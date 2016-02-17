Епишев - Эсхатология и политика
Практическая эсхатология
Христианская культура постсоветского пространства, особенно активно формировавшаяся последние 20 лет, уже успела покорить умы как прихожан церкви, так и многих теологов.
Частью их сознания стало убеждение о блаженной вечной жизни душ праведников на небесах и окончательной гибели грешной земли.
Церковь, сама же популяризировавшая представления об уничтожении земли, в лице которой дьявол противостоит самому Богу, оказала себе медвежью услугу: отрицая ценность тварного мира и важность происходящих в нем процессов, она скорее играет деструктивную, чем созидательную роль, особенно в социально-политических отношениях.
Кого же винить в существующих взглядах о судьбе мира: Библию, неоднозначно представившую картину будущего, или же богословов, то ли исказивших эту картину, то ли неспособных найти соответствие ее деталей друг другу?
Отрицать наличие проблемы, вызванной поставленными выше вопросами, невозможно. Проблема существует, и не только на теоретическом, но и на практическом уровне.
Александр Епишев - Эсхатология и политика
Журнал Украинской Евангельской Семинарии Богословия, Киев, 2015
Александр Епишев - Эсхатология и политика - Содержание
Введение
1. Предпосылки дуалистических воззрений современной Церкви
1.1. Философская предпосылка: космологический и антропологический дуализм античной и средневековой философии
1.2. Богословская предпосылка: падший физический мир, обреченный на уничтожение
1.3. Социально-исторические предпосылки: наследие эпохи Просвещения, церковная изоляция и советская антицерковная политика, влияние либерального Запада
2. Богословское обоснование целостного взгляда на мир
2.1. Бог как Творец вселенной
2.2. Царство Небесное как правление Бога на земле
2.3. Восхищение как встреча Господа, идущего на землю
2.4. «Тело духовное» — тело, движимое Духом
2.5. Преображенная и обновленная земля
3. Основополагающие мотивы социально-политической деятельности Церкви
3.1. Великое поручение как основа жизнедеятельности Церкви
3.2. Новозаветная эсхатология как мотив настоящей жизни
Вместо заключения
Библиография
Александр Епишев - Эсхатология и политика - Богословская предпосылка: падший физический мир, обреченный на уничтожение
Принимая во внимание концепцию грехопадения как один из фундаментальных мотивов отчуждения от мира, можно перейти к краткому описанию остальных важных составляющих дуалистического воззрения Церкви. Вначале обратим внимание на представленную у Матфея идею Царства Небесного (у других евангелистов — Божьего).
Совсем немногие возражают против того, что слово «Царство», прежде всего, подразумевает реализацию Божьего правления, Его воли и библейских ценностей. Однако на вопросы как и где эта реализация осуществляется, предлагаются разные мнения. Традиционный ответ обращается ко второй части указанной концепции: «с небес» или «на небесах», ведь Царство же «Небесное». При этом последнее воспринимается как не имеющее ничего общего с происходящим на земле. Прилагая к нему такое заявление Иисуса, как «приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3), получаем два следствия.
Во-первых, Царство Небесное начинает ассоциироваться лишь с духовным или небесным миром. Поскольку правление Бога в жизни человека происходит невидимым образом, на некоем «духовном уровне», то и ожидаемым местом идеальной и видимой теократии оказывается место Божьего пребывания — Небеса как локальная сфера, отделенная от земных реалий (ср. Ин. 14:3).
Во-вторых, Царство Небесное/Божье понимается как распространение и принятие Благой вести, которая, прежде всего, ведет к изменению характера и мировоззрения. Таким образом, оно сводится к личностным внутренним переживаниям, зачастую имеющим прямое отношение к «своим» в поместной церкви и исключающим «чужих» в грешном мире (ср. Лк. 17:21).
Второй и одной из наиболее глубоко укоренившихся в «популярном» евангельском богословии концепций, которые четко разделяют мир на духовное и материальное, небо и землю, является «восхищение» или «вознесение» Церкви. «Второе пришествие означает, что нынешний мир обречен на уничтожение, хотя избранных при этом заберут на небо», — таков основной тезис сторонников указанной идеи. Для ее обоснования обычно цитируются всего лишь два текста: Матфея 24:40-44 («один берется, другой оставляется») и 1-е Фессалоникийцам 4:17 («мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках»).
