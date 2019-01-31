Пахомий - Правовые и экономические основы деятельности прихода
В начале пастырского служения священника подстерегает одна очень серьезная опасность: посчитать, что реальное положение дел на приходе (состояние храма, отношение к богослужению, к приходской жизни), даже если оно очень печальное, есть данность, которая не требует исправления, а всё, что говорилось о приходской жизни в годы обучения в семинарии, — беспочвенный идеализм и ничего общего с реальностью не имеет. Это искушение свойственно не только священнослужителям, но и любым молодым специалистам.
Оно служит некой проверкой на прочность: сможет ли человек что-то изменить в этой жизни, воплотить свои идеалы в жизнь?
Но если для любого другого специалиста таким образом решается вопрос о профессиональном и личностном росте, то для священнослужителя это вопрос спасения его собственной души и вверенной ему паствы. Это вопрос успешной миссии, ведь люди очень хорошо видят: на что способен священник, чем он готов жертвовать ради своего служения, своих прихожан. И если они увидят, что для священника его служение — всего лишь «отбывание повинности», его храм никогда не будет заполнен народом, а воцерковление прихожан будет поверхностным. И напротив, если священнику удастся справиться с рутиной повседневности, воплотить в жизнь свои идеалы, люди придут к нему, в каком бы отдаленном месте он ни служил. А Господь, видя ревность пастыря и его желание что- то изменить, пошлет на его пути добрых помощников и средства осуществить задуманное.
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий - Правовые и экономические основы деятельности прихода: Курс лекций
Саратов: Издательство Саратовской митрополии, 2014 г.— 416 с.
ISBN 978-5-98599-150-5
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий - Правовые и экономические основы деятельности прихода: Курс лекций - Содержание
Введение
- Лекция 1. Правовой статус Русской Православной Церкви: исторический обзор
- Лекция 2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» 1997 г
- Лекция 3. Управление Русской Православной Церкви
- Лекция 4. Устав Русской Православной Церкви 2000 г
- Лекция 5. Православный приход
- Лекция 6. Вступление в должность настоятеля прихода
- Лекция 7. Имущество религиозных организаций
- Лекция 8. Организация богослужебной жизни на приходе
- Лекция 9. Церковные финансы
- Лекция 10. Организация приходской деятельности, приносящей доход
- Лекция 11. Организация бухгалтерского учета на приходе
- Лекция 12. Кадровая политика на приходе
- Лекция 13. Административно-хозяйственная деятельность
- Лекция 14. Внешнее и внутреннее благоустройство храма
- Лекция 15. Социальная работа на приходе
- Лекция 16. Реставрационно-строительная деятельность прихода
- Лекция 17. Взаимодействие с Епархиальным управлением и государственными органами власти
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Приложение 1.1. Декрет Совета народных комиссаров «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» 20 января 1918 г
- Приложение 1.2. Постановление «О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 г
- Приложение 2.1. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 г
- Приложение 2.2. Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности»
- Приложение 4.1. Устав Русской Православной Церкви
- Приложение 5.1. Устав местной религиозной организации православного прихода Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
- Приложение 5.2. Протокол Собрания учредителей
- Приложение 5.3. Уведомление о принадлежности к Саратовской епархии
- Приложение 5.4. Сведения об основах вероучения и соответствующей им практике
- Приложение 6.1. Указ о назначении настоятелем прихода
- Приложение 7.1. Примерная форма договора аренды
- Приложение 7.2. Охранное обязательство по недвижимому памятнику истории и культуры
- Приложение 7.3. Акт технического состояния памятника истории и культуры
- Приложение 8.1. Расписание богослужений на неделю
- Приложение 8.2. Расписание богослужений на месяц
- Приложение 8.3. Расписание череды священнослужителей
- Приложение 12.1. Договор о полной индивидуальной материальной ответственности
Епископ Покровский и Николаевский Пахомий - Правовые и экономические основы деятельности прихода: Курс лекций - Правовой статус Русской Православной Церкви: исторический обзор
Русская Православная Церковь в современной России является для государства субъектом права, юридическим лицом. Отношения, в которые она вступает в процессе своей деятельности с государственными органами и другими организациями, регулируются нормами российского законодательства.
