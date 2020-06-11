Энтин – Малый храм. Комментарии к молитве
Молитва евреев — это их служение Б-гу сердцем, подобное служению в святом Храме. У пророка Иехезкиэля избранное место для общей молитвы — синагога — называется מקדש מעט — «малым храмом». В ряде своих законов, а также по своей значимости перед Творцом молитва сходна с закланием жертвенных животных на алтаре. Эта книга призвана ввести в мир еврейской молитвы, дать понятие об ее истоках, законах, смысле, структуре, значении.
Здесь приводится древнееврейский текст молитв, без перемен дошедший до нас через десятки столетий от учителя к ученику и от отца к сыну. Эта книга дает возможность максимально приблизиться к оригинальному тексту молитвы и пользоваться им. Перевод, который мы предлагаем, не имеет целью заменить собою оригинальный текст молитвы, а лишь объясняет её смысл. Древнееврейский язык принципиально отличается от других.
Прежде всего, это «святой язык» — לשון הקדש — как называют его мудрецы, из тайн, несомых его буквами, соткана Вселенная. Этим определяется вся система его построения, начиная с букв его корней и кончая грамматическими структурами. Он отличается также точностью выражений, которая достигается обилием синонимов, ярко отражающих мельчайшие оттенки смысла.
Поэтому в книге слова не только переводятся, но и объясняются, сводятся к своему корню, к своему первоисточнику в Танахе. Третьей из десяти заповедей Торы (עשרת הדברות) является запрет напрасного произнесения имени Б-га. В самой молитве дозволено произносить определенный вариант этого имени. В книге эти места лишь помечены буквой «ה׳». И только в словах собственной молитвы молящийся может объединить в одно слово следующие слога:
А-
Дой-
Ной.
По той же причине другие имена, относящиеся к Б-гу, записываются в книге с изменением буквы «ה» в них на «ק» или присоединением буквы «ק» к имени. Имеется в виду запись «אלקינו», когда для правильного чтения в молитве надо заменить «ק» на «ה», а также «ק-ל», когда для правильного про-чтения в молитве букву «ק» меняют на «א».
Рефаэль Энтин – Малый храм. Комментарии к молитве
Издано в Израиле, Бней-Брак – 1992 г. / 111 с.
Рефаэль Энтин – Малый храм. Комментарии к молитве – Содержание
- Предисловие
- Выявление принципов Торы в молитве
- Источники молитвы «Шмоне эсре»
- Структура молитвы
- Благословение и понятие «ברוך» — «барух»
- Законы молитвы
- «Бирхот ашахар»
- «Псукей дезимра»
- Чтение «Шма Исраэль»
- Молитва «Шмоне эсре»
- Построение молитвы «Шмоне эсре»
- Вставки в общий текст молитвы «Шмоне эсре»
- Вставка на «рош ходеш»
- Добавление на праздники Ханука и Пурим
- Повторение молитвы «Шмоне эсре», которое произносит шлиах цибур
- Завершение утренней молитвы
- Молитвы в субботу, праздники и дни «рош ходеш»
- Субботние молитвы
- Субботняя молитва арвит
- Субботняя молитва шахарит
- Субботняя молитва мусаф
- Субботняя молитва минха
- Тринадцать проявлений милосердия
- Молитва в час бедствия
- Тора, Талмуд и еврейские мудрецы о молитве
Рефаэль Энтин – Малый храм. Комментарии к молитве – «Псукей дезимра»
Перед тем, как молиться и просить у Б-га за себя, за наш народ и за весь мир, мы читаем «Псукей дезимра», в которых прославляется величие Б-га и воздается хвала Ему. «Псукей дезимра» открываются благословением ברוך שאמר. Оно состоит из 87 слов, что в гематрии (числовое значение букв еврейского алфавита) составляет слово פז — «червонное золото». В «Песне песней» царя Соломона мы видим это слово в следующей фразе: ״ראשו כתם פז״ — “голова его словно из червонного золота“, — то есть в начале (во главе) молитвы — браха из 87 слов.
ברוך שאמר произносят стоя. Здесь 10 раз упомянуто слово «благословен» — ברוך (до непосредственного начала брахи на «Псукей дезимра») в соответствии с 10 повелениями Б-га, которыми был сотворен мир (שבולי הלקט, ענין תפלה, ז׳). Основой «Псукей дезимра» являются: псалм תהלה לדוד) קמ״ה) и следующие за ним пять псалмов: קמ״ו, קמ״ז, קמ״וז, קמ״ט, ק״ן. Особая значимость псалма קמ״ה заключается в том, что в нем отражена одна из основ Торы: вера в Провидение (השגתה פרטית), т. е. постоянное руководство жизнью человека Всевышним. Важнейшая фраза этой главы псалмов, требующая сосредоточения на ее смысле во время чтения, гласит:
פותת את ידך ומשביע לכל חי רצון — “Ты открываешь Свою руку и Своим благоволением насыщаешь все живое“ (перевод основан на Раши).
Читая эту фразу (ט״ז), надо иметь в виду, что Всевышний наблюдает за всеми Его созданиями и поддерживает их сушествование. Первые буквы каждой фразы этой главы следуют в алфавитном порядке, причем присутствуют все буквы алфавита, за исключением «נ». В буквах еврейского алфавита отразились все базисные понятия тайн создания мира (буква «נ» содержит напоминание о падении еврейского народа во вре-мя разрушения Храма, поэтому в данной главе нет фразы, начинающейся с буквы «נ»). Остальные 5 глав «Псалмов», входящих в «Псукей дезимра» начинаются и заканчиваются словом יהללוך. Таким образом, 10 раз повторяется эта наиболее избранная хвала Б-гу, что соответствует десяти повелениям Б-га, которыми Он создал мир. Поэтому перед молитвой мы воздаем Ему десять восхвалений.
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