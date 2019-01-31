В начале пастырского служения священника подстерегает одна очень серьезная опасность: посчитать, что реальное положение дел на приходе (состояние храма, отношение к богослужению, к приходской жизни), даже если оно очень печальное, есть данность, которая не требует исправления, а всё, что говорилось о приходской жизни в годы обучения в семинарии, — беспочвенный идеализм и ничего общего с реальностью не имеет. Это искушение свойственно не только священнослужителям, но и любым молодым специалистам.

Оно служит некой проверкой на прочность: сможет ли человек что-то изменить в этой жизни, воплотить свои идеалы в жизнь?

Но если для любого другого специалиста таким образом решается вопрос о профессиональном и личностном росте, то для священнослужителя это вопрос спасения его собственной души и вверенной ему паствы. Это вопрос успешной миссии, ведь люди очень хорошо видят: на что способен священник, чем он готов жертвовать ради своего служения, своих прихожан. И если они увидят, что для священника его служение — всего лишь «отбывание повинности», его храм никогда не будет заполнен народом, а воцерковление прихожан будет поверхностным. И напротив, если священнику удастся справиться с рутиной повседневности, воплотить в жизнь свои идеалы, люди придут к нему, в каком бы отдаленном месте он ни служил. А Господь, видя ревность пастыря и его желание что- то изменить, пошлет на его пути добрых помощников и средства осуществить задуманное.

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий - Правовые и экономические основы деятельности прихода: Курс лекций

Саратов: Издательство Саратовской митрополии, 2014 г.— 416 с.

ISBN 978-5-98599-150-5

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий - Правовые и экономические основы деятельности прихода: Курс лекций - Содержание

Введение

Лекция 1. Правовой статус Русской Православной Церкви: исторический обзор

Лекция 2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г

Лекция 3. Управление Русской Православной Церкви

Лекция 4. Устав Русской Православной Церкви 2000 г

Лекция 5. Православный приход

Лекция 6. Вступление в должность настоятеля прихода

Лекция 7. Имущество религиозных организаций

Лекция 8. Организация богослужебной жизни на приходе

Лекция 9. Церковные финансы

Лекция 10. Организация приходской деятельности, приносящей доход

Лекция 11. Организация бухгалтерского учета на приходе

Лекция 12. Кадровая политика на приходе

Лекция 13. Административно-хозяйственная деятельность

Лекция 14. Внешнее и внутреннее благоустройство храма

Лекция 15. Социальная работа на приходе

Лекция 16. Реставрационно-строительная деятельность прихода

Лекция 17. Взаимодействие с Епархиальным управлением и государственными органами власти

Заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1. Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» 20 января 1918 г

Приложение 1.2. Постановление «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г

Приложение 2.1. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г

Приложение 2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»

Приложение 4.1. Устав Русской Православной Церкви

Приложение 5.1. Устав местной религиозной организации православного прихода Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви

Приложение 5.2. Протокол Собрания учредителей

Приложение 5.3. Уведомление о принадлежности к Саратовской епархии

Приложение 5.4. Сведения об основах вероучения и соответствующей им практике

Приложение 6.1. Указ о назначении настоятелем прихода

Приложение 7.1. Примерная форма договора аренды

Приложение 7.2. Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры

Приложение 7.3. Акт технического состояния памятника истории и культуры

Приложение 8.1. Расписание богослужений на неделю

Приложение 8.2. Расписание богослужений на месяц

Приложение 8.3. Расписание череды священнослужителей

Приложение 12.1. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности

Епископ Покровский и Николаевский Пахомий - Правовые и экономические основы деятельности прихода: Курс лекций - Правовой статус Русской Православной Церкви: исторический обзор

Русская Православная Церковь в современной России является для государства субъектом права, юридическим лицом. Отношения, в которые она вступает в процессе своей деятельности с государственными органами и другими организациями, регулируются нормами российского законодательства.