Для того чтобы лучше понять специфику взаимоотношений Церкви и государства, обозначить существующие проблемы и разобраться в их причинах, необходимо обратиться к истории. В данной лекции мы кратко рассмотрим изменения правового положения Русской Церкви на протяжении нескольких столетий.
В течение девяти столетий существования Церкви на Руси (до начала XX в.) ее отношения с властью складывались по разному. В общих чертах можно говорить о том, что в жизни Церкви были и времена духовной и материальной независимости, и периоды ограничения материальных прав.
С самого момента своего возникновения Русская Церковь оказывала существенное влияние на становление русского Правовой статус РПЦ: исторический обзор государства, развитие народного самосознания и воспитание нравственности. Материальное обеспечение приходских храмов и монастырей происходило не только за счет пожертвований верующих, но и за счет поддержки власти. Постепенно не столько приходы (материальное положение которых в России зачастую было более чем скромным), сколько монастыри превратились в крупных землевладельцев, активных участников хозяйственной жизни страны.
Петровские преобразования больно ударили по Церкви. Патриаршество на Руси было упразднено, и в соответствии с Духовным регламентом 1721 г. управление Церковью было возложено на Духовную коллегию (Священный Синод), подчинявшуюся императору. Период с 1700 по 1917 г. в истории Русской Церкви получил название Синодального. В это время Церковь была полностью подчинена государству. Члены Духовной коллегии приносили такую присягу: «Исповедую же с клятвою крайняго Судию Духовныя сея коллегии быти Самаго Всероссийскаго Монарха, Государя Нашего Всемилостивейшаго». Духовенство превратилось в замкнутое сословие; возникшая при Петре I система духовных школ (семинарий и духовных училищ) также носила сословный характер.
С правлением Петра I началось время государственного пленения Церкви. Причем его нельзя сравнивать со временем гонения, когда христиане, скрываясь от преследований императоров-язычников или богоборцев-большевиков, противопоставляли себя безбожной власти. Закрытие обителей и лишение их земель, секуляризацию имущества, изъятие старинных святынь производили «христианнейшие монархи» в стране, где Православие было объявлено государственной и господствующей религией. Это была не внешняя угроза, а некие глубинные процессы, последствия которых были разнообразными.
В период правления Екатерины II была проведена секуляризация церковной собственности. Согласно Указу о секуляризации церковных владений от 26 февраля 1764 г., все церковные имения поступали в казну и передавались в управление Коллегии экономии. Монастырям были оставлены только небольшие сады, огороды и пастбища. Следствием реформы стало изменение положения Православной Церкви в государстве. С этого времени государство само определяло «необходимое» стране число монастырей и монашествующих, ибо содержало их на казенные средства. Последствием указа стало значительное сокращение числа монастырей и монашествующих: к 1801 г. во всей империи осталось всего 452 монастыря (из 1072)1. Храмы закрытых монастырей стали приходскими. Духовенство, потеряв финансовую независимость и оказавшись на содержании государственной казны, превратилось в особую категорию чиновничества.
Административное и материальное подчинение священнослужителей превратило их в сословие, зависимое и от государственной власти, и от воли крупных благодетелей. С одной стороны, государство хотело полностью контролировать Церковь, определяя пути ее развития. Таким образом, естественное развитие общин было невозможным. С другой стороны, государство хотело переложить содержание духовенства на приходы. Однако разрыв связи между приходами и духовенством, ставший результатом государственной политики Синодального периода, послужил серьезным препятствием для осуществления этих планов. Прихожане воспринимали духовенство как чиновников, находящихся на государственной службе, и поэтому считали, что вопрос об обеспечении духовенства должен решаться самим государством. Думаю, не будет преувеличением сказать, что последствия этой психологической установки мы ощущаем в нашей стране до сих пор. Казалось бы, ни у кого не должно возникать сомнений в том, что в нашей стране Церковь отделена от государства.
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