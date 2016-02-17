Практическая эсхатология Христианская культура постсоветского пространства, особенно активно формировавшаяся последние 20 лет, уже успела покорить умы как прихожан церкви, так и многих теологов. Частью их сознания стало убеждение о блаженной вечной жизни душ праведников на небесах и окончательной гибели грешной земли. Церковь, сама же популяризировавшая представления об уничтожении земли, в лице которой дьявол противостоит самому Богу, оказала себе медвежью услугу: отрицая ценность тварного мира и важность происходящих в нем процессов, она скорее играет деструктивную, чем созидательную роль, особенно в социально-политических отношениях. Кого же винить в существующих взглядах о судьбе мира: Библию, неоднозначно представившую картину будущего, или же богословов, то ли исказивших эту картину, то ли неспособных найти соответствие ее деталей друг другу? Отрицать наличие проблемы, вызванной поставленными выше вопросами, невозможно. Проблема существует, и не только на теоретическом, но и на практическом уровне.

Александр Епишев - Эсхатология и политика

Журнал Украинской Евангельской Семинарии Богословия, Киев, 2015

Александр Епишев - Эсхатология и политика - Содержание

Введение 1. Предпосылки дуалистических воззрений современной Церкви 1.1. Философская предпосылка: космологический и антропологический дуализм античной и средневековой философии 1.2. Богословская предпосылка: падший физический мир, обреченный на уничтожение 1.3. Социально-исторические предпосылки: наследие эпохи Просвещения, церковная изоляция и советская антицерковная политика, влияние либерального Запада 2. Богословское обоснование целостного взгляда на мир 2.1. Бог как Творец вселенной 2.2. Царство Небесное как правление Бога на земле 2.3. Восхищение как встреча Господа, идущего на землю 2.4. «Тело духовное» — тело, движимое Духом 2.5. Преображенная и обновленная земля 3. Основополагающие мотивы социально-политической деятельности Церкви 3.1. Великое поручение как основа жизнедеятельности Церкви 3.2. Новозаветная эсхатология как мотив настоящей жизни Вместо заключения Библиография

Александр Епишев - Эсхатология и политика - Богословская предпосылка: падший физический мир, обреченный на уничтожение

Принимая во внимание концепцию грехопадения как один из фундаментальных мотивов отчуждения от мира, можно перейти к краткому описанию остальных важных составляющих дуалистического воззрения Церкви. Вначале обратим внимание на представленную у Матфея идею Царства Небесного (у других евангелистов — Божьего).

Совсем немногие возражают против того, что слово «Царство», прежде всего, подразумевает реализацию Божьего правления, Его воли и библейских ценностей. Однако на вопросы как и где эта реализация осуществляется, предлагаются разные мнения. Традиционный ответ обращается ко второй части указанной концепции: «с небес» или «на небесах», ведь Царство же «Небесное». При этом последнее воспринимается как не имеющее ничего общего с происходящим на земле. Прилагая к нему такое заявление Иисуса, как «приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14:3), получаем два следствия.

Во-первых, Царство Небесное начинает ассоциироваться лишь с духовным или небесным миром. Поскольку правление Бога в жизни человека происходит невидимым образом, на некоем «духовном уровне», то и ожидаемым местом идеальной и видимой теократии оказывается место Божьего пребывания — Небеса как локальная сфера, отделенная от земных реалий (ср. Ин. 14:3).

Во-вторых, Царство Небесное/Божье понимается как распространение и принятие Благой вести, которая, прежде всего, ведет к изменению характера и мировоззрения. Таким образом, оно сводится к личностным внутренним переживаниям, зачастую имеющим прямое отношение к «своим» в поместной церкви и исключающим «чужих» в грешном мире (ср. Лк. 17:21).