция и видение антропоцена в творчестве Андрея Платонова

Джон Урри - Проблема энергии

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