Для того чтобы лучше понять специфику взаимоотношений Церкви и государства, обозначить существующие проблемы и разобраться в их причинах, необходимо обратиться к истории. В данной лекции мы кратко рассмотрим изменения правового положения Русской Церкви на протяжении нескольких столетий.

В течение девяти столетий существования Церкви на Руси (до начала XX в.) ее отношения с властью складывались по разному. В общих чертах можно говорить о том, что в жизни Церкви были и времена духовной и материальной независимости, и периоды ограничения материальных прав.

С самого момента своего возникновения Русская Церковь оказывала существенное влияние на становление русского Правовой статус РПЦ: исторический обзор государства, развитие народного самосознания и воспитание нравственности. Материальное обеспечение приходских храмов и монастырей происходило не только за счет пожертвований верующих, но и за счет поддержки власти. Постепенно не столько приходы (материальное положение которых в России зачастую было более чем скромным), сколько монастыри превратились в крупных землевладельцев, активных участников хозяйственной жизни страны.

Петровские преобразования больно ударили по Церкви. Патриаршество на Руси было упразднено, и в соответствии с Духовным регламентом 1721 г. управление Церковью было возложено на Духовную коллегию (Священный Синод), подчинявшуюся императору. Период с 1700 по 1917 г. в истории Русской Церкви получил название Синодального. В это время Церковь была полностью подчинена государству. Члены Духовной коллегии приносили такую присягу: «Исповедую же с клятвою крайняго Судию Духовныя сея коллегии быти Самаго Всероссийскаго Монарха, Государя Нашего Всемилостивейшаго». Духовенство превратилось в замкнутое сословие; возникшая при Петре I система духовных школ (семинарий и духовных училищ) также носила сословный характер.

С правлением Петра I началось время государственного пленения Церкви. Причем его нельзя сравнивать со временем гонения, когда христиане, скрываясь от преследований императоров-язычников или богоборцев-большевиков, противопоставляли себя безбожной власти. Закрытие обителей и лишение их земель, секуляризацию имущества, изъятие старинных святынь производили «христианнейшие монархи» в стране, где Православие было объявлено государственной и господствующей религией. Это была не внешняя угроза, а некие глубинные процессы, последствия которых были разнообразными.

В период правления Екатерины II была проведена секуляризация церковной собственности. Согласно Указу о секуляризации церковных владений от 26 февраля 1764 г., все церковные имения поступали в казну и передавались в управление Коллегии экономии. Монастырям были оставлены только небольшие сады, огороды и пастбища. Следствием реформы стало изменение положения Православной Церкви в государстве. С этого времени государство само определяло «необходимое» стране число монастырей и монашествующих, ибо содержало их на казенные средства. Последствием указа стало значительное сокращение числа монастырей и монашествующих: к 1801 г. во всей империи осталось всего 452 монастыря (из 1072)1. Храмы закрытых монастырей стали приходскими. Духовенство, потеряв финансовую независимость и оказавшись на содержании государственной казны, превратилось в особую категорию чиновничества.

Административное и материальное подчинение священнослужителей превратило их в сословие, зависимое и от государственной власти, и от воли крупных благодетелей. С одной стороны, государство хотело полностью контролировать Церковь, определяя пути ее развития. Таким образом, естественное развитие общин было невозможным. С другой стороны, государство хотело переложить содержание духовенства на приходы. Однако разрыв связи между приходами и духовенством, ставший результатом государственной политики Синодального периода, послужил серьезным препятствием для осуществления этих планов. Прихожане воспринимали духовенство как чиновников, находящихся на государственной службе, и поэтому считали, что вопрос об обеспечении духовенства должен решаться самим государством. Думаю, не будет преувеличением сказать, что последствия этой психологической установки мы ощущаем в нашей стране до сих пор. Казалось бы, ни у кого не должно возникать сомнений в том, что в нашей стране Церковь отделена от государства.