Джон Нельсон Дарби (1800 – 1882 гг.), популяризировавший это мнение среди консервативных протестантов Америки, наследие которого было воспринято славянскими церквями, так суммирует это учение:
«Бог скоро положит конец этой эре. […] Она завершится ужасной небывалой доселе катастрофой. Антихрист, ложный искупитель […] обманет неосторожных. Затем он ввергнет человечество в скорбь (христиане будут вознесены незадолго до великой скорби), войну и побои… но в конце концов Иисус сойдет на землю и поразит его. […] Затем Христос будет править на земле тысячу лет, пока не придет время Страшного Суда, которым завершится история человечества».
Даже не вдаваясь в детальный разбор этой концепции, ее очевидным следствием становится обесценивание обреченного материального мира.
В качестве третьего обоснования дуализма в Церкви можно представить некоторые особенности евангельской антропологии, а именно идею о «духовном теле». Главным ее библейским основанием служат несколько заявлений апостола Павла о духовном теле и невозможности для крови и плоти наследовать Царство Божье (1 Кор. 15:44-50 ср. Лк. 24:39), а также о теле как земной хижине, которая будет разрушена, для того чтобы получить наследие на «небесах» (2Кор. 5:1-5). Эти тексты нередко истолковываются в привязке к описанию тела Иисуса после Его воскресения. Особенно подчеркиваются такие Его кардинальные отличия как способность внезапно появляться и исчезать (Ин. 20:19,26; Лк. 24:36), быть неузнаваемым (Лк. 24:16-31; Ин. 20:14; 21:4), а также быстро передвигаться на большие расстояния (Мф. 28:7-10), то есть все то, чем физическое тело в этом материальном мире не обладает.
В результате такого прочтения не только упускается осознание, что материальное тело — это неотъемлемая составляющая целостного человека, но, более того, происходит четкое деление души и тела как совершенно различных и мешающих друг другу компонентов. Такой крайний спиритуализм видит необходимость в избавлении от тела и его нужд, поскольку сводит телесность к случайности и обременению души. Не напоминает ли этот взгляд представления античных философов?
Важно обратить внимание еще на два отрывка из Писания, которые прямо говорят о «печальной» судьбе материального мира. Первым таким камнем преткновения является заявление Петра о том, что «земля и все дела на ней сгорят» (1Пет. 3:7, 10). В итоге соблюдение исключительно буквальной трактовки этого текста приводит к логическому заключению об окончательном уничтожении всего материального. Если добавить к этому истолкованию упоминания из книги Откровения о «новом небе и земле» (Откр. 21:1 ср. Мф. 24:35), а также о «небесном Иерусалиме» (Откр. 3:12; 21:2, 10), такое мнение становится «совершенно неопровержимым».
Итак, в тех общинах, где земля рассматривается как непосредственно сопричастная греху видимая материальная часть окружения «здесь и сейчас», а небеса и все ассоциирующиеся с ними элементы как локальная сфера «где-то там и потом», заключение о необязательном наделении ценностью материального понимается как само собой разумеющееся.
Подводя итог вышесказанному, прежде всего хочу заметить, что богословский аспект «дуалистической проблемы» в евангельских церквях сложно уловим: он кажется довольно простым, последовательным и не вызывающим никаких вопросов, ведь все, что для этого нужно, — лишь буквалистическое прочтение вышеуказанных текстов. Однако, как только появляется необходимость в сопоставлении всех его элементов, возникает трудно объяснимая парадоксальность: с одной стороны, прослеживается отрицание важности материального мира, а, с другой, невозможность отказаться как от него, так и от его составляющих.
Естественно, что приписывать вышеуказанные крайности всем евангельским церквям будет некорректным. Это всего лишь общее описание некоторых основополагающих взглядов, которые в совокупности или по отдельности обуславливают дуалистические представления о мире. Проблема в том, что довольно часто в традиционных евангельских кругах даже не предпринимаются попытки достичь определенной конкретики в области эсхатологии. Вероисповедания ограничиваются лишь краткими, иногда даже абстрактными заявлениями (хотя очевидно, что исчерпывающее объяснение недостижимо), которые не учитывают наличие в Библии противоречащих их представлениям утверждений. Вполне возможно, что подобный недостаток не обязательно исключает желание и готовность вступить в диалог и принять другую точку зрения. Однако существующая недосказанность скорее утверждает отказ от материального мира, нежели принятие его значимости, тем самым приводя Церковь к некоторой пассивности в сфере социально-политических отношений.
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