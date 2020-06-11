Молитва евреев — это их служение Б-гу сердцем, подобное служению в святом Храме. У пророка Иехезкиэля избранное место для общей молитвы — синагога — называется מקדש מעט — «малым храмом». В ряде своих законов, а также по своей значимости перед Творцом молитва сходна с закланием жертвенных животных на алтаре. Эта книга призвана ввести в мир еврейской молитвы, дать понятие об ее истоках, законах, смысле, структуре, значении.

Здесь приводится древнееврейский текст молитв, без перемен дошедший до нас через десятки столетий от учителя к ученику и от отца к сыну. Эта книга дает возможность максимально приблизиться к оригинальному тексту молитвы и пользоваться им. Перевод, который мы предлагаем, не имеет целью заменить собою оригинальный текст молитвы, а лишь объясняет её смысл. Древнееврейский язык принципиально отличается от других.

Прежде всего, это «святой язык» — לשון הקדש — как называют его мудрецы, из тайн, несомых его буквами, соткана Вселенная. Этим определяется вся система его построения, начиная с букв его корней и кончая грамматическими структурами. Он отличается также точностью выражений, которая достигается обилием синонимов, ярко отражающих мельчайшие оттенки смысла.

Поэтому в книге слова не только переводятся, но и объясняются, сводятся к своему корню, к своему первоисточнику в Танахе. Третьей из десяти заповедей Торы ( עשרת הדברות ) является запрет напрасного произнесения имени Б-га. В самой молитве дозволено произносить определенный вариант этого имени. В книге эти места лишь помечены буквой « ה׳ ». И только в словах собственной молитвы молящийся может объединить в одно слово следующие слога:

А-

Дой-

Ной.

По той же причине другие имена, относящиеся к Б-гу, записываются в книге с изменением буквы « ה » в них на « ק » или присоединением буквы « ק » к имени. Имеется в виду запись « אלקינו », когда для правильного чтения в молитве надо заменить « ק » на « ה », а также « ק-ל », когда для правильного про-чтения в молитве букву « ק » меняют на « א ».

Рефаэль Энтин – Малый храм. Комментарии к молитве

Издано в Израиле, Бней-Брак – 1992 г. / 111 с.

Рефаэль Энтин – Малый храм. Комментарии к молитве – Содержание

Предисловие

Выявление принципов Торы в молитве

Источники молитвы «Шмоне эсре»

Структура молитвы

Благословение и понятие « ברוך » — «барух»

«барух» Законы молитвы

«Бирхот ашахар»

«Псукей дезимра»

Чтение «Шма Исраэль»

Молитва «Шмоне эсре»

Построение молитвы «Шмоне эсре»

Вставки в общий текст молитвы «Шмоне эсре»

Вставка на «рош ходеш»

Добавление на праздники Ханука и Пурим

Повторение молитвы «Шмоне эсре», которое произносит шлиах цибур

Завершение утренней молитвы

Молитвы в субботу, праздники и дни «рош ходеш»

Субботние молитвы

Субботняя молитва арвит

Субботняя молитва шахарит

Субботняя молитва мусаф

Субботняя молитва минха

Тринадцать проявлений милосердия

Молитва в час бедствия

Тора, Талмуд и еврейские мудрецы о молитве

Рефаэль Энтин – Малый храм. Комментарии к молитве – «Псукей дезимра»

Перед тем, как молиться и просить у Б-га за себя, за наш народ и за весь мир, мы читаем «Псукей дезимра», в которых прославляется величие Б-га и воздается хвала Ему. «Псукей дезимра» открываются благословением ברוך שאמר . Оно состоит из 87 слов, что в гематрии (числовое значение букв еврейского алфавита) составляет слово פז — «червонное золото». В «Песне песней» царя Соломона мы видим это слово в следующей фразе: ״ראשו כתם פז״ — “голова его словно из червонного золота“, — то есть в начале (во главе) молитвы — браха из 87 слов.

ברוך שאמר произносят стоя. Здесь 10 раз упомянуто слово «благословен» — ברוך (до непосредственного начала брахи на «Псукей дезимра») в соответствии с 10 повелениями Б-га, которыми был сотворен мир ( שבולי הלקט, ענין תפלה, ז׳ ). Основой «Псукей дезимра» являются: псалм תהלה לדוד) קמ״ה ) и следующие за ним пять псалмов: קמ״ו, קמ״ז, קמ״וז, קמ״ט, ק״ן . Особая значимость псалма קמ״ה заключается в том, что в нем отражена одна из основ Торы: вера в Провидение ( השגתה פרטית ), т. е. постоянное руководство жизнью человека Всевышним. Важнейшая фраза этой главы псалмов, требующая сосредоточения на ее смысле во время чтения, гласит:

פותת את ידך ומשביע לכל חי רצון — “Ты открываешь Свою руку и Своим благоволением насыщаешь все живое“ (перевод основан на Раши).